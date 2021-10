Der stellvertretende US-Finanzminister warnt nicht geimpften US-Bürger, dass es zu Engpässen kommen wird, bis ALLE geimpft sind

Der stellvertretende Sekretär des US-Finanzministeriums hat die Amerikaner darauf hingewiesen, dass die einzige Möglichkeit, die Plage der leeren Regale im ganzen Land zu beenden, darin besteht, dass sich jeder Einwohner impfen lässt. Die offene Warnung wirkte auf viele wie eine Drohung.

Wally Adeyemo, der zweithöchste Beamte im Finanzministerium der Biden-Regierung, schien in einem ABC-Interview am Donnerstag den immer noch beträchtlichen Anteil der Amerikaner, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind, öffentlich zu erpressen und ihnen die Schuld an der anhaltenden Knappheit von Konsumgütern zu geben, die viele dazu veranlasst hat, den Präsidenten als „Empty Shelves Joe“ zu verspotten.

Trotz viraler Fotos, die Tausende von Frachtschiffen zeigen, die im Hafen von Los Angeles aufgereiht sind und bereit sind, ihre Waren zu entladen, behauptete Adeyemo, dass die Probleme in der Lieferkette, die so viele US-Einzelhändler plagen, ein internationales Problem sind und sich erst lösen werden, wenn ein ausreichender Prozentsatz des Landes geimpft ist.

Adeyemo beschrieb die katastrophalen wirtschaftlichen Bedingungen als „eine Wirtschaft, die sich im Übergang befindet“ und räumte ein, dass „wir hohe Preise für einige Dinge sehen, die die Menschen kaufen müssen“. Er lobte zwar die Konjunkturprogramme der Regierung, gab aber auch den Ungeimpften die Schuld.

Die Realität sieht so aus, dass wir diesen Übergang nur bewältigen können, wenn sich alle Amerikaner und alle Menschen auf der ganzen Welt impfen lassen.

Während der ABC-Reporter wiederholt die Vermutung äußerte, dass der Mangel an Toilettenpapier und anderen Panikartikeln auf eine Unterbrechung der internationalen Versorgungskette zurückzuführen sei, verlangt eine wachsende Zahl von Amerikanern Antworten auf die Frage, warum bestimmte Produkte nicht mehr in den Regalen zu finden sind. Einige haben sogar Zweifel daran geäußert, ob die Engpässe absichtlich herbeigeführt werden, um entweder den Hass gegen die Ungeimpften zu schüren oder die Amerikaner wirtschaftlich aus dem Gleichgewicht zu bringen, während sie sich an die wilden Störungen der Pandemie gewöhnen.

Adeyemo tat dem Kabinett Biden keinen Gefallen, indem er Öl ins konspirative Feuer goss, indem er erklärte, der Hauptgrund, warum Biden weiterhin darauf drängte, dass alle geimpft werden sollten, sei, dass das Weiße Haus nur dann „die Ressourcen bereitstellen könne, die das amerikanische Volk braucht, um die andere Seite“ des Lieferkettenproblems zu erreichen.

Obwohl die Medien die internationale Schifffahrtsindustrie für die leeren Regale in den USA verantwortlich machen, haben sie eingeräumt, dass die Häfen von Los Angeles und Long Beach – die zusammen 40 % der Importe des Landes abwickeln – im vergangenen Jahr die höchste Auslastung aller Zeiten verzeichneten, was die Behauptung widerlegt, dass die Produkte, die in den amerikanischen Regalen fehlen, einfach nicht existieren. Viele Lkw-Fahrer, die für Schifffahrtsunternehmen tätig sind, sträuben sich jedoch gegen die Idee einer Impfpflicht, so dass die Flotten ihrer Unternehmen kläglich unterbesetzt sind, und andere sind in den Streik getreten, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern.

Die Regierung Biden hat versucht, das Problem der Versorgungskette zu lösen, indem sie forderte, dass der Hafen von Los Angeles rund um die Uhr geöffnet sein soll, aber während er seinen eigenen versprochenen Schritt als „Game Changer“ lobte, hat der Geschäftsführer des Hafens deutlich gemacht, dass es keinen Zeitplan für die versprochene Umstellung gibt. In der Zwischenzeit hat sich Bidens Kabinett als erschreckend realitätsfremd erwiesen – der Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, hat beispielsweise Anfang dieser Woche das Problem der leeren Regale als „hochklassiges“ Problem abgetan und damit Kritik von links und rechts geerntet. Und Verkehrsminister Pete Buttigieg befindet sich seit Mitte August im Vaterschaftsurlaub und lässt das Land ohne auch nur den Anschein einer logistischen Aufsicht zurück, während der Ladungsstau keine Anzeichen einer Auflösung zeigt.

Der Arbeitskräftemangel macht sich weit über die USA hinaus bemerkbar, wenn auch oft aus ähnlichen Gründen. In Italien haben Tausende von Demonstranten Anfang dieser Woche Frachtschiffe daran gehindert, ihre Beute zu entladen. Die Demonstranten waren empört über die Verabschiedung einer obligatorischen Impfpflicht, die der von der Regierung Biden angedrohten ähnelt. Und die britische Regierung hat Lkw-Fahrer angefleht, zur Arbeit zurückzukehren, und sogar ausländische Fahrer mit befristeten Visa angelockt, während das Land sich über seine eigenen Probleme mit leeren Regalen ärgert.

Die australischen „Truckies“ haben sich mit anderen Gewerkschaften zusammengeschlossen, um Druck auf die Regierung auszuüben, die Städte wie Melbourne trotz der verschwindend wenigen gemeldeten Fälle von Covid-19 monatelang abgeriegelt hat. Die Regierung hat bereits vor über einem Jahr Maßnahmen wie „no jab, no job“ in Aussicht gestellt und die Pandemie als Hebel benutzt, um die Five Eyes-„Demokratien“ in Polizeistaaten zu verwandeln.