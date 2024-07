Wie die Arktis-Strategie 2024 des Pentagon zur Konfrontation im hohen Norden einlädt

Das US-Verteidigungsministerium (DoD) hat seine neue Arktis-Strategie veröffentlicht. Darin heißt es, die Lage in der Region verändere sich rasant, China sei eine “schnelle Herausforderung” und Russland eine “akute Bedrohung”.

Die Arktis-Strategie 2024 des Pentagon ist die erste Aktualisierung des DoD-Ansatzes für die Region seit 2019, baut aber auch auf der Nationalen Sicherheitsstrategie 2022 und der Nationalen Verteidigungsstrategie 2022 auf.

“Das Pentagon wird die Fähigkeiten zur Aufklärung und zum Informationsaustausch ausbauen, mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um Russland in der Arktis einzudämmen, und regelmäßig Übungen und geplante Operationen durchführen, die Auswirkungen auf die Verteidigung und Abschreckung haben”, sagte Alexander Worotnikow, Koordinator des Expertenrats des Expertenzentrums PORA (Projektbüro für die Entwicklung der Arktis), gegenüber Sputnik und betonte, dass der Ansatz der neuen Doktrin das Risiko einer Konfrontation mit Russland und China berge.

Die neue Strategie sieht vor, dass das Pentagon seine Fähigkeiten in den Bereichen “Domain Awareness, Kommunikation, Aufklärung und Überwachung” in der Arktis verbessert. Es wird auch “mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um Verteidigung und Abschreckung in der Arktis aufrechtzuerhalten”. Schließlich wird das Verteidigungsministerium “eine kalibrierte Präsenz in der Arktis durch regelmäßige Übungen in der Region und die Durchführung von Operationen, die für die “Aufrechterhaltung der Abschreckung” entscheidend sind, sicherstellen”.

DOD Arktis Strategie 2024

© Foto: US-Verteidigungsministerium

Für den US-Militär befindet sich die Arktis im Umbruch: Einerseits intensivieren Russland und China ihre Zusammenarbeit in der Region, andererseits eröffnet der NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens neue Möglichkeiten für das westliche Militärbündnis im hohen Norden.

Obwohl China kein arktisches Land sei, spiele es eine wichtige Rolle in der Arktis-Politik aller Länder – sowohl Russlands als auch der NATO-Mitgliedsstaaten, so der Experte.

Das Pentagon verweist in seiner Strategie auch auf die Tatsache, dass Russland mitten in der militärischen Operation in der Ukraine weiterhin in neue militärische Infrastruktur investiert und Einrichtungen aus der Sowjetzeit in der Region modernisiert.

Man dürfe nicht vergessen, dass der kürzeste Luftweg für Raketen oder Bomber zwischen den USA und Russland über den Nordpol führe, betonte Worotnikow. Die Erweiterung der NATO in der Arktis durch den Beitritt zweier nordischer Staaten – Finnland und Schweden – biete neue Anreize für Russland, seine arktischen Gebiete zu verteidigen.

Im vergangenen Dezember zitierte CBS News Sicherheitsexperten mit der Aussage, dass die militärische Präsenz des Westens in der Arktis etwa zehn Jahre hinter der Russlands zurückliege. Auf der Kola-Halbinsel, die größtenteils im Nordwesten Russlands und teilweise in Finnland und Norwegen liegt, ist die russische Nordflotte stationiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in der neuen Doktrin angesprochen wird, ist die Tatsache, dass Russland den Nördlichen Seeweg (NSR) kontrolliert, der im Zuge des Klimawandels als kürzester Seeweg zwischen dem westlichen Teil Eurasiens und dem asiatisch-pazifischen Raum an Bedeutung gewinnt, so der Experte weiter.

Die NSR verläuft fast vollständig durch russische Hoheitsgewässer oder die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) des Landes. Nach russischem Recht ist die NSR ein “historisch gewachsener nationaler Transportkorridor”. Die USA haben ihrerseits wiederholt versucht, diese Position infrage zu stellen, indem sie behaupteten, die Route sei eine “internationale Meerenge”.

Der Experte wies darauf hin, dass die Staats- und Regierungschefs der USA, Kanadas und Finnlands am 11. Juli ihre Absicht bekannt gegeben haben, den ICE-Pakt (Icebreaker Collaboration Effort) zu schließen, um ihre Präsenz im hohen Norden zu verstärken.

“Finnland, die USA und Kanada wollen gemeinsam eine Eisbrecherflotte für den Einsatz in der Arktis aufbauen. Das wird Russlands Aktivitäten in der Arktis ernsthaft beeinträchtigen”, sagte Worotnikow.

Ferner wird in der Doktrin die globale Erwärmung als entscheidender regionaler Faktor in Bezug auf Wirtschaft, Sicherheit und Geopolitik bezeichnet.

“Wenn das Eis schmilzt, ändert sich die strategische Bedeutung der gesamten Region, weil die Beringstraße zwischen Alaska und Russland und die Barentssee nördlich von Norwegen besser schiffbar, wirtschaftlich und militärisch wichtiger werden”, so der Experte. “In der Strategie heißt es, dass wir bis 2030 generell davon ausgehen können, dass … sich das Klima hier so verändert, dass keine Eisbrecher mehr eingesetzt werden können.