Die „Guten“ schlagen wieder zu.

Auf Twitter gepostetes Filmmaterial zeigt, wie ukrainische Soldaten die Mütter toter russischer Soldaten, die im Kampf gefallen sind, anrufen und sie über ihren Verlust verhöhnen.

Ja, wirklich.

„Pro-Ukraine-Konten auf Twitter übersetzten die Videos und feierten die abscheulichen Taten mit Freude“, schreibt Chris Menahan.

Aus der Übersetzung des Gesprächs geht hervor, dass der Soldat der Mutter sagt: „Dieser verdammte Idiot ist nicht mehr da“ und ihr mitteilt, dass von ihm nur noch „sein Arsch und ein Bein“ übrig seien.

Der Ukrainer benutzte offenbar das Telefon, das dem toten Russen gehörte, um seine Mutter anzurufen.

Ein mutmaßliches Mitglied des neonazistischen Asow-Bataillons namens Ivan Zaliznyak hat das Video und fünf weitere auf seinen Telegram-Kanal hochgeladen.

Die Clips tragen kaum dazu bei, die von den etablierten Medien unablässig verbreitete Darstellung zu untermauern, dass die Ukrainer die „Guten“ sind.

Am Wochenende wurden grausame Aufnahmen von ukrainischen Kämpfern veröffentlicht, die buchstäblich Kriegsverbrechen begehen, indem sie gefangenen russischen Soldaten in die Knie schießen und zusehen, wie sie qualvoll sterben.

Doch das scheint die „ukrainische Flagge in meiner Twitter-Bio“ nicht abgeschreckt zu haben, denn sie scheinen mehr denn je darauf versessen zu sein, ihre Tugend zu demonstrieren.

Ukrainische Soldaten schießen russischen Kriegsgefangenen in die Beine und verpassen ihnen anschließend schwere Schläge. Zu Beginn des Videos sieht man russische Kriegsgefangene mit Schusswunden in den Beinen auf dem Boden liegen, einige von ihnen haben gebrochene Beinknochen.

18+ (21+)



Ukrainian soldiers shoot Russian prisoners of war in the legs and afterwards give them a severe beating. At the beginning of the video, there are Russian POWs lying on the ground with bullet wounds in their legs, some of them have got leg bones broken. #WarCrimes pic.twitter.com/t8Wj33X8rv