Japanische Ärzte bestätigen seltenen Herzzustand nach COVID-Spritze

Ärzte in Japan, die den ersten bekannten Fall einer durch Biopsie nachgewiesenen entzündlichen dilatativen Kardiomyopathie – eine Erkrankung, bei der das Herz aufgrund einer Entzündung vergrößert und geschwächt wird – nach einer COVID-19-Impfung dokumentierten, sagten, dass ihre Fallstudie den Wert fortschrittlicher Diagnosetechniken bei der Identifizierung und dem Verständnis von impfstoffbedingten Nebenwirkungen demonstriert.

Ärzte des Narita-Tomisato Tokushukai Krankenhauses in Chiba, Japan, diagnostizierten mittels einer Endomyokardbiopsie iDCM bei einer 78-jährigen Frau, die nach der dritten COVID-19-Impfung Herzprobleme entwickelte.

Die Patientin hatte zuvor zwei Dosen des mRNA-Impfstoffs BNT162b2 von Pfizer-BioNTech erhalten, gefolgt von einer Auffrischung mit Moderna mRNA-1273.

Der Fall, über den am 1. Juli in einem von Experten begutachteten Open-Access-Artikel in der Fachzeitschrift ESC Heart Failure berichtet wurde, stellt einen bedeutenden Fortschritt im Verständnis möglicher kardialer Komplikationen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen dar.

Durch eine Gewebeanalyse konnten die Ärzte die Herzerkrankung eindeutiger mit der Impfung in Verbindung bringen und sie von anderen möglichen Ursachen unterscheiden.

„Obwohl solche schweren Reaktionen nach wie vor extrem selten sind, zeigt dieser Fall den Wert fortschrittlicher diagnostischer Verfahren bei der Erkennung und dem Verständnis von impfstoffbedingten Nebenwirkungen“, schreiben die Ärzte.

Die Patientin wurde erfolgreich mit einem Kortikosteroid behandelt, wodurch sich ihr Zustand deutlich, aber nicht vollständig verbesserte.

Dieses Ergebnis unterstreicht, wie wichtig es ist, bei ungewöhnlichen Symptomen nach einer Impfung umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und eine genaue Diagnose zu stellen. „Schwere Fälle können tödlich sein, wenn sie unbehandelt bleiben“, schreiben die Ärzte.

Dr. Peter McCullough stimmte dem zu und erklärte gegenüber The Defender, dass seine im Januar veröffentlichte Arbeit mit Jessica Rose, Ph.D., und Nicolas Hulscher gezeigt habe, dass die Sterblichkeitsrate bei Tausenden von impfassoziierten Myokarditisfällen bei 2,9 % liege.

McCullough sagte, die japanische Arbeit sei wichtig, weil sie sich auf Herzversagen bezieht, das Monate bis Jahre nach der COVID-19-Impfung auftritt. Bei Patienten mit ähnlichen Symptomen sollten Ärzte ernsthaft die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der COVID-19-Impfstoff die Schäden verursacht haben könnte, sagte er.

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte gegenüber The Defender, die Fallstudie sei „sehr robust“.

„Sie schließen sowohl eine kardiale Infektion als auch eine chronische Myokarditis durch Autoimmunität aus, um die Diagnose einer impfstoffassoziierten Myokarditis zu stellen“, sagte Hooker.

Die Patientin befand sich in “einer akuten Herzinsuffizienz“.

Bei der Patientin, die keine Vorgeschichte von Herzerkrankungen hatte, traten am vierten Tag nach der dritten COVID-19-Impfung Herzklopfen und Kurzatmigkeit auf. Ihre Symptome verschlimmerten sich allmählich und sie wurde 11 Tage nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert.

„Als sie in unser Krankenhaus eingeliefert wurde, befand sie sich bereits in einer akuten Herzinsuffizienz“, erklärten die Ärzte.

Bei der Untersuchung stellten sie mehrere besorgniserregende Anzeichen fest:

Diagnostische Tests wiesen auf eine Herzfunktionsstörung hin. Ein Elektrokardiogramm (EKG) zeigte eine abnorm schnelle Herzfrequenz mit gestörten elektrischen Leitungsmustern sowohl in der rechten als auch in der linken Seite des Herzens.

Blutuntersuchungen ergaben erhöhte Werte von kardialem Troponin I und natriuretischem Hirnpeptid, beides Marker für Stress und Schädigung des Herzmuskels. Ein EKG zeigte eine stark eingeschränkte linksventrikuläre Funktion mit einer Auswurffraktion von nur 20 %.

Um eine koronare Herzkrankheit auszuschließen, führte das Ärzteteam eine Röntgenuntersuchung, die so genannte Koronarangiografie, durch, die keine signifikanten Verengungen zeigte.

Aufgrund der Symptomkonstellation und der Untersuchungsergebnisse diagnostizierten die Ärzte eine iDCM, die möglicherweise mit der kürzlich erfolgten COVID-19-Impfung in Zusammenhang steht. Um eine endgültige Diagnose zu stellen, führten sie eine Endomyokardbiopsie durch.

Als Reaktion auf einen Tweet über die japanische Studie hat Lori Petersen, die durch den Impfstoff von Pfizer geschädigt wurde, am Donnerstag auf X (früher Twitter) Folgendes gepostet:

