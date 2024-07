Journalist, der „Impfgegner“ angegriffen hat, stirbt „unerwartet“ im Alter von 43 Jahren

Von Frank Bergman

Ein prominenter Journalist aus dem Bundesstaat Washington, der „Anti-Vaxxer“ wegen ihrer Ansichten über Covid mRNA-Impfungen verleumdet und angegriffen hat, ist im Alter von nur 43 Jahren „unerwartet“ gestorben.

Matt Driscoll war ein umstrittener Kolumnist und Meinungsredakteur bei The News Tribune (TNT).

Der plötzliche Tod von Driscoll wurde von TNT bekannt gegeben.

Das Blatt teilte mit, dass Driscoll am Sonntag in seinem Haus in Tacoma gestorben sei.

In einem Artikel über Driscolls Tod schrieb der TNT-Autor Sean Robinson:

„Wir haben einen Freund und geliebten Kollegen verloren, aber Tacoma und Pierce County haben jemanden verloren, der nie aufgehört hat, sich zu kümmern.“

Auch die leitende Reporterin von TNT, Shea Johnson, lobte Driscoll und bezeichnete ihn als „das Gesicht“ des Senders.

„Er war offensichtlich eine Kraft bei der News Tribune – für viele das Gesicht der TNT – aber er war sich nie zu schade, Fragen zu stellen, Ratschläge zu erteilen oder einfach nur zu scherzen“, sagte Johnson.

Der demokratische Gouverneur von Washington, Jay Inslee, würdigte Driscoll ebenfalls in den sozialen Medien.

In einem Beitrag auf X schrieb Gov. Inslee:

“Tacoma hat immer noch die Rainiers und die Narrows Bridge, aber unsere Stadt des Schicksals hat ein Loch in unseren Herzen durch den Verlust von Matt Driscoll.

“Was für ein großes Herz und eine aufschlussreiche Feder er uns gegeben hat. Ich vermisse ihn jetzt schon.”

Auf seinen Social-Media-Konten bezeichnete sich Driscoll als „Johnny Appleseed der weißen Schuld“ und „Perez Hilton von Pierce County“, so My Northwest.

In den letzten Jahren ist Driscoll aufgrund seiner Ansichten über Covid mRNA-Impfungen und so genannte „Anti-Vaxxer“ zu einer umstrittenen Figur geworden.

Besonders lautstark äußerte sich Driscoll über die Ansichten des NFL-Stars Aaron Rodgers zu Covid-Impfungen.

Er wandte sich gegen Rodgers’ Warnung vor den potenziellen Nebenwirkungen der mRNA-Injektionen und warf dem NFL-Star vor, er betreibe „Performance Art“.

In einem Beitrag auf X teilte Driscoll ein Zitat aus einem Artikel, in dem Rodgers beschuldigt wurde, „populäre Verschwörungstheorien über Covid-Impfstoffe zu wiederholen“.

In dem Beitrag wurde der Fußballstar außerdem beschuldigt, „diskreditierte Quellen“ zu zitieren, während er über die mit den Impfungen verbundenen Risiken sprach.

Rogers “repeated popular conspiracy theories about Covid vaccines, cited a number of discredited sources and claimed he was being ‘cancelled’ and ‘censored’ for ‘doing his own research.’”



Der beliebte X-Account „Died Suddenly“ teilte ebenfalls die Nachricht von Driscolls plötzlichem Tod.

In einem Beitrag auf X schrieb der Account, dass Discoll „plötzlich gestorben ist, nachdem er stolz darauf war, geimpft zu werden und die Impfung durch seine Berichterstattung im Staat Washington zu fördern“.

„Driscoll bejubelte auch die Arbeit des Pro-Vaxx-Trolls Craig Egan im Jahr 2017, während er die Vaxxed-Filmtour belästigte und schikanierte, die die Geschichte von Eltern überzeugend darstellte, deren Kinder Autismus entwickelten, nachdem sie nach der Geburt Routineimpfungen erhalten hatten“, heißt es in dem Beitrag.

Journalist Matt Driscoll (43) has died suddenly after proudly getting vaccinated and promoting the shot through his reporting in Washington State.



Driscoll deutete in sozialen Medien an, dass er selbst gegen Covid „geimpft“ worden sei.

Nach Angaben von TNT erlitt Driscoll zu Hause einen nicht näher bezeichneten „medizinischen Notfall“.

Er konnte nicht wiederbelebt werden und starb plötzlich.

Die offizielle Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.