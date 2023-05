Der ultimative Beweis dafür, dass die COVID-Injektion die Sterblichkeit nicht aufhielt

Die von Eurostat veröffentlichten Daten zeigen deutlich, dass der Covid-Impfstoff nicht nur die Übertragung des Virus nicht verringert hat, sondern auch die Zahl der Todesfälle nicht gestoppt hat, ganz im Gegenteil. So stieg die Übersterblichkeit im Durchschnitt der Jahre 2016–2019 in der EU nach dem ersten und zweiten Jahr der Impfkampagnen an. Noch schwerwiegender ist die Tatsache, dass die Covid-Fälle seit der Einführung der Omikron-Variante im Jahr 2022 zwar leicht und mäßig ausgefallen sind, die Übersterblichkeit aber weiter angestiegen ist.

Die von Eurostat selbst veröffentlichten Statistiken zur Übersterblichkeit in der EU belegen eindeutig, dass der Covid-Impfstoff nicht zu einer Verringerung der Todesfälle durch SARS-Cov-2 geführt hat. Lag die Übersterblichkeit in der EU im Januar 2021 im Durchschnitt des Zeitraums 2016–2019 noch bei 17,3 %, so stieg die Übersterblichkeit nach dem ersten Jahr der Covid-Impfkampagne im Dezember 2021 auf 23,7%. Im Dezember 2022, ein Jahr nach Einführung der Omikron-Variante, die nur leichte und mittelschwere Fälle von Covid verursacht, lag die Übersterblichkeit in der EU bei 19,8 %.

Obwohl Eurostat ab März 2023 einen Rückgang des Prozentsatzes der Übersterblichkeit in der EU auf 0,3% ausweist, ist dies keineswegs positiv zu werten. Zunächst einmal sind 0,3 % ein Durchschnittswert, über den hinaus es immer noch Länder gibt, in denen die Übersterblichkeit auf unerklärliche Weise (oder erklärbar, für diejenigen, die die wirklichen Ursachen zugeben) gestiegen ist. In Rumänien, dem Land mit den wenigsten Geimpften, lag die Übersterblichkeit im Januar 2021 sogar bei 13,2 % im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016–2019, und im Dezember 2021 bei 10,4 %. Die Spitzenwerte wurden im Oktober 2021 mit 111,2 % und im November 2021 mit 70,1 % Übersterblichkeit erreicht, als die Delta-Variante in Verbindung mit einem zumindest ineffizienten Behandlungsprotokoll in den Krankenhäusern Tausende Menschenleben auslöschte. Im ungeimpften Rumänien, das auf europäischer Ebene beschuldigt wird, betrug die Übersterblichkeit im Januar 2022 nur 3,1 % und fiel auf minus 11,2 % im Dezember 2022 und minus 12,7 % im März 2023.

Katastrophe in geimpften Ländern

Die Statistiken aus den am meisten geimpften europäischen Ländern zeigen ein komplettes Desaster. Griechenland hatte im Januar 2021 eine Übersterblichkeit von 7,8 %, und nach einem Jahr intensiver Impfung erreichte es im Dezember 2021 eine Übersterblichkeit von 32,3 %, im Dezember 2022 dann 10,7% und im März 2023 10,3 %. Im Falle Griechenlands ist die Übersterblichkeit nicht auf das Niveau vor der Impfkampagne zurückgegangen. Dasselbe gilt für Malta, wo die Übersterblichkeit vor der Impfkampagne 4,1 % betrug und im Dezember 2021 19,8 %, im Dezember 2022 11,2 % und im März 2023 5,8 % erreichte. Auch Österreich konnte seine Übersterblichkeitsrate nicht auf das Niveau von Januar 2021 (8,8 %) senken, sondern stieg auf 19,8 % im Dezember 2021, 30,1 % im Dezember 2022 und 9,1 % im März 2023. Zypern verzeichnete im Januar 2021 12,2 % überzählige Todesfälle, dann 34 % im Dezember 2021, 21 % im Dezember 2022 und 8,4 % im März 2023, während die Niederlande, ein weiteres paravasiertes Land, 18,6 % im Januar 2021, 31,2 % im Dezember 2021, 23,4 % im Dezember 2022 und 12,3 % im März 2023 verzeichneten.

Keiner untersucht

Aus den offiziellen EU-Statistiken geht eindeutig hervor, dass der Covid-Impfstoff zu einem Anstieg der Gesamtsterblichkeit in der EU geführt hat, was die Behauptungen der Impfstoffhersteller widerlegt, dass die Injektion zu einer Verringerung des Todesrisikos führt. Doch niemand geht diesen Fragen nach und hat auch nicht vor, dies zu tun. Äußerst bedenklich ist die Tatsache, dass, obwohl die WHO die Covid-Pandemie offiziell für beendet erklärt hat, in Europa immer noch mehr Menschen sterben als in den Jahren 2016 bis 2019, also in der Zeit vor der Massenimpfung der Bevölkerung. Im März 2023 gab es immer noch zu viele Todesfälle in Dänemark, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, Island und der Schweiz. Zufälligerweise (oder auch nicht) war in den am wenigsten geimpften Ländern ein deutlicher Rückgang der Übersterblichkeit zu verzeichnen: in Lettland (minus 13,9 %), Rumänien (minus 12,7 %) und Bulgarien (minus 10,3 %).