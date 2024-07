Der wahre Chef des Kongresses kommt in die Stadt

Eric Margolis

New York – Nach Angaben der angesehenen britischen medizinischen Fachzeitschrift The Lancet sind im Gazastreifen bisher 186.000 palästinensische Erwachsene und Kinder getötet worden oder an Krankheiten gestorben. Im von Israel besetzten Westjordanland sind fast 600 Palästinenser getötet worden. 10.000 Palästinenser schmachten in israelischen Gefängnissen.

Die offizielle Zahl der arabischen Todesopfer beläuft sich bisher auf 39.670, darunter mehr als 15.000 Kinder. Fast 80.000 Palästinenser wurden verwundet.

Israel gibt an, dass 1.139 Israelis getötet wurden. Die Hälfte der Häuser in Gaza wurde durch ständigen Beschuss, Bombardierungen und Panzerfeuer zerstört. Im Gazastreifen ist gerade die Kinderlähmung ausgebrochen, und die UNO berichtet von einer Massenverhungerung dort. Die Tiere in Gaza – vor allem Pferde und Esel – haben schrecklich gelitten.

Es handelt sich nicht um einen „Krieg“, wie die Medien es nennen. Es ist ein andauerndes Massaker, ein Schießen auf Fische in einer Tonne.

Die beiden Männer, die dieses riesige Massaker ermöglicht haben, Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und der scheidende US-Präsident Joe Biden, trafen sich diese Woche in Washington, um über ihren „Erfolg“ in Gaza zu sprechen. Viele Mitglieder des US-Kongresses applaudierten Netanjahu wie dressierte Robben.

In der Zwischenzeit lieferten die USA unter Verstoß gegen die amerikanischen Waffenexportgesetze Tausende weiterer 500- und 2.000-Pfund-Bomben und 105-mm-Panzergranaten nach Israel. Der vom Internationalen Gerichtshof ausgestellte Haftbefehl gegen Netanjahu wurde von den USA ignoriert, die sich weigern, den Weltgerichtshof anzuerkennen. Und das aus gutem Grund. Der frühere Präsident George W. Bush, der mit dem erfundenen Krieg gegen den Irak ein massives Kriegsverbrechen beging, wäre verhaftet und vor Gericht gestellt worden. Fügen Sie Biden und Tony Blair zu dieser Liste von Übeltätern hinzu.

Die US-Atombombe, die die japanische Stadt Nagasaki zerstörte, kostete schätzungsweise 40.000 Menschen das Leben. Damit liegt die Zahl der Toten und Verwundeten in Gaza in der Größenordnung von Nagasaki – nur langsamer. Die Zahl der Toten und Verwundeten in Hiroshima lag bei etwa 70.000. Es kam zu Massenkrankheiten und Hunger – wie heute in Gaza.

Viele fehlinformierte Amerikaner und Unterstützer Israels applaudieren Biden immer noch. Sie irren sich. Er hat den Namen Amerikas angeschwärzt und die Nation durch seine Rolle im Gaza-Massaker in Verruf gebracht und die UNO zum Gespött gemacht.

Wenigstens die Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat das Richtige getan, indem sie die Gründung eines palästinensischen Staates forderte. Sie steht bereits unter Beschuss der rechtsextremen Parteien Israels. Diese sind besessen von der hohen palästinensischen Geburtenrate. Innerhalb Israels sprechen sie über Möglichkeiten, die arabische Geburtenrate im Westjordanland und im Gazastreifen zu bremsen. 2.000-Pfund-Bomben sind ein wirksames Mittel.

Viele Amerikaner wissen nichts von diesem Völkermord. Ihre sehr voreingenommenen Nachrichtensender zeigen wenig von den Schrecken in Gaza. Der einzige Sender, der effektiv aus Gaza berichtet, ist Al-Jazeera. Ich erwarte, dass er bald wegen “Unterstützung des Terrorismus“ verboten wird. Das nächste Ziel der extremen Rechten werden die sozialen Medien sein. Junge Amerikaner, die Nachrichten im Internet verfolgen, demonstrieren im ganzen Land, weil sie mehr Zugang zu echten Nachrichten haben als ältere Amerikaner, die die stark zensierten, voreingenommenen großen Sender sehen.

An der Basis der amerikanischen Politik bleiben riesige Geldsummen der dominierende Faktor. Berichten zufolge stammt die Hälfte der Gelder, die in die Regierung Biden fließen, aus israelfreundlichen demokratischen Quellen. Die Wall Street ist nach wie vor die größte Geldquelle für die pro-israelischen Kräfte. Donald Trump erhält allein 100 Millionen Dollar von der israelisch-amerikanischen Milliardärswitwe des Glücksspielmagnaten Sheldon Adelson aus Las Vegas. Damit kann man eine ganze Menge von den kleinstädtischen Gebrauchtwagenhändlern kaufen, die unseren korrupten Kongress bevölkern.