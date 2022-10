China hat bereits Monate vor dem COVID-Ausbruch damit begonnen, die Ausfuhr von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Kitteln und Masken stark einzuschränken.

China hat bereits Monate vor der offiziellen Bekanntgabe des COVID-19-Ausbruchs damit begonnen, die Ausfuhr von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Kitteln und Masken stark einzuschränken.

Die neuen Berichte über die Hortung von PSA in China sind der bisher vernichtendste Beweis dafür, dass das kommunistische chinesische Regime direkt an der absichtlichen Freisetzung von COVID auf den Rest der Welt beteiligt war.

Wie sich herausstellte, hat China hat damit begonnen, den Export von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), wie Kittel und Masken, stark einzuschränken und ds Monate bevor es die Welt über den Ausbruch von Covid-19 informierte. Die PSA-Exporte in die USA sind zwischen August und September 2019 um 50% zurückgegangen.

"China began severely restricting the export of personal protective equipment (PPE), such as gowns and masks, months before notifying..world of..outbreak of Covid-19, it has emerged. PPE exports to the US fell by..50% between August and September of 2019"https://t.co/zmgDSpSY6k — Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) October 8, 2022

Der Telegraph berichtet:

Wie sich herausstellte, hat China damit begonnen, die Ausfuhr von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie Kitteln und Masken stark einzuschränken, Monate bevor es die Welt über den Ausbruch von Covid-19 informierte. Die PSA-Exporte in die USA sind zwischen August und September 2019 um rund 50 Prozent zurückgegangen, ein deutlicher Rückgang, der bei wichtigen US-Behörden die Alarmglocken schrillen ließ. Experten zufolge begann China etwa zur gleichen Zeit damit, die weltweiten PSA-Lagerbestände in Europa, Australien und den USA aufzukaufen.

Der Rückgang der PSA-Lieferungen aus China, dem weltweit größten Hersteller von PSA, wirft neue Fragen über den tatsächlichen zeitlichen Ablauf des Auftretens von SARS-CoV-2 auf. Eine veränderte Zeitachse würde die Theorie, dass die Pandemie von einem Fischmarkt in Wuhan ausging, wo im Dezember 2019 die ersten Fälle auftraten, erheblich infrage stellen.

Thelibertydaily.com berichtet: Wussten sie vorher davon, oder haben sie es geplant? Das ist die eigentliche Frage. Hätten sie im August als Reaktion auf die Entdeckung mit der Bevorratung von PSA begonnen, hätten sie das neuartige Coronavirus (es hatte 2019 noch keinen Namen) Wochen, wenn nicht Monate früher entdeckt. Aber diese Theorie hat einen großen Fehler. So gut die Kommunistische Partei Chinas auch darin ist, Geheimnisse zu bewahren, eine Krankheit, die sich so leicht verbreiten lässt wie Covid-19, kann nicht sechs Monate lang vom Rest der Welt unentdeckt geblieben sein.

Das bringt uns zu Theorie zwei, die besagt, dass sie die Freisetzung geplant haben oder zumindest wussten, dass die Freisetzung bevorstand. Die einfache Antwort ist die Annahme, dass sie die Freisetzung als Biowaffe planten, und das deckt sich mit allem, was wir sonst wissen. Zu dieser Zeit hatte Präsident Trump die Chinesen politisch fest im Griff und die Vereinigten Staaten befanden sich wirtschaftlich im Aufschwung. Wenn die Kommunistische Partei Chinas das Gefühl hatte, dass sie etwas benötigte, um das Spielfeld auszugleichen, könnte Covid das gewesen sein.

Es gibt natürlich noch eine dritte Möglichkeit. Was, wenn sie es nicht direkt freigegeben haben, aber davon wussten? Oder was wäre, wenn sie es in Zusammenarbeit mit anderen Stellen freigegeben haben? Sie könnten es entwickelt haben, und externe Kräfte könnten es im Austausch für Versprechen, Donald Trump loszuwerden und die US-Wirtschaft in den Abgrund zu stürzen, vereinnahmt haben. Das Weltwirtschaftsforum und der Rat für integrativen Kapitalismus scheinen ideale Partner für die KPCh in einem solchen Szenario zu sein. Auch dies stimmt mit allem überein, was wir wissen.

Ich weiß, dass wir uns hier auf ziemlich wilde Verschwörungstheorien einlassen, aber wenn wir in den letzten Jahren eines gelernt haben, dann, dass „wilde“ Verschwörungstheorien wahrscheinlich nahe an der Wahrheit sind. Manchmal sind diese „wilden“ Verschwörungstheorien genau richtig. Und in Anbetracht der gestohlenen Wahlen im Jahr 2020, der anschließenden Dezimierung der westlichen Volkswirtschaften und eines möglichen Wiederauflebens des Pandemie-Panik-Theaters scheint es einwandfrei möglich, dass China aufgrund seines Vorwissens über Covid-19 die PSA-Vorräte aufgestockt hat.

Warum sonst sollte der mit Abstand größte Exporteur von PSA nicht nur seine eigenen Exporte drastisch reduzieren, sondern auch so viel wie möglich aus anderen Ländern importieren? Kurz gesagt, sie wussten zumindest von der Freisetzung der Biowaffe und hatten möglicherweise auch ihren Anteil daran.

Der Telegraph fährt fort [Hervorhebung hinzugefügt]:

Die Anomalie wurde von ehemaligen US-Regierungsbeamten aufgedeckt, darunter Dr. Tom McGinn, ein leitender Gesundheitsberater des Ministeriums für Heimatschutz (DHS), und Colonel John Hoffman, ein leitender Forschungsbeauftragter des Food Protection and Defence Institute, der jahrzehntelang in der US-Regierung und im Militär tätig war.

Die beiden waren nicht davon überzeugt, dass das Virus auf dem Wuhan Wet Market im Dezember 2019 ausgebrochen war, und begannen, nach einer alternativen Theorie zu suchen. Nachdem sie eine Datenbank der Zoll- und Grenzschutzbehörde durchforstet hatten, die die in die USA eingeführten Waren verfolgt, stellten sie fest, dass China schon weit vor dem ursprünglichen Datum des Ausbruchs damit begonnen hatte, PSA zu horten.

„Man kann etwa drei Jahre zurückblicken [auf die Importdaten]“, sagte Colonel Hoffman. „Das ist nicht das normale Auf und Ab, das es gibt.

Die beiden legten die Informationen dem DHS-Büro für die Bekämpfung von Massenvernichtungswaffen vor, das eine Untersuchung mit der Begründung ablehnte, der Rückgang spiegele normale Versorgungsschwankungen wider. Als Oberst Hoffman sich jedoch mit einem der größten amerikanischen Krankenhausnetzwerke, HCA Healthcare, in Verbindung setzte, bestätigte das Unternehmen, dass dies höchst ungewöhnlich sei.

Wusste die Regierung der Vereinigten Staaten {oder genauer gesagt der Tiefe Staat innerhalb der Regierung der Vereinigten Staaten) ebenfalls davon? Die Weigerung, etwas so Belastendes zu untersuchen, deutet auf eine Einmischung des Tiefen Staates hin. Es ist wie die Weigerung des FBI, 2019 den Laptop von Hunter Biden zu untersuchen. Wenn der Tiefe Staat nicht will, dass seine Pläne aufgedeckt werden, lässt er alle Hinweise darauf in der Versenkung verschwinden und fordert seine Medienmarionetten auf, sie aggressiv zu ignorieren.

Ja, das alles stinkt. Ja, dies ist mit ziemlicher Sicherheit mit einer globalen Verschwörung verbunden. Und ja, es hat den Anschein, als hätten bei der Freisetzung der Biowaffe Covid-19 weitaus mehr Leute ihre Finger im Spiel gehabt als nur die Kommunistische Partei Chinas.