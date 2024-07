Von Andrew Korybko

In dem Bewusstsein, dass sich das Zeitfenster für eine Destabilisierung ihres Landes bald schließen könnte, könnte die georgische Legion verzweifelt versuchen, in naher Zukunft ein aufsehenerregendes Attentat zu verüben, selbst wenn es sich nicht gegen den Gründer der Regierungspartei, sondern gegen jemand anderen wie den Premierminister richtet und sie einen Sündenbock anstelle ihrer eigenen Mitglieder einsetzen.

Der georgische Staatssicherheitsdienst (SSS) hat die Öffentlichkeit darüber informiert, dass er gegen eine kriminelle Gruppe ermittelt, die mit der früheren Regierung in Verbindung steht und ein Attentat auf den Gründer der Regierungspartei Georgischer Traum geplant hat. Laut RT behauptete Premierminister Irakli Kobachidse, dass es sich um dieselben Kräfte handele, die auch hinter den versuchten Attentaten auf seinen slowakischen Amtskollegen Robert Fico und den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump steckten, während Politico unter Berufung auf lokale Medien berichtete, dass die georgische Legion unter Verdacht stehe.

Anfang Mai wurde erklärt, warum „Der georgische Staatssicherheitsdienst und die georgische Legion am Rande eines Krieges stehen“, nämlich weil diese pro-US-amerikanische bewaffnete Gruppe eine entscheidende Rolle als Katalysator für eine Welle des städtischen Terrorismus vor, während oder direkt nach den Parlamentswahlen im Herbst spielen kann. Die vorangegangene Analyse folgte auf den gescheiterten Versuch von Randalierern, das Parlament eine Woche zuvor zu stürmen, um gegen die von FARA inspirierte Gesetzgebung gegen ausländische Agenten zu protestieren, worüber die Leser hier mehr erfahren können.

Kurz gesagt: Die regierende konservativ-nationalistische Partei strebt zwar den Beitritt zur EU und zur NATO an, will dafür aber nicht die Souveränität des Landes an den Westen abgeben, weshalb in den letzten anderthalb Jahren ein Regimewechsel angestrebt wurde. Die Ersetzung des georgischen Traums durch westliche Marionetten würde dazu führen, dass die von den NRO verbreiteten liberal-globalistischen Werte die traditionelle Gesellschaft des Landes zerstören.

Die Behörden warnten im vergangenen Jahr, dass der vorherige Versuch, sie zu stürzen, darauf abzielte, eine zweite Front gegen Russland zu eröffnen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass ein Marionettenregime es der NATO ermöglichen würde, mehr bewaffnete Hilfe nach Armenien zu schicken, um einen weiteren Krieg gegen Aserbaidschan vorzubereiten. Der georgische Traum will sich aus allen regionalen Konflikten heraushalten, so sehr, dass er nicht einmal Russland sanktioniert hat, was aus Sicht des Westens ein weiteres Argument gegen seine weitere Herrschaft ist.

Apropos Russland: Der russische Auslandsgeheimdienst hat Anfang Juli eine Erklärung veröffentlicht, in der er davor warnt, dass der Westen die Parlamentswahlen im Herbst als Vorwand für einen weiteren Versuch eines Regimewechsels nutzen will. Das könnte erklären, warum die von Politico zitierten lokalen Medien berichten, dass einige Mitglieder der georgischen Legion zum Verhör festgenommen wurden, während ihr Anführer behauptete, dass 300 weitere Personen auf die Fahndungsliste gesetzt wurden.

Obwohl sie zahlenmäßig vergleichsweise klein ist, könnte diese pro-US-amerikanische bewaffnete Gruppe später in diesem Jahr in Tiflis eine ähnliche Rolle spielen wie das Asow-Bataillon vor etwas mehr als einem Jahrzehnt in Kiew während des „EuroMaidan“, was in der zuvor verlinkten Analyse darüber erklärt wurde, warum sie am Rande eines Krieges mit dem SSS stehen. Die wirksamste Politik der „Demokratischen Sicherheit“, die der Georgische Traum jetzt verkünden kann, ist das Verbot der Georgischen Legion als terroristische Vereinigung, wenn die laufenden Ermittlungen sie mit dem Attentatsplan in Verbindung bringen.

Würde man ihnen erlauben, weiterhin ungestraft im Land zu operieren, würde dies ein enormes Risiko für Georgiens nationales Demokratiemodell darstellen, da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor, während oder direkt nach den bevorstehenden Wahlen auf Geheiß der USA einen urbanen Terroranschlag verüben werden. Wenn man gegen diese Gruppe vor der Wahl vorgeht, würde man ihre Fähigkeit, den demokratischen Prozess zu stören, weitgehend neutralisieren und die damit verbundenen Bedrohungen durch einen hybriden Krieg für die Behörden viel leichter handhabbar machen.

Da die georgische Legion weiß, dass sich das Zeitfenster für eine Destabilisierung ihres Landes bald schließen könnte, könnte sie verzweifelt versuchen, in naher Zukunft ein Attentat von großer Tragweite zu verüben, selbst wenn es sich nicht gegen den Gründer der Regierungspartei, sondern gegen jemand anderen wie den Premierminister richtet und sie einen Sündenbock anstelle ihrer eigenen Mitglieder einsetzt. Jeder sollte daher Georgien sehr genau im Auge behalten, da es aufgrund seiner geostrategischen Bedeutung für die Dynamik in der gesamten Region immer noch ein wichtiges Schlachtfeld des Neuen Kalten Krieges ist.