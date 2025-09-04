So sieht die Technokratie tatsächlich aus

„Der Mensch wird nur als Ware betrachtet, als Ressource, die verwaltet und mit anderen Ressourcen in Einklang gebracht werden muss. Das war die historische Technokratie, und das ist heute die nachhaltige Entwicklung, auch bekannt als Agenda 21 und Agenda 2030. Jetzt, wo die künstliche Intelligenz geboren ist, wird es für Technokraten ein Leichtes sein, einen Algorithmus zu entwickeln, der alles kontrolliert, sogar Ihre Kalorienzufuhr. Das ist kein Sozialismus, Kommunismus oder Faschismus, sondern viel schlimmer. Und das „System“ ist fast bereit, Sie zu verschlingen wie die Borg: „Wir werden uns assimilieren. Widerstand ist zwecklos.“ ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Da jeder etwas über Technokratie, die Verwaltung der Gesellschaft durch technische Experten oder das so genannte Social Engineering erfährt, kann es schwierig sein zu erkennen, wann sie ausgeführt wird. Das Konzept der Technokratie gibt es seit dem frühen 20. Jahrhundert und erreichte seinen Höhepunkt in den 1930er Jahren. Aber wie wurde die Technokratie ohne den Fortschritt der heutigen Technologie umgesetzt und wie sah sie aus?

Wenn man an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust denkt, kommen einem in der Regel Konzentrationslager und Krematorien in den Sinn. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Nazi-Regierung jedoch bereits die Kontrolle über alle Ressourcen und Zuweisungen übernommen. Das ist Technokratie, die „Kontrolle über die Produktion und Verteilung aller Waren und Dienstleistungen“, und sie wurde im Rahmen des Holocausts eingesetzt.

Dieses Beispiel von vor 85 Jahren dient als Warnung, warum die Technokratie so gefährlich ist und warum sie verstanden und verhindert werden muss. Die heutige Technologie ist die Grundlage für die Umsetzung der Technokratie mit voller Kraft.

Während des Zweiten Weltkriegs war der Technokrat Herbert Backe verantwortlich für den sogenannten Hungerplan, der Kalorienberechnungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen anstellte, wie bei der 13:42–17:30″-Marke in diesem Video erklärt wird. Backe wird bei 16:30″ als Technokrat vorgestellt. Es ging nicht nur um den Massenhunger in den Lagern, sondern auch um die berechnete Zuteilung von Kalorien an verschiedene Bevölkerungsgruppen, um sie entweder verhungern zu lassen oder sie zu erhalten, wie z. B. die Streitkräfte. Mit Hilfe eines Rechenschiebers wurden die genauen Maße für die Produktion, die Zuteilung und den Verbrauch von Lebensmitteln berechnet.

Diese Berechnungen und Formeln lassen sich auf andere Bereiche übertragen, wie z. B. die Einschränkung der Gesundheitsversorgung für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Rationierung von Wasser, Einschränkung der Landnutzung für Wohnen, Kontrolle der Verbreitung von Informationen, Zugang zu Geld bei Nichteinhaltung oder Abschalten von Energie. Mit intelligenten Netzen kann jeder Ressourcenverbrauch berechnet werden, und es gibt keine Ressource, deren Zuteilung nicht berechnet wird. Mit der unternehmerischen Kontrolle über Lebensmittel heute wäre es ein Leichtes, die Holocaust-Strategie mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) zu reproduzieren. Und die Mehrheit dieser Unternehmen sind World Economic Forum (WEF) Partner.

Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie Technokratie funktioniert. Heute werden Backes Berechnungen mit einem Rechenschieber durch KI-Algorithmen zur „Steuerung der Produktion und Verteilung aller Güter“ ersetzt. Damals wie heute wurde eine ähnliche Sprache verwendet, wie z. B. nutzlose Fresser, die in städtischen Gebieten leben, in denen die Stadtdichte heute eine selbstverständliche Agenda ist, und Menschen nur als Ware gesehen werden. Die Sprache hat sich im Laufe der Zeit etwas geändert, aber menschliche Waren werden jetzt als Humankapital anerkannt, mit „Eigenschaften, Fähigkeiten, Erfahrungen …, die für das Funktionieren von Organisationen und Volkswirtschaften unerlässlich sind“, und die in der Kindheit beginnen. Wenn es an den erforderlichen Fähigkeiten mangelt, was wird dann aus diesem nutzlosen Esser?

Die Technokratie ist eine kalte, unblutige und seelenlose Methode der Kontrolle über die Menschen.

Mit den erforderlichen Daten könnte ein KI-Algorithmus in Sekundenschnelle den Kalorienbedarf verschiedener Altersgruppen und Bevölkerungsgruppen berechnen, wie viel Nahrung benötigt wird, wie hoch die Kosten für die Verteilung an diese Bevölkerungsgruppen sind und, was noch erschreckender ist, was für die Entsorgung menschlicher Überreste erforderlich wäre.

Wenn nun der Rechenschieber als Kriegswaffe anerkannt war und heute mit einem Algorithmus gleichgesetzt wird, in welche Richtung kann die Menschheit dann mit KI und ihrer Anwendung in der Technokratie getrieben werden?

Das ist Technokratie. KI ist weder ein Vorteil für die Gesellschaft noch wird sie hilfreich für die Menschheit sein. Sie wird als Teil der Gesamtheit Kontrollraster über die Menschheit eingesetzt werden. Menschen auszuhungern ist nur ein winziger Aspekt dessen, wie Technokratie aussieht.