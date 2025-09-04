Der Verrat an palästinensischen Journalisten

Chris Hedges

Es gibt zwei Arten von Kriegsberichterstattern. Die erste Art nimmt nicht an Pressekonferenzen teil. Sie betteln nicht bei Generälen und Politikern um Interviews. Sie gehen Risiken ein, um aus Kampfgebieten zu berichten. Sie geben ihren Zuschauern oder Lesern das wieder, was sie sehen, und das steht fast immer in diametralem Gegensatz zu den offiziellen Berichten. Dieser erste Typus ist in jedem Krieg eine winzige Minderheit.

Dann gibt es noch den zweiten Typus, den unausgegorenen Klumpen von selbsternannten Kriegsberichterstattern, die den Krieg spielen. Trotz allem, was sie den Redakteuren und der Öffentlichkeit erzählen, haben sie nicht die Absicht, sich in Gefahr zu begeben. Sie freuen sich über das israelische Einreiseverbot für ausländische Reporter nach Gaza. Sie bitten die Behörden um Hintergrundgespräche und Pressekonferenzen. Sie arbeiten mit ihren staatlichen Betreuern zusammen, die ihnen Beschränkungen und Regeln auferlegen, um sie von Kampfhandlungen fernzuhalten. Sie verbreiten sklavisch alles, was ihnen von den Beamten vorgesetzt wird, wobei vieles davon gelogen ist, und geben vor, dass es sich um Nachrichten handelt. Sie nehmen an kleinen, vom Militär arrangierten Ausflügen teil, bei denen sie sich verkleiden und Soldat spielen dürfen, und besuchen Außenposten, wo alles kontrolliert und choreografiert wird.

Der Todfeind dieser Poseure sind die echten Kriegsberichterstatter, in diesem Fall palästinensische Journalisten in Gaza. Diese Reporter entlarven sie als Speichellecker und Kriecher und diskreditieren fast alles, was sie verbreiten. Aus diesem Grund lassen die Poseure keine Gelegenheit aus, den Wahrheitsgehalt und die Motive derer, die vor Ort sind, in Frage zu stellen. Ich habe beobachtet, wie diese Schlangen dies wiederholt bei meinem Kollegen Robert Fisk getan haben.

Als der Kriegsberichterstatter Ben Anderson in dem Hotel ankam, in dem die Journalisten, die über den Krieg in Liberia berichteten, untergebracht waren – und sich nach seinen Worten in Bars „auf Spesen“ betranken, Affären hatten und „Informationen austauschten, anstatt tatsächlich hinauszugehen und Informationen zu beschaffen“ –, nahm sein Bild von Kriegsberichterstattern einen schweren Schlag.

„Ich dachte: Endlich bin ich unter meinen Helden“, erinnert sich Anderson. „Das ist der Ort, an dem ich seit Jahren sein wollte. Und dann fuhren der Kameramann, mit dem ich unterwegs war und der die Rebellen sehr gut kannte, und ich etwa drei Wochen lang mit den Rebellen. Wir kamen zurück nach Monrovia. Die Jungs in der Hotelbar sagten: ‚Wo seid ihr gewesen? Wir dachten, ihr wärt nach Hause gegangen.‘ Wir sagten: ‚Wir sind losgezogen, um über den Krieg zu berichten. Ist das nicht unser Job? Ist das nicht eure Aufgabe?‘“

„Die romantische Vorstellung, die ich von Auslandskorrespondenten hatte, wurde in Liberia plötzlich zerstört“, fuhr er fort. „Ich dachte, dass viele dieser Leute nur Scheiße erzählen. Sie sind nicht einmal bereit, das Hotel zu verlassen, geschweige denn die Sicherheit der Hauptstadt zu verlassen und tatsächlich zu berichten.“

Ein Interview, das ich mit Anderson geführt habe, finden Sie hier.

Diese Trennlinie, die in jedem Krieg, über den ich berichtete, auftrat, definiert die Berichterstattung über den Völkermord in Gaza. Es ist keine Kluft der Professionalität oder der Kultur. Palästinensische Reporter decken israelische Gräueltaten auf und entlarven israelische Lügen. Der Rest der Presse tut das nicht.

Palästinensische Journalisten, die von Israel angegriffen und ermordet werden, bezahlen – wie viele große Kriegsberichterstatter – mit ihrem Leben, wenn auch in weit größerer Zahl. Nach einer Zählung hat Israel 245 Journalisten in Gaza ermordet, nach einer anderen mehr als 273. Das Ziel ist es, den Völkermord in Dunkelheit zu hüllen. Kein Krieg, über den ich berichtet habe, kommt an diese Zahl der Toten heran. Seit dem 7. Oktober hat Israel mehr Journalisten getötet „als der US-Bürgerkrieg, der Erste und Zweite Weltkrieg, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg (einschließlich der Konflikte in Kambodscha und Laos), die Kriege in Jugoslawien in den 1990er und 2000er Jahren und der Krieg in Afghanistan nach dem 11. September zusammen.“ Journalisten in Palästina hinterlassen Testamente und aufgezeichnete Videos, die bei ihrem Tod verlesen oder abgespielt werden sollen.

Die Kollegen dieser palästinensischen Journalisten in der westlichen Presse berichten vom Grenzzaun zum Gazastreifen, wo sie mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet sind und die Gefahr, von einem Schrapnell oder einer Kugel getroffen zu werden, genauso groß ist wie die, von einem Asteroiden getroffen zu werden. Wie Lemminge eilen sie zu den Briefings der israelischen Beamten. Sie sind nicht nur die Feinde der Wahrheit, sondern auch die Feinde der Journalisten, die die eigentliche Arbeit der Kriegsberichterstattung leisten.

Als irakische Truppen während des ersten Golfkriegs die saudische Grenzstadt Khafji angriffen, flohen die saudischen Soldaten in Panik. Zwei französische Fotografen und ich beobachteten, wie verzweifelte Soldaten Feuerwehrautos beschlagnahmten und nach Süden rannten. U.S. Marines drängten die Iraker zurück. Doch in Riad erfuhr die Presse von unseren tapferen saudischen Verbündeten, die ihr Heimatland verteidigten. Als die Kämpfe beendet waren, hielt der Pressebus ein paar Kilometer von Khafji entfernt. Die Pool-Reporter stiegen aus, begleitet von militärischen Aufpassern. Vor dem Hintergrund des fernen Artillerieklangs und des Rauchs machten sie Stand-ups und wiederholten die Lügen, die das Pentagon erzählen wollte.

In der Zwischenzeit wurden die beiden Fotografen und ich von wütenden saudischen Militärpolizisten festgehalten und verprügelt, die wütend darüber waren, dass wir die panische Flucht der saudischen Streitkräfte dokumentiert hatten, als wir versuchten, Khafji zu verlassen.

Als ich mich im ersten Golfkrieg weigerte, mich an die Pressebeschränkungen zu halten, schrieben die anderen Reporter der New York Times in Saudi-Arabien einen Brief an den Auslandsredakteur, in dem es hieß, ich würde die Beziehungen der Zeitung zum Militär ruinieren. Ohne die Intervention von R.W. „Johnny“ Apple, der über Vietnam berichtet hatte, wäre ich nach New York zurückgeschickt worden.

Ich werfe niemandem vor, dass er nicht in ein Kriegsgebiet gehen will. Das ist ein Zeichen von Normalität. Es ist rational. Es ist verständlich. Diejenigen von uns, die freiwillig in den Kampf ziehen – mein Kollege Clyde Haberman von der New York Times witzelte einmal: „Hedges wird mit oder ohne Fallschirm in einen Krieg abspringen“ – haben offensichtliche Persönlichkeitsstörungen.

Aber ich kritisiere diejenigen, die vorgeben, Kriegsberichterstatter zu sein. Sie richten einen enormen Schaden an. Sie gehen mit falschen Erzählungen hausieren. Sie verschleiern die Realität. Sie dienen als wissende – oder unwissende – Propagandisten. Sie diskreditieren die Stimmen der Opfer und entlasten die Mörder.

Als ich über den Krieg in El Salvador berichtete, bevor ich für die New York Times arbeitete, hat die Korrespondentin der Zeitung pflichtbewusst alles wiedergekäut, was die Botschaft ihr vorsetzte. Dies hatte zur Folge, dass meine Redakteure – wie auch die Redakteure der anderen Korrespondenten, die über den Krieg berichteten – unsere Wahrhaftigkeit und „Unparteilichkeit“ in Frage stellten. Für die Leser wurde es dadurch schwieriger zu verstehen, was geschah. Das falsche Narrativ kastrierte und verdrängte oft das echte Narrativ.

Die Verleumdung, mit der meine palästinensischen Kollegen in Misskredit gebracht werden – sie seien Mitglieder der Hamas – ist leider bekannt. Viele palästinensische Reporter, die ich in Gaza kenne, sind in der Tat sehr kritisch gegenüber der Hamas. Aber selbst wenn sie Verbindungen zur Hamas haben, so what? Israels Versuch, die Angriffe auf Journalisten des von der Hamas betriebenen al-Aqsa-Mediennetzwerks zu rechtfertigen, ist auch eine Verletzung von Artikel 79 der Genfer Konvention.

Ich habe mit Reportern und Fotografen zusammengearbeitet, die eine Vielzahl von Überzeugungen hatten, darunter auch Marxisten-Leninisten in Mittelamerika. Das hat sie nicht daran gehindert, ehrlich zu sein. Ich war in Bosnien und im Kosovo mit einem spanischen Kameramann, Miguel Gil Moreno, der später zusammen mit meinem Freund Kurt Schork getötet wurde. Miguel war Mitglied der rechtsgerichteten katholischen Gruppe Opus Dei. Er war auch ein Journalist von ungeheurem Mut, großem Mitgefühl und moralischer Rechtschaffenheit, trotz seiner Ansichten über Spaniens faschistischen Herrscher Francisco Franco. Er hat nicht gelogen.

In jedem Krieg, über den ich berichtete, wurde ich als Unterstützer oder Angehöriger einer Gruppe angegriffen, die die Regierung, einschließlich der US-Regierung, zu vernichten versuchte. Ich wurde beschuldigt, ein Werkzeug der Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí in El Salvador, der Sandinisten in Nicaragua, der Nationalen Revolutionären Einheit Guatemalas, der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee, der Hamas, der muslimisch geführten Regierung in Bosnien und der Kosovo-Befreiungsarmee zu sein.

John Simpson von der BBC vertritt wie viele westliche Reporter die Ansicht, dass „die Welt ehrliche, unvoreingenommene Augenzeugenberichte braucht, um den Menschen zu helfen, sich eine Meinung über die großen Fragen unserer Zeit zu bilden. Das ist in Gaza bisher nicht möglich gewesen“.

Die Annahme, dass sich die Berichterstattung verbessern würde, wenn westliche Reporter in Gaza wären, ist lächerlich. Glauben Sie mir. Das würde sie nicht.

Israel verbietet die ausländische Presse, weil es in Europa und den Vereinigten Staaten eine Voreingenommenheit zugunsten der Berichterstattung westlicher Reporter gibt. Israel ist sich bewusst, dass das Ausmaß des Völkermords zu groß ist, als dass westliche Medien es verbergen oder verschleiern könnten, trotz all der Tinte und der Sendezeit, die sie den israelischen und US-amerikanischen Apologeten geben. Israel kann auch seine systematische Kampagne zur Vernichtung von Journalisten in Gaza nicht fortsetzen, wenn es mit ausländischen Medien in seiner Mitte konfrontiert ist.

Die israelischen Lügen, die von den westlichen Medien, darunter auch von meinem ehemaligen Arbeitgeber, der New York Times, verbreitet werden, sind der Prawda würdig. Enthauptete Babies. Babys in Öfen gekocht. Massenvergewaltigungen durch die Hamas. Fehlgeleitete palästinensische Raketen, die Krankenhäuser zur Explosion bringen und Zivilisten massakrieren. Geheime Kommandotunnel und Kommandozentralen in Schulen und Krankenhäusern. Journalisten, die Hamas-Raketeneinheiten leiten. Protestierende gegen den Völkermord auf dem Universitätsgelände, die Antisemiten und Unterstützer der Hamas sind.

Ich habe sieben Jahre lang über den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis berichtet, die meiste Zeit davon in Gaza. Wenn es eine unbestreitbare Tatsache gibt, dann ist es die, dass Israel lügt, als würde es atmen. Die Entscheidung westlicher Reporter, diesen Lügen Glaubwürdigkeit zu verleihen, ihnen das gleiche Gewicht zu geben wie den dokumentierten israelischen Gräueltaten, ist ein zynisches Spiel. Die Reporter wissen, dass diese Lügen Lügen sind. Aber sie und die Nachrichtenagenturen, die sie beschäftigen, stellen den Zugang – in diesem Fall den Zugang zu israelischen und US-amerikanischen Beamten – über die Wahrheit. Die Reporter wie auch ihre Redakteure und Verleger fürchten, zur Zielscheibe Israels und der mächtigen Israel-Lobby zu werden. Es gibt keinen Preis für den Verrat an den Palästinensern. Sie sind machtlos.

Wenn Sie diese Lügen anprangern, werden Sie schnell feststellen, dass Ihre Bitten um Informationsgespräche und Interviews mit Beamten abgelehnt werden. Sie werden von Presseoffizieren nicht eingeladen, an inszenierten Besuchen bei israelischen Militäreinheiten teilzunehmen. Sie und Ihre Nachrichtenorganisation werden bösartig angegriffen. Man wird Sie im Regen stehen lassen. Ihre Redakteure werden Ihren Auftrag oder Ihr Arbeitsverhältnis beenden. Das ist nicht gut für die berufliche Laufbahn. Und so werden die Lügen pflichtbewusst wiederholt, egal wie absurd sie sind.

Es ist erbärmlich zu sehen, wie diese Reporter und ihre Nachrichtensender, wie Fisk schreibt, „wie Tiger kämpfen, um diesen ‘Pools’ beizutreten, in denen sie zensiert, zurückgehalten und jeglicher Bewegungsfreiheit auf dem Schlachtfeld beraubt würden“.

Als Journalisten von Middle East Eye – Mohamed Salama und Ahmed Abu Aziz –, zusammen mit dem Reuters-Fotografen Hussam al-Masri sowie den Freelancern Moaz Abu Taha und Mariam Dagga – die für mehrere Medien gearbeitet hatte, darunter die Associated Press – bei einem „Double Tap“-Angriff – entworfen, um Ersthelfer zu töten, die auf die ersten Angriffe reagieren – im Nasser Medical Complex getötet wurden, wie reagierten westliche Nachrichtenagenturen?

„Israeli military says strikes on Gaza hospital targeted what it says was a Hamas camera“, berichtete die Associated Press.

„IDF claims hospital strike was aimed at Hamas camera“, verkündete CNN.

„Israelische Armee sagt, sechs ‘Terroristen’ seien am Montag bei Angriffen auf ein Krankenhaus in Gaza getötet worden“, lautete die AFP-Schlagzeile.

„Erste Ermittlungen besagen, dass die Hamas-Kamera das Ziel des israelischen Angriffs war, bei dem Journalisten getötet wurden“, sagte Reuters auch.

„Israel behauptet, die Truppen hätten vor dem tödlichen Angriff auf ein Krankenhaus eine Hamas-Kamera gesehen“, erklärte Sky News auch.

Die Kamera gehörte übrigens Reuters, das erklärte, Israel sei sich „völlig bewusst“, dass die Nachrichtenagentur vom Krankenhaus aus filmte.

Wie wurde in der westlichen Presse darüber berichtet, dass der Al Jazeera-Korrespondent Anas Al Sharif und drei weitere Journalisten am 10. August in ihrem Medienzelt in der Nähe des Al Shifa-Krankenhauses erschossen wurden?

„Israel tötet einen Al Jazeera-Journalisten, von dem es behauptet, er sei ein Hamas-Führer gewesen“, betitelte Reuters ihre Geschichte, obwohl al-Sharif zu einem Reuters-Team gehörte, das 2024 den Pulitzer-Preis gewann.

Die deutsche Bild-Zeitung veröffentlichte eine Titelgeschichte mit der Überschrift: „Als Journalist getarnter Terrorist in Gaza getötet“.

Die Flut israelischer Lügen, die von der westlichen Presse verstärkt und glaubwürdig gemacht werden, verstößt gegen ein Grundprinzip des Journalismus, nämlich die Pflicht, dem Zuschauer oder Leser die Wahrheit zu vermitteln. Sie legitimiert Massenabschlachtungen. Sie weigert sich, Israel zur Verantwortung zu ziehen. Sie verrät palästinensische Journalisten, die in Gaza berichten und getötet werden. Und sie entlarvt den Bankrott westlicher Journalisten, deren wichtigste Eigenschaften Karrierismus und Feigheit sind.