Der Vorsitzende des Weltärztebundes fordert nationale Abriegelungen und Zwangsimpfungen, da er befürchtet, dass die COVID-Variante so gefährlich ist wie Ebola.

Die Omicron-Variante wurde vor sechs Tagen zunächst in Botswana entdeckt. Inzwischen wurden Infektionen in Südafrika, Israel, Hongkong, Belgien und dem Vereinigten Königreich festgestellt. Bisher hat die Ausbreitung der stark mutierten Variante des Coronavirus zu einer deutlichen Warnung eines hochrangigen medizinischen Vertreters geführt.

Am Samstag erklärte Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender der weltweiten Ärztegesellschaft des Weltärztebundes (WMA), gegenüber deutschen Reportern, dass Omicron seiner Meinung nach genauso gefährlich werden könnte wie das Ebola-Virus.

Montgomery sagte: „Das Schnellste und Beste, was wir tun können, sind Kontaktbeschränkungen. Wir müssen in den kommenden Wochen jede Form von Menschenansammlungen vermeiden. Wir sollten daher die Weihnachtsmärkte landesweit schließen.“

Er betonte, wie wichtig es sei, dem Virus „keine Chance zur Mutation zu geben, indem wir jede mögliche Infektion verhindern.“

Die neue südafrikanische Variante ist ein gutes Beispiel dafür. Wir wissen noch nichts über ihre Gefährlichkeit – aber sie scheint sich schnell zu verbreiten. Meine große Sorge ist, dass sie zu einer Variante führen könnte, die so ansteckend wie Delta und so gefährlich wie Ebola ist. Je weniger Infektionen wir zulassen, desto besser.

Montgomery sagte, es könne notwendig sein, „die Welt noch jahrelang zu impfen“, und fügte hinzu, dass „nur eine Impfung hilft“.

Wenn die Menschen sich ihrer sozialen Verantwortung nicht bewusst sind oder sie nicht wahrnehmen wollen, dann muss man sie etwas rigoroser daran erinnern. Bei einer allgemeinen Impfpflicht – wenn es die Stiko zulässt, ab dem fünften Lebensjahr – könnten alle Maßnahmen bald entfallen. Wir hätten unser altes Leben zurück, sagte er.

Die düsteren Prognosen kommen zwei Wochen bevor BioNTech, Pfizer voraussichtlich Labortests an Omicron durchführen wird, um festzustellen, ob ein neuer, neuartiger Impfstoff geschaffen werden könnte. Sollte dies der Fall sein, würden die Wissenschaftler 100 Tage für die Entwicklung benötigen.

Montgomerys Panikmache kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Südafrikas Chefärztin Dr. Angelique Coetzee Omicron als „Sturm im Wasserglas“ bezeichnete und hinzufügte, dass sie bisher nur „sehr leichte Fälle“ der Variante festgestellt habe.

Die von Gesundheitsbehörden und Regierungen schürt Panik vor dem Virus ist in etwa so, als würde man in einem überfüllten Theater Feuer schreien. Das einzige Ergebnis der Massenpanik sind weitere Einschränkungen der öffentlichen Gesundheit, die die Freiheiten einschränken würden. Europa hat bereits Reisebeschränkungen und Teil- bzw. Vollsperrungen verhängt, da die Infektionen zunehmen.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass „Omicron“ ein Anagramm für „schwachsinnig“ ist.

Die Wissenschaftler untersuchen Omicron noch immer, aber es scheint, dass der derzeitige Plan darin besteht, eine Massenpanik zu erzeugen. Die rechtsextreme britische Kommentatorin Katie Hopkins beschreibt den blanken Terror, den Gesundheitsbeamte und Regierungen mithilfe ihrer Marionettenmedien erzeugen.