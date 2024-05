Der Ukraine Raketen zum Abschuss auf Russland zu geben, ist eine Kriegserklärung

Von Mike Whitney

In einem verzweifelten Versuch, eine demütigende Niederlage in der Ukraine abzuwenden, “hat Außenminister Antony Blinken Berichten zufolge Präsident Biden gebeten, ukrainische Raketenangriffe auf Ziele tief in Russland zu genehmigen.” Die Änderung der Politik wird keine wesentlichen Auswirkungen auf den laufenden Bodenkrieg in der Ukraine haben, obwohl sie eine Reaktion auslösen könnte, die die NATO in einen direkten Konflikt mit Moskau bringen würde. Kurz gesagt, Washingtons drohende Niederlage in der Ukraine hat die Entscheidungsträger der Regierung gezwungen, eine Strategie umzusetzen, die einen Dritten Weltkrieg auslösen könnte. Dies ist ein Artikel aus der New York Times:

Seit den ersten amerikanischen Lieferungen hochentwickelter Waffen an die Ukraine ist Präsident Biden nie von einem Verbot abgewichen: Präsident Volodymyr Zelensky musste zustimmen, dass diese Waffen niemals auf russisches Territorium abgefeuert werden dürfen, da dies gegen Bidens Auftrag verstoßen würde, “den Dritten Weltkrieg zu vermeiden”. Doch der Konsens über diese Politik zerfasert. Auf Betreiben des Außenministeriums gibt es nun innerhalb der Regierung eine heftige Debatte über eine Lockerung des Verbots, um den Ukrainern zu erlauben, Raketen- und Artilleriestartanlagen direkt hinter der Grenze in Russland zu treffen – Ziele, die laut Zelensky Moskaus jüngste Gebietsgewinne ermöglicht haben…. Seit Monaten führt Herr Zelensky Angriffe auf russische Schiffe, Öleinrichtungen und Elektrizitätswerke durch, allerdings hauptsächlich mit in der Ukraine hergestellten Drohnen, die nicht die Leistung und Geschwindigkeit amerikanischer Waffen haben… Jetzt wächst der Druck auf die Vereinigten Staaten, der Ukraine dabei zu helfen, russische Militäreinrichtungen mit von den USA bereitgestellten Waffen anzugreifen…. Die Vereinigten Staaten erwägen nun, ukrainische Truppen im Lande selbst auszubilden, anstatt sie auf einen Übungsplatz in Deutschland zu schicken. Dies würde die Entsendung von amerikanischem Militärpersonal in die Ukraine erfordern, was Herr Biden bisher untersagt hat. Es stellt sich die Frage, wie die Vereinigten Staaten reagieren würden, wenn die Ausbilder, die wahrscheinlich in der Nähe der westlichen Stadt Lviv stationiert würden, angegriffen würden. Die Russen haben Lviv regelmäßig ins Visier genommen, obwohl die Stadt weit von den Hauptkampfgebieten entfernt ist…. Die Russen … haben die Bedenken der Amerikaner hinsichtlich einer Eskalation des Krieges auf unsubtile Weise ausgenutzt. In dieser Woche begannen sie mit sehr öffentlichen Übungen mit den Einheiten, die am Einsatz taktischer Nuklearwaffen beteiligt sein würden, die gegen ukrainische Truppen eingesetzt werden könnten. Russischen Nachrichtenberichten zufolge war dies “eine Reaktion auf provokative Äußerungen und Drohungen westlicher Offizieller gegen Russland”…. Die aktuellen Übungen… werden als Getöse und Muskelspiel abgetan…. In seinem Interview mit der Times wies Zelensky Befürchtungen einer Eskalation zurück und sagte, der russische Präsident Wladimir W. Putin habe den Krieg bereits eskalieren lassen. Und er hielt es für unwahrscheinlich, dass Putin jemals seine Drohung wahr machen würde, eine Atomwaffe einzusetzen…. Im Weißen Haus wird darüber debattiert, ob die Ukraine US-Waffen auf Russland abschießen darf, New York Times

Lassen Sie uns kein Blatt vor den Mund nehmen: Raketenangriffe auf russisches Territorium sind ein eklatanter Akt der Aggression gegen die Russische Föderation. Es ist eine offene Kriegserklärung. Die Regierung Biden setzt auf eine Politik, die die Vereinigten Staaten in einem Krieg zwischen zwei nuklearen Supermächten gegen Russland ausspielen wird.

Und warum? Warum tut Biden das?

Er tut dies, weil die USA stark in den Ausgang des Krieges in der Ukraine investiert haben, und die Ukraine verliert den Krieg ziemlich deutlich. Hier eine kurze Zusammenfassung von Oberst Daniel Davis, einem Kriegsveteranen und Militäranalysten:

Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass es keine Chance gibt, dass die Ukraine jemals in einem Krieg gegen Russland erfolgreich sein wird. Es gibt keinen Weg zum militärischen Sieg für die Ukraine. Punkt. Es spielt keine Rolle, ob wir ihnen 60 Milliarden Dollar oder 120 Milliarden Dollar oder 200 Milliarden Dollar geben. Es wird nichts ändern, weil die Grundlagen, auf denen die Kampfkraft auf nationaler Ebene aufgebaut ist, unwiderruflich auf der Seite Russlands liegen. Man kann den Lauf der Dinge nicht umkehren, weil man die Grundlagen nicht ändern kann. Die Luftmacht ist auf der Seite Russlands, die Luftverteidigung ist auf der Seite Russlands, das militärisch-industrielle Potenzial ist auf der Seite Russlands, das die Produktion einer großen Menge an Artillerie, Munition, den Waffen selbst, Drohnen, Ausrüstung für die elektronische Kriegsführung und vor allem Menschen ermöglicht – all das ist auf der Seite Russlands. Russland hat mehr Menschen und wird immer mehr Menschen haben… Meiner Meinung nach ist es unvernünftig, weiterhin zu hoffen, dass die ukrainische Seite gewinnen kann, wenn wir nur ein wenig mehr Geld geben, denn das wird nicht funktionieren…. DIE UKRAINE WIRD NIEMALS GEWINNEN….Punkt. Oberstleutnant der US-Armee im Ruhestand Daniel Davis: Ich habe über 20 Jahre militärische Kampferfahrung. Daniel Davis@peacemaket71

Es überrascht nicht, dass die überwiegende Mehrheit der Militärexperten, die die Ereignisse vor Ort genau verfolgt haben, Davis’ Meinung teilt. Die Gesamteinschätzung dieser Experten ist immer die gleiche: Die Ukraine verliert, und zwar schwer. Es wird keine Trendwende geben, denn Russland ist in allen Bereichen der Kampfkraft klar im Vorteil. Die Ukraine verfügt nicht über die Feuerkraft, die Flugzeuge, die Panzer, die gepanzerten Fahrzeuge, die Raketen, die schwere Artillerie, die Luftverteidigungssysteme, die Munition, die industriellen Kapazitäten oder die Arbeitskräfte, um die russische Armee zurückzudrängen oder gar die anhaltende russische Offensive zu stoppen. Einfach ausgedrückt: Die Ukraine kann und wird nicht gewinnen. Und das ist nicht nur die Ansicht von Männern wie Davis, die meinen, die Kämpfe sollten sofort eingestellt werden. Es ist auch die Meinung von globalistischen Eliten wie Richard Haass, die meinen, der Krieg sollte verlängert werden. Haass ist der emeritierte Präsident des angesehenen Council On Foreign Relations, und seine Ansichten zur Ukraine werden wahrscheinlich von einem großen Teil der wohlhabenden Eliten geteilt, die glauben, dass es etwas zu gewinnen gibt, wenn man den Konflikt noch ein weiteres Jahr oder so in die Länge zieht. Werfen Sie einen Blick auf diesen Auszug aus einem kürzlich erschienenen Artikel von Haass und sehen Sie, ob Sie die Ähnlichkeiten zwischen seiner Analyse und der von Davis erkennen können:

…was sollten die Ukraine und ihre Unterstützer im Westen anstreben? Was sollte ein Erfolg sein? Einige antworten, dass ein Erfolg darin bestehen sollte, dass die Ukraine ihr gesamtes verlorenes Territorium zurückgewinnt, um ihre Grenzen von 1991 wiederherzustellen…. Dies wäre ein schwerer Fehler. Verstehen Sie mich nicht falsch: Die Wiederherstellung rechtmäßiger, legaler Grenzen wäre höchst wünschenswert und würde zeigen, dass eine Aggression nicht akzeptabel ist. Aber Außenpolitik muss nicht nur wünschenswert, sondern auch machbar sein, und die Ukraine ist einfach nicht in der Lage, die Krim und ihre östlichen Regionen mit militärischer Gewalt zu befreien. Die Rechnung ist unausweichlich. Russland hat zu viele Soldaten und eine Kriegswirtschaft, die in der Lage ist, große Mengen an Waffen und Munition zu produzieren. Trotz der Sanktionen konnte Russland seine militärisch-industrielle Basis ausbauen und hat Zugang zu Waffen und Munition, die im Iran und in Nordkorea hergestellt werden, sowie zu chinesischen Gütern und Technologien, die zu den Kriegsanstrengungen des Kremls beitragen. Ein weiterer Faktor, der gegen eine gewaltsame Rückeroberung des ukrainischen Territoriums spricht, ist die Tatsache, dass offensive Operationen in der Regel viel mehr Arbeitskräfte, Ausrüstung und Munition erfordern als Verteidigungsmaßnahmen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verteidiger die Möglichkeit hatten, Befestigungen zu errichten, wie es Russland in einem Großteil der von ihm besetzten ukrainischen Gebiete getan hat. Warum eine weitere Gegenoffensive im Jahr 2025 ein Fehler wäre, Novaya Gazeta

Haass gibt also offen zu, dass der Krieg ein Missverhältnis ist und dass die Ukraine vernünftigerweise nicht erwarten kann, das verlorene Gebiet zurückzuerobern. Er gibt zu, dass “Russland zu viele Soldaten hat” (unbegrenzte Arbeitskräfte), “eine Kriegswirtschaft, die in der Lage ist, große Mengen an Waffen und Munition zu produzieren” (unbegrenzte industrielle Kapazität) und “Russland… hat Zugang zu Waffen und Munition…, die zu den Kriegsanstrengungen des Kremls beitragen.” (Unbegrenzte Waffenproduktion) Kurzum, Haass’ Analyse ist identisch mit der von Davis. Beide sind sich in den Grundlagen einig, nämlich dass die Ukraine nicht gewinnen kann und wird.

Doch dann nimmt der Artikel eine ungewöhnliche Wendung, in der Haass unerklärlicherweise genau die entgegengesetzten Schlussfolgerungen aus seiner Analyse zieht als Davis. Das ist ein erstaunlicher rhetorischer Kunstgriff, der Svengali neidisch machen würde. Nach der Aufzählung der zahlreichen Gründe, warum die Ukraine den Krieg nicht gewinnen wird, heißt es hier:

“Einige meinen, dass ein Erfolg darin bestehen sollte, dass die Ukraine ihr gesamtes verlorenes Territorium zurückerobert, um ihre Grenzen von 1991 wiederherzustellen….. Dies wäre ein schwerer Fehler.”

Denken Sie einen Moment darüber nach. Den Krieg zu gewinnen bedeutet also laut Haass nicht mehr, den Krieg zu gewinnen. Es bedeutet nicht, eroberte Gebiete zurückzuerobern, es bedeutet nicht, die Russen aus der Ostukraine zu vertreiben, und es bedeutet nicht, im Bodenkrieg zu siegen. Es bedeutet, ‘was’ genau?

Haass erklärt:

“Welche Strategie … sollten die Ukraine und ihre Unterstützer verfolgen? Erstens sollte die Ukraine den Schwerpunkt auf die Defensive legen, ein Ansatz, der es ihr erlauben würde, ihre begrenzten Ressourcen zu nutzen und Russland zu frustrieren. Zweitens sollte die Ukraine die Mittel – Langstreckenschlagskapazitäten – und die Freiheit erhalten, russische Streitkräfte überall in der Ukraine anzugreifen, ebenso wie russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer und wirtschaftliche Ziele in Russland selbst. Russland muss die Kosten eines Krieges zu spüren bekommen, den es begonnen und verlängert hat. Drittens müssen sich die Unterstützer der Ukraine verpflichten, langfristige Militärhilfe zu leisten. Das Ziel all dieser Maßnahmen ist es, Wladimir Putin zu signalisieren, dass die Zeit nicht auf Russlands Seite ist und er nicht darauf hoffen kann, die Ukraine zu überleben. Warum eine weitere Gegenoffensive im Jahr 2025 ein Fehler wäre, Novaya Gazeta

Das ist also die neue Strategie? Das ist Plan B?

Ja, offensichtlich. Und sehen Sie sich an, was Plan B beinhaltet:

Sich in einer defensiven Haltung zusammenkauern

Einsatz von “Langstreckenschlagskapazitäten”, um Ziele in Russland anzugreifen (ist das die Idee, die Blinken hatte?)

(ist das die Idee, die Blinken hatte?) Weitere Milliarden in das “schwarze Loch” der Ukraine pumpen, um einen Krieg zu verlängern, der nicht zu gewinnen ist

Kurz gesagt, provozieren, schikanieren und Russland so viel Schmerz wie möglich zufügen, so lange wie nötig.

So lange wie was dauert? Was soll das heißen?

Auch das erklärt Haass:

Ein vorübergehender Waffenstillstand würde mit ziemlicher Sicherheit nicht zu einer Art Frieden führen, der wahrscheinlich auf die Ankunft einer russischen Führung warten muss, die sich entschließt, den Paria-Status des Landes zu beenden. Das wird vielleicht erst in Jahren oder Jahrzehnten geschehen.

Oh, das eigentliche Ziel ist also ein Regimewechsel. Welch eine Überraschung!

Dies ist mehr als nur ein “Verschieben der Zielpfosten” (indem man die Definition von “einen Krieg gewinnen” ändert). Es ist eine Offenbarung der Agenda der Elite, die über die törichte Propaganda von der “unprovozierten Aggression” hinausgeht und sich ganz auf die Geopolitik, die treibende Kraft in den internationalen Beziehungen, konzentriert. In Haass’ Augen ist die Ukraine kein Schlachtfeld, auf dem ukrainische und russische Patrioten ihr Leben für ihr Land opfern. Nein. Für Haass ist die Ukraine das entscheidende Tor zu Zentralasien, das sich zur wohlhabendsten Region des nächsten Jahrhunderts entwickeln soll. Die westlichen Plutokraten wollen die Hauptakteure bei der Entwicklung Zentralasiens sein (pivot to Asia), weshalb sie versuchen, das größte Hindernis für die westliche Durchdringung, nämlich Russland, zu beseitigen. Wenn Russland erst einmal geschwächt und zurückgedrängt ist, kann Washington seine Militärbasen in ganz Eurasien ausbreiten und so den Grundstein dafür legen, den Rivalen China durch Provokationen, Einkreisung und wirtschaftliche Strangulierung einzudämmen.

Aus diesem Grund ist Haass’ Definition von “Erfolg” flexibler als die von normalen Menschen, die diese Dinge anhand des enormen menschlichen Leids, das sie verursachen, bewerten. Aus der Sicht der Globalisten sind diese Dinge nur von zweitrangiger Bedeutung. Was wirklich zählt, ist Macht; rohe, geopolitische Macht in Form von globaler Hegemonie. Das ist das ultimative strategische Ziel. Nichts anderes ist wichtig.

Und deshalb ist die Regierung Biden im Begriff, den Einsatz von Langstreckenwaffen aus amerikanischer Produktion zur Zerstörung von Zielen auf russischem Gebiet zu genehmigen. Denn obwohl dies die Chancen der Ukraine, den Krieg zu gewinnen, nicht erhöht, trägt es doch dazu bei, die geopolitische Agenda der Globalisten voranzutreiben, die die Ukraine lediglich als Sprungbrett für Angriffe auf Russland betrachten.

Die Eliten sind so trunken vor Selbstüberschätzung, dass sie sich selbst davon überzeugt haben, dass Putin diese Raketenangriffe auf russisches Territorium nicht als Kriegserklärung auffassen wird. Was sie aber sind.