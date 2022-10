Die Zukunft der Soft Power der Goldenen Milliarde ist bereits in Stein gemeißelt, denn sie wird in ihrem Einflussbereich weiter zunehmen, während sie im Globalen Süden abnimmt. Russlands Soft Power wird in der Goldenen Milliarde weiter abnehmen, aber seine Zukunft im Globalen Süden bleibt ungewiss, da sie weitgehend von seiner Reaktion auf den jüngsten Terroranschlag abhängen wird. Eine lasche Reaktion könnte zahllose Herzen und Köpfe verlieren, während eine entschlossene Reaktion sie erhalten würde.

Der Terroranschlag auf der Krim-Brücke, der laut Videomaterial mit großer Wahrscheinlichkeit von einer Selbstmord-LKW-Bombe verübt wurde, ist ein strategischer Wendepunkt sowie ein Wendepunkt für die Soft-Power-Attraktivität jeder Seite im Ukraine-Konflikt. Der erste Punkt wurde im vorangegangenen Hyperlink erläutert, während der vorliegende Beitrag auf den zweiten Punkt eingeht und dabei auf den Erkenntnissen der früheren Analyse aufbaut, in der festgestellt wurde, dass zu den „westlichen Werten“ nun auch das Feiern von Terroranschlägen gegen die zivile Infrastruktur gehört.

Darin wurde die Aufmerksamkeit auf die kontraproduktive Optik von Zelenskys Chefberater Mikhail Podolyak und dem berüchtigten Russiagate-Verschwörungstheoretiker Adam Kinzinger gelenkt, die diesen Selbstmord-LKW-Bomben-Terroranschlag lobten, obwohl ihre Seite sich selbst als Gegner des Terrorismus in all seinen Formen bezeichnet. Diese unbestreitbare Beobachtung diskreditiert das Konzept der so genannten „regelbasierten Ordnung“ der Goldenen Milliarde des von den USA geführten Westens vollständig, indem sie es als Verfolgung strategischer Ziele mit machiavellistischen Mitteln entlarvt.

Die Massen, die diesen Block bewohnen, werden durch die unablässige Informationskampagne dazu verleitet, diese eklatante Doppelmoral entweder zu ignorieren oder in dem Versuch, sie zu rechtfertigen, erzählerische Saltos zu schlagen. Die Bewohner des BRICS- und SCO-geführten Globalen Südens hingegen waren von Anfang an misstrauisch gegenüber diesem Konzept und haben nun noch mehr Grund, es rundweg abzulehnen, da dieser multipolare Block durch die grundsätzliche Ablehnung von Terrorismus, Separatismus und Extremismus in all seinen Formen geeint ist.

Die Ansichten der einzelnen Blöcke über die Legitimität der Kiewer Sache werden sich daher in der nächsten Zeit weiter polarisieren. Was Moskau betrifft, so besteht kein Zweifel daran, dass die Goldene Milliarde auf jeden Fall dagegen bleiben wird, aber die enorme Unterstützung, die diese gerade erst wiederhergestellte Weltmacht im globalen Süden genießt, könnte abrupt zunichte gemacht werden, je nachdem, wie sie auf den jüngsten Terroranschlag ihres von der NATO unterstützten, aber an der ukrainischen Front stehenden Gegners im Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland durch diese ehemalige Sowjetrepublik reagiert.

Eine Weiterentwicklung der Sonderoperation zu einer Anti-Terror-Operation oder einer anderen Operation, ganz zu schweigen von Russlands eigener „Schock- und Ehrfurcht“-Kampagne, würde ausreichen, um diesen guten Willen zu erhalten. Denn der jüngste Terroranschlag enthielt wie alle Anschläge dieser Art eine entscheidende politische Komponente, nämlich die Absicht, Russlands weicher Macht einen schweren Schlag zu versetzen, indem zivile Infrastrukturen angegriffen wurden, die mit der Wiedervereinigung dieses Zivilisationsstaates mit seinem historischen Land verbunden sind.

Ein Festhalten an den selbst auferlegten militärischen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Sonderoperation, die sich an den geplanten humanitären und politischen Zielen nach dem Konflikt orientieren, würde Russland ungeachtet seiner edlen Absichten und objektiven Stärke unweigerlich als „schwach“ darstellen. Dies wäre für die langfristigen Interessen der Großmacht kontraproduktiv, da es von zentraler Bedeutung ist, dass die Gesellschaften des Globalen Südens weiterhin Vertrauen in Russlands Erfolgsaussichten im Kampf gegen die Goldene Milliarde haben.

Der Verlust des Vertrauens in dieses Szenario könnte zu einer Kettenreaktion des Pessimismus führen, die schließlich in einer Vertrauenskrise gipfelt und damit enormen Druck auf die Regierungen dieser Länder ausübt, ihre prinzipielle Neutralität gegenüber dem Ukraine-Konflikt zu überdenken. Dieser Block hat bisher an den Beziehungen zu Russland festgehalten, in der Erwartung, dass es schlimmstenfalls zu einer Pattsituation kommen wird, was wiederum den globalen Systemwechsel zur Multipolarität weiter beschleunigen würde. Wenn man anfängt, anders zu denken, könnte dies zu einer schrittweisen Änderung der Politik führen.

Russland täte daher gut daran, diese strategischen Erwägungen im Hinterkopf zu behalten, da der Erhalt der Herzen und Köpfe im gesamten Globalen Süden (insbesondere bei den dortigen Entscheidungsträgern) wohl von ähnlicher Bedeutung ist wie das Halten des Bodens, den es in Noworossija befreit. Die Informationskriegsführung der Goldenen Milliarde gegen Russland hat sich nicht negativ auf die Meinung der Entwicklungsländer über diesen Staat ausgewirkt, geschweige denn auf ihre pragmatische Politik ihm gegenüber, so dass der Kreml sich davon nicht davon abhalten lassen sollte, sehr energisch zu reagieren.

Im Gegenteil, der globale Süden schreit geradezu danach, eine russische Version von „Schock und Ehrfurcht“ zu sehen, und sei es auch nur, weil sie genau das seit Beginn der Sonderoperation erwartet haben. Stattdessen wurden sie von diesem globalen revolutionären Staat, der die ganze Zeit über sprichwörtlich mit einer Hand hinter dem Rücken kämpfte, „veräppelt“, weil er seinen wahren NATO-Gegner unterschätzte und seine gut gemeinten humanitären und konfliktpolitischen Ziele vorrangig verfolgte.

