Education International, der IGB und der globale Vorstoß zur Einführung der Vierten Industriellen Revolution und des Transhumanismus in Schulen

Während die Ängste vor dem Dritten Weltkrieg geschürt werden, sollten Sie nicht die Augen vor „Education International“ verschließen, die mit dem WEF, der UNO, Big Tech und anderen zusammenarbeitet, um den Transhumanismus in die Schulen zu zwingen – mit dem Ziel, Arbeitskräfte für die vierte industrielle Revolution zu schaffen.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum die größten Lehrergewerkschaften der Vereinigten Staaten von Amerika, die „National Education Association“ (NEA) und die „American Federation of Teachers“ (AFT), die Privatisierung der öffentlichen Schulen vorantreiben? Oder warum sie auch Ed-Tech-Verträge mit Big-Tech-Konzernen wie Microsoft, Google, Apple und IBM durchgesetzt haben?

Während die NEA und die AFT in letzter Zeit Partnerschaften zwischen öffentlichen Schulen und privaten Ed-Tech-Unternehmen mit der Begründung rechtfertigten, dass virtueller „Fernunterricht“ notwendig sei, um Schüler vor COVID-19-Infektionen zu schützen, haben diese Lehrergewerkschaften eine lange Geschichte des Kuschelns mit Big Tech. Dieselben Big-Tech-Firmen stellen zufällig auch die für den Online-Unterricht erforderlichen Lernprogramme zur Verfügung.

Darüber hinaus sind sowohl die NEA als auch die AFT Mitglieder der „Globalen Gewerkschaftsföderation“ (GUF), bekannt als „Education International“ (EI), die Delegierte für das Weltwirtschaftsforum (WEF) ernennt, das ebenfalls mit Microsoft, Google, Apple und IBM zusammenarbeitet. In Anbetracht dieser korporatistischen Absprachen zwischen der NEA, der AFT, der EI, dem WEF und Big Tech scheint es, dass diese nationalen und internationalen Lehrergewerkschaften die COVID-Panik ausnutzen, um öffentlich-private Bildungspartnerschaften mit multinationalen Technologieunternehmen durchzusetzen, die die globalistische „vierte industrielle Revolution“ (4IR) vorantreiben, die von den Oligarchen des WEF angeführt wird.

So war einer der Gründungsvorsitzenden der EI der AFT-Präsident Albert Shanker, ein Mitglied der Trilateralen Kommission, der sich mit „dem Chef von IBM“ traf, bevor er öffentlich-private Charter-School-Unternehmen konzipierte. Daraus entwickelte sich die virtuelle Charter-Schulindustrie, die seitdem Unternehmen wie die „K12 Inc.“ des US-Bildungsministers William Bennett hervorgebracht hat. Die andere Gründungspräsidentin von EI war die NEA-Präsidentin Mary Futrell, die im Vorstand von „K12 Inc.“ saß, das Bennett aus dem „Project BEST“ („Basic Education Skills through Technology“) des US-Bildungsministeriums entwickelt hatte. Das Projekt BEST war die US-amerikanische Version eines Projekts der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), das als „Studie 11“ bekannt ist und die internationale „Informationstechnologie“-Infrastruktur für das, was heute als vierte industrielle Revolution bezeichnet wird, geschaffen hat. Weitere prominente NEA- und AFT-Mitglieder der EI sind derzeit

Ausgewählte Mitglieder des derzeitigen EI-Exekutivausschusses (ei-ie.org)

Da diese AFT- und NEA-Funktionäre seit der Gründung der GUF hohe Ämter bei der EI innehaben, haben diese nationalen US-Lehrergewerkschaften praktisch alle gewerkschaftlich organisierten Pädagogen der USA an die globalistische Politik der EI in Zusammenarbeit mit dem WEF gebunden.

In meinem vorherigen Artikel für „Unlimited Hangout“ habe ich dokumentiert, wie das WEF die EI-Bürokraten beherrscht, die die Marschbefehle der AFT und der NEA zusammen mit 381 anderen EI-„Mitgliedsorganisationen“, die „32 Millionen Lehrer und pädagogisches Personal in 178 Ländern und Gebieten“ umfassen, anweisen. In meinem Bericht wurde detailliert beschrieben, wie der „Große Reset“ des WEF an EI-Bürokraten, darunter Robert Harris, Fred van Leeuwen und Jelmer Evers, in Auftrag gegeben wurde, die die globale „Reset“-Agenda an nationale Lehrergewerkschaften wie die AFT und die NEA weitergegeben haben. Infolgedessen werden Pädagogen und Schulangestellte dazu angehalten, das Lernen mit Hilfe von Bildungsinnovationen der Unternehmen, die auf die vierte industrielle Revolution ausgerichtet sind, „neu zu denken“. Mein letzter Artikel „Wie Education Internatial die Lehrergewerkschaften in die vierte industrielle Revolution drängt“ hat offengelegt, wie die Marionettenfäden der nationalen Lehrergewerkschaften, einschließlich der AFT und der NEA, an diesen EI-Agenten baumeln und vom WEF an der Spitze der technokratischen Befehlskette kontrolliert werden, um es unverblümt zu sagen.

In diesem Artikel werde ich nun aufzeigen, wie zwei weitere EI-Globalisten, David Edwards und Sharan Burrow, beide mit dem WEF zusammenarbeiten, um fast alle gewerkschaftlich organisierten Lehrer der Welt unter den GUF-Monolithen der EI zu bringen, der mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB) zusammenarbeitet, um die lokalen Lehrergewerkschaften in die vierte industrielle Revolution zu treiben. Wie ich bereits erwähnt habe, wird diese „Revolution“ durch den „Großen Reset“ des WEF in Abstimmung mit den Weltordnungsorganen der Vereinten Nationen (UN), der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beschleunigt.

Indem Edwards und Burrow in Abstimmung mit dem IGB angeblich alle Lehrer und Bildungsfachleute des Planeten unter der einzigen GUF der EI zusammenfassen, machen sie alle Schulangestellten zu einer einheitlichen Eine-Welt-Belegschaft, die im Gleichschritt mit den konzerntechnokratischen Direktiven der globalistischen Oligarchen des WEF, der UN, der OECD, des IWF und der Weltbank marschiert. Anstatt lokale Lehrer und andere Schulangestellte an den internationalen Verhandlungstischen dieser Global-Governance-Institutionen zu vertreten, kooptieren Edwards und Burrow lokale Pädagogen, indem sie sie für den technokratischen „Great Reset“ des WEF gewinnen, der die vierte industrielle Revolution vorantreibt, die mit Hilfe der UN, der OECD, des IWF und der Weltbank eingeleitet wird.

David Edwards‘ „Neue Normalität“: Transhumanistische KI-BildungsTech für Social Credit Data-Mining

Nach vierundzwanzig Jahren als Gründungsgeneralsekretär der EI wurde der niederländische Akademiker Fred Van Leeuwen durch den ehemaligen stellvertretenden NEA-Direktor David Edwards, einen US-Bürger, ersetzt, der bis heute Generalsekretär der EI ist. Als Generalsekretär der EI ist Edwards gleichzeitig Mitglied des WEF und hat mit der OECD und mehreren UN-Organisationen zusammengearbeitet. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem EI und dem WEF hat sich Edwards mit der OECD zusammengetan, um eine „neue Normalität“ nach dem COVID zu fördern, bei der die Bildungstechnologie für die vierte industrielle Revolution globalisiert wird. Er war auch an „Impact Investment“– und Sozialkredit–Projekten beteiligt, die mit der UNO und dem WEF verbunden sind.

In seiner offiziellen Funktion als Generalsekretär der EI nahm Edwards an der WEF-Jahrestagung 2019 teil, mit der die WEF-Initiative „Vorbereitung der Zivilgesellschaft auf die vierte industrielle Revolution“ eingeleitet wurde. Laut dem Fact Sheet „Civil Society at the World Economic Forum Annual Meeting 2019“ zielt diese WEF-4IR-Initiative darauf ab, „die Zivilgesellschaft bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, die sich aus dem raschen technologischen Wandel ergeben. Die Initiative bietet eine sektorübergreifende Plattform, um verantwortungsvolle Technologiepraktiken und die Zukunftsfähigkeit der Zivilgesellschaft durch sektorübergreifendes Lernen, Zusammenarbeit und Investitionen zu beschleunigen.“

Anders ausgedrückt: Diese WEF-4IR-Initiative, die auf der Jahrestagung 2019 in Anwesenheit von Edwards ins Leben gerufen wurde, beschleunigt die Entwicklung von Zukunftstechnologien, einschließlich Bildungstechnologien, durch ein globalistisches System des „Stakeholder-Kapitalismus“, in dem Weltordnungsgremien wie das WEF, die UNO, die OECD, der IWF und die Weltbank „sektorübergreifende“ öffentlich-private Partnerschaften zwischen gewinnorientierten Unternehmen, gemeinnützigen Stiftungen, Finanzunternehmen, Regierungsbehörden, Bildungseinrichtungen und „Gemeinschaften“ und sogar Arbeits- und Berufsverbänden wie EI orchestrieren.

Während derselben WEF-Jahrestagung nahm EI-Generalsekretär Edwards an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Schutz und Befähigung der Arbeitnehmer in der vierten industriellen Revolution“ teil. Laut dem „Fact Sheet“ des WEF-Jahrestreffens 2019 lud dieses von der ehemaligen EI-Vizepräsidentin Sharan Burrow moderierte Panel „die Teilnehmer ein, über die bestehenden Bemühungen von Gewerkschafts- und Industrieführern nachzudenken, um eine Zukunft für die Arbeitnehmer in der vierten industriellen Revolution zu schaffen.“ Gemeinsam mit Edwards nahm auch Sherif Elsayed-Ali an diesem Panel teil: „Director of AI [Artificial Intelligence] for Good Partnerships“ bei Element AI.

Während desselben WEF-Treffens nahm Elsayed-Ali auch an einem anderen Panel mit dem Titel „Responsible Innovation for Social Impact“ teil, das „Erfahrungen aus der Zivilgesellschaft und der Industrie bei der Führung von Prozessen für eine verantwortungsvolle digitale Transformation in ihrer Arbeit mit sozialer Wirkung“ beleuchtete. An diesem Panel nahm auch Louise James teil, die Geschäftsführerin für Entwicklungspartnerschaften bei „Accenture“, das im Rahmen des „ID2020“-Projekts mit den Vereinten Nationen, Microsoft, Mastercard und der Rockefeller Foundation zusammenarbeitet. Dieses Projekt zielt darauf ab, ein weltweites System einer „globalen digitalen ID“ einzurichten, das „Social Credit Scores“ erfasst, die durch „Social Impact Investments“ finanziert werden.

Kurz gesagt, im Rahmen dieses WEF-4IR-Panels untersuchte EI-Generalsekretär Edwards techno-futuristische Strategien zur Arbeitskräfteplanung mit seinem WEF-Kollegen Eslayed-Ali, der in Zusammenarbeit mit Technokraten bei „Accenture“, das ein globales digitales ID-Gitter aufbaut, KI-Programme mit „sozialer Wirkung“ anführt. An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass ich zuvor dokumentiert habe, wie die AFT, die ein Satellit der EI ist, öffentlich-private „Pipeline“-Dienste für Gemeinschaftsschulen vorantreibt, einschließlich Arbeitsvermittlung, Gesundheitsfürsorge und Kriminalitätsprävention, die durch „Social Impact Investments“ finanziert werden, die die Social-Credit-Algorithmen der Schüler durch Data-Mining in der Bildungstechnologie digital verfolgen.

Im darauffolgenden Jahr, nach der WEF-Jahrestagung 2019, nutzte EI-Generalsekretär Edwards in einem Artikel, der im Juni 2020 in der „OECD Education and Skills Today“ veröffentlicht wurde, die COVID-Lockdowns als Gelegenheit, um „Regierungen“ und „Gewerkschaften“ in öffentlich-private Bildungspartnerschaften einzubinden, Partnerschaften, die die digitale Datenverarbeitungsinfrastruktur erleichtern, die für die Überwachung des Sozialkredits und die Märkte für Sozialinvestitionen erforderlich ist. Edwards bezeichnet die durch die COVID-Lockdowns verursachte „Störung“ im Bildungswesen als „Krise“, die nicht ungenutzt bleiben sollte, und plädiert für eine „neue Normalität“, in der „Regierungen“ und „Lehrergewerkschaften“ mit Bildungstechnologieunternehmen zusammenarbeiten, um die Schulen mit den Instrumenten auszustatten, die für die Übertragung von „Online-Bildung“ zu jeder Zeit erforderlich sind:

Die Pandemie hat die vielen Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten in unseren Bildungssystemen offengelegt – von den für den Online-Unterricht erforderlichen Breitbandanschlüssen und Computern über die unterstützenden Umgebungen, die erforderlich sind, um sich auf das Lernen zu konzentrieren, bis hin zu den Schwierigkeiten, die bei der Abstimmung der Lehrmittel auf die Bedürfnisse bestehen. Da sich diese Ungleichheiten in dieser Krisenzeit jedoch noch verstärken, besteht jetzt auch die Möglichkeit, dass wir nicht zum Status quo zurückkehren, wenn die Dinge wieder „normal“ werden. Regierungen und Gewerkschaften können gemeinsam handeln, und es ist die Art dieser kollektiven und systemischen Reaktionen auf die Störungen, die bestimmen wird, wie wir davon betroffen sein werden. Es gibt einen klaren Weg nach vorn.

Indem Edwards‘ OECD-Artikel die Notwendigkeit betont, sicherzustellen, dass alle Schüler im „neuen Normalzustand“ gleichberechtigten Zugang zu virtuellen „Online-Bildungs“-Technologien haben, selbst wenn jede epidemiologische Rechtfertigung verschwindet, ruft er Regierungsbeamte und gewerkschaftlich organisierte Lehrer dazu auf, „einen klaren Weg nach vorn“ einzuschlagen. Dieser Weg beinhaltet die „Aufrüstung“ der Schulen mit der Bildungstechnologie und den digitalen ID-Netzwerken, die notwendig sind, um die Ergebnisse der Schüler für die Finanzierung der sozialen Auswirkungen in der Sozialkreditwirtschaft der Vierten Industriellen Revolution zu erfassen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die OECD in Abstimmung mit dem US-Bildungsministerium unter der Ägide des stellvertretenden Bildungsministers Donald Senese, der 1984 an einer Konferenz des OECD-Zentrums für Bildungsforschung und -innovation teilnahm, als er das Projekt BEST und die UNESCO-Studie 11 durchführte, die die globale IT-Infrastruktur für die vierte industrielle Revolution schufen, eine Vorreiterrolle bei der Festlegung internationaler Standards für den multinationalen Austausch von Lehrmaterial spielte.

In jüngerer Zeit, im April 2021, veröffentlichte Edwards einen EI-Artikel mit dem Titel „On Edtech, the Public Good, and Democracy“ [Über Bildungstechnologie, das öffentliche Wohl und die Demokratie, Anm. d. Übersetzers], in dem er die Ausweitung der öffentlich-privaten Partnerschaften im Bereich Bildungstechnologie in der COVID-Ära kritisiert, die Schulen mit kommerzialisierten Produkten der „künstlichen Intelligenz“, die „Algorithmen“ zur Datenauswertung von Schülern nutzen, korporatisieren. Dennoch räumt Edwards ein, dass „nach der Pandemie die neuen Technologien nicht aus den Schulen verschwinden werden“.

Daher, so Edwards, „ist es dringend erforderlich, die Erfahrungen zu sammeln, die Auswirkungen zu bewerten und die positiven und negativen Folgen zu messen“. Natürlich räumt Edwards ein, dass „die Anpassung des Bildungswesens an die Auswirkungen von COVID-19 die langfristige Integration von E-Tech-Unternehmen in die Bildungsinfrastruktur beschleunigt, was einen nachhaltigen Einfluss haben kann.“ Infolgedessen räumt Edwards ein, dass es so schwierig sein kann, die „Guten“ von den „Schlechten“ zu trennen, wie „Rührei zu entrühren“. In Anlehnung an diese Analogie ist es natürlich unmöglich, Rührei zu „entrühren“, was bedeutet, dass wir Edwards‘ Analogie als seine Resignation vor der Tatsache interpretieren können, dass die vierte industrielle Revolution in der KI-Bildungstechnologie unweigerlich zu einem gewissen Grad an technokratischer Korporatisierung führen wird, die nicht vermieden werden kann. Im Gegenzug beschließt Edwards, dass die Zukunft des Bildungswesens in der Post-COVID-Ära von der Bildungstechnologie-Industrie vorangetrieben werden muss, solange „Pädagogen durch ihre Gewerkschaften am Tisch sitzen, wenn die [Bildungstechnologie-]Politik diskutiert, entwickelt und entschieden wird“. Wie ich jedoch in meiner Serie „Teachnocracy“ für „Unlimited Hangout“ festgestellt habe, vertreten diese Gewerkschaften kaum die Bedürfnisse der einzelnen Lehrer und werden stattdessen von ihren zahlreichen Verbindungen zu Big Tech und globalen Regierungsinstitutionen dominiert.

In ähnlicher Weise spiegelt dieser EI-Artikel eine „gemeinsame Erklärung“ wider, die von EI-Generalsekretär Edwards zusammen mit Audrey Azoulay, der Generaldirektorin der UNESCO, Henrietta Fore, der Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), und Guy Ryder, dem Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), der ersten und ältesten „Sonderorganisation“ der UN, verfasst wurde.

In der von UNICEF im Oktober 2020 veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von Edwards und seinen UN-Kollegen heißt es:

[Um] die Widerstandsfähigkeit der Lehrkräfte in Krisenzeiten zu erhöhen, sollten alle Lehrkräfte mit digitalen und pädagogischen Fähigkeiten ausgestattet werden, um aus der Ferne, online und durch gemischtes oder hybrides Lernen zu unterrichten, unabhängig davon, ob es sich um ein High-Tech-, Low- oder No-Tech-Umfeld handelt. Die Regierungen sollten dafür sorgen, dass überall, auch in ländlichen und abgelegenen Gebieten, eine digitale Infrastruktur und Konnektivität zur Verfügung steht. … Wir fordern die Regierungen auf, die Lehrer und die sie vertretenden Organisationen in die bildungspolitische Reaktion auf COVID-19 und den Wiederaufbau einzubeziehen.

Wie Edwards‘ EI-Artikel aus dem Jahr 2021 fordert auch diese gemeinsame Erklärung von EI und UNO „Regierungen“ und „Lehrer“ auf, Bildungsreformen für „Arbeitskräfte“ zu koordinieren, die die Schulen der Welt mit einer allgegenwärtigen Internet-„Konnektivität“ ausstatten, die mit digitaler Bildungstechnologie verbunden ist, die „gemischte oder hybride“ Lehrpläne über Online-Plattformen überträgt, die den virtuellen Unterricht selbst in die abgelegensten „ländlichen und entlegenen Gebiete“ bringen.

Es sei darauf hingewiesen, dass EI-Generalsekretär Edwards und seine UN-Kumpanen diese UNICEF-Proklamation betitelt haben als „Teachers: Learning in Crisis, Reimagining the Future“ [Lernen in der Krise, die Zukunft neu denken, Anm. d. Übersetzers] betitelt haben, was sich auf die COVID-Kampagne „Reimagine Education“ [Bildung neu denken, Anm. d. Übersetzers] der Bill und Melinda Gates-Stiftung bezieht. Diese von Gates unterstützte Kampagne hat öffentlich-private Bildungspartnerschaften in Zusammenarbeit mit dem Bilderberger Eric Schmidt ins Leben gerufen, der als „technischer Berater“ bei der Muttergesellschaft von Google tätig ist: „Alphabet Inc.“

In meinen letzten beiden „Activist Post“-Artikeln habe ich dokumentiert, wie die Gates-Google-Initiative „Reimagine“, die von Edwards und seinem UN-Kader nachgeplappert wird, Bildungstechnologienetzwerke aufbaut, die kognitiv-verhaltensbezogene und sozio-emotionale „Lernanalysen“ zu Sozialkredit-Algorithmen zusammenfassen können, die darauf programmiert sind, den Zugang eines Schülers zu öffentlichen Dienstleistungen und kommerziellen Märkten auf der Grundlage seiner psychometrischen „Social Scores“ zu beschränken.

Schon vor der COVID-Expansion von Bildungs-Tech war Edwards Mentor seines Kollegen, des EI-Technokraten Jelmer Evers, der 2018 ein Buch mit dem Titel „Teaching in the Fourth Industrial Revolution: Standing at the Precipice“ veröffentlichte, das von mehreren UNESCO- und WEF-Mitgliedern gesponsert wird, darunter Irina Bokova, ehemalige Generaldirektorin der UNESCO, Fernando M. Reimers, Mitglied der Internationalen Kommission für die Zukunft der Bildung der UNESCO, Sunny Varkey, UNESCO-Botschafterin für Bildungspartnerschaften, und Vikas Pota, der 2013 zu den „Young Global Leaders“ des WEF zählte [1]. In den „Danksagungen“, die dem Buch „Teaching in the Fourth Industrial Revolution“ vorangestellt sind, bedankt sich EI-Aktivist Jelmer Evers „bei [EI-Generalsekretär] David Edwards und [EI-Generalsekretär Emeritus] Fred van Leeuwen und allen meinen [Evers‘] Kollegen bei „Education International“ für die Unterstützung bei der „Inspiration“ der Beiträge von Evers zu diesem Routledge-Buch [1].

Das Buch „Teaching in the Fourth Industrial Revolution“ [Unterrichten in der vierten industriellen Revolution, Anm. d. Übersetzers], das zum Teil auf die Erkenntnisse von Edwards zurückgeht, propagiert transhumanistische Bildungstechnologien, die „AI“, „Biotech“, „Neurotech“, „Nanotech“, „Robotik“ und andere „implantierbare Technologien“ einsetzen und „maschinelles Lernen“ durch „Big Data“ in Verbindung mit dem „Internet der Dinge“ integrieren [1]. Es ist erwähnenswert, dass das „Vorwort“ zu diesem Buch von keinem Geringeren als dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden des WEF, Klaus Schwab, verfasst wurde [1], der die angeblichen Wunder der transhumanistischen 4IR-Technologie anpreist, die seiner Meinung nach „unsere physische, digitale und biologische Identität verschmelzen“ wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EI-Generalsekretär Edwards in Zusammenarbeit mit dem WEF, der OECD und den Vereinten Nationen die internationalen Bemühungen koordiniert hat, gewerkschaftlich organisierte Lehrer in technokratische Manager digitaler Lehrpläne für den Übergang von der Schule in den Beruf umzuwandeln, die darauf abzielen, Schüler für die Hightech-Arbeitskräfte in der „wirkungsfinanzierten“ Sozialkreditwirtschaft der transhumanistischen vierten industriellen Revolution auszubilden.

Sharan Burrow und die EI-ITUC-Verbindung: Eine schöne neue Weltordnung

An der Spitze der EI-Befehlskette, über Edwards‘ Status als Generalsekretär, steht eine Australierin namens Sharan Burrow, die von 1995 bis 2000 als Vizepräsidentin der EI regierte. Nach ihrer Amtszeit als EI-Vizepräsidentin wurde Burrow, die Präsidentin des australischen Gewerkschaftsrates war, Präsidentin eines anderen globalen Gewerkschaftsverbandes: des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG). Burrow hatte den IBFG-Vorsitz von 2004 bis 2006 inne, als der IBFG mit dem Weltverband der Arbeitnehmer (WVA) fusionierte und einen neuen GUF, den Internationalen Gewerkschaftsbund (IGB), gründete. Beim IGB wurde sie zur IGB-Gründungspräsidentin ernannt. Im Jahr 2010 wechselte Burrow von der IGB-Gründungspräsidentin zur IGB-Generalsekretärin. Bis heute ist Burrow Generalsekretärin des IGB, der eine Mitgliedsorganisation der EI ist, da beide GUFs Mitglieder des „Council of Global Unions“ (CGU) sowie des Gewerkschaftlichen Beratungsausschusses der OECD sind.

In der Zwischenzeit hat Burrow bei den G20 gesprochen, im Verwaltungsrat der ILO gesessen, mehrere prestigeträchtige Positionen beim WEF innegehabt und mit den Vereinten Nationen, der Weltbank und dem IWF zusammengearbeitet. Mit ihrem Netz von Verbindungen zu diesen Säulen der Weltordnungspolitik, der internationalen Finanzwelt und globalen Gewerkschaftsverbänden wie EI und IGB hat Burrow Lehrkräfte für Bildungstechnologie-Innovationen begeistert, die auf „Social Credit Data-Mining“ und „Social Impact Investing“ in der vierten industriellen Revolution ausgerichtet sind.

Im Jahr 2016 war Burrow Vorsitzende der WEF-Jahrestagung, die unter dem Motto „Die vierte industrielle Revolution meistern“ stand. Zu Burrows Co-Vorsitzenden gehörten Satya Nadella, Vorsitzender und CEO von Microsoft, Hiroaki Nakanishi, der Vorsitzender und CEO von Hitachi war, Tidjane Thiam, CEO der Credit Suisse in der Schweiz, Mary Barra, Vorsitzende und CEO von General Motors, und Amira Yahyaoui, Gründerin der „Global Shapers Community Initiative“ des WEF. Im Vorgriff auf die Verbreitung der posthumanen virtuellen Realität in der vierten industriellen Revolution wurde auf der WEF-Jahrestagung „ein Film über virtuelle Realität (VR), Collisions, mit Unterstützung des Sundance Institute, der Ford Foundation und Jaunt VR“ uraufgeführt. In einer anderen Sitzung mit dem Titel „Roboter in Aktion“ bot das WEF eine „interaktive Ausstellung“ an, in der die Konferenzteilnehmer „mit Experten für künstliche Intelligenz in Kontakt treten und sich auf die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter konzentrieren“ konnten.

In einem „Media Fact Sheet“ für diese Jahrestagung 2016 begrüßte das WEF die transhumanistische Techno-Evolution der Vierten Industriellen Revolution:

Aufbauend auf einem allgegenwärtigen und mobilen Internet, kleineren und leistungsfähigeren Sensoren sowie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zeichnet sich die vierte industrielle Revolution durch die Geschwindigkeit, das Ausmaß und die Kraft aus, mit der sie ganze Produktions-, Vertriebs- und Verbrauchssysteme – und möglicherweise auch das Wesen des Menschen selbst – umgestaltet.

Kurz gesagt, Burrow und andere korporatistische Technokraten waren Co-Vorsitzende dieses entscheidenden WEF-4IR-Treffens, um für den posthumanen Fortschritt von Roboter- und VR-Technologien einzutreten, die mit KI-Maschinenlernen programmiert sind und durch „leistungsstarke Sensoren“ Mensch-Roboter-Fusionen entwickeln könnten, die „das Wesen der menschlichen Natur“ verändern könnten.

Mit voller Kraft voraus hat Burrow den Great Reset des WEF vorangetrieben, um die vierte industrielle Revolution zu beschleunigen. Im Juni 2020 gab Burrow zusammen mit Prinz Charles von Wales, dem WEF-Vorsitzenden Klaus Schwab, der IWF-Chefin Kristalina Georgieva, der IWF-Chefökonomin Gina Gopinath, UN-Generalsekretär Antonio Guterres und den Vorstandsvorsitzenden von Microsoft und Mastercard den Startschuss für den „Great Reset“. Bei der Eröffnung des „Great Reset“ durch das WEF erklärte Burrow, dass die COVID-19-Krise als „Chance zur Gestaltung einer besseren Welt“ genutzt werden könne, indem die „Volkswirtschaften“ mit neuen „Technologiesystemen“ durch öffentlich-private Partnerschaften zwischen „nationalen und multilateralen Institutionen“ in einem „nachhaltigen Rahmen“ neu ausbalanciert würden.

Im selben Jahr, 2020, war Burrow „Co-Vorsitzender“ des ersten „Global Technology Governance Summit“ des WEF, der sich auf die „Reaktion auf die vierte industrielle Revolution“ konzentrierte, indem er die Möglichkeiten von „Künstlicher Intelligenz“, „Quantencomputing“, „Autonomen Fahrzeugen“, „Drohnen“, „Big Data“, „Internet der Dinge (IoT)“, „Blockchain“, „Digitalen Währungen/Kryptowährungen“, „Cybersicherheit“, „Genmanipulation“ und „Synthetischer Biologie“ untersuchte. Als Co-Vorsitzende arbeitete Burrow mit „mehr als 50 Regierungen und 300 Unternehmen weltweit“ zusammen. Unter den 600 Beteiligten sind „hochrangige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, politische Entscheidungsträger, Führungskräfte und Experten aus Regierung, Industrie, internationalen Organisationen, Start-ups, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Medien.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die ehemalige EI-Vizepräsidentin Burrow als Generalsekretärin des IGB, der eine Mitgliedsorganisation der EI ist, den „Great Reset“ des WEF vorangetrieben hat, indem sie die technofaschistische Stakeholder-Globalisierung durch öffentlich-private Partnerschaften zwischen multinationalen Unternehmen, nationalen Regierungen, akademischen Einrichtungen und Handels- und Berufsgewerkschaften, einschließlich Lehrergewerkschaften, orchestrierte. Indem sie die Stakeholder-Globalisierung auf den „Great Reset“ des WEF ausrichtet, hat Burrow das Fundament für eine schöne neue Welt der transhumanistischen 4IR-Technologie gelegt, die letztendlich darauf abzielt, diejenigen, die für die Leibeigenschaft der Arbeitskräfte bestimmt sind, in einem Huxley’schen „wissenschaftlichen Kastensystem“ aus buchstäblichen Humanressourcen, die mit Bildungstechnologie konditioniert werden können, genetisch zu manipulieren. Diese Bildungstechnologie ist, wie wir bereits sehen, mit großen Datenbanken auf Quantencomputern verbunden, die mit KI programmiert sind und die Algorithmen zur sozialen Anerkennung der Schüler über eine Blockchain IoT [2] verfolgen können.

Derzeit ist Burrow ein „Mitglied“ des „Global Future Council on Advanced Manufacturing“ des WEF. Letztes Jahr, im Jahr 2021, war sie auch Mitglied des „Global Risks Report Advisory Board“ des WEF zusammen mit den folgenden WEF-Beiratsmitgliedern:

Winnie Byanyima, die die Vereinten Nationen als Exekutivdirektorin des Gemeinsamen Programms der Vereinten Nationen für HIV und AIDS (UNAIDS) vertrat;

Al Gore, der „Generation Investment Management“ (GIM) als Vorsitzender vertrat und im Kuratorium des WEF sitzt;

Moisés Naím, der die „Carnegie Philanthropies“ als Distinguished Fellow des „Carnegie Endowment for International Peace“ vertrat;

Jonathan Ostry, der den Internationalen Währungsfonds als stellvertretender Direktor der Forschungsabteilung des IWF vertrat.

Darüber hinaus war Burrow auch „Stewardess“ mehrerer WEF-Initiativen, darunter „Shaping the Future of New Economy and Society“, „Shaping the Future of Gender, Education and Work“ und „Shaping the Future of Global Public Goods“. Alle drei Plattformen arbeiten mit „Hewlett Packard Enterprise“ (HPE), „Hewlett Packard Inc.“ (HP), „Microsoft“, „Salesforce“, der „Gates Foundation“, der „Bank of America“ und „Barclays.“

Sowohl die Plattform für die Gestaltung der Zukunft der neuen Wirtschaft und Gesellschaft, die jetzt in „Zentrum für die neue Wirtschaft und Gesellschaft“ (CNES) umbenannt wurde, als auch die Plattform für die Gestaltung der Zukunft von Geschlecht, Bildung und Arbeit arbeiten mit Accenture, AT&T, Google, Infosys, LinkedIn, Nokia, PayPal, Bloomberg und der New York Stock Exchange (NYSE) Group zusammen. Gleichzeitig haben sowohl das CNES als auch die Plattform für die Gestaltung der Zukunft globaler öffentlicher Güter, die jetzt in „Centre for Nature and Climate“ (CNC) umbenannt wurde, Partnerschaften mit Amazon, Dell Technologies, der Europäischen Investitionsbank, der Islamischen Entwicklungsbank, McKinsey & Company, den „Open Society Foundations“ und Johnson & Johnson geschlossen. Die „Platform for Shaping the Future of Gender, Education and Work“ [Plattform für die Gestaltung der Zukunft von Geschlecht, Bildung und Arbeit, Anm. d. Übersetzers] und die CNC haben sich mit der „Boston Consulting Group“ zusammengeschlossen.

Unabhängig davon haben diese drei WEF-„Plattformen“, die von IGB-Generalsekretär Burrow „verwaltet“ wurden, Partnerschaften mit den folgenden Big-Tech-Industrien, multinationalen Bildungstech-Unternehmen, großen Energiekartellen, Biotech-Unternehmen, großen Bankhäusern, internationalen Finanzunternehmen, Steuerberatungsagenturen, globalistischen steuerbefreiten Stiftungen, gemeinnützigen Unternehmensorganisationen und Weltordnungsinstitutionen geschlossen:

CNES: Cisco, Coursera, EdCast, IBM, Intel, Verizon, VMware, Zoom, American International Group, Bain & Company, BMO Financial Group, BNY Mellon, Deutsche Bank, Sequoia Capital, Standard Chartered Bank, Visa und Merck;

Cisco, Coursera, EdCast, IBM, Intel, Verizon, VMware, Zoom, American International Group, Bain & Company, BMO Financial Group, BNY Mellon, Deutsche Bank, Sequoia Capital, Standard Chartered Bank, Visa und Merck; Plattform für die Gestaltung der Zukunft von Geschlecht, Bildung und Arbeit : Global Education Management Systems (GEMS Education), Pearson, MIT Initiative on the Digital Economy, die Rockefeller Foundation, die International Finance Corporation, UBS, die ILO und GlaxoSmithKline;

: Global Education Management Systems (GEMS Education), Pearson, MIT Initiative on the Digital Economy, die Rockefeller Foundation, die International Finance Corporation, UBS, die ILO und GlaxoSmithKline; CNC: Apple, Huawei Technologies, LanzaTech, Prospera Technologies, SINAI Technologies, Sony, Mitsubishi, China Southern Power Grid, China Energy Investment, African Development Bank Group, Banco Bradesco, Bank of Industry, BlackRock, Citi, CVC Capital Partners, Development Bank of Southern Africa, Gulf International Bank, HSBC, Mastercard, Morgan Stanley, Prudential, Qatar Investment Authority, Rabobank, Standard Bank Group, Standard Chartered Bank, The Wellcome Trust, AstraZeneca, Bayer, Biogen, Syngenta, Trace Genomics, Dow Chemical, BP, Chevron, Crescent Petroleum und Royal Dutch Shell.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Burrow als Generalsekretär des IGB, einer Mitgliedsorganisation der EI, wichtige Partnerschaften mit Interessenvertretern des WEF geleitet hat, die die Zukunft von „Gütern“ globalisieren, die durch Hightech-„Arbeit“ in der techno-faschistischen „neuen Wirtschaft“ des 4IR produziert werden.

Burrow hat den IGB auch in mehreren Weltbank-Panels vertreten. Darüber hinaus nahm Burrow auch an der Jahrestagung 2018 des IWF teil, wo sie eine Rede mit dem Titel „Social Protections in the Age of Technology“ hielt [Sozialer Schutz im Zeitalter der Technologie, Anm. d. Übersetzers]. Darüber hinaus war Burrow Mitglied des „Stakeholder Council“ der „Global Reporting Initiative“, einer internationalen Nichtregierungsorganisation (NGO), die die Datenerfassung für Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen (ESG) erleichtert, die für das „Social Credit Scoring“ genutzt werden.

Darüber hinaus hielt Burrow 2015 eine Rede auf einer Sitzung des ECOSOC der Vereinten Nationen, der sich mit IBM zusammengetan hat, um „Social Impact Investments“ für Projekte der nachhaltigen Entwicklung durch „IMPACT Leadership 21“ zu fördern. „IMPACT Leadership 21“ ist ein privates Wirtschaftsforum für Führungskräfte und Investoren, die nach Lösungen suchen, um ihre Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) durch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen zu erreichen.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass EI-Generalsekretär David Edwards wie Burrow ein begeisterter Befürworter der SDGs der UN ist. Insbesondere hat Edwards die Notwendigkeit betont, dass die EI das UN-SDG 4 verfolgt, das die „globale Bürgerschaft“ fördert. Als Reaktion auf den OECD-Bericht „Bildung auf einen Blick“ erklärte Edwards, dass die EI „das Engagement der OECD für SDG 4 und die Bewertung seiner Fortschritte begrüßt“.

In meinem ersten Teil dieser „Teachnocracy“-Serie habe ich dokumentiert, wie die SDGs der Vereinten Nationen einen Billionen-Dollar-Markt für Impact-Investitionen katalysiert haben, der mit gemeinschaftsbasierten „Pay-for-Success“-Partnerschaften verbunden ist, die von IBM, den Rockefeller-Philanthropien und Finanziers der „Trilateralen Kommission“ finanziert werden. In meinem Artikel „American Federation of Teachers Sells Out to Rockefellers, Trilateralists, and Big Tech“ [Amerikanischer Lehrerverband verkauft sich an Rockefellers, Trilateralisten und Big Tech, Anm. d. Übersetzers] wird detailliert beschrieben, wie die AFT, die ein Satellit der EI ist, ebenfalls ihr Engagement für die Mission des SDG 4 der Vereinten Nationen zugesagt hat, während sie gleichzeitig für Impact-Investitionen in Gemeindeschulen eintritt, die durch das „Social Credit Data-Mining“ der Lernalgorithmen von Schülern angetrieben werden.

Gebt mir keine GUF

Seit fast dreißig Jahren werden GUFs wie die EI und der IGB von globalistischen Technokraten wie David Edwards und Sharan Burrow geführt, die sich beide mit Weltregierungsinstitutionen wie der Weltbank, dem IWF, der UNO, der OECD und dem WEF herumtreiben. Als Generalsekretäre des EI bzw. des IGB haben der frühere stellvertretende NEA-Direktor Edwards und die frühere EI-Vizepräsidentin Burrow öffentlich-private Partnerschaften im Bereich Bildung und Technologie unterzeichnet, um die „Impact“-Ökonomie der transhumanistischen vierten industriellen Revolution auf den Weg zu bringen.

Im Gegenzug haben die „Mitgliedsorganisationen“ und „angeschlossenen Organisationen“ von EI und IGB, einschließlich der AFT und der NEA, diese bildungstechnischen Richtlinien der Weltbank, des IWF, der UNO, der OECD und des WEF übernommen und damit diese posthumanen Sozialkreditsysteme an die „32 Millionen Lehrkräfte und das Bildungspersonal in 178 Ländern und Territorien“ der EI weitergegeben.

Einfach ausgedrückt, hat die EI in Zusammenarbeit mit dem IGB die Lehrer und Schulangestellten der Welt zu einer technozentrischen, globalen Belegschaft gemacht, die unter den öffentlich-privaten Marschbefehlen der Weltbank, des IWF, der UN, der OECD, des WEF und von Big Tech in die vierte industrielle Revolution getrieben wird. Um ehrlich zu sein, scheint es immer mehr so, dass die EI und der IGB, wie alle anderen GUFs, schon immer beauftragt waren, als Arbeitnehmer-Management-Arme der Weltregierungsakteure der Weltbank, des IWF, der UN, der OECD und des WEF in Absprache mit Big Tech zu fungieren.

Wenn Sie also darauf warten, dass die EI, der IGB oder eine andere GUF einen weltweiten Generalstreik gegen die transhumanistische Technokratie anführt, so warten Sie lieber nicht darauf. Arbeiterbewegungen und Streiks müssen von der Basis aus organisiert werden, von den Arbeitern vor Ort in ihren lokalen Gemeinschaften. Solange die EI, der IGB oder eine andere GUF die organisierte Arbeit durch Top-Down-Bemühungen globalisiert, die von den Weltregierungsinstitutionen orchestriert werden, werden die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Arbeiterinnen und Arbeiter weiterhin den techno-imperialistischen Interessen der Weltbank, des IWF, der UNO, der OECD und des WEF untergeordnet werden, die alle mit den multinationalen Konzernen unter einer Decke stecken.

Wenn gewerkschaftlich organisierte Pädagogen, Schulangestellte und andere Arbeiter, die der EI oder dem IGB angehören, ihre GUF-Bürokraten nicht dazu bewegen können, sich dem transhumanistischen Technofaschismus zu widersetzen, der von der Weltbank, dem IWF, der UNO, der OECD und dem WEF in Absprache mit Big Tech vorangetrieben wird, dann könnte es für Lehrer, Schulangestellte und andere Lohnarbeiter an der Zeit sein, aus allen Gewerkschaftsmitgliedschaften der EI und des IGB auszutreten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass die Beschäftigten im Bildungswesen und andere Arbeitskräfte neue Basisgewerkschaften gründen, um parallele Strukturen zu schaffen, die die Interessen von Lehrern und anderen Arbeitnehmern vertreten, die mit den dystopischen Bedingungen des posthumanen Schulsystems, das Schülern und Lehrern gleichermaßen aufgezwungen wird, nicht einverstanden sind.

Fußnoten

