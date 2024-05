Mehrere Whistleblower haben während einer offiziellen Untersuchung brisante Aussagen gemacht, die enthüllten, dass Krankenhäuser während der Pandemie Patienten euthanasiert und ihren Tod Covid zugeschrieben haben, berichtet SLAYNews.

Den Patienten wurde offenbar eine Kombination tödlicher Medikamente verabreicht, bevor ihr Tod als “COVID-19” registriert wurde, um die Zahl der durch das Virus verursachten Todesfälle in die Höhe zu treiben.

Diese bahnbrechenden Aussagen wurden im Rahmen der laufenden schottischen Untersuchung zu COVID-19 gemacht.

Die unabhängige Untersuchung läuft seit fast zwei Monaten.

Die Kommission untersucht Versäumnisse bei der Bekämpfung der Pandemie in Schottland.

Zeugenaussagen zufolge wurden älteren Patienten unnötigerweise lebensbeendende Protokolle ausgehändigt.

Denjenigen, die positiv auf das Virus getestet wurden, wurden tödliche Dosen von Medikamenten wie Midazolam (Nebenwirkung von Midazolam? Dieses Medikament kann eine Atemdepression (ernsthafte Atemprobleme, die lebensbedrohlich sein können) verursachen, besonders wenn es zusammen mit narkotischen Schmerzmitteln eingenommen wird.)und Morphium verabreicht, obwohl ihre Symptome nur leicht waren.

Als die Patienten jedoch an den Medikamenten starben, wurden sie wegen Covid als tot registriert.

Regierungsbeamte und schottische Bürger haben diese Praxis bezeugt.

Das Problem war jedoch nicht auf Schottland beschränkt, wie Slay News berichtete.

Im Februar wurde ein vernichtender Bericht veröffentlicht, der die Welt erschütterte, nachdem eine Untersuchung der großen Zahl von “Covid-Toten” während der Pandemie Beweise dafür erbracht hatten, dass tatsächlich Zehntausende älterer Menschen getötet wurden, um die Sterblichkeitsrate zu erhöhen.

Offizielle Daten der britischen Regierung, die für den Bericht zusammengetragen wurden, zeigten, dass auch in England Menschen mit einer tödlichen Injektion von Midazolam eingeschläfert wurden.

Als Todesursache wurde dann “Covid” angegeben, was darauf hindeutet, dass das Virus viel mehr ältere Menschen getötet hat, als es tatsächlich der Fall war.

Die brisanten Daten des Berichts wurden von dem australischen Politiker Craig Kelly, dem nationalen Direktor der United Australia Party, veröffentlicht.

Der Bericht stützt sich auf offizielle Daten der britischen Regierung zu Sterberaten und Todesursachen.

Die Daten scheinen zu zeigen, dass eine große Zahl älterer Menschen durch die Injektion von Midazolam getötet wurde.

Laut Kelly wurden Patienten euthanasiert, um die Zahl der “Covid-Todesfälle” zu erhöhen und die Öffentlichkeit zu verängstigen, um Unterstützung für Türschließer und Impfungen zu gewinnen.

Während er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Daten lenkte, sagte Kelly, sie enthüllten das “Verbrechen des Jahrhunderts”.

“Diese Todesfälle wurden dann fälschlicherweise Covid zugeschrieben, was die öffentlichen Angstkampagnen unterstützte, die dazu dienten, die obligatorische Schließung der Tore und die Massenimpfungen der Öffentlichkeit (einschließlich Kinder) mit einer experimentellen medizinischen Intervention zu rechtfertigen, für die es keine langfristigen Sicherheitsdaten gab”, sagte Kelly in einem Beitrag auf X, dem Kopien der Daten beigefügt waren.

