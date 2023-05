Der Teufelskreis wird den totalen gesellschaftlichen Zusammenbruch verursachen – Michael Snyder

Der Journalist und bekannte Autor Michael Snyder sagt, dass sein neues Buch „End Times“ genau das offenbart, was er vorhergesagt hat. Die schlechte Nachricht ist, dass es noch schlimmer werden wird, viel schlimmer.

Beginnen wir mit der Bankenkrise, die gerade erst begonnen hat. Snyder erinnert uns daran, was Jesus in Matthäus 24:21 über die Endzeit warnte, als er sagte: „Denn es wird eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.“

Michael erklärt: „Wir sprechen hier von einer Bankenkrise, aber ich glaube, dass wir sehr nahe an einer buchstäblichen Bankenapokalypse sind, bei der Dutzende und schließlich Hunderte von Banken hier in den Vereinigten Staaten zusammenbrechen könnten. . . . Im Grunde genommen haben wir derzeit Hunderte von Banken, die im Grunde insolvent sind. Sie sind wandelnde Zombies. Laut einer aktuellen Studie stehen etwa 186 Banken kurz vor dem Zusammenbruch. Wir werden also noch viel mehr Banken in Konkurs gehen sehen. Wenn man sich die Banken ansieht, die im Jahr 2023 bereits in Konkurs gegangen sind (SVB, Signature und First Republic), dann sind das mehr als alle 25 Banken, die 2008 zusammengebrochen sind. Die Bankenkrise von 2023 ist also schon jetzt schlimmer als die Bankenkrise von 2008. Aber, und das ist der Knackpunkt, wir haben erst ein Drittel des Jahres hinter uns.“

Snyder sagt voraus, dass die Kredite versiegen werden, und danach wird auch die Wirtschaft austrocknen. Wenn die Wirtschaft scheitert, werden die Arbeitsplätze abgebaut und Entlassungen in großem Stil beginnen. Die Entlassungen haben bereits begonnen, und Snyder weist darauf hin, dass „weniger Leute in die Geschäfte gehen, weniger Leute in Ihr Geschäft kommen und weniger Geld da ist, um etwas zu kaufen. Das bedeutet letztlich Rezession. Das wird nicht über Nacht passieren, sondern ist ein Prozess und ein Kreislauf. Wir befinden uns in einem Teufelskreis, in dem die Kreditkonditionen immer strenger und strenger werden. . . In den ersten drei Monaten dieses Jahres war die Zahl der Entlassungen viel höher als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Wir haben enorme Entlassungen erlebt, und im April hat sich die Entwicklung beschleunigt.“

Snyder sagt, dass die Wirtschaft als Nächstes in eine Depression fallen wird und die Gesellschaft dann zu scheitern beginnen wird. Snyder prophezeit: „Unsere Politiker treffen selbstmörderische Entscheidungen, und wir sehen das Ende Amerikas auf Hunderte von verschiedenen Wegen. Das ist Wahnsinn und Irrsinn. Joe Biden ist der schlechteste Präsident, den wir je hatten… . . Kurzfristig werden wir in eine Rezession und eine Kreditklemme geraten, und es wird mehr zivile Unruhen geben. Das sind die kurzfristigen Dinge. Mittelfristig werden wir eine wirtschaftliche Depression in Amerika und in der ganzen Welt haben. Wir werden Hungersnöte und Seuchen erleben. . . . Langfristig werden wir eine totale globale Kernschmelze haben, wenn all diese Elemente der Endzeit in einem perfekten Sturm zusammenkommen. Wir haben Krieg, und nicht nur Krieg, sondern einen Atomkrieg. . . . Letztlich steuern wir auf eine totale gesellschaftliche Kernschmelze zu.“

Abschließend sagt Snyder: „Ich glaube, dass dies die schlimmste aller Zeiten sein wird, aber auch die beste aller Zeiten. Wenn die Dunkelheit am größten ist, wird das Licht am meisten gebraucht. Die beste Zeit für das Volk Gottes und Menschen, die die Wahrheit lieben, liegt vor uns. Wir werden in der Lage sein, so viel Gutes zu tun und die Menschen auf die Wahrheit hinzuweisen. Wir werden die Menschen zu Gott zurückführen, und wir werden dieses große Erwachen erleben.

In dem 40-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.

