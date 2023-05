Der Sinn der letzten drei Jahre

In diesem Artikel versucht die Gastautorin Jessica Rose, die Geschehnisse der letzten drei Jahre einzuordnen.

Dieser Artikel wird mein Versuch sein, die letzten drei Jahre zu verarbeiten. Sie können gerne Kommentare schreiben: Ich möchte Ihre Interpretationen hören. Ich habe diesen Artikel in einen Prolog und fünf weitere Teile in Bildern und Worten gegliedert. Wenn Sie auf die Bilder klicken, werden Sie auf die verlinkte Website weitergeleitet. Zunächst ein Prolog.

Das Endspiel

Das Endspiel ist die Umwandlung der Mehrheit der Menschen in Arbeiter. Und mit Arbeitern meine ich das, was ein Entomologe tun würde. Die Arbeiter oder ergates/dinergates in einer Kolonie von Lebewesen wie Ameisen, machen die Arbeit. Sie sind steril und arbeiten zum Nutzen und Überleben der Königin (fruchtbar) und des glücklichen Wegwerfwesens (ebenfalls fruchtbar), das sich mit ihr paart, um die Fortpflanzung der Art zu gewährleisten. Für Ameisen ist das großartig. Nicht so sehr für den Menschen. Menschen sind keine Ameisen.

Der Ablauf des Endspiels geht über die Entmenschlichung des Menschen hinaus, erfordert sie aber sicherlich. In meinen Augen geht es darum, die individuelle Komponente des Menschen systematisch zu beseitigen – die Quelle der Schöpfung und Kreativität: den Geist. Das hat sich in den letzten drei Jahren bereits abgezeichnet.

Der systematische Charakter der Umstellung wird unauffällig sein – für die meisten ziemlich unbemerkt. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Massen danach verlangen werden – ohne zu wissen, dass sie es tun. Nicht viele meiner Leser werden dieser Aussage widersprechen, denke ich. Wir alle sehen es.

Was mich an diesem Endspiel wirklich stört, sind die seelenlosen Harpyien, die glauben, dass sie die Rolle der Königin oder des Königs verdient haben. Das tun sie aber nicht. Sie haben einen eindeutigen Mangel an Kreativität, Intelligenz, Führungsqualitäten, Mitgefühl, Mut und Ehrlichkeit bewiesen – all die guten Dinge, die einen Menschen ausmachen. Wenn man darüber nachdenkt, befinden wir uns bereits in der seelenlosen Harpyien-Königstoilette, da wir alle so ziemlich Sklaven der völlig überholten Vorstellungen der sogenannten Könige und Königinnen der Neuzeit sind.

Vielleicht war es einmal so, dass ein Mann würdig war, König genannt zu werden, und eine Frau war würdig, Königin genannt zu werden, aber das ist vorbei. Diese Rollen sind von Betrügern gestohlen worden.

5 Teile

Die sozialen Medien sind voll von nichts anderem als den 5 Teilen, die unten gepostet werden. Von den Trans-„Bewegungen“ bis zu den CBDCs sind sie alle untrennbar mit dem vierten Teil verbunden: dem von der WHO/UN (ghates‘)-gesteuerten anschaulichen Plan zur Zerstörung der Souveränität des Selbst und der Nation. Dieser vierte Teil, der Pandemievorbereitungsvertrag, ist etwas, über das Sie vorrangig lesen sollten.

Ich meine, das Wichtigste, was Sie heute machen müssen, ist, über diesen Vertrag zu lesen. Denken Sie nicht nur darüber nach, sondern tun Sie es. Wenn dieser „Vertrag“ durchkommt, ist es vorbei. Bitte besuchen Sie diese Website, um zu erfahren, was sie bisher getan haben und was sie in naher Zukunft zu tun gedenken. Zum Auftakt schreiben sie dies:

Das zwischenstaatliche Verhandlungsgremium, das mit der Ausarbeitung und Verhandlung dieses internationalen Instruments beauftragt ist, wird seine nächste Sitzung bis zum 1. August 2022 abhalten, um die Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Arbeitsentwurfs zu erörtern. Anschließend wird es der 76. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2023 einen Fortschrittsbericht vorlegen, mit dem Ziel, das Instrument bis 2024 zu verabschieden.

Sie bewegen sich nicht langsam. Sie haben bereits einige unheimliche Treffen mit ihren handverlesenen Bürokraten abgehalten und planen die Umsetzung für 2024. Das ist bald. Wir können sie jedoch aufhalten. Ich werde im Laufe dieses Artikels immer wieder darauf zurückkommen und es einfließen lassen.

1. COVID-19

Die erste Etappe auf dem Weg zum Endspiel ist COVID-19. Wie die meisten von uns bin ich in den vergangenen drei Jahren durch die Mangel gedreht worden. So viele Fragen. Was war es? Ein Virus? Wurde es in einem Labor hergestellt? Bringen uns die Injektionen um? Warum sollten sie eine Injektion herstellen, die nicht sicher ist? Wie konnten sie das Einsperren der Menschen auf der ganzen Welt so einfach koordinieren?

Warum werden so viele gute Menschen an den Rand gedrängt und zum Schweigen gebracht, nur weil sie das tun, was sie in der Wissenschaft schon immer getan haben? Warum haben die Pharmaunternehmen so viel Profit aus dem Leiden so vieler Menschen gezogen? Warum werden die VAERS-Daten und andere Pharmakovigilanzdaten ignoriert oder sogar als irrelevant hingestellt? Warum werden von HHS, FDA oder CDC keine Kausalitätsbewertungen, PRR oder Bayes’sche Bewertungen durchgeführt?

Es gibt so viele unbeantwortete Fragen. Was wurde mit uns gemacht? Als Antwort darauf. Eine Handvoll Leute beschloss, dass es eine gute Idee sei, auf der Grundlage grauenhaft schlechter Vorhersagemodelle alle einzusperren, um die Kurve abzuflachen“. Was zum Teufel war das überhaupt? Welche Kurve? Sie haben so sehr darüber gelogen, wie lange dieser Mist noch dauern würde.

Die Flughäfen wurden geschlossen. Wir wurden isoliert. Wir wurden terrorisiert. Unsere Angehörigen wurden isoliert. Wir wurden gezwungen, unsere Geschäfte zu schließen. Unsere Ältesten wurden unter erbärmlichen Bedingungen allein gelassen, um allein und verängstigt zu sterben. Unsere Mütter und Väter, Großmütter und Großväter. Wir wurden terrorisiert. Man schlug uns. Wir wurden gejagt. Wir wurden gezwungen, persönliche Informationen und Details preiszugeben. Wir wurden auf eine Weise gezwungen, die inakzeptabel ist. Es wurde erzwungen.

Was für mich besonders unsinnig war, war die Tatsache, dass die Schlägertrupps in Einsatzkleidung bereits angezogen und bereit waren, auf Befehl Zivilisten zu verprügeln. Wann haben sie die ganze Einsatzkleidung hergestellt? Wann haben sie diese Leute ausgebildet? Wie konnte das alles so mühelos koordiniert werden? Es war alles im Voraus geplant. So war es.

Was ist sonst noch passiert? Nun, da es ab 2020 so etwas wie ein Immunsystem nicht mehr gibt, wurden viele gezwungen, sich ein noch experimentelles, nicht von der FDA zugelassenes Produkt injizieren zu lassen, das keineswegs ein herkömmlicher Impfstoff ist. Bei den mRNA-Produkten handelt es sich um eine Transfektionstechnologie in einem Lipid-Nanopartikelmantel. Uns wurde gesagt, dass wir alle gespritzt werden müssen, damit wir nicht alle zu Mördern werden.

Es gab keine Behandlungen, es gab keine Hilfe und schon gar kein Immunsystem. Nur die Injektionen. Die experimentellen Injektionen. Aber es war ein Notfall! Der Tod! Ein Notfall! Impfgegner! „Grüner Pass“. Uns wurde gesagt, dass wir nach Hause gehen sollten, wenn wir keine Luft bekämen, und dass wir erst dann einen Arzt aufsuchen sollten, wenn wir eine blaue Lippe hätten.

In diesem Szenario wurde das Protokoll in einem Krankenhaus durchgeführt (entschuldigen Sie das Wortspiel), wo Remdesivir verabreicht und Schläuche in die Körperöffnungen eingeführt wurden. Und Menschen starben dort.

Menschen verloren ihren Arbeitsplatz. Oder sie behielten ihren Job und fühlten sich seelenlos, weil sie etwas taten, was sie nicht tun wollten. Oder schlimmer noch, sie wurden verletzt. Menschen haben geliebte Menschen verloren. Menschen werden immer noch verspottet und verteufelt, weil sie das Richtige getan haben – die Spritze „für das Team“ zu nehmen, sich zu verletzen und dann als „Impfgegner“ bezeichnet zu werden, wenn sie fragen, ob die Spritze ihren Herzinfarkt verursacht hat. Die Menschen verloren ihren Glauben. Menschen verloren Freunde. Menschen verloren die Hoffnung. Menschen haben ihre Ersparnisse verloren.

Was ist noch passiert? Die Menschen verloren ihre Geschäfte. Menschen verloren ihre Häuser. Menschen wurde ihr Geld in Form von Kontopfändungen gestohlen. Menschen wurden von anderen, die sie jahrzehntelang als Kollegen bezeichnet hatten, in den Ruin getrieben, nur weil sie keinen Schuss abgegeben hatten. Menschen verloren ihre ärztliche Approbation, weil sie unerwünschte Ereignisse gemeldet hatten.

Was ist sonst noch passiert? Spielplätze wurden zugeklebt und mit Gift besprüht.

Strände wurden mit Bleichmitteln besprüht, die ganze Ökosysteme zerstörten. Die Türen der Menschen wurden zugeschweißt. Menschen wurden mit seltsamen Nebeln besprüht. Die Menschen wurden aufgefordert, sich auf dumme Aufkleber mit aufgemalten Füßen zu stellen, um sicherzugehen, dass sie sich nicht in der Nähe der Umarmung befanden.

Wie viel haben diese blöden Aufkleber gekostet? Wie viele Bäume wurden für diesen Blödsinn zerstört? Psst. Bäume produzieren Sauerstoff. Bereitschaftspolizisten verprügelten Zivilisten. Protestieren wurde illegal. Es wurde verboten, ans Meer zu gehen. In den Park zu gehen, wurde verboten. Einen Freund zu umarmen wurde verboten. Reisen wurde verboten. Von wem? Wer hat das erlaubt? Wer hat das angeordnet? Ich gebe Ihnen einen Tipp. Es sind dieselben Arschlöcher in Nummer 4. Die Leute haben gehorcht.

Was geschah noch? Menschen begingen Selbstmord, weil sie keinen Ausweg aus ihrer Depression und ihrem Verlust sahen. Menschen verloren ihre Familien wegen der Spaltung. Menschen verloren das Recht zu entscheiden, was das Beste für ihre eigenen Kinder ist. Menschen wurden gefoltert. Gefoltert. Schlagen Sie das nach. Das ist keine Untertreibung. Kinder wurden zur Zielscheibe. Kinder. Wurden. Gezielt.

Das Entscheidende ist, dass die COVID-Sache nur ein Vorwand war. Es war die erste Runde, um die Einhaltung der Vorschriften zu testen. Es war der Rahmen für den nächsten Schritt, der darauf abzielt, das Abnormale zu normalisieren. Myokarditis bei Kindern: klar! Gesunde junge Erwachsene, die tot umfallen: kein Problem! Das Gesicht mit chirurgischen Masken knebeln: Ich wurde damit geboren! Papiere vorzeigen müssen, um essen zu gehen: kein Problem!

Es hat SEHR GUT funktioniert. Die Leute laufen draußen immer noch mit Masken herum. Es gibt immer noch so viele, die absolut nicht wissen, dass die ganze Sache eine Farce war. Sie sind sich immer noch nicht bewusst, dass Viren – wenn man sie in Ruhe lässt – ein wesentlicher Bestandteil unserer Existenz sind. 8% unseres Genoms sind Retroviren.

Sie dürfen nicht eliminiert werden. Wer behauptet, Viren eliminieren zu wollen, hat keine Ahnung von Biologie und stellt damit nichts anderes als seine Unwissenheit zur Schau. Es liegt an uns, auf ihn und sie zu zeigen und zu lachen.

Hier ist meine letzte Aussage bei der Nationalen Bürgerbefragung, die Sie ernüchtern und zum Lachen bringen wird. Mein Kätzchen hat einen Gastauftritt.

2. Proteste der Transsexuellen

Dieser Teil ist zweiteilig. Teil eins. Die schamlosen Demonstrationen in den sozialen Medien haben nichts mit der Trans-Gemeinschaft zu tun. Ich denke, ihre tatsächlichen Mitglieder wären wahrscheinlich die ersten, die dem zustimmen würden. Die „Bewegung“ oder „Demonstranten“ oder „Tugendwächter“ oder wie auch immer man sie nennen will, ist dieselbe Gruppe von Leuten, die dafür bezahlt werden, Zwietracht und Gewalt für die Kameras zu erzeugen, um all die anderen Dinge, die von den alten Medien hochgepuscht werden, zu unterstützen. Ignorieren Sie sie. Sie werden verschwinden.

Die Leute, die maskiert und schwarz gekleidet aus den Transportern kommen, haben nur ein Ziel: Kämpfe anzufangen, die es gar nicht gibt. Ob sie nun behaupten, dass ihnen das Leben der Schwarzen, das Leben der Frauen, das Leben der Babys, das Leben der Schwulen, das Leben der Transsexuellen, das Leben der Biber oder was auch immer am Herzen liegt: Es sind alles dieselben bezahlten Schläger, und ihr Ziel ist es, Zwietracht in und zwischen Teilgruppen zu säen, wo es wahrscheinlich keine gibt. Sehen Sie es als das, was es ist, schauen Sie ihm in die Augen und sagen Sie ihm, dass er sich verpissen soll – egal, in welcher Form er auftritt.

Die ganze Wut, die wir alle empfinden, weil wir betrogen, belogen, manipuliert und bestohlen wurden, muss sich gegen die wahren Täter richten. Auf diese Weise können wir ihr Endziel vereiteln – indem wir tatsächlich gemeinsam daran arbeiten! Ihre Taktiken sind so alt und müde wie sie selbst: Hört auf zu denken, dass ihr Schwule, Transmenschen, Schwarze, Weiße, Kinder, Biber oder Schuppentiere hasst – das tut ihr wahrscheinlich nicht.

Sie“ sind sehr mächtige Manipulatoren. Behalten Sie die Kontrolle über sich selbst – geben Sie Ihre Macht nicht an unintelligente Lakaien ab.

Es gibt aber noch eine andere Dunkelheit hier, als Teil zwei. Kindern werden Pubertätsblocker verabreicht. Brüste und Penisse werden kleinen Mädchen und kleinen Jungen abgeschnitten. Endokrin wirksame Stoffe werden in alles hineingetan, vom Handdesinfektionsmittel bis zum Wasser. Und Kindern werden zu viele Pillen verabreicht, nachdem verschiedene psychische Störungen fälschlicherweise diagnostiziert wurden.

In einigen Fällen werden ihnen schon in sehr jungem Alter starke Medikamente verabreicht – lange bevor ihr kleines Gehirn sie überhaupt verarbeiten kann, wenn überhaupt. Das Umfeld unserer Jugendlichen muss sich ändern. Das steht fest.

Wenn Sie Menschen zu sterilen Arbeitern machen wollten, wie würden Sie das tun? Überlegen Sie es sich. Oder noch besser: Denken Sie darüber nach, wie man es verhindern kann. Machen Sie sich klar, dass die „Bewegung“ der Feind ist, und Ihre Wut und Ihr Handeln sollten sich gegen sie richten, nicht gegen Einzelpersonen.

Bitte sehen Sie sich das Interview von Viva Frei mit TullipR/Ritche an, das einen wunderbaren Einblick in die wahre Geschichte hinter der „Bewegung“ gibt. Dieses Interview beschreibt so perfekt, was ich hier zu schreiben und zu beschreiben versucht habe. Bitte schauen Sie es sich an.

3. Klimawandel

Die oben genannten Ziele für nachhaltige Entwicklung im Kontext des Klimawandels haben weder mit der Wissenschaft noch mit der Realität etwas zu tun. Es ist eine Erfindung, um das Endspiel zu ermöglichen. Die Art und Weise, wie dies gegen uns verwendet werden wird – wahrscheinlich Anfang 2024 – wird darin bestehen, dass sie ihren neuen Vertrag über die Verhütung von Pandemien dazu missbrauchen, die Welt unter dem Vorwand einer Klimakatastrophe, die wahrscheinlich mit einem „tödlichen Krankheitserreger“ zusammenhängt, der über einen Insektenvektor wie eine Mücke auf den Menschen übertragen wird, bis in alle Ewigkeit einzusperren.

Sie werden mit uns machen können, was sie wollen, da das CBDC bis dahin in Kraft sein wird, und wenn du zu viel Kohlenstoff verbraucht hast, du kohlenstoffbasierte Lebensform, wirst du vielleicht nichts mehr zu essen bekommen. Lustig!

4. Vertrag über die Pandemieprävention

Ich überlasse es Ihnen, dies zu lesen. In ihrem Video über das Besucherzentrum gelingt es ihnen, in 1 Minute und 5 Sekunden genau nichts zu sagen. „Wenn eine Pandemie ausbricht, ist jeder gefährdet.“ Was hat der Typ Louis C.K. aus dem Autofenster zugerufen, nachdem er abgeschnitten wurde? Etwas über eine Tasche? Es liegt in unserer Verantwortung, auf jede erdenkliche Art und Weise gegen diese Raubtiere vorzugehen.

Die Leute, die hinter diesen edel anmutenden Zielen wie „Keine Armut“ und „Gleichstellung der Geschlechter“ stehen, sind Lügner. Sie scheren sich nicht im Geringsten um eines der 17 Ziele, die sie vorgeben, oder um das Wohlergehen der Menschen. Das kann man an ihren Handlungen sehen. Stoppen Sie diesen Vertrag, indem Sie sich an Ihre Abgeordneten, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde wenden und auf die Straße gehen, wie die Franzosen oder was Ihnen sonst noch einfällt. Das ist die einzige Chance, die wir haben werden.

Bitte gehen Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie sich dagegen wehren können. Hier finden Sie die Grundsatzdokumente des Weltgesundheitsrates.

5. Digitale Währungen der Zentralbank

Ein praktischer Weg, den ich mir vorstellen kann, um die Verwirklichung des Endspiels zu verhindern, besteht darin, den CBDC zu stoppen. Verwenden Sie Bargeld. Bestehen Sie darauf. Geben Sie keine Aufträge an Geschäfte, die nur bargeldlose Systeme verwenden. Angebot und Nachfrage sind gleich, also fordern Sie die Verwendung von CASH. Verwenden Sie Bitcoin. Das ist die Antithese zu CBDCs. Klicken Sie hier, um mehr über Stand Together und über Catherine-Austin Fitts‘ Cash Fridays zu erfahren!

Ich denke ständig darüber nach, was zum Teufel in den letzten drei Jahren passiert ist und wie es dazu kam. Mir fällt ständig auf, dass alle herumlaufen, als ob alles in Ordnung wäre, aber mit dieser seltsamen, nervösen Ausstrahlung. Fast so, als ob jeden Moment die Sirenen ertönen und die Zombie-Apokalypse über uns hereinbrechen würde. Das ist ein seltsames Gefühl, und ich mag es wirklich nicht.

Vielleicht liegt es nur an mir, denn ich bin immer noch sehr empfindlich gegenüber den Zumutungen und den völlig unaussprechlichen Dingen, die uns in den letzten drei Jahren in Wirklichkeit angetan wurden.

Diese Wunden sind für mich noch sehr, sehr frisch. Die Art und Weise, in der ich diese fünf Dinge zusammengestellt habe, mag verrückt klingen, aber sie macht für mich in diesem Moment am meisten Sinn in einer Welt, in der nichts mehr Sinn ergibt. Ich würde mich freuen, Ihre Kommentare zu lesen.