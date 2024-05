Und Friede auf Erden…

Hans-Jürgen Geese

Die Millionen und Abermillionen von Menschen in Europa, die nach Amerika auswanderten, auch Millionen von Deutschen, suchten dort ein Leben in Freiheit. Freiheit vor Verfolgung, Freiheit vor Unterdrückung, Freiheit vor dem Diktat von Herrschern, Freiheit vor Krieg. Es war als wenn Gott den Menschen eine zweite Chance gegeben hatte, eine Art von Paradies auf Erden zu schaffen. Zum Preis von Millionen und Abermillionen von toten Indianern. Ja, es war ein Widerspruch von Anfang an. Sie hätten alle zu Hause bleiben sollen.

Aber den zumindest theoretischen Idealismus der Männer „der ersten Stunde“ konnte und kann man den Amerikanern nicht absprechen. Intelligente Männer entwickelten Prinzipien, die in ihren Augen ausreichen sollten, eine Nation zu schaffen, die vor Gott bestehen konnte. Und natürlich auch vor dem Rest der Menschheit. Amerika würde es diesem Rest der Welt vormachen, wie alle Menschen auf Erden in Frieden und Freiheit und in Wohlstand leben könnten.