Bill Gates hat in jüngster Vergangenheit sein umfangreiches Portfolio durch den Kauf eines Anteils von fast 1 Milliarde Dollar an der niederländischen Brauerei Heineken erweitert. In seinem Streben nach Weltherrschaft ist er bereits an einer Reihe von Organisationen wie der WHO, GAVI, den Medien, Universitäten und Pharmaunternehmen beteiligt und besitzt außerdem 270.000 Hektar Ackerland in den USA. Es wird gemunkelt, dass Gates noch weitere bedeutende Investitionen in der Pipeline hat. TCW Defending Freedom geht davon aus, dass dazu gehören…

Moloch

Angesichts der zunehmenden Popularität des Bösen war es nur eine Frage der Zeit, bis sich Gates vom Geschäftspotenzial der stierköpfigen Gottheit angezogen fühlen würde, die regelmäßige Opfergaben von Kindern verlangt. Ein Sprecher von Moloch spielte den Bericht jedoch herunter: „Moloch weiß das Interesse von Herrn Gates zu schätzen, hat jedoch Vorbehalte hinsichtlich der ethischen Natur seiner Aktivitäten“.

Ein Vertreter von Ba’al war ebenso abweisend und gab uns diese knappe Antwort: ‚Wir sind uns unserer Marke sehr bewusst. Gates agiert auf einer Ebene der Bösartigkeit, mit der wir nicht in Verbindung gebracht werden wollen.

Der ziegenköpfige Teufel Baphomet war verdächtigerweise für einen Kommentar nicht zu erreichen.

Gatesismus

Sollte sein Plan, in Moloch, Ba’al oder Baphomet zu investieren, nicht aufgehen, hat Gates einen Ersatzplan für eine neue Religion, den Gatesismus. Er würde der oberste Führer werden, während Al Gore sein Papst wäre. Die posierende Primadonna des Untergangs, der Kobold der Finsternis, die Kassandra des Unheils, Greta Thunberg, wäre seine wichtigste Sprecherin.

Die Anhänger des Gatesismus müssten sich regelmäßigen Injektionen unterziehen. Sie würden sich vegan ernähren und niemals ihre 15-Minuten-Städte verlassen.

Der Mond

Die 12 Amerikaner, von denen viele glauben, dass sie zwischen 1969 und 1972 kurz auf dem Mond umherwanderten, pflanzten Flaggen auf der Oberfläche und beanspruchten damit das Land für die Vereinigten Staaten. Die derzeitige Regierung in Washington verabscheut Kolonialismus und ist daher bestrebt, den Mond an denjenigen abzutreten, der ihn übernehmen will.

Es wird davon ausgegangen, dass Gates in dem Mond eine Möglichkeit sieht, die Gezeitenströme zu kontrollieren und damit die Klimakrise zu beenden. Der Knackpunkt scheint seine Forderung nach Zugang zu der Technologie zu sein, die 1969 die ersten Astronauten dorthin brachte. Die NASA-Büroangestellten suchen verzweifelt nach den Akten unter Matratzen, auf der Rückseite alter Sofas und hinter Aktenschränken – bisher ohne Erfolg.

Luft

Seit mehreren Jahren arbeitet Gates mit Wissenschaftlern zusammen, um Wege zu finden, die Sonne zu blockieren und die Welt kälter zu machen. Dies würde den Menschen Vitamin D entziehen und zu Ernteausfällen führen und passt zu seinem Wunsch, die Weltbevölkerung auf ein seiner Meinung nach nachhaltiges Niveau zu reduzieren.

Derzeit verhandelt er mit den Vereinten Nationen über eine Mehrheitsbeteiligung an der Weltluft. Sobald er eine Mehrheitsbeteiligung hat, müsste jeder ein jährliches Luftabonnement zahlen. Die Nichtbezahlung hätte fatale Folgen.

Nach Rosen duftende Luft, die Nanopartikel von mRNA enthält (Air Version 1.1), wäre für diejenigen erhältlich, die ein Premium-Abonnement abgeschlossen haben.

Politiker

Da man davon ausgeht, dass der Labour-Politiker Sir Keir Starmer seine Partei bei den nächsten Parlamentswahlen mit einer Mehrheit von mehr als 500 Stimmen zum Sieg führen wird, hat sich Gates kürzlich mit ihm getroffen, um auf die Folgen einer Nichtunterstützung der Gates-Investitionsstrategie hinzuweisen.

Soweit wir wissen, unterstützt Starmer Gates‘ Wunsch, das Vereinigte Königreich zu deindustrialisieren, voll und ganz. Er hat auch zugestimmt, dass eine seiner ersten Amtshandlungen sein wird, darauf zu bestehen, dass die Schulspeisung aus Gates’s Farm Crispy Caterpillars und Gates’s Farm Crunchy Crickets besteht.

Gates ist bereits stark in die nicht enden wollende Roadshow von Boris Johnson, „Johnson’s Jolly Japes“, und in Tricky Rishi Sunaks „Government with No Talent“ investiert.