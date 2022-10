Der Tag der Abrechnung ist da (Offenbarung 18:23: „Denn die Kaufleute waren die Großen der Erde; denn durch ihre Zauberei wurden alle Völker verführt.“)

In Offenbarung 18:23 heißt es: „Denn die Kaufleute waren die Großen der Erde; denn durch ihre Zaubereien wurden alle Völker verführt.“

Schlagen Sie das Wort „Zaubereien“ in Strongs Konkordanz nach, einem Nachschlagewerk, das die hebräische und griechische Übersetzung jedes Wortes in der Bibel auflistet, und Sie werden feststellen, dass die ursprüngliche griechische Bedeutung für Zaubereien pharmakeia oder pharmacy ist. Mit anderen Worten: Medikamente. Was diese Zeile aus der Offenbarung also wirklich besagt, ist: „Denn ihre Kaufleute waren die Großen der Erde; denn durch deine Medikamente wurden alle Völker verführt.“

Offenbarung 13:16-18: „Und er macht, dass alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Gebundenen, ein Malzeichen an ihrer rechten Hand oder an ihrem Zeichen an ihrer Stirn empfangen: Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, dass er das Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens habe. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der zähle die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl eines Menschen, und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.“

Klingt das wie etwas, das wir gerade erleben?

Frankreich hat einen landesweiten Impfpass vorgeschrieben. Mit anderen Worten, man braucht ihn, um zu kaufen oder zu verkaufen. Ohne ihn kann man keine Lebensmittel kaufen. Ohne ihn wird man verhungern.

Der Bürgermeister von Lapu-Lapu auf den Philippinen erlaubt niemandem, der nicht geimpft ist, Lebensmittel zu kaufen.

Australien ist dicht auf den Fersen, und in Los Angeles, San Francisco und New York werden derzeit erste Versuche mit einem Impfmandat unternommen.

Hört sich das nach etwas an, das wir gerade durchmachen?

Haben Sie schon von der Gesetzesvorlage 6666 gehört? Wenn Sie positiv auf das imaginäre Virus getestet werden – und das Testprotokoll ist voller falsch positiver Ergebnisse – können Sie in einer „mobilen Gesundheitseinheit“ in ein Internierungslager gebracht und lebenslang eingesperrt werden. Glauben Sie, dass es ein Zufall ist, dass das Gesetz die Nummer 6666 trägt?

Erinnern Sie sich an Bill Gates? Das ist der Mann, der 2010 sagte: „Die Welt hat heute 6,8 Milliarden Menschen. Die Zahl wird auf etwa 9 Milliarden steigen. Wenn wir nun wirklich gute Arbeit in Bezug auf neue Impfstoffe, Gesundheitsfürsorge und reproduktive Gesundheitsdienste leisten, könnten wir diese Zahl vielleicht um 10 oder 15 Prozent senken.“

Die menschliche Bevölkerung mit Hilfe von Impfstoffen zu senken, kann nur zwei Bedeutungen haben: Sterilisation oder Tod.

2019 meldete Gates ein Patent mit dem Titel Crypto Currency System Using Human Body Activity Data an, ein System, das Bargeld abschaffen soll. Und wie sollen diese „menschlichen Körperaktivitätsdaten“ übertragen und verarbeitet werden, um zu kaufen und zu verkaufen? Durch einen eingebetteten Mikrochip, versteht sich.

Können Sie erraten, wie die Nummer dieser Patentanmeldung lautet? Sie lautet WO/2020/060606.

Dies ist derselbe Bill Gates, dessen Unternehmen sich mit der „Spirituskoch“-Künstlerin Marina Abramovic, einer angeblichen Satanistin, zusammengetan und am Karfreitag einen Werbespot mit ihr veröffentlicht hat. Und es ist dieselbe Marina Abramovic, die stolz mit Jacob Rothschild vor einem Gemälde mit dem Titel Satan, der seine Legionen beschwört, posierte.

Aber ich denke, auch das sind alles nur Zufälle.

Sind Sie mit Klaus Schwab vertraut? Er ist der Gründer und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, auf dem jedes Jahr die Staatsoberhäupter der weltweit wichtigsten Länder zusammenkommen, um über die Zukunft des Weltgeschehens zu diskutieren. Mit anderen Worten: Schwab ist ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne und einer der weltweit einflussreichsten Männer. Wenn er sagt: „Spring“, fragen die Präsidenten der wichtigsten Länder: „Wie hoch?“

In einem Interview mit dem Schweizer Sender RTS am 10. Januar 2016, ganze vier Jahre vor unserer aktuellen „Pandemie“, erklärte Schwab, wie jeder Mensch auf der Erde bald mit einem Mikrochip ausgestattet sein wird, um mit der digitalen Welt zu verschmelzen.

Schwab und andere wie er stellen sich eine Zukunft vor, in der es keine natürlichen Menschen mit von Gott eingepflanzter DNA mehr gibt, sondern eine Bevölkerung von mikrogechippten transhumanen Kreaturen. Das ist ihre Zukunft, und sie können es kaum erwarten, dass es soweit ist.

Sie wollen Gottes Schöpfungen durch ihre eigenen Schöpfungen ersetzen. Im Grunde genommen wollen sie selbst zu Göttern werden.

Zu diesem Zeitpunkt ist nichts anderes auf der Welt wichtig. Dieses Thema ist der Trennungspunkt zwischen allen Völkern, zwischen allen Rassen und zwischen allen politischen Zugehörigkeiten. Entweder man unterwirft sich dem Jab oder nicht.

Und auf diejenigen, die sich nicht unterwerfen, wartet ein Meer von Schwierigkeiten.