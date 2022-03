Der Versuch des Westens den Krieg im Jemen zu vertuschen scheitert

Während der jüngsten Eskalation zwischen der NATO und Russland in der Ukraine kochten die Emotionen hoch und die Medien berichteten pausenlos über die russische Militäroffensive. Doch während der Krieg weitergeht, bleibt die Berichterstattung über das schlimmste Konfliktgebiet der Welt, den Jemen, aus.

Der Chef der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, forderte die Welt in einer Rede – die offenbar auf taube Ohren stieß – auf, den Jemen nicht zu vergessen, „eine der schwersten humanitären Katastrophen der Welt“. Laut UN-Statistiken sind 19 Millionen Jemeniten von Hunger betroffen, 160.000 von ihnen leiden unter „hungerähnlichen Bedingungen“. Trotz der Tatsache, dass fast 400.000 Jemeniten in Folge des andauernden Krieges gestorben sind, scheint es, wenn man den westlichen Mainstream-Medien Glauben schenkt, dass die Ukraine das schlimmste Konfliktgebiet der Welt ist.

Noch schlimmer ist, dass die jemenitische Zivilbevölkerung größtenteils keine Möglichkeit hat, aus dem Land zu fliehen, da vor allem Raketen aus US-amerikanischer und britischer Produktion auf ihre Städte fallen. Das Land wird derzeit mit einer Blockade gequält und von einem Krieg zerrissen, für den die Vereinigten Staaten 2015 grünes Licht gegeben haben. Obwohl US-Präsident Joe Biden versprochen hat, den Krieg der von Saudi-Arabien geführten Koalition im Jemen gegen die Ansarallah-Regierung in Sanaa zu beenden, haben die Maßnahmen Washingtons die Eskalation nur noch weiter angeheizt.

Die Situation könnte noch blutiger werden, da die Vereinigten Staaten Saudi-Arabien dringend brauchen, um ihre selbst auferlegte Ölpreiskrise zu lindern, die zum großen Teil auf ihr Embargo gegen russisches Öl zurückzuführen ist. Präsident Biden hat darauf gedrängt, dass Riad mehr Rohöl pumpt, um den Markt zu beruhigen und die Kraftstoffpreise für westliche Durchschnittsbürger zu senken. Obwohl die Biden-Administration seit Wochen eine russische Invasion in der Ukraine „vorhersagt“ (in Wirklichkeit sagt die US-Regierung seit Jahren dasselbe), hat Biden zuvor keine konkreten Anstrengungen unternommen, um die Beziehungen seines Landes zu Riad zu stabilisieren, um in einer besseren Verhandlungsposition über Rohöl zu sein.

Wenn Joe Biden will, dass Riad voll mitspielt, muss er seine Unterstützung für Saudi-Arabiens Krieg im Jemen verstärken und die Wunden heilen, die zwischen beiden Seiten entstanden sind. Saudi-Arabien hat in dieser Situation den größten Einfluss auf die Vereinigten Staaten. Die Ansarallah, die aktiv gegen die saudischen Hilfstruppen im Jemen kämpfen und Gas ins Feuer gießen, reagieren auf die Aggression Riads mit einer Eskalation. Der jüngste Schritt der Ansarallah, auch bekannt als Houthis, war ein weiterer Drohnen- und Raketenangriff auf Einrichtungen der saudischen Aramco.

Nach Angaben des saudischen Energieministeriums wurden mit Selbstmorddrohnen, die auch als Herumlungermunition bezeichnet werden, ein Terminal zur Verteilung von Erdölprodukten in der südlichen Region Jizan, eine Erdgasanlage und die Raffinerie Yasref im Hafen von Yanbu am Roten Meer angegriffen. „Der Angriff auf die Yasref-Anlagen hat zu einer vorübergehenden Verringerung der Produktion der Raffinerie geführt, die aus den Lagerbeständen kompensiert wird“, heißt es in der Erklärung der saudischen Regierung. Da sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) Druck auf Washington ausüben, um die Ansarallah wieder auf die Liste der als terroristisch eingestuften Gruppen zu setzen, wird befürchtet, dass die Regierung Biden den Schritt des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump rückgängig machen wird. Dies ist besonders gefährlich, da die Ansarallah die stärkste Kraft im Jemen ist und die Kontrolle über die Hauptstadt Sanaa und den wichtigsten Hafen Hodeidah ausübt, was bedeutet, dass Hilfsorganisationen, die den notleidenden Jemeniten helfen wollen, in ihrer Arbeit erheblich behindert werden könnten. Die Vereinten Nationen haben das Weiße Haus vor den „katastrophalen Folgen“ eines solchen Vorgehens gewarnt, aber die Ratschläge der Vereinten Nationen haben für Washington in Bezug auf den Jemen wenig Bedeutung.

Dieser Krieg wird erst enden, wenn die Ansarallah ihn entweder militärisch beenden oder die Vereinigten Staaten und Großbritannien Saudi-Arabien eine Absage erteilen und eine Einigung erzwingen. Die Tatsache, dass die Unterstützung und die Waffenverkäufe der USA und Großbritanniens an Riad fortgesetzt und sogar noch ausgeweitet werden, was zum großen Teil auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zurückzuführen ist, gibt Anlass zu großer Sorge. Über die Geschehnisse im Jemen wird in den Medien so gut wie gar nicht berichtet, und das liegt daran, dass das meiste, was dort geschieht, keine direkten Auswirkungen auf die westliche Welt hat. Dies könnte sich jedoch bald ändern, wenn der Ölfluss durch den militärischen Flügel der Ansarallah erheblich beeinträchtigt wird. Wie das Wall Street Journal berichtet, wurden auf dringendes Ersuchen hin zusätzliche Patriot-Luftabwehrsysteme nach Saudi-Arabien geschickt, was darauf hindeuten könnte, dass die USA die Angriffe der Houthi auf das ölreiche Königreich ernst nehmen.

Wir steuern auf einen weiteren Krieg im Jemen zu, während wir in den Straßen der westlichen Länder Transparente gegen den Krieg in der Ukraine hochhalten. Offenbar verstehen wir die Ironie nicht, wenn wir als Antikriegsposition die NATO-Mitgliedstaaten auffordern, gegen Russland vorzugehen, und dabei die Tatsache ignorieren, dass der intensivste Krieg der Welt von NATO-Mitgliedstaaten verursacht wird. Es gibt keine humanitäre Krise auf der Welt, die so dringlich ist wie der Jemen, und doch finden wir nicht einmal die Zeit, darüber zu berichten, geschweige denn unsere Regierungen aufzurufen, sich nicht daran zu beteiligen. Wenn der Jemen zu einem der Hauptgründe für die hohen Ölpreise wird, werden wir vielleicht anfangen, über die fast eine halbe Million Jemeniten nachzudenken, bei deren Ermordung die britische und die amerikanische Regierung geholfen haben. Doch selbst dann würde ihr Egoismus, wie die Geschichte gezeigt hat, wahrscheinlich nur die politische Unterstützung für weitere Kriege anheizen.