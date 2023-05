Jetzt kommt der erste Impfstoff zur Geburtenkontrolle

Schreckliche Idee: Erster Impfstoff zur Geburtenkontrolle jetzt in der klinischen Erprobung

Anstatt den Menstruationszyklus zu unterbrechen, wie es bei hormonellen Verhütungsmethoden der Fall ist, nutzt der Impfstoff das Immunsystem, um eine Schwangerschaft zu verhindern, indem er die Befruchtung blockiert.

Der erste empfängnisverhütende Impfstoff der Menschheit befindet sich bereits in der klinischen Erprobung, wie aus einem diese Woche in The Atlantic veröffentlichten Artikel hervorgeht.

Die Reporterin Katherine J. Wu, Ph.D., beschrieb den Impfstoff, wie er von seinem Entwickler Professor Gursaran Pran Talwar erdacht wurde, mit den Worten, er sei:

Eine neue Form der Empfängnisverhütung, die eine Schwangerschaft ohne die üblichen Kompromisse verhindern könnte – ein Eingriff, der lange wirkt, aber reversibel ist; billig, diskret und einfach zu verabreichen; weniger invasiv als ein Intrauterinpessar und bequemer als eine tägliche Pille.

Es gäbe keine unangenehmen, manchmal gefährlichen Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen und seltene, aber riskante Blutgerinnsel und Schlaganfälle. Es würde die Art von ’set it and forget it‘-Modell verkörpern, das zu einem Goldstandard für die Gesundheit geworden ist.

Anstatt den Menstruationszyklus zu unterbrechen, wie es hormonelle Formen der Geburtenkontrolle tun, nutzt der Impfstoff das Immunsystem, um eine Schwangerschaft zu verhindern, indem er die Befruchtung blockiert.

Talwar hat den Impfstoff entwickelt und Anfang der 1990er-Jahre eine Version davon patentieren lassen. Diese Version, die zwei Jahre lang wirksam sein sollte, bevor eine Auffrischungsimpfung erforderlich war, war Berichten zufolge „zu fast 100 % wirksam“.

Talwar, ehemaliger Direktor des indischen Nationalen Instituts für Immunologie, erklärte gegenüber Wu, er habe den Impfstoff entwickelt, weil er Frauen in Indien kenne, die mit der Ernährung großer Familien zu kämpfen hätten, aber mit den bestehenden Verhütungsmethoden unzufrieden seien.

Er sagte, er wolle etwas schaffen, „das frei von allen Problemen ist“, und so entwickelte er einen Impfstoff, der das Hormon humanes Choriongonadotropin (hCG) neutralisiert, das als „Schwangerschaftshormon“ bekannt ist, weil es für die Einnistung befruchteter Eizellen notwendig ist.

Aber Brian Hooker, Ph.D., P.E., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte, ein solcher Impfstoff sei nicht nur problematisch, er sei eine absolut schreckliche Idee.

Hooker sagte dem Defender:

Es kann so viel schief gehen, wenn man eine Frau mit hCG „immunisiert“, das mit dem von ihr produzierten Hormon identisch ist, oder Männer mit Spermaproteinen, die ihre eigenen Spermien an der Produktionsstätte angreifen.

Die große Frage, die sich stellt, ist die nach der „Reversibilität“. Es ist sehr schwierig, eine Immunreaktion mit Gedächtnis-B-Zellen abzuschalten, nachdem sie einmal in Gang gesetzt wurde. Ich befürchte, dass viele Menschen durch diese Art von Impfstoff dauerhaft steril bleiben würden.

Auch die Probleme, die diese Technologie im Kontext der Autoimmunität mit sich bringt, sind vielfältig.

Indem man den Körper dazu bringt, menschliche Proteine anzugreifen, bringt man auch menschliches Gewebe, vorwiegend lebenswichtige Fortpflanzungsorgane, in die Schusslinie vieler schädlicher Entzündungsprozesse, die mit einer Immunreaktion einhergehen.

„Das ist eine schlechte Idee!“

Mary Lou Singleton, Hebamme und Familienkrankenschwester, äußerte ebenfalls Sicherheitsbedenken. Sie sagte gegenüber The Defender:

Dies wäre der erste Impfstoff, der eine Immunreaktion gegen einen normalen, gesunden Körperprozess hervorrufen soll.

Wie alle lebenden Organismen, die sich sexuell fortpflanzen, ist der menschliche Körper auf unser Fortpflanzungspotenzial ausgerichtet.

Wir wissen nicht, welche langfristigen Folgen es haben könnte, wenn wir das Immunsystem so programmieren, dass es den Teil unseres Körpers angreift, der die frühe Schwangerschaft aufrechterhält.

Der Atlantic-Artikel befasste sich nicht mit möglichen Gesundheitsrisiken. Stattdessen wurde die klinische Impfstoffstudie von Talwar et al. aus dem Jahr 1994 angeführt, bei der nur eine von 119 Frauen schwanger wurde.

Wu zufolge liegen die Grenzen darin, dass zwar keine Schwangerschaft eintrat, aber etwa 20 % der Frauen nicht die für den Erfolg der Studie erforderliche Menge an Antikörpern produzierten. Dies würde für einen normalen Impfstoff als ausreichend wirksam angesehen, schrieb Wu, aber bei der Empfängnisverhütung sind die Erwartungen höher.

Eine weitere Einschränkung, die sie feststellte, ist, dass eine Serie von drei Impfungen „lästig“ sein könnte.

Es gibt jedoch Grund zu der Annahme, dass diese Probleme nicht unüberwindbar sind“, so Wu, denn Immunokontrazeptiva werden seit Jahrzehnten von Wildtierforschern zur Verhinderung von Schwangerschaften eingesetzt, „als humanere Alternative zur Keulung“.

Nach Angaben der Humane Society of the United States wurde die Immunokontrazeption in erster Linie bei in Gefangenschaft gehaltenen Tieren eingesetzt, aber auch bei einigen Wildtierarten wie Weißwedelhirschen, Wildpferden, Bisons und Elefanten wurde sie zur Populationskontrolle verwendet.

Dr. Julie Levy, eine Expertin für Infektionskrankheiten bei Katzen an der Universität von Florida, die an Immunokontrazeptiva bei Tieren gearbeitet hat, beschrieb die Herausforderung bei der Entwicklung eines wirksamen kontrazeptiven Impfstoffs als den Versuch, ein Tier gegen sich selbst zu immunisieren“.

Wu erwähnte auch, dass der hCG-Impfstoff „einige Probleme mit der Verträglichkeit“ hat, da einige Frauen „schmerzlose, aber auffällige Knötchen“ entwickeln, was ihrer Meinung nach darauf hindeutet, dass die Adjuvantien im Impfstoff „das Immunsystem ein wenig zu sehr aufregen“.

Das bedeutet, dass die Wissenschaftler „an der Dosierung oder den Inhaltsstoffen herumbasteln“ müssen, bevor der Impfstoff fertig ist, schrieb sie.

Sie argumentierte jedoch, dass dieser Impfstoff wichtig sei, weil er eine deutliche Lücke auf dem Markt für Verhütungsmittel schließen könne.

„Fast die Hälfte aller Schwangerschaften auf der Welt sind ungeplant“, und der Zugang zu bestehenden Verhütungsmitteln ist uneinheitlich, ungleich und wird immer noch durch Stigmatisierung und Fehlinformationen behindert“, sagte sie.

In Anlehnung an ein Interview mit Debanjana Choudhuri, Direktorin für Programme und Partnerschaften bei der indischen Foundation for Reproductive Health Services, fügte Wu hinzu:

Eine zeitlich begrenzte Verhütung, verpackt in einem supersicheren Impfstoff, könnte Bequemlichkeit und Privatsphäre bieten und könnte für junge Stadtbewohner attraktiv sein, die bereits von injizierbaren Verhütungsmitteln begeistert sind und denen es nichts ausmachen könnte, sich impfen zu lassen.

Am wichtigsten ist, dass die Menschen durch die Aufnahme eines Impfstoffs in ihr Repertoire eine weitere Wahl haben.

Schwangerschaft ist keine Krankheit

Die eigentliche Herausforderung bei der Einführung eines Impfstoffs zur Geburtenkontrolle besteht laut Wu darin, dass er von einigen stigmatisiert werden könnte, weil Frauen, insbesondere armen, psychisch kranken und farbigen Menschen, in der Vergangenheit Verhütungsmittel ohne ihre Zustimmung oder zu ihrem Nachteil aufgezwungen wurden.

Dr. Sanghamitra Singh, Leiterin der Abteilung Politik und Programme bei der indischen Bevölkerungsstiftung, erklärte Wu, dass „Schwangerschaft keine Krankheit ist“.

Wu räumte ein, dass die Impfung gegen Schwangerschaft „unbeabsichtigt“ den Eindruck erwecken könnte, Schwangerschaft sei ein Problem, das es auszurotten gelte, und das könnte die Impfung stigmatisieren.

Singleton sagte, sie habe auch Bedenken wegen eines möglichen Missbrauchs.

Sie fügte hinzu:

Die Machthaber auf der ganzen Welt beschneiden weiterhin die reproduktiven Rechte von Frauen durch erzwungene und erzwungene Langzeitverhütung und Sterilisation.

Wird diese Technologie angesichts der zunehmenden Geburtenfeindlichkeit und der Besorgnis über die Überbevölkerung in den herrschenden Klassen zu den staatlich vorgeschriebenen Impfplänen für Teenager, Immigrantinnen, arme Frauen oder andere Gruppen, die als „Hochrisikogruppen“ für eine unerwünschte Schwangerschaft gelten, hinzugefügt werden?

Wu räumte auch ein, dass die Verabreichung des Impfstoffs „das Schreckgespenst der Ausrottung der Fruchtbarkeit in den schwächsten Teilen der Gesellschaft aufkommen lassen könnte“, denn laut Lisa Campo-Engelstein, Ph.D., einer Bioethikerin für Reproduktionsmedizin an der University of Texas Medical Branch, könnte die einfache Verabreichung des Impfstoffs bedeuten, dass er eher ohne vollständige Einwilligung verabreicht wird.

Dies könnte ein Problem sein, so Wu, in dem heutigen Klima, in dem viele Menschen bereits „abgeneigt gegenüber Impfungen sind“, insbesondere angesichts „falscher Anschuldigungen, dass andere Impfungen die Fruchtbarkeit beeinträchtigen“.

Jüngste Daten von Pfizer, die im Rahmen des Freedom of Information Act angefordert wurden, zeigen jedoch einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff COVID-19 und Fehlgeburten und Geburtsfehlern.

Die von Pfizer durchgeführten Tierversuche für den Impfstoff ergaben deutliche Hinweise auf Schwangerschaftsverluste und fötale Missbildungen.

Die Dokumente enthüllten auch, dass der Arzneimittelhersteller die überwiegende Mehrheit der Schwangerschaften in den ursprünglichen Humanstudien nicht weiterverfolgte, obwohl bei den wenigen, die weiterverfolgt wurden, hohe Fehlgeburtenraten auftraten.

Singleton sagte, die Frage der Sicherheit von Impfstoffen sei ohnehin schon schwierig zu diskutieren, und die Kombination mit einer Diskussion über Empfängnisverhütung könnte noch mehr Probleme aufwerfen.

Sie sagte:

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, lässt die Mehrheitsgesellschaft keinen Dialog oder Kritik zum Thema Impfstoffsicherheit zu. Schon jetzt ist es für Frauengesundheitsaktivisten schwierig, die Sicherheit und die langfristigen Auswirkungen der hormonellen Verhütung zu thematisieren.

Die Kombination der heiligen Kühe der Medizin – Geburtenkontrolle und Empfängnisverhütung – scheint ein Rezept für einen medizinischen Eingriff zu sein, den niemand infrage stellen darf.

In Wus Artikel wird die Tatsache, dass Talwars Impfstoff seit Anfang der 90er-Jahre kaum Fortschritte gemacht hat, auf „schlechtes Timing“ zurückgeführt. Er hat erst kürzlich die Genehmigung erhalten, Versuche mit seinem neuen „Impfstoffrezept“ durchzuführen. Sie berichtet jedoch, dass die Forschung voranschreitet und auch auf eine Immuntherapie für bestimmte Krebsarten ausgerichtet sein könnte.