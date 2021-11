Thailand: Drei Todesfälle nach der zweiten Covid-Impfung

Am Samstag fanden im gleichen Tempel – im Bezirk Bang Phli – Beerdigungen für drei Menschen statt, die nach der zweiten Dosis des Impfstoffs Covid-19 gestorben sind.

Es war jedoch nicht klar, ob die drei Fälle in direktem Zusammenhang mit der Impfung gegen Covid-19 standen.

Die erste Beerdigung fand für Wuthidet Namo statt, einen 15-jährigen Schüler, der am 26. November im Krankenhaus von Samut Prakan starb.

Wuthidets Vormund, sagte, ihr Neffe habe am 3. November die erste Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff in seiner Schule erhalten. Nach der Impfung wurde er müde und schnappte nach Luft. Wuthidet, der 121 Kilogramm wog, verlor auch etwas an Gewicht.

Am 24. November erhielt er in der Schule die zweite Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff. Als er an diesem Tag nach Hause kam, klagte er über Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden. Sie brachte ihn ins Krankenhaus von Samut Prakan. Ein Arzt untersuchte ihn und ließ ihn nach Hause gehen, ohne einen Rat zu geben.

Frau Juthathip sagte, sie habe Wuthidet am 25. November wieder ins Krankenhaus gebracht, als er erneut die gleichen Symptome entwickelte. Der Arzt gab ihm eine Spritze und sagte ihm, er könne nach Hause gehen. Da er jedoch weiterhin Atemprobleme hatte, blieb er über Nacht im Krankenhaus.

Am 26. November erhielt sie einen Anruf aus dem Krankenhaus, in dem sie aufgefordert wurde, zum Krankenhaus zu eilen, da sich der Zustand des Jungen verschlechterte. Als sie im Krankenhaus ankam, war Wuthidet bereits verstorben.

Die Ärzte kamen zu dem Schluss, dass Wuthidts Tod nicht mit der Covid-Impfung zusammenhing, sondern dass er an Diabetes, Darmproblemen, Übersäuerung des Blutes und hohem Zuckergehalt im Blut starb.

Frau Juthathip sagte, sie sei sich über die Ursache des Todes ihres Neffen nicht sicher.

Die zweite Beerdigung fand für einen 26-jährigen Mann statt, der nur als Vachira identifiziert wurde, ein Angestellter der Isuzu Company in Samut Prakan.

Seine Verwandten sagten, er habe die erste Spritze mit AstraZeneca am 26. August und die zweite am 12. November erhalten. Am 20. November hatte er Schmerzen in der Brust und hohes Fieber und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am 26. November starb. Die Ärzte erklärten, er sei an einer Blutinfektion gestorben.

Die Angehörigen erklärten, sie wollten, dass die zuständigen Behörden untersuchen, ob Vachiras Tod auf die Covid-Impfung zurückzuführen ist.

Die dritte Beerdigung fand für einen 26-jährigen Mann statt, der nur als Sithipol identifiziert wurde. Er starb am 22. November, nachdem er die zweite Impfung mit dem Moderna-Impfstoff erhalten hatte. Die Ärzte erklärten, er sei an Herzversagen gestorben. Die erste Covid-Impfung, die er erhalten hatte, war eine Sinovac-Impfung, aber das Datum war nicht genau bekannt.

Der Leichnam wurde am 25. November zur Beerdigung in den Wat Nam Daeng-Tempel gebracht.

Die Verwandten vermuteten, dass der Tod von Sithipol auf den Impfstoff zurückzuführen sein könnte.