Der Stand der Pandemievorsorge, die WHO und der Rückzug der USA

Von REPPARE

Das Problem mit dem Verkauf des Problems

Industrien, die Investitionen anstreben, benötigen eine „Präsentation“, um potenzielle Investoren zu überzeugen. Die internationale öffentliche Gesundheit hat Pandemien als „existenzielle Bedrohung“ für die Menschheit eingestuft. Obwohl Analysen zeigen, dass solche Behauptungen schlecht belegt und übertrieben sind, dominiert die Agenda zur Pandemievorsorge weiterhin das globale Gesundheitslexikon und dessen Finanzierung.

Obwohl Pandemien in der Vergangenheit erhebliche Auswirkungen hatten, ist seit der Spanischen Grippe von 1918-19 keine natürliche Pandemie mehr aufgetreten, die groß genug war, um die Lebenserwartung erheblich und akut zu senken. Der Ausbruch von Covid-19 und die Reaktion darauf führten in den Jahren 2020-2021 zu einer Verringerung der Lebenserwartung um insgesamt 1,6 Jahre und sind wahrscheinlich auf eine nicht natürliche Ursache zurückzuführen.

Die wahrgenommene Notwendigkeit, die Angst vor Pandemien in der Öffentlichkeit zu schüren, hat Modellierer jedoch dazu veranlasst, fragwürdige Methoden anzuwenden, um ein erhöhtes Risiko zu demonstrieren. Eine dieser Methoden bestand darin, Ereignisse aus der Antike (z. B. den mittelalterlichen Schwarzen Tod und die Spanische Grippe) aus der Zeit vor der modernen Medizin einzubeziehen. Auf diese Weise und durch die Berechnung der durchschnittlichen Sterblichkeit im Laufe der Zeit wird es möglich, Schätzungen der „aktuellen“ hohen „durchschnittlichen“ Sterblichkeit zu erstellen.

Durch eine derart nachlässige Verwendung von Daten können Schätzungen von bis zu 2,5 Millionen Todesfällen pro Jahr entstehen, die Ergebnisse sind jedoch irreführend. Dies liegt daran, dass bei dieser Methode Fortschritte in den Bereichen Hygiene, Sanitärversorgung und Medizin ignoriert werden. In Bezug auf die Häufigkeit von Ausbrüchen ignorieren aktuelle Berichte, die die Pandemie-Agenda fördern, auch technologische Entwicklungen, die es uns ermöglichen, kleine Ausbrüche von der Hintergrundkrankheit zu unterscheiden.

Das Ignorieren dieser Störfaktoren trägt dazu bei, Angst zu schüren, was die Aufmerksamkeit schärft und Investitionen motiviert. So ergibt sich bei einer angemessenen Kontextualisierung von Ausbrüchen, wie z. B. der mittelalterlichen Pest, ein ganz anderes Bild. Die durch Ausbrüche verursachte Sterblichkeit scheint im Durchschnitt im Laufe der Zeit zu sinken, was mit dem, was wir von technologischen, sozialen und medizinischen Fortschritten erwarten würden, übereinstimmt und empirisch mit den Trends bei Infektionskrankheiten im Allgemeinen übereinstimmt.

Die Kosten für die Bekämpfung von Pandemien sind jedoch rapide gestiegen, wobei die Gesamtauswirkungen von Covid-19 auf 9 Billionen US-Dollar geschätzt werden, obwohl es vor allem Erwachsene nach dem Erwerbsalter betrifft. Aufgrund von Risikoannahmen, die nicht mit historischen Trends übereinstimmen, schlecht fundierten Annahmen über die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen und den hohen Kosten dieser Gegenmaßnahmen, die während Covid-19 eingesetzt wurden, haben sich internationale Organisationen für eine umfassende Umverteilung von Ressourcen zur Verringerung des Pandemierisikos eingesetzt. Diese Zahlen sind beträchtlich und nicht ohne erhebliche Opportunitätskosten.

Während das REPPARE-Projekt der Universität Leeds einen Mangel an Beweisen für die Behauptung eines steigenden Pandemierisikos aufgezeigt und überhöhte Schätzungen bezüglich der damit verbundenen Kapitalrendite aufgedeckt hat, hält der Impuls an, in diesen Bereich zu investieren und in einigen Fällen immer mehr Ressourcen umzuleiten.

Hier möchten wir kurz auf unsere anhaltende Besorgnis über die Ausrichtung der internationalen öffentlichen Gesundheit eingehen, die eine dringende und ehrliche Debatte erfordert, und darüber nachdenken, wie sich der Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten (USA) und ihr sofortiges Vorgehen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu verlassen, auf diese Debatte auswirken könnte. Der öffentliche Gesundheitssektor und sein aufkeimender Pandemie-Industrie-Komplex sind möglicherweise von Natur aus nicht mehr in der Lage, eine solche interne Debatte zu führen. Angesichts der Kürzung der Entwicklungshilfe (ODA) und der daraus resultierenden internationalen und nationalen wirtschaftlichen Herausforderungen besteht jedoch eine akute Gelegenheit und die Notwendigkeit für eine sinnvollere und rationalere Debatte über die Zukunft der WHO.

Pandemieresilienz überdenken

Obwohl globale Ausbrüche schwerer Krankheiten in der Vergangenheit selten waren und die Zahl der Todesopfer in den letzten Jahrhunderten gesunken ist, wird es auch weiterhin Pandemien geben – definiert als ungewöhnliche Zunahme einer Krankheit, die viele Länder betrifft und einen klar definierten Erreger hat. Die meisten neuen Erreger verursachen leichte Erkrankungen wie geringfügige Symptome der oberen Atemwege (Erkältungen) und erfordern keine spezifische Reaktion.

Die Verringerung der Anfälligkeit für schwere Krankheitsverläufe durch eine verbesserte Ernährung und Stoffwechselgesundheit wird die Anfälligkeit im Allgemeinen verringern und gleichzeitig das Risiko durch endemische Infektionskrankheiten und die Belastung durch nicht übertragbare Krankheiten reduzieren. Die Verbesserung der sanitären Verhältnisse wird dasselbe bewirken, insbesondere die Verringerung des Risikos durch Krankheiten, die durch fäkal-orale Übertragung verbreitet werden.

Eine solche Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und der Lebensbedingungen ist der Hauptgrund für die gestiegene Lebenserwartung in wohlhabenderen Ländern und war in den vergangenen Jahrzehnten ein Schwerpunkt der internationalen öffentlichen Gesundheit. Diese Maßnahmen zum Aufbau menschlicher und gemeinschaftlicher Widerstandsfähigkeit gegen Gesundheitsrisiken (jeglicher Art) sollten nicht vernachlässigt werden.

Ebenso wird die Stärkung der Grundversorgung und der allgemeinen Gesundheitsinfrastruktur einem breiten Zweck dienen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegen seltene Ausbrüche erhöhen. Der Schwerpunkt der Erklärung von Alma Ata aus den 1970er Jahren auf die primäre Gesundheitsversorgung spiegelte den breiten Konsens im Bereich der öffentlichen Gesundheit wider und betonte den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und den Beitrag der Gemeinschaft zu der Frage, wie solche Dienstleistungen aussehen sollten. Mit anderen Worten: Resiliente Menschen und Systeme sorgen für eine bessere Gesundheitssicherheit und fungieren als „Frontlinie“ gegen schwere und weit verbreitete Krankheiten, sei es durch eine neuartige Zoonose oder durch bestehende genetische Varianten häufigerer Krankheitserreger.

Dennoch wird die Widerstandsfähigkeit gegen Pandemien, wie bei der Reaktion auf Covid-19, zunehmend mit einer Umverteilung von Ressourcen in Verbindung gebracht, um die Überwachung und Diagnose von Krankheitserregern zu verbessern und Einschränkungen für menschliche Aktivitäten einzuführen, bis Massenimpfungen durch die schnelle Entwicklung von Impfstoffen möglich sind.

Da diese Strategie auf natürlich auftretende Ausbrüche ausgerichtet ist, sind die Überwachungsbemühungen enorm und kostspielig. Auch wenn sie möglicherweise einige positive Aspekte für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten über die Pandemievorsorge hinaus bietet, sind solche Folgewirkungen anscheinend begrenzt, da Krankheiten mit hoher Belastung wie Malaria, HIV/AIDS und Tuberkulose ganz spezifische Reaktionen erfordern und auch erfordern. Darüber hinaus erfordern nicht natürliche Ausbrüche, wie z. B. die versehentliche Freisetzung modifizierter Organismen in einem Labor, eine ganz andere Art von Maßnahmen und/oder eine andere Art der Vorsorge, bei der breit angelegte Überwachungsmechanismen den Erreger erst nach seiner Ausbreitung erkennen würden.

Ansätze, die auf Überwachungs-, Beschränkungs- und Impfstrategien basieren, setzen auch voraus, dass die Beschränkungen die Übertragung von Krankheitserregern wirksam stoppen, ohne größere Belastungen zu verursachen, wie sie durch die Schließung von Arbeitsplätzen und Schulen, Einschränkungen der Versorgungsleitungen und den eingeschränkten Zugang zur allgemeinen Gesundheitsversorgung entstehen können. So ist beispielsweise unklar, ob durch restriktive Maßnahmen während Covid-19 ein Nettonutzen erzielt wurde, aber es ist klar, dass die Kosten für die Volkswirtschaften weltweit enorm waren und frühere Trends bei der Armutsbekämpfung umgekehrt wurden.

Ein unbestrittenes Ergebnis der Covid-19-Politik war jedoch eine beträchtliche Konzentration von Reichtum, einschließlich beträchtlicher Gewinne, die der Pharmasektor erwirtschaftet hat. Dies schafft Anreize, die sich auf die künftige Pandemiepolitik auswirken und im Widerspruch zur Verbesserung der allgemeinen Ergebnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit stehen können. In nationalen oder internationalen Bereitschaftsplänen wird kaum auf die langfristigen Schäden solcher Strategien eingegangen, weshalb diese weiterhin ein wichtiges Anliegen bleiben, unabhängig davon, ob die aktuelle Agenda der WHO zur Pandemievorsorge vorangebracht oder zunichte gemacht wird.

Änderungen der IHR der WHO und Pandemieabkommen

Die geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) wurden im Juni 2024 von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet, während der Entwurf des Pandemieabkommens weiterhin „grüne Linien“ in seinen Text einfügt. Wie kürzlich einem Mitglied von REPPARE berichtet wurde, versuchte das Internationale Verhandlungsgremium (INB) vor der Amtseinführung von Donald Trump, durch eine Reihe geplanter und Ad-hoc-Sitzungen so viel Text wie möglich mit einem „grünen Strich“ zu versehen, um die Möglichkeiten seiner Regierung, Änderungen vorzunehmen, einzuschränken.

Im Rahmen dieser Bemühungen wurde der Finanzierungskoordinierungsmechanismus, der sowohl die IHR als auch das Pandemieabkommen finanzieren wird, vom zwischenstaatlichen Verhandlungsgremium (INB) hastig vereinbart, und die WHO erarbeitet derzeit Pläne, wie dieses Instrument funktionieren wird. Unabhängig von der Beteiligung der USA wird dieser neue Mechanismus dazu beitragen, die Änderungen der IHR für alle verbleibenden 193 Mitglieder zu erleichtern, die sie nicht formell ablehnen.

Weitere Ergänzungen in der Endphase des Pandemieabkommens in einem Entwurf, der den Fortschritt widerspiegelt (bis zum 15. November 2024), erfordern ebenfalls eine Debatte. Ein neuer Absatz in Artikel 1 zielt darauf ab, Einzelpersonen möglicherweise Beschränkungen aufzuerlegen, indem die Pflichten einer Person gegenüber anderen Personen und der Gemeinschaft, der sie angehört, anerkannt werden, sowie eine umfassendere Verantwortung der „relevanten Interessengruppen“, sich um die Einhaltung des „Ziels“ des Pandemieabkommens zu „bemühen“. Diese Verantwortlichkeiten würden von den Bürgern und nicht von den Staaten getragen und würden den Unterzeichnern vermutlich das Recht geben, potenzielle Straftäter unabhängig von ihrer Nationalität zu überwachen.

Diese Ergänzung des Abkommens könnte nur eine weitere harmlose normative Aussage für eine globale Menschlichkeit sein, doch scheinen die Rechte und Pflichten des Einzelnen ein aufkommendes Thema zu sein, das im Diskurs über die Agenda zur Pandemievorsorge zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein ähnlicher Ansatz, Individualismus mit einem hohen Pandemierisiko gleichzusetzen, wurde zufällig vom von der WHO unterstützten Global Pandemic Monitoring Board in seinem Jahresbericht 2024 eingeführt, was die Befürchtung nährt, dass sich die Vorstellung, grundlegende Menschenrechte und den freien Willen einzuschränken, in die Politik einschleicht.

Der industrielle Pandemiekomplex

Trotz einiger Rückschläge bei den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO und dem Entwurf eines Pandemieabkommens wurde die Agenda zur Pandemievorsorge im vergangenen Jahr weitgehend unvermindert fortgesetzt. Die zunehmende Rolle der Überwachung, um Ausbrüche mit geringer Belastung ins internationale Bewusstsein zu rücken, zeigte sich in der Aufmerksamkeit, die dem Mpox-Ausbruch und in jüngster Zeit dem Ausbruch einer „mysteriösen“ fieberhaften Krankheit zuteil wurde, bei der es sich nun vermutlich überwiegend um endemische Malaria in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) handelt.

Eine ähnliche Eskalation ist bei den durch Überwachung verstärkten Meldungen über den Ausbruch des Marburg-Virus in Ruanda und der Vogelgrippe in den USA zu beobachten. Auch hier gilt, wie bei den oben diskutierten Modellen zur Mortalität bei Pandemien, dass die wachsende Fähigkeit, Krankheiten zu finden und zu verfolgen, die Fähigkeit erhöht, ihr Risikopotenzial zu eskalieren. Obwohl die Erkennung von Krankheiten im Allgemeinen immer eine gute Sache ist, kann sie auch zu Missbrauch und exzessivem Profitstreben führen, wobei Eigeninteressen der öffentlichen Gesundheit zuwiderlaufen können.

Trotz Trumps Anordnung, dass die USA aus der WHO austreten sollen, sind die „vier Reiter“ der Pandemievorsorge nun offiziell gestartet und legen den Gebern neue Investitionsfälle vor. Zu diesen Reitern gehören der Pandemiefonds der Weltbank (jetzt mit zwei Zuschussrunden), der WHO Bio-Hub/das Internationale Netzwerk zur Überwachung von Krankheitserregern (unterstützt von Deutschland und seiner Pharmaindustrie), die 100-Tage-bis-zum-Impfstoff-Mission (die von den USA mit gefördert wurde) und die Plattform für medizinische Gegenmaßnahmen. Auffällig an dieser Institutionalisierung ist, dass sie sich ausschließlich auf die Finanzierung von Überwachung, Diagnostik, Impfstoffentwicklung sowie die verstärkte Herstellung und Verteilung von Impfstoffen und Therapeutika konzentriert. Dies wirft zwei Bedenken auf.

Erstens stellt sie eine nahezu uneingeschränkte Verpflichtung zur Absicherung und Biomedizinisierung der Pandemievorsorge dar. Dadurch werden nicht nur traditionellere Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die sich vor dem Ausbruch von Covid bewährt haben, an den Rand gedrängt, sondern auch die oben diskutierten Arten von Präventivmaßnahmen zur Stärkung der menschlichen und systemischen Resilienz ignoriert.

Im Wesentlichen werden alle Eier in einen Korb gelegt und ein Pasteur’sches Paradigma überfokussiert, bei dem Krankheiten als einseitig durch einen externen Erreger verursacht verstanden werden, gegen den ein spezifisches Heilmittel gefunden werden sollte. Dabei werden metabolische, soziale und umweltbedingte Faktoren vernachlässigt, die die Anfälligkeit des Einzelnen für Krankheiten beeinflussen und mit der meisten Covid-19-Mortalität in Verbindung gebracht wurden. Derzeit sind die USA, unabhängig von ihrer Position in der WHO, weiterhin stark in diesen Ansatz involviert.

Zweitens impliziert dies ein erneutes Bekenntnis zu restriktiven nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, die an die während Covid-19 erlebten Maßnahmen erinnern. Dies liegt daran, dass die Regierungen immer noch mindestens „100 Tage bis zum Impfstoff“ Zeit hätten (vorausgesetzt, alles läuft wie geplant) und versuchen würden, Maßnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs zu ergreifen, während ein „Rettungsimpfstoff“ hergestellt wird. Obwohl mehrere Optionen zur Auswahl stehen und die Art des Ausbruchs in vielerlei Hinsicht eine angemessene Reaktion vorgeben sollte, besteht Grund zur Sorge, dass erneut radikalere Maßnahmen mit sehr hohen wirtschaftlichen und sozialen Kosten ergriffen werden.

Dies ist nicht nur reine Spekulation. Trotz der jüngsten politischen Schritte gegen die Agenda zur Pandemievorsorge bleiben die meisten Narrative weltweit intakt, und viele Institutionen „verdoppeln“ ihre Anstrengungen, um das hohe Risiko kurzfristiger Pandemien und die Angemessenheit der vorgeschlagenen politischen Reaktionen zu betonen. Diese Narrative sind weiterhin die Grundlage für eine Vielzahl von Empfehlungen, Richtlinien und Finanzierungsanträgen der WHO zur Vorsorge.

Das Ergebnis dieser Finanzierung ist eine wachsende Zahl von Mitarbeitern, die sich der Vorbereitung auf, der Identifizierung und der Reaktion auf Ausbrüche und Pandemien widmen. Dies hat den Nachteil, dass Ressourcen umgeleitet werden, die sonst anderweitig zur Verfügung stünden. Darüber hinaus ist die Belegschaft auf eine kontinuierliche Finanzierung angewiesen, die auf der Annahme eines hohen Pandemierisikos basiert, was bedeutet, dass sie als Branche einen Anreiz hat, Risiken zu veröffentlichen und zu übertreiben und die Bedürfnisse derjenigen zu priorisieren, die für ihre kontinuierliche Unterstützung verantwortlich sind.

Ob es sich dabei um Länder oder andere Einrichtungen handelt, die von Gütern profitieren, die mit dem neuen Paradigma der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPPR) verbunden sind, wie z. B. Impfstoffe oder Diagnosetechnologien, das Potenzial für Interessenkonflikte ist auch hier offensichtlich. Wie bei den Bedenken hinsichtlich der Vereinnahmung des militärisch-industriellen Komplexes, die Präsident Eisenhower vor 64 Jahren geäußert hat, besteht die Gefahr, dass sich die öffentliche Gesundheit und die Gesellschaft von rationalen Ansätzen im Gesundheitswesen abwenden und sich einem Ansatz zuwenden, der denjenigen zugutekommt, die Einfluss auf die Politik haben, nämlich einem aufkommenden pandemischen Industriekomplex.

Das Aufeinandertreffen von staatlichen und nichtstaatlichen Interessen wie Pharmaunternehmen, privaten Stiftungen und Trusts wirft Fragen hinsichtlich der Grundlagen von Menschenrechten und Demokratie auf. Auf politischer Ebene vermischen sich treuhänderische Pflichten zur Wahrung der Aktionärsinteressen innerhalb der großen öffentlich-privaten Partnerschaften.

Diese überschneiden sich mit den menschenrechtlichen Geboten der körperlichen Autonomie und des Zwangsverzichts, insbesondere wenn Mandate im Zusammenhang mit der Politik den Alltag stören. Mit der Kommerzialisierung der Pandemiebekämpfung besteht die Sorge, dass wir ein System aufbauen, in dem die Anreize für politische Entscheidungsträger und Mitarbeiter darin bestehen, die Rendite von Finanzinvestitionen über die Rechte und die Gesundheit der Bevölkerung zu stellen, der sie angeblich dienen sollen. Diese Bedenken gelten auf nationaler und internationaler Ebene, wobei die USA in keiner Weise immun gegen diese Dynamik sind.

Die Bekanntmachung über den Austritt der Vereinigten Staaten

Am 20. Januar 2025 unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung über den „Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation“. In Abschnitt 4 der Verordnung heißt es außerdem, dass die USA die Verhandlungen über das WHO-Pandemieabkommen und die Internationalen Gesundheitsvorschriften „einstellen werden“, wobei „Maßnahmen zur Umsetzung eines solchen Abkommens und von Änderungen“ für die Vereinigten Staaten „nicht bindend“ sind.

In Bezug auf die Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion (PPPR) ist dies ein seismisches Ereignis mit erheblichen Auswirkungen und Chancen.

Ein vollständiger Austritt aus der WHO erfordert nach US-amerikanischem Recht (das der Kongress ändern könnte) und nach anerkannten internationalen Standards eine einjährige Kündigungsfrist. Das Ignorieren internationaler Erwartungen wird für die USA kaum direkte Konsequenzen haben, aber es schafft einen Präzedenzfall, der Aspekte der internationalen Ordnung anderswo untergraben könnte. Mit anderen Worten: Es könnte indirekte Auswirkungen auf die Bedeutung des Völkerrechts und von Verträgen im Allgemeinen haben, und die USA könnten sich in der heuchlerischen Lage wiederfinden, Staaten zu sagen: „Tut, was man euch sagt, was das Völkerrecht betrifft, und nicht, was wir tun.“

Es ist auch absehbar, dass ein sofortiger Austritt aus der WHO ohne einjährige Kündigungsfrist schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hätte. Als größter Geldgeber der WHO droht ein plötzlicher Austritt, Programme vor Ort zu stören, insbesondere in ressourcenarmen Gebieten mit hoher Krankheitslast. Dies wirft nicht nur schwerwiegende moralische Fragen auf, sondern auch praktische Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die regionale Instabilität, die Wirtschaft und die Interessen der USA.

Darüber hinaus wurden die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) im Juni 2024 angenommen und stehen nicht mehr „zur Verhandlung“. Die USA verhindern also nicht per se ihre Annahme, sondern ratifizieren sie lediglich nicht. Andere Mitgliedstaaten könnten diesem Beispiel folgen, andere wiederum nicht. In der Praxis bedeutet dies, dass die USA und andere nicht ratifizierende Staaten weiterhin Unterzeichner der IGV von 2005 wären, die rechtskräftig sind. Obwohl dies zu zwei verschiedenen Regelwerken führt, wird die globale Zusammenarbeit in der Praxis nicht vollständig zum Erliegen kommen. Die Verpflichtungen der IHR von 2005 gelten weiterhin, zumindest auf dem Papier. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass die USA und andere Länder die geänderten IHR nicht offiziell ratifiziert haben, nicht, dass sie einige der geänderten Punkte nicht übernehmen können oder wollen, wenn sie dies wünschen.

Was das Pandemieabkommen betrifft, so bleiben nach dem Austritt der USA noch 193 Mitgliedstaaten, die bis Mai 2025 ein Abkommen abschließen können. Auf den ersten Blick bedeutet der Austritt der USA Schwierigkeiten für das Abkommen, da die USA eine beträchtliche normative, technische, politische und wirtschaftliche Kraft in das Abkommen einbringen.

So ist es beispielsweise schwer vorstellbar, dass das Pandemieabkommen sein Mandat ohne die beträchtlichen Mittel, die die USA in die globale Gesundheitspolitik investieren, erfüllen kann. Darüber hinaus ist es schwer vorstellbar, dass ein bereits schwach formuliertes Abkommen viel Respekt genießen würde, wenn die USA nicht auf die allgemeine Einhaltung durch andere Mitgliedstaaten drängen würden. Ob es einem gefällt oder nicht, die USA verfügen über die größte „Einberufungsmacht“ aller Länder mit einer weitgehend unübertroffenen „weichen“ und „harten“ Macht. Daher würde nach Ansicht vieler Beteiligter am Pandemieabkommen der Austritt der USA das Abkommen im Wesentlichen zunichte machen.

Allerdings gibt es Raum für Diskussionen über die Strategie der USA in Bezug auf die WHO und die Position seiner Regierung zur Pandemievorsorge. Einerseits besteht die reale Möglichkeit, dass die USA den Austritt aus der WHO nutzen, um Druck auszuüben und notwendige Reformen zu erzwingen. Indem er am ersten Tag seiner Präsidentschaft eine Durchführungsverordnung erlässt, erhöht Trump sofort seinen Einfluss und gibt sich selbst ein Jahr Zeit, um Zugeständnisse zu erzwingen.

Dies setzt nicht nur die WHO und andere Mitgliedstaaten unter Druck, ihre Praxis zu ändern (China wird in der Durchführungsverordnung dafür kritisiert, dass es seinen gerechten Anteil nicht zahlt), sondern signalisiert auch seine Ernsthaftigkeit, schafft zusätzliche Unsicherheit und Verhandlungsmacht. Andererseits könnte Trump wirklich die WHO und ihre internationale Politik verlassen wollen, in diesem Fall hat er keine Zeit damit verschwendet, dies zu tun.

Unabhängig von seiner Absicht werden die Maßnahmen der USA zweifellos ein Überdenken der aktuellen Agenda zur Pandemievorsorge und ihrer Instrumente erzwingen. Ob dieses Überdenken letztendlich die PPPR-Politik auslöscht oder notwendige Reformen erzwingt oder sie fester in den Händen von Interessengruppen belässt, die den Einfluss der USA verlieren, wird die Zeit zeigen. Das nächste Jahr wird Möglichkeiten für Veränderungen bieten, und daher ist es sinnvoll, Bilanz zu ziehen.

Das Potenzial für ein Umdenken

Während die Agenda zur Bekämpfung der Pandemie rasch voranschreitet, werden die fehlenden Beweise, die sie untermauern, und die Mängel, die in ihrer Finanzierungsbegründung aufgezeigt wurden, wahrscheinlich immer deutlicher zutage treten. Die Finanzierung zur Aufrechterhaltung von Überwachungszentren in Deutschland und stillgelegten Produktionslinien in pharmazeutischen Betrieben ist eine Finanzierung, die nicht auf die weitaus höhere Krankheitslast in einkommensschwachen und einkommensstarken Bevölkerungsgruppen ausgerichtet ist. Während die mit diesen Maßnahmen finanzierte Industrie für Kontinuität und Wachstum eintreten wird, wird die Ablenkung von anderen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Prioritäten zu Schäden führen, die nur schwer zu ignorieren sein werden.

Während diejenigen, die sich direkt gegen die vorherrschende Pandemieerzählung stellen, von der Gesundheitsgemeinschaft weiterhin als „wissenschaftsfeindlich“ und „ein Risiko für die öffentliche Gesundheit“ bezeichnet werden, hat REPPARE in jüngster Zeit eine größere Akzeptanz unserer Gegenbeweise erfahren, was auf das Potenzial für eine viel breitere und tiefere Debatte hindeutet. Der Regierungswechsel in den USA war einer der Gründe dafür, aber es könnte auch eine allmähliche Anerkennung von Unstimmigkeiten geben, von denen die Darstellung abhängt. Angesichts der Exekutivverordnung von Präsident Trump ist nun sichergestellt, dass die Debatte weitergeführt wird. Trump hat die Debatte vielleicht nicht beendet, sondern sie lediglich auf eine neue Ebene der internationalen „hohen Politik“ gehoben.

Allerdings erhält die öffentliche Gesundheitsbranche derzeit große Summen an Pandemiefinanzierung und wird es schwer haben, sich zu ändern. Es liegt in der Natur des Menschen, sich gegen eine Verkleinerung zu wehren und sich nicht selbst den Job streitig zu machen. Die Anerkennung dieser menschlichen Dynamik ist der Schlüssel zur Umsetzung von Veränderungen. Darüber hinaus stehen große öffentlich-private Partnerschaften wie Gavi und CEPI, die stark in die Pandemiebekämpfung investiert haben und deren Vorstände auch Unternehmen umfassen, die in den Markt für Gesundheitsgüter investieren, vor der grundsätzlichen Schwierigkeit, eine Umkehr des aktuellen Kurses in Betracht zu ziehen. Auch in den USA wird es Lobbyarbeit gegen Veränderungen geben, insbesondere wenn es um hohe Gewinne geht. Daher wird es trotz des wachsenden Bewusstseins und der Schwerpunktsetzung der neuen US-Regierung weiterhin starken Widerstand gegen ein gründliches Überdenken der aktuellen Ausrichtung der öffentlichen Gesundheitsbranche geben.

Die WHO nimmt in diesem Zusammenhang eine interessante Position ein. Als einzige internationale Gesundheitsorganisation, die ausschließlich von den Mitgliedstaaten verwaltet wird, hat sie das theoretische Potenzial, den Einfluss von Privatpersonen und Unternehmen auszuschließen, und ein bestehendes Mandat, auf die Bedürfnisse der Mitgliedstaaten einzugehen. Während die derzeitige Richtung in Richtung einer stärkeren Kommerzialisierung geht, ist die WHO verpflichtet, den Interessen der Staaten und ihrer Wähler nachzukommen. Wenn die Nachfrage nach einer klaren, evidenzbasierten Politik und dem Schutz der Menschenrechte steigt, muss die WHO theoretisch nachgeben und könnte als Bollwerk gegen private und eigennützige Interessen fungieren. In der Praxis könnten Finanzierungen durch private und unternehmerische Interessen für die Mitarbeiter einen Anreiz darstellen, der Pandemieagenda weiterhin Vorrang einzuräumen, aber das Budget der WHO wird letztendlich von den Mitgliedstaaten genehmigt, und solche Einflüsse könnten, wenn die Staaten dies für notwendig erachten, beseitigt werden.

Darüber hinaus deutet die Abschwächung der Formulierungen in den Verhandlungen über die Änderungen der IHR und das Pandemieabkommen darauf hin, dass der umfassendere Ansatz, an den sich die WHO halten muss, bereits vor der jüngsten US-Wahl Wirkung zeigt. Viele Staaten, die an den Verhandlungen beteiligt sind, haben sich gegen die ihrer Meinung nach unfairen Bedingungen des Abkommens gewehrt und eine globale Ordnung in Frage gestellt, die in der Vergangenheit weniger mächtigen „Empfänger“-Staaten ihren Willen aufgedrängt hat. In vielerlei Hinsicht wird der politische Prozess dadurch legitimer und gerechter. Dies sollte begrüßt werden, bietet der Trump-Regierung jedoch auch die einmalige Gelegenheit, eine WHO-Reformagenda in Zusammenarbeit mit anderen Staaten zu verfolgen, sollte sich eine ausreichend tiefgreifende Reform tatsächlich als möglich erweisen.

Der Austritt der USA aus der WHO bedeutet nicht, dass die WHO abgeschafft wird, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass andere Staaten Trumps Beispiel folgen und ebenfalls austreten werden. Infolgedessen wird die Zukunft der Pandemie-Agenda unweigerlich von der WHO beeinflusst werden, auch wenn die treibenden Kräfte möglicherweise woanders zu finden sind.

Diese Rolle wird vom Potenzial der Mitgliedstaaten abhängen, über die Weltgesundheitsversammlung und über den Haushalt und die Finanzierungsmechanismen der WHO Einfluss auszuüben (zum Guten oder zum Schlechten). Im nächsten Jahr wird sich zeigen, ob Staaten, die ein starkes Interesse an der Bewältigung großer gesundheitlicher Belastungen haben und die sich von den Interessenkonflikten, die sich aus der Beteiligung von Unternehmen an der PPPR-Politik ergeben, intern distanzieren, in der Lage sind, die WHO oder andere Mechanismen zu nutzen, um diese aktuelle Dynamik aufzuhalten.

Wie auch immer dies geschieht, angesichts der offensichtlichen internen Widersprüche, die in der Pandemie-Agenda deutlich werden, ist eine dringende Neuausrichtung der Gesundheitspolitik auf die Bedürfnisse der Bevölkerung unerlässlich. Die Frage ist nun, ob die USA eine treibende Kraft für den notwendigen Wandel sein werden oder zulassen, dass diese Dynamik weitergeht, mit oder ohne einen Platz am Tisch.