Der Status der globalistischen Agenda wurde von „verwirrt“ auf „chaotisch“ hochgestuft

Professor Putin hat wieder einmal sein Tweed-Sakko angezogen, um den westlichen Idioten eine weitere Kurzvorlesung über grundlegende Fakten zu halten.

Die Inflation in den USA sei eine Folge von Fehlern der amerikanischen Finanzbehörden, die diese auch zugegeben hätten, während sie in der EU eher mit der kurzsichtigen Energiepolitik in Brüssel zu tun habe, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag. In jedem Fall habe dies nichts mit Moskau oder seinem Vorgehen in der Ukraine zu tun. Versuche, die Unruhen in der Ukraine für die in die Höhe schießenden Lebenshaltungskosten im Westen verantwortlich zu machen, liefen darauf hinaus, sich vor der Verantwortung zu drücken, sagte Putin in einem Fernsehinterview im Anschluss an sein Treffen mit dem Chef der Afrikanischen Union Macky Sall in Sotschi.

So gut wie alle Regierungen griffen auf steuerliche Anreize zurück, um die Bevölkerung und die Unternehmen zu unterstützen, die von den Abriegelungen von Covid-19 betroffen waren. Russland habe dies „viel vorsichtiger und präziser“ getan, ohne das makroökonomische Bild zu stören und die Inflation anzuheizen, argumentierte Putin. In den USA dagegen sei die Geldmenge in weniger als zwei Jahren um 38 % – um 5,9 Billionen Dollar – gestiegen, was er als „beispiellose Leistung der Druckerpresse“ bezeichnete. Offenbar gingen die US-Finanzbehörden davon aus, dass sich diese Entwicklung, da der Dollar die Weltwährung ist, wie in alten Zeiten in der gesamten Weltwirtschaft ausbreiten und in den USA nicht spürbar sein würde. Es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war.

Nun, sie haben eindeutig etwas angenommen. Ich denke, da sind wir uns alle einig.

Hier ist die Sache, die die Leute verstehen müssen:

Alle wollen darüber reden, dass das Weltwirtschaftsforum eine Verschwörung anzettelt, um alle Menschen arm zu machen, und wie die Inflation dazu passt. Das ist alles offensichtlich. Sie machen das ganz klar mit Absicht, um alle arm zu machen.

Aber – das macht im Kontext des verbleibenden internationalen Wettbewerbs einfach keinen Sinn. Warum sollte man die Wirtschaftskraft seines Landes völlig zerstören wollen, während man noch versucht, Kriege gegen Russland und China zu führen?

Hier ist ein einfacher Abriss dessen, was ich immer wieder über das Gesamtbild der aktuellen Situation gesagt habe:

Es gibt einen seit langem bestehenden Plan für eine globale „Wissenschaftsdiktatur“, der in den 1970er Jahren mehr oder weniger gefestigt wurde, als man anfing, den Umweltschützer-Schwachsinn voranzutreiben

In den 1970er Jahren glaubten die Planer nicht, dass China eine Bedrohung darstellte, denn sie hielten die Chinesen für rückständige, autistische Idioten.

In den 1990er Jahren wurde die westliche Industrie nach China verlagert, wodurch in China enormer Reichtum geschaffen wurde, und jeder nahm einfach an, dass diese kleinäugigen Menschen, die sie für autistische Idioten hielten, durch ein bisschen wirtschaftlichen Erfolg in schwule Idioten verwandelt würden

In den späten 2000er und frühen 2010er Jahren wurde klar, dass China nicht daran interessiert war, Teil des globalistischen Projekts zu sein – sie wollten einfach das Geld behalten und ihr eigenes Ding machen, nämlich eine Art Handelsimperium, das nicht von den Verflechtungen der westlichen globalistischen Ordnung abhängig ist

Zu diesem Zeitpunkt war niemand, der die Elite-Organisationen im Westen leitete, in der Lage, die Agenda neu zu kalibrieren, nachdem sich die Vorhersagen über China als falsch erwiesen hatten.

Die Elite hält an der Agenda fest, wie sie festgelegt wurde, bevor Chinas aktuelle Richtung klar war.

Ich glaube nicht, dass das wirklich so kompliziert ist, aber viele Leute scheinen nicht zu verstehen, was ich sage. Ich habe weder den Wunsch noch die Fähigkeit, irgendjemanden zu zwingen, mir zuzustimmen, aber wenn sie mir nicht zustimmen wollen, sollten sie eine Antwort auf das geben, was ich gesagt habe, und eine Gegentheorie dazu aufstellen, warum es so aussieht, als würde sich der Westen mit einem Programm, das den Chinesen die Weltherrschaft überlässt, völlig selbst zerstören.

Das einzige „ehrliche“ Gegenargument, das ich kenne ist, die Behauptung von Schizophrenen, dass Russland und China „mit dem WEF unter einer Decke stecken“. Ich habe darauf oft geantwortet, und Schizos haben mit noch extremerem Schizo-Zeug geantwortet, aber das wird zu einem epistemischen Regress, bei dem der Kernglaube des Schizos ist, dass es eine allwissende geheime Elite gibt, die keinen Fehler machen kann. Ich persönlich glaube, dass das Böse nicht unfehlbar ist, und wenn man beweisen will, dass globalistische Superschurken einen geheimen, unsichtbaren Plan haben, muss man Fakten vorlegen oder zumindest erklären, wie er funktionieren könnte – d.h. welche Art von Geheimvertrag existiert zwischen dem WEF und den Chinesen, der besagt, dass die Chinesen, nachdem der Westen sich selbst zerstört hat, dem jüdisch-globalistischen Programm zustimmen werden? Wie kann dieser Geheimvertrag durchgesetzt werden, wenn die USA ihre Wirtschaft implodieren lassen und ihr Supermilitär nicht mehr finanzieren können?

Die Quintessenz ist: Soweit ich weiß, kann niemand auch nur theoretisch erklären, dass das, was jetzt geschieht, vollkommen rational ist, es sei denn, er kann eine Erklärung dafür finden, dass China die gesamte geopolitische und wirtschaftliche Macht erhält. Ich glaube nicht, dass irgendjemand eine Erklärung dafür hat, weshalb die Leute entweder ignorieren, was ich gesagt habe, es absichtlich nicht verstehen, oder voll auf den Putz hauen.

Meine Ansicht über die westliche Ordnung im Jahr 2022 lässt sich wie folgt zusammenfassen: „eine ehemals allmächtige geopolitische Ordnung, die unter ihrer eigenen Hybris zusammenzubrechen beginnt.“

Nahezu ein Viertel der Weltbevölkerung ist chinesisch. Zählt man die aneinandergrenzenden asiatischen Satellitenstaaten der Chinesen hinzu, die mehr oder weniger zum selben Konglomerat gehören, kommt man auf mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung. China hat den größten Teil der Welt durch den Handel von sich abhängig gemacht. Das ist kein kleines Problem. Das kann man nicht einfach mit einem „Ach, das kriegen wir schon hin“ beiseite schieben.

Ehrlich gesagt wäre es logisch gewesen, Donald Trump an der Macht zu lassen, das Coronavirus zu überspringen, die Wirtschaft am Laufen zu halten, das Militär am Laufen zu halten und einen Weg zu finden, China wirtschaftlich und notfalls auch militärisch zu untergraben. Nachdem China ausgebremst ist, fällt Russland ziemlich leicht, der Iran fällt ziemlich leicht, dann haben Sie freie Bahn für Ihre verrückte Great Reset transhumanistische, schwule, pädophile Cyborg-Agenda. Das wäre mein Zug gewesen, wenn ich der Anführer der globalen jüdischen Verschwörung gewesen wäre. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben gesehen, was sie getan haben, und das bringt sie in eine viel, viel schlechtere Lage, was den Umgang mit dem China-Problem angeht.

Der Ukraine-Krieg als Mikrokosmos

Stellen Sie sich die Analogie des globalen Schachbretts vor. Mit jedem Zug, den Sie in einer Schachpartie machen, haben Sie weniger mögliche Züge übrig. Wenn wir in die Zeit vor Covid zurücksehen, hatte China eine solide Oberhand, aber das Spiel war noch lange nicht vorbei. Es gab eine Reihe von Zügen, die der Westen hätte machen können, um China zu verdrängen. Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich diese Schachpartie jedoch im Endspielstadium, und egal welche Züge der Westen macht, ich sehe keinen Weg zum Sieg. Wenn man es auf den Mikrokosmos herunterbricht, kann man sich den Ukraine-Krieg ansehen. Niemand kann erklären, was hier vor sich geht. Glauben Sie mir, ich habe nachgefragt – niemand kann es erklären.

Ein Teil meiner übergreifenden Theorie über das, was mit der westlichen Elite geschieht, ist, dass die Systeme, auf denen die Zivilisationen jetzt laufen, extrem komplex sind. Es gibt zu viel Abschottung ohne effektive große Strategen. Ohne einen klaren Überblick über alle Bereiche scheitert das gesamte System, wenn ein Bereich die Situation nicht richtig einschätzt oder nicht die versprochenen Ergebnisse liefert. Hinzu kommt, dass die Abteilungen ihre eigenen inneren Antriebe haben, die miteinander in Konflikt geraten können.

Der Krieg in der Ukraine bestand aus drei Hauptkomponenten oder Kompartimenten:

Die Militärkampagne selbst

Der Propagandakrieg, um die Bevölkerung des Westens aus unklaren Gründen auf die Seite eines größeren Konflikts mit Russland zu ziehen, unterstützt durch emotionalisiertes Geschwafel

Der Wirtschaftskrieg mit dem Ziel, die russische Wirtschaft durch Sanktionen und Boykotte lahmzulegen oder zumindest erheblich zu schädigen

Alle drei Abteilungen, die alle von getrennten Gruppen mit getrennter Führung und getrennter interner Agenda geleitet werden, mussten ihre Aufgaben erfüllen, damit dieses Projekt erfolgreich sein konnte. Das ist nicht geschehen.

Das Sanktionsregime ist grandios gescheitert. Der Plan für die Militäroperation bestand darin, einfach durchzuhalten, bis in Russland ein wirtschaftliches Chaos ausbricht, das zu Unruhen führt, so dass die Militäroperation abgebrochen werden müsste. Es ist unklar, ob ein wirtschaftlicher Zusammenbruch Russlands überhaupt zivile Unruhen verursacht hätte (ich habe schon früh argumentiert, dass dies nicht der Fall war), aber wir werden es nie erfahren, weil es keinen wirtschaftlichen Zusammenbruch gab. Die russische Wirtschaft steht eigentlich recht gut da.

Da die Militäroperation auf der Annahme eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs beruhte, wird sie nicht funktionieren, und die öffentliche Meinung wendet sich zunehmend von der Unterstützung für diesen Krieg ab. Es wäre logisch gewesen, den militärischen Krieg abzubrechen, sobald klar war, dass der Wirtschaftskrieg gescheitert war. Wenn der Westen über die Kapitulation des Donbass verhandeln und zustimmen würde, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt, könnte er den größten Teil der Ukraine behalten und dies als Sieg erklären, da Putin Kiew nie eingenommen hat. (Erinnern Sie sich daran, dass es nicht als ernsthafter Schlag für das Imperium angesehen wurde, als Putin 2014 die Krim einnahm.) Stattdessen haben wir eine Situation, in der es den Anschein hat, dass es der militärischen Abteilung egal ist, dass der Wirtschaftskrieg gescheitert ist, und sie einfach weitermachen und bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Mit jedem Tag, an dem die Russen an Boden gewinnen und weitere Teile des ukrainischen Militärs zerstört werden, wird die Behauptung, die Ukraine stehe kurz vor einem Marsch auf Moskau, immer lächerlicher. Am Anfang konnten die Medien einfach lügen, aber das geht jetzt schon lange genug so – und hat genug Auswirkungen auf das Leben der Menschen – dass die Menschen anfangen, Fragen zu stellen.

Drohendes Unheil

Man kann die gleiche Katastrophe der Abschottung im größeren Maßstab sehen, wo es offenbar keine klare Kommunikation zwischen den geopolitischen Kräften, die sich mit den östlichen Mächten befassen sollten, und den Leuten, die den Coronavirus-Betrug betreiben und nun die Bevölkerung des Westens in noch größere Armut und soziales Chaos treiben, gegeben hat. Abgesehen von der Entmachtung Trumps, die wie ein von sentimentaler Paranoia getriebenes Ziel erscheint, ist jedes Ergebnis der Coronavirus-Agenda für das westliche Regime negativ gewesen. Ja, es ist ein langfristiges Ziel des globalistischen Projekts, die Wirtschaft zum Einsturz zu bringen und die Menschen ihrer Freiheiten zu berauben, aber diese Dinge zu tun, während China so mächtig bleibt, mit seiner eigenen stabilen Wirtschaft und sozialen Ordnung, bringt den Westen in eine viel schwächere Position.

Außenpolitische Publikationen behaupten nun schon seit 15 Jahren, dass China kurz vor dem Zusammenbruch steht. Wenn man das glauben würde, dann würde es wohl Sinn machen, mit der westlichen Verarmungsagenda „Great Reset“ zu beginnen und eine Annahme darüber zu fabrizieren, wie sich das negativ auf China auswirken und seinen Zusammenbruch beschleunigen würde. Das Problem ist, dass dies nicht stimmt. China steht nicht am Rande des Zusammenbruchs. Auch Russland steht nicht am Rande des Zusammenbruchs. Die einzigen, die am Rande des Zusammenbruchs stehen, sind die westlichen Nationen, die die Menschen viel ärmer gemacht haben und deren sozialer Zusammenhalt abgenommen hat, während sie es nicht geschafft haben, mit ausländischen Bedrohungen ihrer globalen Hegemonie umzugehen.

Westlicher Zusammenbruch

Manche werden behaupten, dass ich zu optimistisch bin, wenn ich sage, dass der Westen zusammenbrechen wird. Das liegt zum Teil daran, dass ich eine übertriebene Sprache verwende. Ich glaube nicht, dass die US-Regierung in naher Zukunft aufhören wird zu existieren. Ich spreche davon, dass die USA als Anwärter auf den Titel der führenden Supermacht in der Welt ausscheiden werden. Sobald klar wird, dass dies nicht mehr möglich ist, erwarte ich, dass es endlich eine Art Neukalibrierung geben wird. Wir wissen nicht, wie das aussehen wird oder ob es gut oder schlecht für normale Menschen sein wird, aber es wird geschehen.

Als die UdSSR zusammenbrach, hörte Russland nicht auf zu existieren, aber es war kein Anwärter mehr auf die Weltherrschaft. Ich stelle mir den Zusammenbruch der westlichen Ordnung ähnlich vor: Die von den USA kontrollierten Gebiete in Europa und anderswo brechen weg, und zurück bleibt eine US-Regierung, die viel stärker nach innen gerichtet ist, denn wer auch immer dann das Sagen hat, wird sich um die Verwaltung dessen kümmern, was übrig geblieben ist. Es ist auch unwahrscheinlich, dass der Zusammenbruch des US-Imperiums so spektakulär sein wird wie der Zusammenbruch der UdSSR und stattdessen schrittweise erfolgen wird. Die Niederlage im Ukraine-Krieg stellt wohl die erste Phase dar, während die katastrophale Kapitulation in Afghanistan eine Vorahnung ist. Beide Ereignisse sind der Beweis dafür, dass das Machtzentrum des Imperiums nicht mehr in der Lage ist, seine Macht auf die Randgebiete des Imperiums auszudehnen, und dass es ihm an strategischem Weitblick mangelt. Das nächste Ereignis wird der Verlust von Taiwan sein. Dann werden Sie mit einer sehr ernsten Wirtschaftskrise im Westen konfrontiert werden, wenn die Inflation sich bemerkbar macht, und der Fokus wird sich auf das Unmittelbare richten.

Die meisten Einwanderer werden auswandern, wenn die Lage schlecht wird. Es ist also gut möglich, dass nach einer Wirtschaftskrise am Ende des Imperiums ein populärer starker Mann auftaucht, der die Weißen anspricht. Natürlich könnte es auch etwas Schreckliches sein. Wir könnten als Gesellschaft zu sehr geschädigt sein, um uns um einen populären starken Führer zu scharen, und es könnte sein, dass wir nur Ausländer haben, die die Trümmer plündern. In der Geschichte gibt es beide Beispiele, und es gibt auch Beispiele dafür, dass beides gleichzeitig passiert, oder dass das eine vom anderen gefolgt wird. Ich habe Versuche, einen exakten Vergleich zwischen dem, was gerade in der Geschichte passiert, zu ziehen, immer für eine Art Teeblattleser-Voodoo gehalten.

Ich bin nicht der Einzige, der das alles kommen sah, und es gab tatsächlich Mitglieder von globalistischen Denkfabriken, die ähnliche oder nahezu identische Argumente vorbrachten. Gerade jetzt erklärt Mark Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, öffentlich, dass es eine Verhandlungslösung in der Ukraine geben muss. Vor Beginn des Ukraine-Konflikts hatte Milley lautstark erklärt, dass das US-Militär nicht über die „nötige Bereitschaft“ verfüge, um Russland und/oder China zu bekämpfen, und er scheint besorgt zu sein, dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln. Volodymyr Zelensky, der faktisch ein Agent des US-Außenministeriums ist, behauptete anlässlich des 100. Tages seit Beginn der Invasion, die Ukraine stehe kurz vor dem Sieg. In dieser Woche hat Biden seine Unterstützung für das angeschlagene ukrainische Militär verfünffacht, indem er erneut eine unbegrenzte Menge an Waffen versprach und erneut jeden Aufruf zu Verhandlungen zu verurteilen schien. Soweit ich weiß, denken die Verantwortlichen für diesen Krieg derzeit, dass Russland, weil es davon ausgegangen ist, dass der Westen verhandeln würde, wenn es sich weigert zu verhandeln, auf irgendeine Art und Weise gewinnen wird, die ihnen noch nicht eingefallen ist. Die Tatsache, dass es in der Biden-Regierung niemanden gibt, der für diese Entscheidungen verantwortlich ist, macht diese Leute zweifellos weniger besorgt über das Ergebnis ihrer Entscheidungen. Joe Biden ist ein seniler, alter Mann, der bereits dafür gezeichnet ist, unter den Bus geworfen zu werden, so dass jeder mit einer Agenda, der diese Agenda durch ihn durchsetzen kann, dies auch tut (ich würde vermuten, dass alle Einflussoperationen, in die Joe Biden verwickelt war, in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nicht völlig irrelevant sind).

Die Situation bewegt sich definitiv in den Bereich des „entstehenden Chaos“. Es gibt jetzt einflussreiche Leute, die eine Rücknahme der Maßnahmen fordern, so dass es möglich ist, dass dies geschieht, bevor die wirtschaftliche Situation in den endgültigen Niedergang übergeht. Es ist aber auch möglich, dass dies nicht geschieht. Es ist möglich, dass die Situation in der Ukraine direkt in einen Weltkrieg eskaliert. „Chaos“ ist das, wonach es sich anhört.

Langfristig und sogar mittelfristig blicke ich hoffnungsvoll in die Zukunft. Das größte Hindernis dafür, dass die Menschen wenigstens ein normales Leben führen können, war diese globalistische Agenda, und ihr Scheitern ist ein Sieg für die Menschheit.