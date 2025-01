Trumps Zahlungsbilanzkrieg gegen Mexiko und die ganze Welt

Michael Hudson

Der Weg ins Chaos

In den 1940er Jahren gab es eine Reihe von Filmen mit Bing Crosby und Bob Hope, angefangen mit Der Weg nach Singapur im Jahr 1940. Die Handlung war immer ähnlich. Bing und Bob, zwei redegewandte Hochstapler oder Gesangs- und Tanzpartner, geraten in einem Land in Schwierigkeiten, aus denen sich Bing befreit, indem er Bob als Sklaven verkauft (1942 in Marokko, wo Bing verspricht, ihn zurückzukaufen) oder ihn in einer heidnischen Zeremonie opfern lässt und so weiter. Bob lässt sich immer auf den Plan ein, und es gibt immer ein Happy End in Hollywood, bei dem sie gemeinsam fliehen – wobei Bing immer das Mädchen bekommt.

In den vergangenen Jahren haben wir eine Reihe ähnlicher diplomatischer Inszenierungen mit den Vereinigten Staaten und Deutschland (stellvertretend für ganz Europa) erlebt. Man könnte es die Straße zum Chaos nennen. Die Vereinigten Staaten haben Deutschland durch die Zerstörung von Nord Stream verraten, wobei der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholtz (die unglückliche Bob Hope-Figur) mitmacht und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Lehen die Rolle der Dorothy Lamour (das Mädchen, das Bings Preis in den Hollywood-Filmen Road ist) spielt, die von ganz Europa eine Erhöhung der NATO-Militärausgaben fordert, die über Bidens Forderung von 2 % hinausgeht und Trumps Eskalation auf 5 % entspricht. Zu allem Überfluss soll Europa auch noch Sanktionen gegen den Handel mit Russland und China verhängen und diese dazu zwingen, ihre führenden Industrien in die Vereinigten Staaten zu verlagern.

Anders als in den Filmen werden die Vereinigten Staaten also nicht herbeieilen, um das gutgläubige Deutschland zu retten. Stattdessen werden Deutschland und Europa als Ganzes zu Opfergaben in unserem verzweifelten, aber vergeblichen Bemühen, das US-Imperium zu retten. Auch wenn Deutschland nicht sofort mit einer auswandernden und schrumpfenden Bevölkerung wie die Ukraine enden wird, ist seine industrielle Zerstörung in vollem Gange.

Trump sagte auf dem Davoser Wirtschaftsforum am 23. Januar: „Meine Botschaft an jedes Unternehmen in der Welt ist ganz einfach: Stellen Sie Ihr Produkt in Amerika her, und wir werden Ihnen mit niedrigsten Steuern aller Nationen der Welt zahlen.“ Andernfalls, wenn sie weiterhin versuchen, zu Hause oder in anderen Ländern zu produzieren, werden ihre Produkte mit Zöllen in Höhe der von Trump angedrohten 20 % belastet.

Für Deutschland bedeutet das (meine Paraphrase): „Tut mir leid, dass sich eure Energiepreise vervierfacht haben. Kommt nach Amerika und holt sie euch zu einem Preis, der fast so niedrig ist wie der, den ihr Russland gezahlt habt, bevor eure gewählten Führer uns erlaubt haben, Nord Stream abzuschalten.“

Die große Frage ist, wie viele andere Länder sich so ruhig verhalten werden wie Deutschland, wenn Trump die Spielregeln ändert – Amerikas regelbasierte Ordnung. An welchem Punkt wird eine kritische Masse erreicht, die die Weltordnung als Ganzes verändert?

Kann es ein Hollywood-Ende für das kommende Chaos geben? Die Antwort lautet Nein, und der Schlüssel dazu liegt in den Auswirkungen von Trumps angedrohten Zöllen und Handelssanktionen auf die Zahlungsbilanz. Weder Trump noch seine Wirtschaftsberater verstehen, welchen Schaden ihre Politik zu verursachen droht, indem sie die Zahlungsbilanz und die Wechselkurse auf der ganzen Welt radikal aus dem Gleichgewicht bringen und einen finanziellen Bruch unvermeidlich machen.

Die Zahlungsbilanz- und Wechselkursbeschränkung von Trumps Zollaggression

Die ersten beiden Länder, denen Trump drohte, waren Amerikas NAFTA-Partner Mexiko und Kanada. Beiden Ländern hat Trump gedroht, die US-Zölle auf Einfuhren aus diesen Ländern um 20 % zu erhöhen, wenn sie seinen politischen Forderungen nicht nachkommen.

Er hat Mexiko in zweierlei Hinsicht bedroht. Zum einen ist da sein Einwanderungsprogramm, das den Export illegaler Einwanderer und die Erteilung von Kurzzeit-Arbeitsgenehmigungen für mexikanische Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und bei Haushaltsdienstleistungen vorsieht. Er hat vorgeschlagen, die lateinamerikanische Einwanderungswelle nach Mexiko abzuschieben, mit der Begründung, dass die meisten über die mexikanische Grenze entlang des Rio Grande nach Amerika gekommen sind. Damit droht Mexiko, das an seiner eigenen Südgrenze keine Mauer hat, ein enormer Aufwand an Sozialleistungen.

Auch für Mexiko und andere Länder, deren Bürger in den Vereinigten Staaten Arbeit gesucht haben, entstehen hohe Kosten für die Zahlungsbilanz. Eine wichtige Dollarquelle für diese Länder sind die Überweisungen der Arbeitnehmer, die das, was sie sich leisten können, an ihre Familien zurückschicken. Dies ist eine wichtige Dollarquelle für Familien in Lateinamerika, Asien und anderen Ländern. Durch die Abschiebung von Einwanderern würde eine wichtige Einnahmequelle wegfallen, die den Wechselkurs ihrer Währungen gegenüber dem Dollar gestützt hat.

Die Einführung von Zöllen in Höhe von 20 % oder anderer Handelshemmnisse für Mexiko und andere Länder wäre ein tödlicher Schlag für ihre Wechselkurse, da sie den Exporthandel einschränken würden, den die US-Politik seit Präsident Carter gefördert hat, um die Auslagerung von Arbeitsplätzen in den USA durch den Einsatz mexikanischer Arbeitskräfte zu fördern und so die Löhne in den USA niedrig zu halten. Die Schaffung der NAFTA unter Bill Clinton führte zu einer langen Reihe von Maquiladora-Fabriken südlich der amerikanisch-mexikanischen Grenze, in denen mexikanische Niedriglohnarbeiter an Fließbändern arbeiten, die von US-Unternehmen eingerichtet wurden, um Lohnkosten zu sparen. Zölle würden Mexiko schlagartig die Dollars entziehen, die es für die Bezahlung dieser Arbeitskräfte in Pesos erhält, und auch die Kosten für die US-Muttergesellschaften würden steigen.

Das Ergebnis dieser beiden Trump-Politiken wäre ein Einbruch der mexikanischen Dollarquellen. Dadurch wird Mexiko gezwungen, eine Entscheidung zu treffen: Wenn es diese Bedingungen passiv akzeptiert, wird der Wechselkurs des Peso abwerten. Dadurch werden Importe (die weltweit in Dollar abgerechnet werden) in Peso teurer, was zu einem erheblichen Anstieg der Inflation im Land führt. Alternativ kann Mexiko seine Wirtschaft an die erste Stelle setzen und sagen, dass die durch Trumps Zölle verursachten Handels- und Zahlungsstörungen das Land daran hindern, seine Dollar-Schulden an Anleihegläubiger zu begleichen.

1982 löste der Zahlungsausfall Mexikos bei seinen auf Dollar lautenden Tesobono-Anleihen die lateinamerikanische Schuldenbombe der Zahlungsausfälle aus. Trumps Handeln sieht so aus, als würde er eine Wiederholung erzwingen. In diesem Fall würde Mexiko als Gegenmaßnahme die Zahlungen für seine US-Dollar-Anleihen aussetzen.

Dies könnte weitreichende Auswirkungen haben, da viele andere Länder Lateinamerikas und des Globalen Südens einen ähnlichen Druck auf ihre internationale Handels- und Zahlungsbilanz erfahren. Der Wechselkurs des Dollars ist im Vergleich zu ihren Währungen bereits stark angestiegen, da die US-Notenbank die Zinssätze erhöht hat, was Investitionsgelder aus Europa und anderen Ländern anlockt. Ein steigender Dollar bedeutet steigende Einfuhrpreise für Öl und Rohstoffe, die in Dollar angegeben sind.

Kanada ist mit einem ähnlichen Zahlungsbilanzproblem konfrontiert. Das Gegenstück zu Mexikos Maquiladora-Fabriken sind die Autoteilefabriken in Windsor, auf der anderen Seite des Flusses von Detroit. In den 1970er Jahren einigten sich die beiden Länder auf den Auto-Pakt, in dem festgelegt wurde, welche Montagewerke an der gemeinsamen Produktion von US-Autos und -Lastkraftwagen mitwirken sollten.

Nun, „vereinbart“ ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich war damals in Ottawa, und die Regierungsbeamten waren sehr verärgert darüber, dass sie bei dem Autogeschäft den Kürzeren gezogen hatten. Aber es läuft heute, fünfzig Jahre später, immer noch und trägt wesentlich zur kanadischen Handelsbilanz und damit zum Wechselkurs des Dollars bei, der gegenüber dem der Vereinigten Staaten bereits gefallen ist.

Natürlich ist Kanada nicht Mexiko. Der Gedanke, dass es die Zahlungen für seine Dollar-Anleihen aussetzen könnte, ist in einem Land, das weitgehend von seinen Banken und Finanzinteressen geleitet wird, undenkbar. Aber die politischen Folgen werden in der gesamten kanadischen Politik zu spüren sein. Es wird ein antiamerikanisches Gefühl entstehen (das in Kanada immer unter der Oberfläche brodelt), das Trumps Fantasie, Kanada zum 51sten Staat zu machen, beenden dürfte.

Die impliziten moralischen Grundlagen der internationalen Wirtschaftsordnung

Bei Trumps Zoll- und Handelsdrohungen ist ein grundlegendes, illusorisches moralisches Prinzip am Werk, das dem breiten Narrativ zugrunde liegt, mit dem die Vereinigten Staaten ihre unipolare Vorherrschaft in der Weltwirtschaft zu rationalisieren versuchen. Dieses Prinzip ist die Illusion der Gegenseitigkeit, die eine gegenseitige Verteilung von Vorteilen und Wachstum unterstützt – und im amerikanischen Vokabular wird es zusammen mit demokratischen Werten und dem Gerede über freie Märkte, die automatische Stabilisatoren im Rahmen des von den USA unterstützten internationalen Systems versprechen, verpackt.

Die Grundsätze der Gegenseitigkeit und der Stabilität standen im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Argumente von John Maynard Keynes während der Debatte in den späten 1920er Jahren, als die USA darauf bestanden, dass ihre europäischen Kriegsverbündeten hohe Schulden für Waffen bezahlen sollten, die sie vor ihrem offiziellen Kriegseintritt von den USA gekauft hatten. Die Alliierten erklärten sich zur Zahlung bereit, indem sie Deutschland Reparationen auferlegten, um die Kosten auf den Verlierer des Krieges abzuwälzen. Doch die Forderungen der Vereinigten Staaten an ihre europäischen Verbündeten und diese wiederum an Deutschland waren bei weitem nicht zu erfüllen.

Das Grundproblem, so Keynes, bestand darin, dass die Vereinigten Staaten als Reaktion auf die Abwertung ihrer Währung ihre Zölle gegen Deutschland erhöhten und dann den Smoot-Hawley-Zoll gegen den Rest der Welt erhoben. Das hinderte Deutschland daran, harte Währung zu erwirtschaften, um die Alliierten zu bezahlen, und diese wiederum, um Amerika zu bezahlen.

Damit das internationale Finanzsystem des Schuldendienstes funktioniert, so Keynes, ist ein Gläubigerland verpflichtet, den Schuldnerländern die Möglichkeit zu geben, das Geld für die Zahlung durch Exporte in das Gläubigerland aufzubringen. Andernfalls kommt es zu einem Währungskollaps und lähmender Austerität für die Schuldner. Dieses Grundprinzip sollte im Mittelpunkt eines jeden Entwurfs stehen, wie die internationale Wirtschaft organisiert sein sollte, mit Kontrollen und Gegengewichten, um einen solchen Zusammenbruch zu verhindern.

Die Gegner von Keynes – der französische antideutsche Monetarist Jacques Rueff und der neoklassische Handelsbefürworter Bertil Ohlin – wiederholten dasselbe Argument, das David Ricardo 1809-1810 in seiner Aussage vor dem britischen Bullion Committee dargelegt hatte. Er behauptete, dass die Begleichung von Auslandsschulden automatisch ein Gleichgewicht im internationalen Zahlungsverkehr schafft. Diese ökonomische Schrotttheorie lieferte eine Logik, die auch heute noch das grundlegende Sparmodell des IWF ist.

Wenn die Zahlung des Schuldendienstes die Preise und Löhne im Schuldnerland senkt, wird dies nach dieser Theorie die Exporte des Landes steigern, da sie für Ausländer weniger kostspielig sind. Und angeblich wird der Erhalt des Schuldendienstes durch die Gläubigernationen monetarisiert, um die eigenen Preise zu erhöhen (Quantitätstheorie des Geldes), wodurch die Exporte sinken. Diese Preisverschiebung soll sich so lange fortsetzen, bis das Schuldnerland, das unter Geldabfluss und Austerität leidet, in der Lage ist, genug zu exportieren, um seine ausländischen Gläubiger bezahlen zu können.

Aber die Vereinigten Staaten ließen nicht zu, dass ausländische Importe mit ihren eigenen Produzenten konkurrierten. Und für die Schuldner war der Preis der monetären Sparmaßnahmen nicht eine wettbewerbsfähigere Exportproduktion, sondern eine Störung der Wirtschaft und Chaos. Ricardos Modell und die neoklassische Theorie der USA waren lediglich ein Vorwand für eine rigorose Gläubigerpolitik. Strukturanpassungen oder Sparmaßnahmen haben für die Volkswirtschaften und Regierungen, denen sie auferlegt wurden, verheerende Folgen gehabt. Sparmaßnahmen verringern die Produktivität und den Output.

Als Keynes 1944 auf der Bretton-Woods-Konferenz versuchte, den Forderungen der USA nach Außenhandel und geldpolitischer Unterwerfung zu widerstehen, schlug er den Bancor vor, eine zwischenstaatliche Zahlungsbilanzvereinbarung, die vorsah, dass chronische Gläubigerländer (namentlich die Vereinigten Staaten) ihre angehäuften finanziellen Forderungen gegenüber Schuldnerländern (wie es Großbritannien werden würde) verlieren sollten. Dies wäre der Preis, der zu zahlen wäre, um zu verhindern, dass die internationale Finanzordnung die Welt zwischen Gläubiger- und Schuldnerländern polarisiert. Die Gläubiger müssten die Schuldner in die Lage versetzen, zu zahlen, oder sie würden ihre finanziellen Ansprüche auf Zahlung verlieren.

Wie bereits erwähnt, betonte Keynes auch, dass die Gläubiger, wenn sie bezahlt werden wollen, aus den Schuldnerländern importieren müssen, um ihnen die Fähigkeit zur Zahlung zu verschaffen.

Dies war eine zutiefst moralische Politik, und sie hatte den zusätzlichen Vorteil, dass sie wirtschaftlich sinnvoll war. Sie würde es beiden Parteien ermöglichen, zu prosperieren, anstatt dass eine Gläubigernation prosperiert, während die Schuldnerländer der Austerität erliegen, die sie daran hindert, in die Modernisierung und Entwicklung ihrer Volkswirtschaften zu investieren, indem sie die Sozialausgaben und den Lebensstandard erhöhen.

Unter Donald Trump verstoßen die Vereinigten Staaten gegen dieses Prinzip. Es gibt keine keynesianische Bancor-Vereinbarung, aber es gibt die harten Realitäten ihrer unipolaren Diplomatie. Wenn Mexiko seine Wirtschaft vor dem Absturz in Austerität, Preisinflation, Arbeitslosigkeit und sozialem Chaos bewahren will, muss es seine Zahlungen für Auslandsschulden, die auf Dollar lauten, aussetzen.

Das gleiche Prinzip gilt für andere Länder des Globalen Südens. Und wenn sie gemeinsam handeln, haben sie eine moralische Position, um eine realistische und sogar unvermeidliche Darstellung der Voraussetzungen für das Funktionieren einer stabilen internationalen Wirtschaftsordnung zu schaffen.

Die Umstände zwingen die Welt also dazu, sich von der US-zentrierten Finanzordnung zu lösen. Der Wechselkurs des US-Dollars wird kurzfristig ansteigen, weil Trump Importe mit Zöllen und Handelssanktionen blockiert. Diese Wechselkursverschiebung wird ausländische Länder, die Dollar-Schulden haben, auf die gleiche Weise unter Druck setzen wie Mexiko und Kanada. Um sich zu schützen, müssen sie den Schuldendienst in Dollar aussetzen.

Diese Reaktion auf den heutigen Schuldenberg basiert nicht auf dem Konzept der „Odious Debts“. Sie geht über die Kritik hinaus, dass viele dieser Schulden und ihre Zahlungsbedingungen nicht im Interesse der Länder waren, denen diese Schulden überhaupt auferlegt wurden. Sie geht über die Kritik hinaus, dass die Kreditgeber eine gewisse Verantwortung für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit ihrer Schuldner tragen müssen – oder finanzielle Verluste erleiden, wenn sie dies nicht getan haben.

Das politische Problem des weltweiten Dollar-Schuldenüberhangs besteht darin, dass die Vereinigten Staaten durch ihr Handeln die Schuldnerländer daran hindern, das Geld für die Begleichung der auf US-Dollar lautenden Auslandsschulden zu verdienen. Die US-Politik stellt somit eine Bedrohung für alle Gläubiger dar, deren Schulden auf Dollar lauten, indem sie diese Schulden praktisch unbezahlbar macht, ohne ihre eigene Wirtschaft zu zerstören.

Die Politik der USA geht davon aus, dass andere Länder nicht auf die wirtschaftliche Aggression der USA reagieren werden

Weiß Trump wirklich, was er tut? Oder verursacht seine rasante Politik nur Kollateralschäden für andere Länder? Ich denke, dass hier ein tiefer und grundlegender innerer Widerspruch der US-Politik am Werk ist, ähnlich dem der US-Diplomatie in den 1920er Jahren. Als Trump seinen Wählern versprach, dass die Vereinigten Staaten bei jedem internationalen Handels- oder Finanzabkommen der „Gewinner“ sein müssen, erklärte er dem Rest der Welt den Wirtschaftskrieg.

Trump sagt dem Rest der Welt, dass sie Verlierer sein müssen – und diese Tatsache gnädig akzeptieren sollen, als Gegenleistung für den militärischen Schutz, den er der Welt bietet, falls Russland in Europa einmarschieren oder China seine Armee nach Taiwan, Japan oder in andere Länder schicken sollte. Es ist ein Hirngespinst, dass Russland etwas davon hätte, wenn es eine kollabierende europäische Wirtschaft unterstützen müsste, oder China beschließt, militärisch statt wirtschaftlich zu konkurrieren.

In dieser dystopischen Fantasie ist Selbstüberschätzung am Werk. Als Hegemon der Welt berücksichtigt die US-Diplomatie selten, wie andere Länder reagieren werden. Das Wesen ihrer Hybris besteht in der simplen Annahme, dass sich die Länder den US-Aktionen passiv unterwerfen werden, ohne dass es zu Rückschlägen kommt. Das war eine realistische Annahme für Länder wie Deutschland oder solche mit ähnlichen US-Klientelpolitikern im Amt.

Doch was heute geschieht, hat systemweiten Charakter. Im Jahr 1931 wurde schließlich ein Moratorium für die zwischenstaatlichen Schulden und die deutschen Reparationen verhängt. Aber das war zwei Jahre nach dem Börsenkrach von 1929 und den früheren Hyperinflationen in Deutschland und Frankreich. In ähnlicher Weise wurden in den 1980er Jahren die lateinamerikanischen Schulden durch Brady-Anleihen abgeschrieben. In beiden Fällen war das internationale Finanzwesen der Schlüssel zum allgemeinen politischen und militärischen Zusammenbruch des Systems, da die Weltwirtschaft sich selbst zerstörend finanziert hatte. Etwas Ähnliches scheint heute unvermeidlich zu sein. Jede praktikable Alternative erfordert die Schaffung eines neuen Weltwirtschaftssystems.

Die Innenpolitik der USA ist ebenso instabil. Trumps politisches „America First“-Theater, mit dem er gewählt wurde, könnte dazu führen, dass seine Bande abgesetzt wird, wenn die Widersprüche und Konsequenzen ihrer Betriebsphilosophie erkannt und ersetzt werden. Seine Zollpolitik wird die Preisinflation in den USA beschleunigen und, was noch fataler ist, Chaos auf den Finanzmärkten in den USA und im Ausland verursachen. Die Versorgungsketten werden unterbrochen und die US-Exporte von Flugzeugen bis hin zur Informationstechnologie werden gestoppt. Und andere Länder werden sich gezwungen sehen, ihre Wirtschaft nicht länger von den US-Exporten oder Dollarkrediten abhängig zu machen.

Langfristig gesehen wäre das vielleicht keine schlechte Sache. Kurzfristig besteht das Problem darin, dass Lieferketten, Handelsmuster und Abhängigkeiten als Teil der neuen geopolitischen Wirtschaftsordnung, die die US-Politik anderen Ländern aufzwingt, ersetzt werden.

Trump stützt sich bei seinem Versuch, die bestehenden Verbindungen und die Gegenseitigkeit des internationalen Handels und Finanzwesens zu zerschlagen, auf die Annahme, dass Amerika in einem chaotischen Durcheinander als Sieger hervorgehen wird. Diese Zuversicht liegt seiner Bereitschaft zugrunde, die heutigen geopolitischen Verflechtungen aufzuheben. Er glaubt, dass die US-Wirtschaft wie ein kosmisches schwarzes Loch ist, d.h. ein Gravitationszentrum, das in der Lage ist, das gesamte Geld und den wirtschaftlichen Überschuss der Welt an sich zu ziehen. Das ist das ausdrückliche Ziel von America First. Das macht Trumps Programm zu einer wirtschaftlichen Kriegserklärung an den Rest der Welt. Es gibt kein Versprechen mehr, dass die von der US-Diplomatie geförderte Wirtschaftsordnung andere Länder wohlhabend machen wird. Die Gewinne aus Handel und Auslandsinvestitionen sollen nach Amerika fließen und dort konzentriert werden.

Das Problem geht über Trump hinaus. Er folgt einfach dem, was in der US-Politik bereits seit 1945 implizit ist. Das Selbstverständnis Amerikas ist, dass es die einzige Volkswirtschaft der Welt ist, die wirtschaftlich vollkommen autark sein kann. Sie produziert ihre eigene Energie und auch ihre eigenen Nahrungsmittel und liefert diese Grundbedürfnisse an andere Länder oder hat die Möglichkeit, den Hahn zuzudrehen.

Vor allem aber sind die Vereinigten Staaten die einzige Volkswirtschaft ohne die finanziellen Zwänge, die andere Länder einschränken. Amerikas Schulden sind in seiner eigenen Währung, und es gab keine Beschränkung seiner Fähigkeit, über seine Verhältnisse zu leben, indem es die Welt mit überschüssigen Dollars überschwemmte, die andere Länder als ihre Währungsreserven akzeptieren, als ob der Dollar immer noch so gut wie Gold wäre. Und hinter all dem steht die Annahme, dass die Vereinigten Staaten fast mit einem Knopfdruck industriell so autark werden können wie 1945. Amerika ist die Blanche duBois der Welt in Tennessee Williams‘ Streetcar Named Desire, die in der Vergangenheit lebt und nicht gut altert.

Das selbstbedienende neoliberale Narrativ des amerikanischen Imperiums

Um die Zustimmung des Auslands zur Akzeptanz eines Imperiums und zu einem friedlichen Leben in ihm zu erhalten, bedarf es einer beruhigenden Erzählung, die das Imperium als etwas darstellt, das alle voranbringt. Das Ziel ist es, andere Länder davon abzulenken, sich gegen ein System zu wehren, das in Wirklichkeit ausbeuterisch ist. Erst Großbritannien und dann die Vereinigten Staaten förderten die Ideologie des Freihandelsimperialismus, nachdem ihre merkantilistische und protektionistische Politik ihnen einen Kostenvorteil gegenüber anderen Ländern verschafft hatte und diese Länder zu Handels- und Finanzsatelliten machte.

Trump hat diesen ideologischen Vorhang weggerissen. Teilweise liegt das einfach an der Erkenntnis, dass er angesichts der US/NATO-Außenpolitik und ihres militärischen und wirtschaftlichen Krieges gegen Russland sowie der Sanktionen gegen den Handel mit China, Russland, dem Iran und anderen BRICS-Mitgliedern nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Es wäre Wahnsinn, wenn andere Länder dieses System nicht ablehnen würden, jetzt, da sein ermächtigendes Narrativ für alle sichtbar falsch ist.

Die Frage ist, wie sie sich in die Lage versetzen können, eine alternative Weltordnung zu schaffen. Wie sieht der wahrscheinliche Weg aus?

Länder wie Mexiko haben kaum eine andere Wahl, als einen Alleingang zu wagen. Kanada könnte nachgeben und seinen Wechselkurs sinken und seine Inlandspreise steigen lassen, da seine Importe in „harter Währung“ Dollar denominiert sind. Aber viele Länder des Globalen Südens befinden sich in der gleichen Zahlungsbilanzkrise wie Mexiko. Und wenn sie keine Klientel-Eliten wie Argentinien haben – wobei die argentinische Elite selbst die Hauptinhaber der argentinischen Dollar-Anleihen ist -, werden ihre politischen Führer die Schuldenzahlungen einstellen müssen, oder sie werden eine inländische Austerität (Deflation der lokalen Wirtschaft) in Verbindung mit einer Inflation der Importpreise erleiden, da die Wechselkurse ihrer Währungen unter den Belastungen eines steigenden US-Dollars nachgeben. Sie werden den Schuldendienst aussetzen müssen, oder sie werden abgewählt.

Nicht viele führende Politiker haben den Spielraum, den Annalena Baerbock in Deutschland hat, um zu sagen, dass ihre grüne Partei nicht auf das hören muss, was die deutschen Wähler wollen. Die Oligarchien des Globalen Südens mögen auf die Unterstützung der USA angewiesen sein, aber Deutschland ist sicherlich ein Ausreißer, wenn es darum geht, aus Loyalität zur US-Außenpolitik wirtschaftlichen Selbstmord ohne Grenzen zu begehen.

Die Aussetzung des Schuldendienstes ist weniger destruktiv als die weitere Unterwerfung unter die Trump’sche „America First“-Ordnung. Was diese Politik blockiert, ist politischer Natur, zusammen mit der Angst der Mitte, den großen politischen Wandel einzuleiten, der notwendig ist, um wirtschaftliche Polarisierung und Austerität zu vermeiden.

Europa scheint sich davor zu scheuen, Trumps Bluff zu durchschauen, obwohl es sich dabei um eine leere Drohung handelt, die von Amerikas eigenen Interessen in der Doner Class blockiert würde. Trump hat erklärt, dass er gegen Länder, die sich weigern, Zölle in Höhe von 20 % erheben wird, wenn sie sich nicht bereit erklären, 5 % ihres BIP für militärische Waffen (größtenteils aus den Vereinigten Staaten) auszugeben und mehr Flüssigerdgas (LNG) aus den USA zu kaufen. Wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs jedoch keinen Widerstand leisten, wird der Euro vielleicht um 10 oder 20 Prozent fallen. Die Inlandspreise werden steigen, und die nationalen Haushalte werden Sozialausgabenprogramme kürzen müssen, z. B. die Unterstützung von Familien, die teureres Gas oder Strom zum Heizen und Betreiben ihrer Häuser kaufen.

Amerikas neoliberale Führer begrüßen diese klassenkämpferische Phase der US-Forderungen an ausländische Regierungen. Die US-Diplomatie hat aktiv dazu beigetragen, die politische Führung der ehemaligen Arbeiter- und sozialdemokratischen Parteien in Europa und anderen Ländern so gründlich zu lähmen, dass es keine Rolle mehr zu spielen scheint, was die Wähler wollen. Dafür ist Amerikas National Endowment Democracy da, zusammen mit dem Eigentum an den Mainstream-Medien und der Berichterstattung darüber. Was jedoch ins Wanken gerät, ist nicht nur Amerikas unipolare Dominanz im Westen und sein Einflussbereich, sondern auch die weltweite Struktur des internationalen Handels und der Finanzbeziehungen – und zwangsläufig auch die militärischen Beziehungen und Bündnisse.