Latypova enthüllt: J.D. Vances Firma AmplifyBio im Zentrum von Biowaffenforschung

Mir scheint, das Verteidigungsministerium arbeitet an biologischen Waffen… … und J.D. Vance steht im Zentrum eines der Hauptlabors, das die Studie durchgeführt hat.

Battelle ist die Muttergesellschaft von AmplifyBio, der Firma von J.D. Vance… und es scheint, dass sie riesige Aufträge erhalten, besonders vom Verteidigungsministerium, einschließlich DARPA…

Die pensionierte Pharma-F&E-Managerin Sasha Latypova beschrieb Basil Valentine auf TNT Radio, wie Battelle – eine Muttergesellschaft von AmplifyBio, die teilweise dem in Cincinnati ansässigen Risikokapitalfonds von J.D. Vance, Narya Capital, zusammen mit Battelle gehört – „riesige Aufträge“ vom Verteidigungsministerium (DOD) erhält, insbesondere von DARPA, BARDA und DITRA.

“Battelle ist die Muttergesellschaft von AmplifyBio, dem Unternehmen von J.D. Vance, und sie geben ihnen Subventionen oder leiten diese Subventionen von Biodefense weiter, um an der Entwicklung von Biowaffen zu arbeiten”, so Latypova.

Latypova stellt fest, dass AmplifyBio „schreckliche Experimente an Tieren“ durchgeführt hat, einschließlich der Injektion einer Virus-Impfstoff-Kombination, die sowohl Ebola- als auch Nipah-Virusgene enthält. Sie fügte hinzu: „Sie sagen uns, dass das eine Art standardisierte Wissenschaft ist, die sie machen müssen, um Impfstoffe zu erforschen – aber das ist es nicht. Und ich schaue mir diese Studie genauer an. Es scheint mir, dass das Verteidigungsministerium an biologischen Waffen arbeitet“.

"Es scheint mir, dass das Verteidigungsministerium an Biowaffen arbeitet…und J.D. Vance steht an vorderster Front in einem der zentralen Labore, die die Studie durchgeführt haben.”



„Ich bin auf [Vances] Firma AmplifyBio aufmerksam geworden, die anscheinend ein Dienstleister für die Pharmaindustrie ist, in der ich selbst gearbeitet habe. Das kommt mir also sehr bekannt vor. Und es scheint, dass sein Unternehmen tatsächlich von der Muttergesellschaft Battelle Institute gegründet wurde, und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, was Battelle ist. Und es scheint eine Front zu sein, die vorgibt, eine Art gemeinnütziges Netzwerk zwischen Regierung und Privatwirtschaft zu sein.

“Aber es scheint, dass sie riesige Aufträge bekommen, insbesondere vom Verteidigungsministerium, einschließlich DARPA, BARDA, DITRA, andere Agenturen des Verteidigungsministeriums, insbesondere Biodefense, das ist der Teil des Verteidigungsministeriums in den Vereinigten Staaten, der sehr an der Entwicklung von Biowaffen und äußerst an mRNA interessiert ist. Und so erhält diese Battelle Corporation riesige Subventionen vom Verteidigungsministerium – einschließlich, wie ich herausgefunden habe, 22 Millionen Dollar für Biowaffen für biologische Biodefense, sie nennen es die Entwicklung von Biodefense – und andere riesengroße Subventionen, wie 350 Millionen Dollar für einige Fahrzeuge. Und dann geben sie diese Projekte an Firmen weiter, die sie direkt kontrollieren oder in deren Netzwerken sie Freunde haben.

“Zum Beispiel ist Battelle die Muttergesellschaft von AmplifyBio, das ist die Firma von J.D. Vance, und sie geben ihnen Subventionen oder leiten diese Subventionen von Biodefense weiter, um an der Tarnung der Entwicklung von Biowaffen zu arbeiten. Wie immer arbeiten wir an Infektionskrankheiten und Impfstoffen. In einem der Papiere fand ich schreckliche Experimente an Tieren, bei denen sie das, was sie Impfstoff und Virus nennen, direkt ins Gehirn injizieren. Im selben Papier nennen sie es den chimären Impfstoff und das chimäre Virus. Es ist genau die gleiche Substanz, die das Rückgrat eines lebenden replizierenden Virus enthält, einschließlich der Gene des Ebola- und des Nipah-Virus.

“Und so testen sie diese Substanz, indem sie sie direkt in die Gehirne von Mäusen, Hamstern und Affen injizieren. Ich habe tatsächlich in diesem Bereich gearbeitet? Und es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, das so zu machen. Wahrlich war ich so verwirrt darüber. Ich habe in verschiedenen Suchmaschinen versucht, den genauen Injektionsweg zu finden… direkt ins Gehirn, in die Region, die im Gehirn Thalamus genannt wird… Es war sehr schwierig, einen Hinweis auf diesen Injektionsweg zu finden, außer in dieser speziellen Studie.

“Sie sagen uns also, dass dies eine Art standardisierte Wissenschaft ist, die sie durchführen müssen, um Impfstoffe zu erforschen. Das ist es nicht. Und ich schaue mir diese Studie genauer an. Mir scheint, dass das Verteidigungsministerium an biologischen Waffen arbeitet. Das ist eine bekannte Methode, um neue Gifte und neue Krankheitserreger zu entwickeln. Es ist diese Art der Vergiftung von Tieren, die dann mit der Erforschung von Infektionskrankheiten getarnt wird. Das scheint mir der Fall zu sein, und J.D. Vance steht im Zentrum eines der zentralen Labors, die diese Studie durchgeführt haben”.

