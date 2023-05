Zusammenarbeit mit Tyrannen, ein Weg zur Hölle?

Die Bestechung von Ärzten, um Impfungen zu spritzen, beweist, dass Korruption ohne Widerstand ein Brunnen ohne Boden ist.

Von: Tessa Lena

Im Rahmen des COVID-19-Impfstoff-Anbieter-Incentive-Programms von Anthem erhalten Impfstoffanbieter eine finanzielle Entschädigung dafür, dass sie Impfungen in die Arme der Patienten geben

Das Anreizprogramm wird mit zusätzlichen Materialien und „hilfreichen Tipps“ geliefert, um den Verkauf der Impfungen zu unterstützen

Das „Let’s Vaccinate“-Programm von Anthem wurde in Zusammenarbeit mit Pfizer, Inc. durchgeführt.

Das Ausmaß der Korruption ist derzeit erschreckend düster, aber es ist gut, sich daran zu erinnern, dass jede Situation eine lange Zeit braucht, um sich zu entwickeln, und dass unsere Entscheidungen von heute bestimmen können, wie die von morgen aussehen werden

Unsere gesamte Geschichte besteht aus individuellen Entscheidungen einzelner Menschen, und zu tun, was richtig ist, ist eine praktische Entscheidung

In dieser Geschichte geht es um den Scheideweg und die langfristige Bedeutung unserer täglichen Entscheidungen. Es geht auch um die praktische Strategie, Entscheidungen weise und ohne Angst zu treffen. Oh, und Anthem. Es geht auch um die Bestechung von Ärzten durch Anthem, damit sie Schüsse abgeben.

Warum sind unsere täglichen Entscheidungen wichtig? Weil der Weg zur totalen Hölle in der Regel mit einer allmählichen Aushöhlung der Standards und mit kleinen – aber allmählich zunehmenden – Kompromissen mit den Bösewichten gepflastert ist. Der psychologische Druck gegen kluge Entscheidungen ist ein bewusster Schritt. Es ist ein metaphorischer Bann.

Unter dem Eindruck, ungerecht behandelt zu werden, schrumpft der Einzelne oft und fühlt sich isoliert, unsichtbar und unbedeutend – und infolgedessen geht jeder davon aus, dass seine Entscheidungen wahrscheinlich nicht von Bedeutung sind und dass andere, größere, wichtigere und sichtbarere Menschen die Entscheidungen treffen werden, die die Welt retten – und dann tanzt die Welt einfach weiter zur Trommel der Bösen und ertrinkt in den Tränen der geschrumpften Guten.

Diese besondere Dynamik des Selbstbetrugs hat sich in der Geschichte schon so oft ereignet, dass es nicht einmal mehr lustig ist. Und am Ende, nach einer sehr langen Reise durch unwegsames Gelände, wendet sich das Blatt in der Regel – aber das passiert nur, wenn die Menschen anfangen, klug zu handeln! Und manchmal fühlt sich die Entscheidung für das Richtige einfach sehr gut an – aber es ist in Ordnung, sich vorübergehend so zu fühlen und trotzdem das Richtige zu tun:

Das Timing ist wichtig

Die taktische Herausforderung beim „Aufwecken“ besteht darin, dass es in der Regel eine Weile dauert, bis die Standards vollständig erodiert sind, und in der Zwischenzeit ignorieren die Menschen oft den „Seewandel“, bis die Folgen der erodierten Standards anfangen, ranzig zu stinken – und zwar direkt in die Nase der Menschen.

Die Abriegelungen im Jahr 2020 und der unglaubliche Angriff auf die Würde der Bürger wären beispielsweise nicht möglich gewesen ohne eine vorangegangene Kaskade psychologischer „Updates“, die nach und nach die öffentliche Wahrnehmung dessen, wie geschützt der persönliche Raum sein sollte und wie viel Einmischung durch Autoritätspersonen zu viel ist, aufzehrten.

Erinnern Sie sich an den Bogen? „Siehst du etwas, sag etwas“, das Ritual, die Schuhe am Flughafen wie gehorsame kleine Sklaven auszuziehen, die Normalisierung des paternalistischen Gebells der politischen Wortführer – und so wurde Stück für Stück, Biss für Biss, die psychologische Bühne für das bereitet, was wir 2020 erleben.

Meine persönliche Beobachtung der letzten drei Jahre ist, dass die Dystopie „Leben in interessanten Zeiten“ eine ernüchternde und demütigende lehrreiche Erfahrung ist, denn sie hat mir klar gemacht, dass die Geschichte so funktioniert, und dass sie auch in der Vergangenheit genau so funktioniert hat.

Und menschliche Entscheidungen sind wichtig. Wenn sich einzelne Menschen dafür entscheiden, die Freiheit und Würde der anderen zu verteidigen, egal was passiert, sind wir unbesiegbar und gewinnen schnell. Wenn die Menschen in schlechte Gewohnheiten und Ego-Wutanfälle verfallen, verzögert sich der Sieg.

Und heute, da die aufstrebenden Herren Tag und Nacht versuchen, unsere Standards für ein würdiges Leben herabzusetzen, werden einige auf diese ungeheuerliche Aushöhlung der Standards aufmerksam, einige singen und schreien und schreien von den Dächern und bekämpfen die Demütigung mit Zähnen und Klauen – aber viele gehen einfach ihrem Tag nach. Der Trick besteht darin, sich nicht entmutigen zu lassen, den Kopf für diejenigen hinzuhalten, die unsere Liebe brauchen – und sie nicht dem Joch auszuliefern, auch wenn sich unser Herz vorübergehend allein fühlt.

Vampire und der Wasserfall: Ein Märchen

Lassen Sie uns ein Gedankenexperiment machen. Stellen Sie sich einen schönen, friedlichen, klaren Wasserfall vor. Der Wasserfall ist da, wie er seit Urzeiten da ist, frei fließend, niemandem gehörend, für alle da.

Und dann kommt eines Tages eine Familie von Märchenvampiren, ein Kongress von sprichwörtlich hungrigen Geistern, die versuchen, die Leere mit Macht über andere und dem Horten von Gegenständen zu füllen. Sie sehen den Wasserfall, und da sie sich über die nicht monetarisierte Schönheit ärgern, sperren sie den Wasserfall ab. Nachdem sie ihn abgesperrt und einen Damm gebaut haben, eröffnen sie eine Bewässerungsanlage, eine Wasserabfüllanlage und einen Laden für Wasserprodukte. Und vielleicht stellen sie sogar einige Einheimische ein, um in ihrem Unternehmen zu arbeiten und wertvolle „Arbeitsplätze“ zu schaffen.

Nun, ich weiß nicht, wie und warum die Leute in dieser hypothetischen Geschichte den Raub einfach über sich ergehen ließen – aber vielleicht ging es ihnen wie uns, und sie wurden überrumpelt und überrumpelt. Vielleicht ging jeder Einzelne davon aus, dass, wenn die Sache wichtig und nachhaltig genug wäre, sicher jemand etwas dagegen unternehmen würde – und dann tat es niemand, und dann war der Missbrauch zu groß, und es war zu spät. Klingt wie etwas, das wir jeden Tag im wirklichen Leben sehen, oder?

Und dann passen sich die Kinder, die in diese „neue Weltordnung“ ohne Wasserfall hineingeboren werden, einfach an die neuen Regeln an und gehen davon aus, dass die Menschen seit jeher hart arbeiten mussten, um das Geld für den Kauf von Wasser für ihre Bedürfnisse zu verdienen.

Im Laufe der Zeit entwickelt sich ein neues soziales Wertesystem, das sich an den neuen Umständen der Wasserknappheit orientiert, und es entsteht eine neue Sprache, die diese Veränderung widerspiegelt. Diejenigen, die noch die Erinnerung an die Beleidigung im Blut haben und irgendwie unmotiviert sind, „für den Mann“ zu arbeiten, werden als Faulpelze abgestempelt, während diejenigen, die widerstandsfähig genug waren, sich zu fügen, ohne ihr Gesicht und ihren Verstand zu verlieren, gelobt und motiviert werden.

Die hungrige Geisterfamilie eröffnet sogar eine kostenlose Schule für die Kinder des Ortes, in der sie ihnen die für die Arbeit in ihrem Unternehmen erforderlichen Fertigkeiten beibringen – und die Eltern beginnen, ihren eigenen Kindern zu erzählen, dass sie, wenn sie nur fleißig genug in der „öffentlichen“ Schule lernen, so erfolgreich werden können wie der glatzköpfige Mr. Manager im Wasserwarenladen!

Und die Kinder, die alles über ihre Welt von den Erwachsenen lernen, glauben einfach daran. Und die Erinnerung an eine Welt vor dem großen Diebstahl des Wasserfalls wird jeden Tag blasser und blasser, bis sie zu einem Mythos über etwas wird, das nicht existieren konnte.

Anreize

Machen wir eine Pause vom Märchen und sprechen wir über „Anreize“ anhand eines realen Beispiels aus einer „Welt ohne Wasserfall“. Dabei sollten wir uns vor Augen halten, wie wir dorthin gelangt sind und was auf dem Weg dorthin mit unseren beruflichen und ethischen Standards geschehen ist.

Hier ist eine Beschreibung des COVID-19-Impfstoff-Anbieterprogramms von Anthem, direkt aus dem Mund des Kunden:

Und hier ist das „Verkäuferhandbuch“ von Anthem (meine Bezeichnung, ihre Quelle):

Die Forschung zeigt, dass eine eindeutige Impfempfehlung eines Arztes die größte Motivation für Menschen aller Altersgruppen ist, sich und ihre Familienmitglieder gegen schwere Infektionskrankheiten impfen zu lassen. Nutzen Sie die Informationen auf dieser Seite, um sich selbst und unsere Mitglieder davor zu schützen, Opfer von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten zu werden. Damit alle Patienten gesund und sicher bleiben, bedarf es der Unterstützung und Zusammenarbeit der gesamten Gesundheitsbranche. Let’s Vaccinate bietet Anbietern Instrumente und Strategien, die sie bei der Impfung von Menschen aller Altersgruppen unterstützen. Let’s Vaccinate ist eine Kooperation von Anthem, Inc. und Pfizer Inc. sowie Vaccinate Your Family [Hervorhebung von mir].

Damit wir es nicht vergessen, hier ist der wichtigste Teil:

„Lasst uns impfen“

Das „Let’s Vaccinate„-Programm (in Zusammenarbeit mit Pfizer, ja) lehrt medizinische Dienstleister, wie sie ihre Patienten autoritär, überzeugend – und unaufhörlich – zur Einnahme von Impfstoffen drängen können, und wie sie den „Arbeitsablauf“ ihrer Arztpraxis verbessern können, um die Impfung zu einem Standardteil der Routine zu machen. Jeder Aufzählungspunkt ist ein Aufschrei für sich, aber hier ist ein anschauliches Beispiel für „proaktives Aufsuchen„:

Let’s Vaccinate hat diese Postkarte zur Erinnerung an die Impfung für Gesundheitsdienstleister erstellt, die sie an ihre Patienten versenden können. Gesundheitsdienstleister können die Postkarte mit dem Logo ihrer Praxis, ihrem Namen und ihrer Telefonnummer personalisieren. Drucken Sie die 4″ x 6″ große Postkarte auf dickem Papier aus. Bitte beachten Sie die Richtlinien des U.S. Department of Health and Human Services (HHS) für die Berücksichtigung von Patientenwünschen bei der Versendung von Postkarten.

Und hier einige Beispiele für Hypnose unter der Marke Anthem, pardon, ich wollte sagen, für die „vorgeschlagenen Antworten“ auf „Impfmuffel“, am Beispiel der Grippeimpfung:

Und, um den Kontext zu verdeutlichen, hier ein Auszug aus der Vergangenheit (ein Ausschnitt aus dem Jahr 1996 von einer Seite der CDC-Website, zuletzt aktualisiert 1998):

In dieser Erklärung des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (ACIP) werden programmatische Strategien zur Erhöhung der Impfraten vorgestellt. Es handelt sich dabei um die erste Stellungnahme, in der die routinemäßige Bewertung und Rückmeldung von Informationen über den Impfschutz durch die Anbieter empfohlen wird. Die routinemäßige Bewertung und Rückmeldung von Impfquoten, die bei den Leistungserbringern erhoben werden, ist eine der wirksamsten Strategien zur Erreichung einer hohen, nachhaltigen Durchimpfungsrate. Im Jahr 1986 [Hervorhebung von mir, und erinnern Sie sich, was 1986 sonst noch geschah?] initiierte das Immunisierungsprogramm der Abteilung für öffentliche Gesundheit, Georgia Department of Human Resources, ein Programm zur jährlichen Bewertung der Impfdaten von Kindern, die in öffentlichen Kliniken eingeschrieben waren, um die Fortschritte bei der Erreichung des nationalen Ziels einer 90-prozentigen Durchimpfungsrate bis zum Alter von zwei Jahren zu ermitteln. Im Zeitraum 1986-1994 stieg die Rate der vollständigen Impfungen im Alter von 2 Jahren bei Kindern in öffentlichen Kliniken von weniger als 40 % auf etwa 80 % – ein Anstieg, der auf die Bewertung und das Feedback zurückzuführen ist, das die Anbieter motivierte, gezielte Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen (1,2; CDC, unveröffentlichte Daten, 1996). Bewertung und Feedback haben auch zu einem erheblichen Anstieg der Impfraten in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Colorado, Illinois, Iowa, Kansas und South Carolina geführt (3-5; CDC, unveröffentlichte Daten, 1996). Bewertungen in privaten Einrichtungen und bei Managed-Care-Anbietern in Arizona, Massachusetts, New York und Washington deuten darauf hin, dass diese Strategie auch in diesen Einrichtungen die Raten verbessern kann.

Wir könnten sehr viel Zeit damit verbringen, dieses spezielle Kaninchenloch der politischen Gestaltung, der Einflussnahme von Unternehmen, der unzureichenden Neugier und des Wunschdenkens der Ärzte sowie der offensichtlichen Korruption zu durchforsten. Es gibt zahlreiche Dokumente und Marketingbroschüren, die die Spur der Brotkrümel aufzeigen, die uns dorthin geführt haben, wo wir jetzt sind. Aber psychologisch – psychologisch – wie sind wir dahin gekommen?

Das Rätsel

Kehren wir zum Märchen vom Wasserfall zurück. Wie wurden die Menschen, die zur Zeit des großen Wasserfalldiebstahls lebten, hinters Licht geführt? Gab es ein Blutvergießen? Hätte es ein Blutvergießen gegeben, wenn sie alle einfach Nein gesagt hätten?

Gab es vielleicht einen Akt metaphorischer Hypnose und dunkler spiritueller Aktivitäten seitens derer, die ein unruhiges Herz haben? Gab es eine Kampagne des Teilens und Eroberns, die die Einheimischen zum kritischsten Zeitpunkt gegeneinander ausspielte?

Wurden viele individuelle Entscheidungen zugunsten der Annahme der eigenen Hilflosigkeit gegenüber den „Trends“ getroffen? Wurden die Menschen dazu gebracht, sich schuldig, fehlerhaft und rückständig zu fühlen, weil sie den Wasserfall so liebten, wie er war?

Wurden die Kinder gegen die Erwachsenen aufgestachelt? Wurden die Eltern über die Gefahren des Wasserfalls für Kinder belogen? Wurden die Menschen mit imaginären Dingen terrorisiert? Wie lief das ab? Und wenn die „neue Weltordnung“ erst einmal etabliert und von den meisten verinnerlicht wurde, was können sie dann tun, um auszubrechen?

Unsere Entscheidungen sind wichtig

Der Punkt, den ich anspreche, ist ein philosophischer. Wie viele individuelle Entscheidungen wurden getroffen, um den Bogen der Geschichte und den aktuellen Zustand der Welt zu formen? Wahrscheinlich Milliarden von Entscheidungen, gute und schlechte. Und jedes Mal entschied ein konkretes Individuum an einem persönlichen Scheideweg, welchen Weg es gehen wollte. Nicht unsichtbar. Nicht unbedeutend – aber ein Teil des Ganzen.

Dieses Bewusstsein kann uns meiner Meinung nach helfen, den Sieg der Würde im Auge zu behalten und unser Rückgrat zu bewahren. Es ist die Erkenntnis, dass wir hier sind, um unsere Arbeit zu tun. Es mag sich manchmal so anfühlen, als wären wir unsichtbar – aber das sind wir nicht. Und sowohl in spiritueller als auch in praktischer Hinsicht hat jede Entscheidung Gewicht. Wir sind nicht allein, und das Universum verleiht uns Flügel, wenn wir das Richtige tun – auch wenn es sich nicht sofort so anfühlt.

Meine wichtigste persönliche Entdeckung der letzten Jahre ist, dass es süß ist, meinem Herzen zu folgen. Freiheit ist eine süße Sache. Ich bin kein Sklave – und Sie sind es auch nicht.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

