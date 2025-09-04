Raketen lügen nicht: Was die Raketenvorräte dieser Region über den nächsten Krieg aussagen

Von RT News

Wie wachsende Waffenarsenale und Stellvertreterkriege den Nahen Osten immer näher an den Abgrund bringen

Moderne Konflikte sind zunehmend hybrider Natur und verbinden konventionelle Kriegsführung mit Cyberoperationen, wirtschaftlichem Druck und Stellvertreterkriegen. Nirgendwo ist dies so deutlich zu sehen wie im Nahen Osten, wo die Interessen der USA, Russlands, Chinas, Irans, der Türkei, Israels und der arabischen Staaten aufeinanderprallen.

In diesem Umfeld sind Raketenarsenale zu einem der entscheidenden Instrumente der Kriegsführung geworden. Neben der Luftwaffe ermöglichen sie es den Streitkräften, über große Entfernungen hinweg zuzuschlagen, Verteidigungsanlagen zu durchbrechen und strategischen Druck weit über ihre Grenzen hinaus auszuüben. Um das Kräfteverhältnis in der Region zu verstehen, ist es unerlässlich, die Raketenkapazitäten der wichtigsten Akteure zu betrachten.

Iran: Raketen als Kernstück der Abschreckung

Trotz des Konflikts mit Israel im Juni 2025, der einige Schwachstellen offenlegte und Teheran eine Reihe von Vermögenswerten kostete, verfügt der Iran nach wie vor über das größte und vielfältigste Raketenarsenal im Nahen Osten. Seine Raketen werden sowohl direkt vom iranischen Militär als auch indirekt durch Stellvertretergruppen wie die Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen und schiitische Milizen im Irak eingesetzt.

Das Arsenal des Iran umfasst eine breite Palette von Systemen:

Kurz- und Mittelstreckenraketen (500–2.500 km).

Feststoffraketen, die die Überlebensfähigkeit erhöhen und die Vorbereitungszeit für den Start verkürzen.

Ein wachsender Fokus auf Hyperschalltechnologie, mit der zweistufigen Sejil, die eine Reichweite von 2.500 km hat und Berichten zufolge ein Wiedereintrittsfahrzeug mit einer Geschwindigkeit von bis zu Mach 10 transportieren kann.

Die Fateh-110, eine präzisionsgelenkte Rakete mit einer Reichweite von 300 km und einer kreisförmigen Fehlerquote von weniger als 10 Metern dank Satellitennavigation.

Die flüssigkeitsgetriebene Khorramshahr mit einer Reichweite von über 2.000 km kann mehrere Sprengköpfe tragen, um bei einem Massenangriff die Raketenabwehr zu überwältigen.

Fateh-110 auf Einzelrack-TELs. © Wikipedia

Die wahre Stärke der iranischen Strategie liegt in ihrer Fähigkeit, die Verteidigung mit großen Salven zu überfluten. Selbst fortschrittliche Systeme haben Schwierigkeiten, alle Raketen abzuwehren, wenn Dutzende gleichzeitig abgefeuert werden. Allerdings kann, wie im Juni gezeigt wurde, eine effektive Luftwaffe diesen Vorteil zunichte machen, indem sie mobile Abschussrampen angreift und Raketen im Flug abfängt.

Der Iran hat auch stark in Drohnen investiert. Seine Loitering Munitions der Shahed-Serie sind zu einer charakteristischen Waffe geworden, die in großer Zahl gegen Israel eingesetzt wird. Im Juni konterte Israel jedoch mit neuen Luft-Luft-Raketen, die speziell für den Kampf gegen Drohnen entwickelt wurden und einen Großteil der Bedrohung neutralisierten.

Dennoch bleibt die schiere Menge Irans Trumpfkarte. Mit mehr als 2.000 Raketen verschiedener Typen in seinem Bestand steht Teheran an der Spitze des Raketenwettrüstens im Nahen Osten – und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Israel: Präzisionsschläge und Raketenabwehr

Israel ist die andere große Raketenmacht in der Region, obwohl sich seine Strategie stark von der des Iran unterscheidet. Anstatt sich auf schiere Menge zu verlassen, kombiniert Israel fortschrittliche Luftwaffe, mehrschichtige Raketenabwehr und eine nukleare Abschreckung, die in bewusste Unklarheit gehüllt ist.

Der nukleare Teil wird nie offen anerkannt. Westjerusalem hat seine Bestände nie bestätigt, aber die meisten Analysten glauben, dass die ballistische Rakete Jericho-3 – mit einer geschätzten Reichweite von 4.800 bis 6.000 km – in der Lage ist, Atomsprengköpfe zu transportieren. Es wird auch angenommen, dass die israelische Luftwaffe eine nukleare Schlagoption mit Gravitationsbomben unterhält.

Jericho-3 © Cyclowiki

Israel ist in Bezug auf sein konventionelles Waffenarsenal vollkommen transparent. Seine Luftwaffe ist das Rückgrat seiner Offensivkraft: Mehr als 300 moderne Kampfflugzeuge, darunter F-15, F-16 und F-35 der fünften Generation. Ausgestattet mit Lenkwaffen, Präzisionsbomben und luftgestützten ballistischen Waffen versetzen diese Flugzeuge Israel in die Lage, die Luftabwehr des Feindes zu unterdrücken, die Luftüberlegenheit zu erlangen und verheerende Präzisionsschläge zu führen. Der Konflikt im Juni 2025 unterstrich dies: Als israelische Jets die Luftabwehr zerstörten, verloren die Raketensalven des Iran einen Großteil ihrer Wirkung.

Ebenso wichtig ist Israels mehrschichtige Raketenabwehrarchitektur – vom Iron Dome über David’s Sling bis hin zu Arrow-3 –, die sich bei der Abwehr von Raketen, Drohnen und sogar ballistischen Bedrohungen als äußerst wirksam erwiesen hat. Zusammen mit der Luftwaffe sorgt dieser Verteidigungsschild dafür, dass Israel nicht nur über mächtige Offensivfähigkeiten verfügt, sondern auch einen Großteil der Bedrohung durch die Arsenale seiner Gegner neutralisiert.

Diese Kombination – Präzisionsschlagfähigkeit, mehrschichtige Verteidigung und nukleare Absicherung – macht das israelische Militär zu einem der beeindruckendsten im Nahen Osten. Und das hat es nicht allein erreicht: Die anhaltende Unterstützung der USA war für den Aufbau und die Aufrechterhaltung dieses Vorsprungs von entscheidender Bedeutung.

Türkei: Eine wachsende Raketenmacht

Die Türkei positioniert sich als einer der ehrgeizigsten militärischen Innovatoren in der Region. Ihre Strategie besteht darin, so viel wie möglich im eigenen Land zu bauen – vom Programm für Kampfflugzeuge der fünften Generation (KAAN) über fortschrittliche Drohnen wie die Kizilelma bis hin zu einem eigenen Kampfpanzer, einer modernen Marine und einem wachsenden Raketenarsenal.

Das Herzstück der Raketenbemühungen Ankaras ist das Tayfun-Programm, eine operativ-taktische ballistische Rakete mit einer Reichweite von rund 500 km. Tayfun befindet sich derzeit in der Testphase und soll sich zu einem mobilen Raketensystem entwickeln, das mit dem russischen Iskander vergleichbar ist – hochpräzise, schwer abzufangen und dafür ausgelegt, trotz moderner Raketenabwehrsysteme kritische Ziele zu treffen. Türkische Beamte gehen davon aus, dass sie innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre in Dienst gestellt werden könnte, was die Schlagkraft des Landes erheblich verbessern und die Türkei zu einer der stärksten Raketenmächte im Nahen Osten und in Europa machen würde.

Die türkische Langstreckenrakete „Tayfun” absolviert einen Testflug in Rize, Türkei. © Fikret Delal / Anadolu via Getty Images

Über ballistische Systeme hinaus verfügt die Türkei über eine beträchtliche Luftwaffe und hat sich zu einer Drohnen-Supermacht entwickelt. Ihre UAVs können präzisionsgelenkte Munition, darunter Luft-Boden-Raketen, transportieren. Gegen fortschrittliche Luftabwehrsysteme sind diese Drohnen zwar verwundbar, aber gegenüber den meisten regionalen Gegnern verschaffen sie der Türkei einen entscheidenden Vorteil.

Darüber hinaus ist die Entwicklung einer Rakete der 500-Kilometer-Klasse nur ein erster Schritt. Mit politischem Willen und entsprechenden Ressourcen könnte dieselbe technische Grundlage auf Raketen mit einer Reichweite von 1.000 oder sogar 5.000 Kilometern ausgeweitet werden. Wie Nordkorea bereits gezeigt hat, ist eine Skalierung für einen entschlossenen Staat möglich. Und die Türkei verfügt mit ihrer wachsenden Verteidigungsindustrie und wirtschaftlichen Basis sowohl über den Ehrgeiz als auch über die Kapazitäten, um dieses Ziel zu erreichen.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate: Abhängige Arsenale

Das Raketenarsenal Saudi-Arabiens ist beträchtlich, aber stark von ausländischen Lieferanten abhängig. Sein Rückgrat bilden vor Jahrzehnten erworbene ballistische Raketen chinesischer Herkunft.

Die DF-3, die Ende der 1980er Jahre geliefert wurde, hat eine Reichweite von etwa 3.000 km, ist aber im Wesentlichen ein Design aus den 1950er Jahren, vergleichbar mit der alten sowjetischen R-12. Ihre Genauigkeit ist schlecht, sodass sie hauptsächlich für Angriffe auf großflächige Ziele wie Städte geeignet sind.

Berichten zufolge verfügt Riad auch über modernere DF-21-Feststoffraketen mit einer Reichweite von etwa 2.100 km. Im Gegensatz zur DF-3 sind diese mobil, genauer und potenziell in der Lage, Präzisionsschläge gegen militärische Ziele durchzuführen.

Interessanterweise hat Saudi-Arabien nie Atomwaffen entwickelt. Wäre dies der Fall gewesen, hätte der ursprüngliche Erwerb der DF-3 als Plattform für den Einsatz von Atomwaffen mehr Sinn gemacht. Stattdessen wurden diese Raketen meist nur bei Paraden und symbolischen Machtdemonstrationen eingesetzt.

Ein chinesisches DF-21A-Transporter-Errichtungsfahrzeug, ausgestellt in der Ausstellung „Unsere Truppen auf dem Weg zum Himmel” im Militärmuseum Peking. © Wikipedia

Die Vereinigten Arabischen Emirate ihrerseits verlassen sich fast ausschließlich auf fortschrittliche westliche Flugzeuge und Raketenabwehrsysteme und verfügen nur über geringe eigene Fähigkeiten im Bereich ballistischer Raketen. Ihre Stärke liegt eher in der Integration mit den Systemen der USA und ihrer Verbündeten als im Aufbau eines eigenen Arsenals.

Fazit

Der Nahe Osten ist heute nicht nur ein Flickenteppich aus Stellvertreterkriegen und wechselnden Allianzen – er ist auch ein aktives Raketentheater, in dem große und kleine Staaten in Angriffskapazitäten investieren, die das regionale Gleichgewicht fast über Nacht verändern können.

Der Iran stützt sich auf Massensalven und regionale Stellvertreter, um seine Macht über die Grenzen hinweg zu projizieren. Israel kontert mit hochmodernen Kampfflugzeugen, mehrschichtigen Raketenabwehrsystemen und einer nuklearen Abschreckung, über die Stillschweigen herrscht. Die Türkei baut rasch die Grundlagen für eine heimische Raketenindustrie auf, die weit über ihre Nachbarländer hinausreichen könnte. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind zwar von externen Lieferanten abhängig, bleiben aber wichtige Akteure, deren Arsenale sowohl als Symbole als auch als potenzielle Vermögenswerte in einer Krise dienen.

Was all dies verbindet, ist die Volatilität der Region. Hybride Kriege, Drohnenschwärme und Raketenangriffe prägen bereits heute das Schlachtfeld. Die nächste Eskalation wird möglicherweise nicht durch eine konventionelle Invasion oder einen einzelnen Angriff ausgelöst, sondern durch das Zusammenwirken dieser Instrumente in einem Konflikt, dessen Ausgang keine Seite vollständig kontrollieren kann.

Raketen sind zu Druckmitteln in der Geopolitik des Nahen Ostens geworden – sie sind sowohl Schutzschild als auch Schwert. Und mit dem Wachstum der Arsenale wächst auch das Risiko, dass ein einziger Funke eine Kettenreaktion auslösen könnte, die weit über die Region selbst hinausgeht.