US-Geheimdienst unterbreitet Biden Optionen für massive Cyberangriffe gegen Russland – Unterbrechung des Internets, Abschaltung der Stromversorgung bis zu Anhalten von Zügen

Zu den vorgestellten Optionen gehören die Unterbrechung des Internets in ganz Russland, die Abschaltung der Stromversorgung und das Anhalten von Zügen.

Präsident Joe Biden wurde eine Liste von Optionen vorgelegt, mit denen die USA massive Cyberangriffe durchführen könnten, um Russlands Fähigkeit zu stören, seine militärischen Operationen in der Ukraine aufrechtzuerhalten, so vier mit den Überlegungen vertraute Personen gegenüber NBC News.

Zwei US-Geheimdienstmitarbeiter, ein westlicher Geheimdienstmitarbeiter und eine weitere Person, die in die Angelegenheit eingeweiht ist, sagen, dass noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen wurden, aber sie sagen, dass US-Geheimdienstmitarbeiter und militärische Cyberkrieger den Einsatz amerikanischer Cyberwaffen in einem nie zuvor in Betracht gezogenen Umfang vorschlagen. Zu den Optionen gehören die Unterbrechung der Internetverbindung in ganz Russland, die Abschaltung der Stromversorgung und die Manipulation von Eisenbahnschaltern, um Russlands Fähigkeit zur Versorgung seiner Streitkräfte zu behindern, so drei der Quellen.

„Man könnte alles tun, von der Verlangsamung der Züge bis zu deren Entgleisung“, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.