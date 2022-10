The Corbett Report: Die Geschichte des Jahrhunderts ist gerade geplatzt (und niemand hat es bemerkt)

Wenn Sie ein gutgläubiger Konsument der Medien sind, halten Sie es wahrscheinlich für selbstverständlich, dass russische Hacker die größte Gefahr für die menschliche Spezies in der Geschichte unseres Planeten darstellen.

Oder sind es chinesische Hacker? Oder vielleicht die Nordkoreaner? Ach, egal. Details, shmetails!

Der Punkt ist, dass die Bedrohung durch diese schattenhaften Cyberkrieger (wer auch immer sie sein mögen) so groß ist, dass kein noch so schäumender, hyperbolischer Weltuntergangskatastrophismus von den TV-Talkern und den Twitterern mit den blauen Häkchen und den Think-Tankern aus den Tiefenstaaten zu viel ist.

Ja, die Chinesen dringen in die Computersysteme unserer Unternehmen ein, um alle unsere Betriebsgeheimnisse zu stehlen! Wie sonst könnte erklärt werden, dass das furchterregende chinesische Militär mit so viel aufgearbeiteter amerikanischer Technologie aufwartet?

Und ja, die Russen hacken sich in unser Stromnetz ein. Wie sonst ließe sich die Tatsache erklären, dass es in der westlichen Welt immer häufiger zu Stromausfällen kommt?

Und natürlich hacken sich die Nordkoreaner in Hollywood ein! Wie sonst könnte man den absoluten Dreck erklären, der heutzutage im Namen der „Unterhaltung“ in die Kehle der Öffentlichkeit gepumpt wird?

Wie wir pflichtbewussten Anhänger der digitalen Altvorderen inzwischen nur zu gut wissen, ist es sogar noch schlimmer als das. Diese schwachsinnigen Computerkriminellen begnügen sich nicht mehr damit, sich in unsere Großrechner zu hacken und unsere wertvollen Daten abzugreifen. Nein, im Zeitalter der Informationskriegsführung führen die bösen Krieger des World Wide Web jetzt auch psychologische Operationen gegen uns durch, indem sie aktiv Falsch-, Des- und Fehlinformationen verbreiten, um unseren unschuldigen Verstand mit Fakten zu vernebeln, die den etablierten Eliten unangenehm sind.

Inmitten all dieser hysterischen Hyperventilation über die Horden von Cyberkriegern, die uns aus allen Richtungen angreifen, könnte man meinen, es wäre eine große Sache, wenn eine ehrwürdige journalistische Institution wie, sagen wir, die Washington „Democracy Dies in Darkness™“ Post einen Artikel veröffentlichen würde, in dem sie unumwunden zugibt, dass die größte Armee von Internet-Psyopsoldaten der Welt tatsächlich von den USA eingesetzt wird, oder nicht? Sicherlich wäre es mehr als nur eine kurze Erwähnung im hinteren Teil der Zeitung wert, wenn Social-Media-Unternehmen die gefälschte Bot-Armee des US-Militärs löschen würden und das Pentagon eine gefälschte „Untersuchung“ in dieser Angelegenheit durchführen würde, um seinen Hintern zu schützen, oder?

Nun, raten Sie mal? Das ist genau das, was jetzt zugegeben wird, und Sie haben wahrscheinlich nichts davon gehört, oder?

Lassen Sie uns das korrigieren.

DIE GESCHICHTE

Unabhängig davon, ob Sie die Mainstream- oder die alternativen Medien konsumieren, werden Sie inzwischen alles über die große Gefahr unserer Zeit gehört haben: Online-Fehlinformationen. Schließlich haben wir gerade drei Jahre lang die Hysterie des Establishments über die Tatsache erlebt, dass durchschnittliche Joes und Janes (und sogar Jameses!) es gewagt haben, das Internet zu nutzen, um die Wahrheit über die Betrugsdemokratie zu verbreiten.

Schon vor dieser jüngsten Runde des „COVID-Fehlinformations“-Wahns hatten wir jahrelang gehört, dass die Demokratie selbst von schattenhaften russischen Cyberleuten angegriffen wird, die Jesus-Memes im Wert von Hunderten von Dollar auf Facebook posten. („Denkt doch mal jemand an die (s)Wahlen!“)

Aufmerksamen Zuschauern der MSM werden jedoch kleine Risse in der Fassade dieser speziellen Propagandaerzählung aufgefallen sein.

Da ist unter anderem der Scary Poppins-Skandal, bei dem die Biden-Administration versuchte, die bekannte Desinformationsverbreiterin und Zensurbefürworterin Nina Janckewicz zur Leiterin des „Disinformation Governance Board“ zu ernennen, das den beängstigenden Namen trägt.

Oder da ist die scheinbar endlose Parade von Propagandisten des Establishments, Desinformationsverbreitern und glatten Lügnern, die ihr politisches Kapital einsetzen, um immer drakonischere Zensurgesetze durchzusetzen, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die auf ihre Verlogenheit hinweisen würden.

In der Tat ist es mittlerweile für jeden objektiven Beobachter fast unmöglich zu leugnen, dass das gesamte Establishment über „Online-Fehlinformationen“ ausflippt:

eine Projektion durch dieselben Personen des Establishments, die sich selbst der Verbreitung solcher Fehlinformationen schuldig gemacht haben; und

ein bequemer Vorwand, um ihre Kritiker zu zensieren.

Aber damit kein Zaungast mehr im Zweifel darüber ist, woher die wirkliche Bedrohung durch Fehlinformationen kommt, wurde dieser Zweifel durch den jüngsten Skandal ausgeräumt, der die von den MSM errichtete Informationsblockade durchbrochen hat.

Auch wenn Sie es vielleicht verpasst haben, wenn Sie beim Scrollen durch Ihren Nachrichten-Feed letzte Woche geblinzelt haben, haben dieselben Spottdrossel-Wiederholer, die das letzte Jahrzehnt damit verbracht haben, eine neo-mcCarthyistische Neue Rote Angst über ChiCom/Best Korea/Russland-Hacker zu schüren, gerade zugegeben, dass der größte Lieferant von Online-Falsch-, Fehlinformationen und Desinformationen … ist.

. . (sind Sie bereit dafür?) . . .

. . die US-Regierung!

Überrascht? Dachte ich mir schon.

Ein neuer Bericht unserer Freunde von der WaPo enthüllt, dass das Pentagon „eine umfassende Prüfung der Art und Weise angeordnet hat, wie es geheime Informationskriegsführung betreibt, nachdem große Social-Media-Unternehmen gefälschte Konten identifiziert und offline genommen haben, bei denen der Verdacht bestand, dass sie vom US-Militär betrieben wurden und gegen die Regeln der Plattformen verstießen.“

Der Bericht ist natürlich eine Schönfärberei. Er verweist auf einen Graphika/Stanford-Bericht, der im vergangenen August veröffentlicht wurde und in erfrischender Abwechslung die Art von Streuungsplot-Unsinn aufgriff, der verwendet wird, um Websites wie den Corbett Report mit „extremistischen“ Kanälen und ausländischen Beeinflussungsmaßnahmen in Verbindung zu bringen, und stattdessen diese Methodik verwendete, um eine Gruppe verdächtig pro-westlicher Social-Media-Konten zu entlarven.

Die Graphika/Stanford-Forscher deckten „ein zusammenhängendes Netz von Konten auf Twitter, Facebook, Instagram und fünf weiteren Social-Media-Plattformen auf, die betrügerische Taktiken zur Förderung prowestlicher Narrative im Nahen Osten und in Zentralasien einsetzten“. Diese Konten schienen eher an einer Reihe von verdeckten Kampagnen über einen Zeitraum von fast fünf Jahren beteiligt zu sein, als an einer einzigen homogenen Operation“. Obwohl einige dieser Operationen mit einem Online-Propagandaprogramm des US-Sondereinsatzkommandos namens „Trans Regional Web Initiative“ verbunden waren, über das vor einem Jahrzehnt kurz berichtet wurde, waren die anderen Konten an „einer Reihe verdeckter Kampagnen unklaren Ursprungs“ beteiligt.

Der jüngste WaPo-Bericht informiert uns darüber, dass „das Weiße Haus und einige Bundesbehörden“ „wachsende Bedenken über die versuchte Manipulation des Publikums im Ausland durch das Verteidigungsministerium“ geäußert haben und die Angelegenheit untersuchen. Während der ursprüngliche Graphika/Stanford-Bericht das US-Militär nicht direkt beschuldigte, das Netzwerk der „pro-westlichen“ Social-Media-Konten zu kontrollieren oder einzusetzen, sagen die anonymen Quellen der WaPo, dass „das US-Zentralkommando zu denjenigen gehört, deren Aktivitäten unter die Lupe genommen werden.“

Wenn man zwischen den Zeilen liest, ist es nicht schwer zu verstehen, warum die Bezos Post über diese Geschichte „berichtet“: externe Forscher haben ein von der US-Regierung betriebenes Online-Fehlinformationsnetzwerk aufgedeckt, das Pentagon führt eine gefälschte „Untersuchung“ durch, um zwangsläufig zu dem Schluss zu kommen, dass es nichts Falsches getan hat, und die Öffentlichkeit wird mit dem Eindruck zurückgelassen, dass es bei diesem „Skandal“ um eine völlig legale (wenn auch moralisch fragwürdige) „Übersee“-Propagandakampagne ging.

Wenn wir den Bericht für bare Münze nehmen, werden viele mit den Schultern zucken und sich der nächsten Geschichte zuwenden. Was wäre also, wenn die US-Regierung ein paar gefälschte Konten in den sozialen Medien eingerichtet hätte, um – wie die WaPo behauptet – „den von China verbreiteten Desinformationen entgegenzuwirken, die besagen, dass das für COVID-19 verantwortliche Coronavirus in einem Labor der US-Armee in Fort Detrick entwickelt wurde“ und „wahrheitsgemäße Informationen der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention über den Ursprung des Virus in China zu verbreiten“? Was ist daran so schlimm?

Die große Sache ist natürlich, dass diese Geschichte ein begrenzter Aufhänger ist und uns nur die winzige Spitze eines unvorstellbar großen Eisbergs gezeigt wird.

DIE HINTERGRÜNDE

Es tut mir leid, wenn ich Ihnen das jetzt sage, aber es sind nicht nur Russland, China, Nordkorea oder welche Bösewichte auch immer diese Woche auf der Abschussliste des Außenministeriums stehen, die Hacker, digitale Spione, Bot-Armeen und Psyopsoldaten einsetzen, um den Online-Diskurs zu beeinflussen. Es sind die USA und Israel und Großbritannien und Kanada und jede andere Nation der Welt, die sich an diesem Silizium-Unfug beteiligen.

Das wird natürlich niemanden überraschen, der aufmerksam ist. Man muss sich nur ein paar Monate zurückerinnern an die absichtlich gruselige Rekrutierungswerbung der US-Armee, um ein Gefühl für das Ausmaß des amerikanischen militärischen Engagements im Bereich der Online-Desinformation zu bekommen.

Wie Sie sicher schon wissen, wurde das Internet buchstäblich vom US-Militär geschaffen. Der Anstoß zur Schaffung des Internets, das als ARPANET begann, war – wie Vint Cerf, der heute als einer der „Väter des Internets“ gefeiert wird, 2018 beiläufig zugab – „die Überzeugung, dass das Verteidigungsministerium seine Ressourcen durch den Einsatz von Computern besser nutzen kann als ein Gegner.“

Und, wie Forscher wie Yasha Levine, Autor von Surveillance Valley: The Secret Military History of the Internet, haben darauf hingewiesen, dass das Internet von Anfang an eine Überwachungs- und Kontrollwaffe war, die gegen jeden eingesetzt werden sollte, den das US-Militär als Bedrohung für die Aufstandsbekämpfung ansah.

Vor diesem Hintergrund ist es leicht, die Hunderte von Datenpunkten, die US-Militär- und Geheimdienstoperationen und das Internet miteinander verbinden, als Teile dieses Gesamtpuzzles zu betrachten. Obwohl eine erschöpfende Liste solcher Puzzleteile ein Dutzend Artikel erfordern würde, um sie ordnungsgemäß aufzuzählen, gehören dazu:

Die erklärte Absicht des Pentagons, die „Dominanz des gesamten Spektrums“ über alle Informationssysteme zu erlangen, und der daraus resultierende Plan, „das Netz“ wie ein „feindliches Waffensystem“ zu bekämpfen.

Die Rolle der US-Geheimdienste bei der verdeckten Förderung von Google, Facebook und anderen Grundpfeilern des modernen Internets.

Die „Trans Regional Web Initiative“, auf die im Graphika/Stanford-Bericht Bezug genommen wird.

Der Kauf von „Online-Persona-Management-Software“ durch das US Central Command, mit der gefälschte Profile in sozialen Medien erstellt werden können, die von Psyops-Offizieren des Pentagons in Online-Propagandakampagnen eingesetzt werden.

Die Millionen und Abermillionen von Steuergeldern, die vom Heimatschutzministerium und anderen Regierungsbehörden in die „Bekämpfung“ von Falsch- und Fehlinformationen gepumpt werden, was in Wirklichkeit eine Taktik ist, um sicherzustellen, dass nur von der Regierung genehmigte Propaganda online verbreitet werden darf.

Ich könnte noch viel mehr aufzählen. Aber es sind natürlich nicht nur die USA, die in diese Art von Operationen verwickelt sind.

Auch Kanada, wo die Regierung „Internet-Trolle, Shills und PR-Agenten beschäftigt, um Fehlinformationen zu korrigieren“.

Und es ist Israel, das Kader von Zionisten ausbildet, um Wikipedia zu bearbeiten, und dessen berüchtigte „Einheit 8200“ Cyberspione in den letzten Jahren eine erstaunliche Anzahl von Hightech-Startups gegründet haben, die ihnen Hintertür-Zugang zu vielen der weltweit sensibelsten Systeme verschafft haben (Zugang, den sie sich nicht scheuen, auszunutzen).

Und es ist das Vereinigte Königreich, dessen berüchtigte 77. Brigade in ihrem Infokrieg gegen COVID-Wahrheitsverfechter und andere Feinde des Establishments zugegebenermaßen „Videos bearbeitet, Podcasts aufnimmt und virale Posts schreibt“ und dessen hochgeheime Joint Threat Research Intelligence Group buchstäblich ein Handbuch erstellt hat (mit dem Titel „The Art of Deception: Training for a New Generation of Online Covert Operations“) für die Manipulation der öffentlichen Meinung im Internet.

Wenn man genau hinsieht, ist jedes Land der Welt an Online-„Wahrnehmungsmanagement“-Aktivitäten beteiligt oder versucht, seine militärischen Fähigkeiten im „Informationsschlachtfeld“ auszubauen, sei es, um sich in die Großrechner und die lebenswichtige Infrastruktur fremder Länder zu hacken oder um die öffentliche Wahrnehmung durch Internet-Propagandakampagnen zu manipulieren.

Man könnte sich also fragen: Wenn es alle tun, warum ist es dann wichtig?

WARUM ES BEDEUTEND IST

Die Lüge, die von den MSM-Talkern verbreitet wird – die Lüge, dass nur die Schreckgespenster Russland/China/NK in Hacking- und Online-Propaganda-Kampagnen verwickelt sind – ist aus drei Gründen eine besonders heimtückische Lüge.

Erstens bietet sie eine perfekte Tarnung für einen der wichtigsten Punkte auf der Checkliste der Mächte, die es nicht sein sollten: die Unterbindung des freien Informationsflusses im Internet. Wie die Zuschauer von The Media Matrix und die Studierenden von Mass Media: A History wissen, ist die Unterdrückung des Internets in diesem Neo-Gutenberg-Moment für das Ziel der Oligarchen, ihre Macht zu erhalten, genauso wichtig wie es für die Oligarchen einer früheren Ära war, gegen die Druckerpresse vorzugehen. Es geht um nichts Geringeres als das weitere Überleben des Informationsoligopols, das den Kern ihres Mechanismus zur Kontrolle der Gesellschaft bildet, und so sollte es nicht überraschen, dass sie die Informationsaktivitäten ihrer Feinde als Vorwand für die Online-Zensur nutzen.

Zweitens erlaubt der Mythos vom bösen Hacker den Sprachrohren des Establishments in den Medien, die Feinde des Außenministeriums zu dämonisieren, indem sie genau auf die Cyberspionage- und Hacking-Operationen dieser Länder hinweisen, während sie gleichzeitig die eigenen Operationen der USA und ihrer Verbündeten ignorieren und die Öffentlichkeit auf ein virtuelles Ereignis unter falscher Flagge vorbereiten, das plausibel diesen Feinden angelastet und als Vorwand für die Verabschiedung des Cyber PATRIOT Act verwendet werden könnte.

Und drittens lenkt das Feindbild-Narrativ die Öffentlichkeit von der grundlegendsten Frage ab: Warum ist jede einzelne Regierung der Welt so versessen darauf, die Öffentlichkeit mit Online-Fehlinformationskampagnen, die über gefälschte Social-Media-Personas verbreitet werden, zu manipulieren und zu täuschen? Regierungen und Geheimdienste auf der ganzen Welt haben mit ihren Aktionen gezeigt, dass sie wirklich Angst vor dem freien Fluss von Informationen im Internet haben. Aber warum? Die zugrunde liegende Wahrheit, die sich direkt vor unserer Nase abspielt, ist, dass unsere Wahrnehmungen und Handlungen eine Rolle spielen und einen Unterschied machen. Genau deshalb verwenden Regierungen auf der ganzen Welt so viel Zeit, Energie und Ressourcen darauf, uns ihre Propaganda weiszumachen: damit wir nicht erkennen, dass die wahre Regierungsmacht der Gesellschaft bei uns liegt (und schon immer lag).

Und so stellen wir nach Jahren des Russiagate-Unsinns – nach all dem Hyperventilieren über Facebook-Jesus-Memes, die die Wahl(en) beeinflusst haben, nach all dem brustbetonten Unsinn darüber, dass chinesische Hacker und nordkoreanische Tastaturkrieger ständig offensive Cyberoperationen durchführen und um jeden Preis gestoppt werden müssen – fest, dass an dieser Geschichte doch etwas dran ist. Es gibt Online-Krieger, die darauf aus sind, sich in Systeme zu hacken und die Öffentlichkeit durch Online-Beeinflussungskampagnen zu manipulieren. Es ist nur so, dass die USA und ihre Verbündeten die größten Verursacher dieser schmutzigen Tricks sind.

Erwarten Sie nur nicht, dass die „interne Untersuchung“ des Pentagons zu diesem Ergebnis kommt oder dass Zeitungen wie die Washington Post darüber berichten werden.