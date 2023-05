TSA führt mehr Gesichtserkennung an großen Flughäfen ein

Was die TSA als Pilotprogramm während der großen Panik von 2020 begann, wird nun auf die großen Flughäfen in ganz Amerika ausgeweitet. Die totale Überwachungsgesellschaft, die von den Technokraten in Big Tech und der Regierung vorangetrieben wird, wird sich bis zu einer ausgewachsenen wissenschaftlichen Diktatur fortsetzen.

Natürlich behauptet die TSA, dass die digitalen Identitätsdaten nach einem Flug gelöscht werden. Seit mehr als 50 Jahren haben Regierungsbehörden wiederholt und konsequent gelogen, dass sie keine Daten sammeln. ⁃ TN-Redakteur

Ein Passagier geht zu einer Sicherheitskontrolle am Flughafen, steckt seinen Ausweis in einen Schlitz und blickt in eine Kamera auf einem kleinen Bildschirm. Auf dem Bildschirm blinkt „Foto vollständig“ und die Person geht durch – ohne dem TSA-Beamten, der hinter dem Bildschirm sitzt, ihren Ausweis auszuhändigen.

Das Ganze ist Teil eines Pilotprojekts der Transportsicherheitsbehörde, bei dem der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie an einer Reihe von Flughäfen im ganzen Land getestet wird.

„Was wir damit erreichen wollen, ist, dass die Beamten tatsächlich feststellen können, ob Sie derjenige sind, für den Sie sich ausgeben“, sagte Jason Lim, Manager für Identitätsmanagement, während einer Demonstration der Technologie für Reporter am Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport.

Die Bemühungen fallen in eine Zeit, in der der Einsatz verschiedener Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und zur Straffung der Verfahren immer mehr zunimmt. Die TSA sagt, das Pilotprojekt sei freiwillig und genau, aber Kritiker haben Bedenken hinsichtlich der Voreingenommenheit der Gesichtserkennungstechnologie und möglicher Folgen für Passagiere, die sich dagegen entscheiden wollen, geäußert.

Die Technologie wird derzeit an 16 Flughäfen eingesetzt. Neben Baltimore wird sie auf dem Reagan National in der Nähe von Washington, D.C., auf den Flughäfen in Atlanta, Boston, Dallas, Denver, Detroit, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Orlando, Phoenix, Salt Lake City, San Jose und Gulfport-Biloxi und Jackson in Mississippi eingesetzt. Allerdings gibt es sie nicht an jedem TSA-Kontrollpunkt, sodass nicht jeder Reisende, der diese Flughäfen passiert, zwangsläufig von ihr betroffen ist.

Die Reisenden stecken ihren Führerschein in einen Schlitz, der die Karte liest, oder halten ihr Passfoto gegen ein Kartenlesegerät. Dann blicken sie in eine Kamera auf einem Bildschirm von der Größe eines iPads, die ihr Bild erfasst und mit ihrem Ausweis vergleicht. Die Technologie überprüft sowohl, ob die Personen am Flughafen mit dem vorgelegten Ausweis übereinstimmen, als auch, ob der Ausweis tatsächlich echt ist. Ein TSA-Beamter ist immer noch anwesend und gibt die Kontrolle frei.

Ein kleines Schild weist die Reisenden darauf hin, dass ihr Foto im Rahmen des Pilotprojekts aufgenommen wird und dass sie sich dagegen entscheiden können, wenn sie möchten. Es enthält auch einen QR-Code, über den sie weitere Informationen erhalten können.

Seitdem das Pilotprojekt bekannt wurde, wird es von einigen gewählten Vertretern und Verfechtern des Datenschutzes kritisch beäugt. In einem Schreiben vom Februar an die TSA forderten fünf Senatoren – vier Demokraten und ein Unabhängiger, der dem demokratischen Fraktionsvorstand angehört – die Behörde auf, das Programm zu stoppen, und erklärten: „Die zunehmende biometrische Überwachung der Amerikaner durch die Regierung stellt eine Gefahr für die bürgerlichen Freiheiten und die Rechte auf Privatsphäre dar.“

Mit der zunehmenden Verbreitung verschiedener Technologien, die biometrische Daten wie Gesichtserkennung, Netzhautscans oder Fingerabdruckabgleiche verwenden, sowohl im privaten Sektor als auch in der Regierung, haben Datenschutzbeauftragte Bedenken darüber geäußert, wie diese Daten gesammelt werden, wer Zugang zu ihnen hat und was passiert, wenn sie gehackt werden.

Meg Foster, Justice Fellow am Center on Privacy and Technology der Georgetown University, sagte, dass es Bedenken hinsichtlich der Voreingenommenheit der Algorithmen der verschiedenen Gesichtserkennungstechnologien gibt. Einige haben es unter anderem schwerer, Gesichter von Minderheiten zu erkennen. Außerdem besteht die Sorge, dass Hacker von außen Wege finden könnten, sich zu schändlichen Zwecken in Regierungssysteme einzuhacken.

In Bezug auf das TSA-Pilotprojekt sagte Foster, sie habe Bedenken, dass die Behörde die gesammelten biometrischen Daten zwar derzeit nicht speichere, aber was sei, wenn sich dies in Zukunft ändere? Und obwohl die Menschen die Möglichkeit haben, sich dagegen zu entscheiden, sagte sie, es sei nicht fair, die Last auf gestresste Passagiere zu legen, die sich Sorgen machen könnten, ihren Flug zu verpassen, wenn sie das tun.

„Sie könnten sich Sorgen machen, dass sie noch mehr unter Verdacht geraten, wenn sie der Gesichtserkennung widersprechen“, so Foster.

Jeramie Scott vom Electronic Privacy Information Center sagte, dass die Teilnahme an der Gesichtserkennung zwar jetzt freiwillig sei, aber möglicherweise nicht mehr lange. Er wies darauf hin, dass David Pekoske, der Leiter der TSA, während eines Vortrags im April sagte, dass die Verwendung biometrischer Daten schließlich obligatorisch sein werde, da sie effektiver und effizienter seien, obwohl er keinen Zeitplan nannte.