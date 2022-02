Der verzweifelte Versuch des Westens, den Feind Covid auf Putin zu verlagern

Martin Armstrong

Von Anfang an war ich der Meinung, dass die Ukraine nach Sprachen geteilt werden sollte. Die Grenzen wurden von Politikern gezogen, und diese Politik hat uns im Laufe der Jahre so viele Probleme bereitet. Es sind Sprache und Kultur, die eine nationale Grenze definieren sollten. Die Ukraine übt eine imperialistische Philosophie der alten Welt aus. Während Putin am Montag russischen Truppen befahl, in zwei Separatistengebieten in der Ostukraine „den Frieden zu wahren“, kurz nachdem er die von Russland unterstützten Gebiete als unabhängig anerkannt hatte, behaupten der Westen und die Ukraine natürlich, dies sei illegal. Putin hat die Ukraine oft als „Kleinrussland“ bezeichnet.

Dabei wird jedoch übersehen, dass es sich bei diesen beiden Regionen um ethnisch überwiegend russische Gebiete handelt, die der Ukraine zufällig aufgrund der Sowjetunion zugeteilt wurden, wie dies auch bei der Krim der Fall war. Ich habe von Anfang an dafür plädiert, dass die Ukraine nach der vorherrschenden Sprache geteilt werden sollte. Es gibt viele Russen, die im Westen leben und einfach Ukrainisch sprechen, um sich anzupassen. Am 25. April 2019 verabschiedete die Ukraine ein Gesetz zur Diskriminierung der Ostukraine, in der überwiegend Russisch gesprochen wird. Laut dem Sprachengesetz ist die Verwendung der ukrainischen Sprache auf dem gesamten Gebiet der Ukraine „bei der Ausübung von Befugnissen durch öffentliche Behörden und lokale Selbstverwaltungsorgane sowie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, wie in diesem Gesetz festgelegt, obligatorisch.“ Dies hat die Separatistenbewegung ausgelöst, die Putin anerkannt hat, und der Westen versucht absichtlich, die Menschen in diesen Gebieten zu unterdrücken, nur um politisch aufzutreten.

Putin beklagte den Zusammenbruch der Sowjetunion, der, wie ich bereits erwähnt habe, ein schmerzliches Problem für Putin war. Er erkannte die Volksrepublik Donezk und die Volksrepublik Luhansk an und machte sehr deutlich, dass er die Ukraine historisch als Teil Russlands betrachtet. Wie ich bereits erwähnt habe, war die russische Hauptstadt Kiew. Die Mongolen fielen 1240 n. Chr. ein und zerstörten ihre Hauptstadt, wobei nur das Goldene Tor noch stand. Kiew war ursprünglich die erste Hauptstadt Russlands. Es dauerte fast 100 Jahre später, bis Moskau als Stadt aufstieg. Alles, was von der alten Hauptstadt Kiew übrig geblieben ist, sind die als Goldenes Tor bekannten Ruinen, die im 11. Jahrhundert erbaut wurden. Putins Aussage wird von einigen Medien als „falsch“ bezeichnet, und das veranschaulicht nur entweder ihre Dummheit oder ihre absichtlich falsche Erzählung.

Ich habe bereits 2013 davor gewarnt, dass unser Modell die Ukraine als Kipppunkt für den Aufstieg des Kriegszyklus herausstellt. Putin hat das gesagt: Dies war eine Rede an das russische Volk, um einen Krieg zu rechtfertigen. Tatsächlich drohte er noch einmal ausdrücklich mit einem solchen. Russland betrat die Krim im Februar/März 2014, was pünktlich zu unserem Kriegszyklus war, der 2014 auftauchte. Dies ist das Diagramm von der WEC 2011 in Philadelphia. Wir nähern uns nun 8,6 Jahren in diesem Zyklus und dies ist der erste kritische Wendepunkt.

Iwan Mazepa war ein Ukrainer, der die Schweden gegen die Russen unterstützte. Die Schlacht von Poltawa am 27. Juni 1709 war ein Wendepunkt in der russischen Geschichte. In dieser Schlacht besiegten Peter der Große und die Russen die schwedische Armee an einem Wendepunkt im Krieg mit Schweden. Poltawa liegt in der Ukraine, und Iwan Mazepa ist bis heute ein ukrainischer Held und ein Verräter an Russland. Dies war die entscheidende Schlacht, die Russland zu einer Großmacht auf der europäischen Bühne der Politik machte. Wir stehen also vor dem 309,6-Jahres-Zyklus und sehen die Ukraine wieder einmal gegen Russland antreten.

In der Zwischenzeit bettelt der Westen auf Händen und Knien darum, dass Putin in die Ukraine einmarschiert. Sie wissen, dass das Volk nur selten eine Regierung während eines Krieges absetzen wird. Darauf setzen sie, und deshalb hat Biden jedes Zugeständnis an Putin abgelehnt. Das war ein Schlag ins Gesicht, und Europa ist so schwach, dass es nicht die Kraft aufbringen kann, sich gegen Russland zu verteidigen. Der heimliche Vorteil ist jedoch, dass die EU dies nutzen wird, um eine EU-Armee zu schaffen, die die Macht über alle europäischen Staaten festigt. Das Weiße Haus erklärte unverblümt, dass Bidens mögliches Gipfeltreffen mit Putin zur Überwindung der Krise wahrscheinlich abgesagt wurde. Dies ist der Zeitpunkt, an dem man reden sollte, und die Tatsache, dass Biden sich zurückzieht, zeigt, dass sie Russland und eine Bedrohung für Europa für alle Wahlen im Jahr 2022 behalten wollen.

Der von Putin unterzeichnete Kreml-Erlass gab NICHT an, ob oder wann russische Truppen ukrainisches Gebiet betreten würden. Der Erlass kam zu einem Zeitpunkt, an dem Präsident Joe Biden eine Verfügung unterzeichnete, die Sanktionen gegen alle Amerikaner vorsieht, die in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk investieren, den beiden Separatistenregionen, die die Unabhängigkeit von der Ukraine anstreben. Alles, was Biden jemals tun wird, ist, die Sache noch schlimmer zu machen, weil dies die wahre Agenda zu sein scheint, dass sie Putin und den neuen Feind als COVID Aufstände erscheinen und sie müssen jetzt den Notfall zu ändern.