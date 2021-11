USA: „Alle Optionen“ wegen angeblicher russischer Truppenaufstockung an der Grenze zur Ukraine auf dem Tisch

Ein Soldat der ukrainischen Streitkräfte nimmt an militärischen Übungen auf einem Truppenübungsplatz in der Nähe der Grenze zur russisch annektierten Krim in der Region Cherson, Ukraine, teil. Dieses Bild wurde vom Pressedienst des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine am 17. November 2021 veröffentlicht. Pressedienst des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine/Handout via REUTERSReuters