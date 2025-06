Der Verkehr in US-Häfen ist im Vergleich zum Vorjahr massiv eingebrochen – und eine neue Krise droht, die US-Beziehungen zu China zu eskalieren

Wusstest du, dass wir im vergangenen Monat den größten Rückgang der US-Importe in der gesamten Geschichte unseres Landes erlebt haben? Leider wurde es in diesem Monat nicht besser. Tatsächlich sind die Importe an den wichtigsten Westküstenhäfen in der letzten Maiwoche im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel zurückgegangen. Dies wird in den kommenden Monaten dramatische Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. Und unterdessen ist eine neue Krise mit China ausgebrochen: Die Chinesen wurden dabei ertappt, wie sie gegen ihr 90-tägiges Handelsabkommen mit den USA verstoßen haben – was Präsident Trump extrem verärgert. Gleichzeitig sind die Chinesen empört darüber, dass Trump plant, die Waffenverkäufe an Taiwan zu erhöhen. Beide Seiten misstrauen einander zutiefst. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, könnten unsere Beziehungen zu China bald einem brennenden Müllcontainer gleichen.

Laut dem Census Bureau sanken die US-Importe im April um 68,4 Milliarden Dollar…

„Tatsächlich gingen die Importe im vergangenen Monat laut den am Freitag veröffentlichten fortgeschrittenen Handelsdaten des Census Bureau um gewaltige 68,4 Milliarden Dollar zurück. Zuvor hatten Einzelhändler im März ihre Lagerbestände aufgestockt, um zukünftigen Zöllen zuvorzukommen. Doch der dramatische Rückgang der Importe könnte bedeuten, dass die Einzelhändler weniger Puffer in ihren Lagerbeständen haben, was sie anfälliger für künftige Zölle macht – und das könnte zu Preissteigerungen für US-Verbraucher führen.“

„Ich glaube, man hatte erwartet, dass plötzlich wieder alles in die USA kommt. Ich denke aber nicht, dass man diesen riesigen Ansturm erlebt hat, weil die Leute noch immer vorsichtig sind, wie es weitergehen wird“, sagte Jonathan Gold, Vizepräsident für Lieferketten- und Zollpolitik bei der National Retail Federation.

Es kommt also viel weniger Ware ins Land – was bedeutet, dass die Preise steigen und die Regale in den Geschäften in den kommenden Monaten leerer werden könnten.

Prozentual gesehen war der Rückgang im April der größte in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten…

„BREAKING: Die US-Warenimporte sanken im April um -19,8 %, da Präsident Trumps ‚Reziprozitätszölle‘ den Handel mit vielen Ländern effektiv zum Erliegen brachten. Das ist der größte Rückgang in der Geschichte der US-Warenimporte.“

Leider gab es im Mai keine Erholung der Importe.

Tatsächlich sind die Importmengen an den großen Westküstenhäfen in der letzten Maiwoche im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel gesunken…

„Selbst nachdem Trump die Zölle auf China Anfang dieses Monats von 145 % auf 30 % gesenkt hatte, ist in Amerikas größten Häfen keine Erholung zu sehen. Der Hafen von Los Angeles meldete in der letzten Maiwoche einen Import-Rückgang von 30 % gegenüber dem Vorjahr. Die Northwest Seaport Alliance, die die Häfen von Seattle und Tacoma vertritt, berichtete ebenfalls über einen Rückgang von 30 % von der letzten April- zur ersten Maiwoche – das Volumen liegt deutlich unter dem Vorjahresniveau.“

Es sieht so aus, als könnten die Importzahlen im Juni etwas anziehen – aber nicht auf frühere Niveaus.

Doch dann endet die 90-tägige Pause für die gegenseitigen Zölle am 9. Juli, und die Verhandlungsfrist mit China endet am 12. August.

Mit anderen Worten: Wir könnten nur noch wenige Monate von einem völligen Albtraum in unseren Häfen entfernt sein.

In der Zwischenzeit veröffentlichte Präsident Trump eine scharfe Nachricht auf Truth Social, in der er China beschuldigt, das 90-tägige Abkommen verletzt zu haben…

„Vor zwei Wochen war China in großer wirtschaftlicher Gefahr! Die sehr hohen Zölle, die ich festgelegt habe, machten es praktisch unmöglich für China, auf dem US-Markt – dem bei weitem größten der Welt – zu handeln. Wir haben im Grunde COLD TURKEY mit China gemacht, und es war verheerend für sie. Viele Fabriken schlossen, es gab – gelinde gesagt – ‚zivile Unruhen‘. Ich sah, was passierte, und es gefiel mir nicht – für sie, nicht für uns. Ich habe einen SCHNELLEN DEAL mit China gemacht, um sie vor dem zu bewahren, was ich für eine sehr schlechte Situation hielt. Und ich wollte nicht, dass das passiert. Durch diesen Deal stabilisierte sich alles schnell, und China konnte wieder wie gewohnt arbeiten. Alle waren glücklich! Das ist die gute Nachricht!!! Die schlechte Nachricht ist: China – vielleicht wenig überraschend für einige – HAT DIE VEREINBARUNG MIT UNS VOLLKOMMEN VERLETZT. So viel zum Thema Mr. NICE GUY!“

Das sollte niemanden überraschen.

China lügt, betrügt und stiehlt seit Jahrzehnten.

In diesem Fall sagt US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer, dass China bei der Umsetzung seiner Verpflichtungen extrem langsam vorgehe – was „völlig inakzeptabel ist und angesprochen werden muss“…

„Die Vereinigten Staaten haben genau das getan, was sie tun sollten, und die Chinesen verzögern absichtlich ihre Verpflichtungen“, sagte Greer in einem CNBC-Interview am Freitagmorgen. „Das ist völlig inakzeptabel und muss angegangen werden.“

Wenn wir den Chinesen nicht vertrauen können, dass sie tun, was sie sagen – wie können wir dann irgendein Abkommen mit ihnen abschließen?

Natürlich sind auch die Chinesen im Moment sehr verärgert über uns.

Nachdem bekannt wurde, dass Trump plant, die Waffenverkäufe an Taiwan zu erhöhen, gab China eine deutliche Warnung aus…

„China hat die USA nach einem Bericht, wonach Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Waffenverkäufe an Taiwan zu erhöhen, vor seiner ‚ersten roten Linie, die nicht überschritten werden darf‘ gewarnt.“

„Die Trump-Regierung wird die Waffenverkäufe an Taiwan auf ein höheres Niveau anheben als während seiner ersten Amtszeit, berichtet Reuters unter Berufung auf US-Beamte, um den militärischen Druck auf Peking zu erhöhen und eine chinesische Invasion der Insel zu verhindern.“

Diese Woche wurde außerdem bekannt, dass das US-Militär derzeit etwa 500 Soldaten in Taiwan stationiert hat.

Auch das erzürnt China zusätzlich.

Die Chinesen mögen die Trump-Regierung überhaupt nicht – und umgekehrt.

Derzeit bedarf es nicht mehr viel, um unsere Beziehungen zu China in eine komplette Katastrophe zu stürzen.

Wer aufgepasst hat, weiß: Das wäre ein äußerst böses Omen.