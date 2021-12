Der wahre Grund, warum man Kindern COVID-Impfungen verabreichen will

Mercola.com

Der Grund, warum unsere Kinder von COVID-Mandaten betroffen sind, ist, dass die Impfstoffhersteller die Impfungen in den Kinderimpfplan aufnehmen wollen.

Sobald ein Impfstoff in den Kinderimpfplan aufgenommen wurde, ist der Impfstoffhersteller vor finanzieller Haftung für Verletzungen geschützt, es sei denn, der Hersteller weiß von Sicherheitsproblemen bei Impfstoffen und hält diese Informationen zurück.

Produkte müssen vier Kriterien erfüllen, um eine Notfallzulassung zu erhalten: Es muss ein Notfall vorliegen; ein Impfstoff muss zu mindestens 30 bis 50 % wirksam sein; der bekannte und potenzielle Nutzen des Produkts muss die bekannten und potenziellen Risiken des Produkts überwiegen; und es darf keine angemessenen, zugelassenen und verfügbaren alternativen Behandlungen (Medikamente oder Impfstoffe) geben. Wenn nicht alle vier Kriterien erfüllt sind, kann die EUA nicht erteilt oder aufrechterhalten werden.

Nach einer Entscheidung des US-Bundesgerichts sind die Pfizer-Spritze und Comirnaty von BioNTech nicht austauschbar

Comirnaty ist nicht vollständig zugelassen und lizenziert. Es ist nur „bereit für die Zulassung“. Comirnaty ist zugelassen, um hergestellt, in den staatlichen Handel gebracht und vermarktet zu werden, aber es ist nicht zugelassen, um jemandem verabreicht zu werden, und es ist in den Vereinigten Staaten noch nicht erhältlich. Sie warten darauf, dass es in den Impfplan für Kinder aufgenommen wird, um den Haftungsschutz zu erhalten.

In diesem Interview erklärt Alix Mayer, warum unsere Kinder so aggressiv auf die COVID-19-Impfung angesetzt werden, obwohl für sie kein Risiko einer schweren SARS-CoV-2-Infektion besteht, und klärt den Status von Comirnaty.

Mayer, Vorstandsvorsitzende von Children’s Health Defense – California Chapter, ist selbst impfgeschädigt; nicht durch die COVID-Impfung, sondern durch eine Reihe von Impfungen, die sie vor 20 Jahren erhalten hat (nebenbei bemerkt war ihr Ururgroßvater Oscar Mayer, Gründer der Firma Oscar Mayer, die die Familie 1981 an General Foods verkaufte).

Mayer schloss ihr Studium an der Duke University mit einem BA und an der Northwestern University mit einem MBA in Finanzen und Managementstrategie ab. Mitte der 1990er Jahre arbeitete sie für Apple. Als sie 29 Jahre alt war, beförderte Apple sie zum stellvertretenden Leiter der weltweiten Kundenforschung.

In Vorbereitung auf eine Familienreise nach Bali empfahl ihr Arzt sechs Impfungen: Hepatitis-A-Impfung, Hepatitis-B-Impfung, Diphtherie, Tetanus, Polio und orale Typhusimpfung, was sie auch tat. Erst 13 Jahre später wurde ihr klar, dass diese Impfungen die Ursache für ihre Gesundheitsprobleme waren.

Sie haben mir einen Hirnschaden und eine vollständige Behinderung bescheinigt“, sagt sie. „Mit Anfang 30 war ich drei Jahre lang zu 80 % ans Haus gefesselt, und ich wusste wirklich nicht, ob ich jemals wieder gesund werden würde. Ich habe eine ganze Reihe von Diagnosen durchgemacht: Lupus, chronisches Müdigkeitssyndrom, Borreliose. Letztendlich ergab keine davon einen Sinn, und keine der Behandlungen machte mich gesund, bis wir die Teile zusammensetzten und herausfanden, dass ich tatsächlich einen Impfschaden hatte.

Es ist buchstäblich nur eine Ursache und Wirkung. Wenn man sich meine Krankengeschichte ansieht und meinen Impfplan durchgeht, sieht man, dass sich mein Gesundheitszustand zwei Wochen nach den Impfungen verschlechterte. Ich hatte Enzephalitis und Enzephalopathie … Verdauungsprobleme, Hypersomnie – ich schlief 16 Stunden am Tag – grippeähnliche Symptome, Migräne rund um die Uhr, Gelenkschmerzen. Mit Anfang 30 hatte ich wirklich kein Leben mehr, bis ich auf eine glutenfreie Diät umstieg. Damit begann meine gesundheitliche Genesung.

Danach wurde ich eine preisgekrönte Medizinjournalistin mit einer Reihe von verschiedenen Blogs und dann eine Gesundheitsberaterin. 2018 habe ich mich von all dem zurückgezogen und mich Children’s Health Defense angeschlossen.

Die COVID-Impf-Tragödie

Zwar weisen viele Impfstoffe ein fragwürdiges Sicherheitsprofil auf, vor allem in Kombination, aber die Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) deuten darauf hin, dass es noch nie einen Impfstoff gab, der so gefährlich war wie die experimentellen mRNA-Gentransfer-Injektionen für COVID.

Hinzu kommt, dass der Mangel an Transparenz und Verantwortlichkeit zwar ein chronisches Problem der Impfstoffindustrie ist, dass aber die offensichtlichen Gefahren, die mit Impfstoffen verbunden sind, durch die COVID-Impfungen erst richtig deutlich werden.

Viele kennen inzwischen jemanden, der durch die COVID-Impfung verletzt wurde, und die meisten wurden so kurz nach der Impfung verletzt, dass ein Zusammenhang schwer zu leugnen ist. Die erschütternde Zahl der Verletzungen, die bei Erwachsenen gemeldet wurden, die die COVID-Spritze erhalten haben, verdeutlicht wiederum, wie unsinnig es ist, diese an kleine Kinder zu verabreichen.

Mayer zufolge ist der Grund für die Einführung der COVID-Impfung bei Kindern der, dass man sich der Haftung für Verletzungen entziehen will, denn sobald ein Impfstoff auf dem Impfplan für Kinder steht, sind die Impfstoffhersteller gegen Klagen wegen Verletzungen immun.

Impfstoffhersteller wollen keine Haftung

Die COVID-Impfstoffe sind derzeit rechtlich nicht haftbar, da sie noch unter der Notfallzulassung (EUA) stehen. Wer glaubt, dass BioNTechs Comirnaty vollständig zugelassen ist, der irrt. Mayer erklärt:

Ich habe eine Folienpräsentation über die Notfallzulassung zusammengestellt (die Sie im Videointerview oben sehen können), weil es so viel Verwirrung darüber gibt und was wirklich vor sich geht. Wenn man erst einmal die Entstehung der EUA und die Standards, die sie erfüllen müssen, um diese Produkte auf dem Markt zu halten, verstanden hat, dann versteht man auch das Verhalten [das wir jetzt beobachten]. Sie überschlagen sich, um die EUAs für diese Produkte zu schützen, und führen auch andere, sehr verwirrende Arten von Zulassungen ein, um mit Dingen davonzukommen. Lassen Sie mich also gleich damit beginnen, das zu klären.

In dieser Präsentation geht es um diese drei Würgegriffe, die die Impfstoffhersteller und unsere Regierung niemals loslassen werden … Dies sind die Dinge, die sie mit ihrem Leben verteidigen.

Erstens müssen sie den Notfall bewachen … damit es keine frühen Behandlungen geben kann. Die kann es nicht geben. Außerdem streben sie einen vollständigen Haftungsschutz an, und Kinder werden als Pfand benutzt, um einen vollständigen Haftungsschutz zu erhalten.

Die Hersteller von Impfstoffen lieben EUA-Produkte, weil sie einen riesigen Haftungsschutz haben. Wenn Sie durch einen EUA-Impfstoff geschädigt werden, können Sie weder den Hersteller noch die Person, die Ihnen den Impfstoff verabreicht hat, noch die Einrichtung, in der Sie die Impfung erhalten haben, verklagen. Sie müssen sich an das sogenannte CICP wenden, das Countermeasures Injury Compensation Program (Entschädigungsprogramm für Impfstoffverletzungen), das nur die unbezahlten medizinischen Kosten und wahrscheinlich nur die Kosten für Arzneimittel und Lohnausfall übernimmt.

Wenn Sie einen Impfschaden haben, lassen Sie mich Ihnen gleich sagen, dass Sie keine Medikamente einnehmen werden, denn sie helfen nicht bei Impfschäden. Sie werden Sie kränker machen. Bevor Sie es merken, nehmen Sie zwei Dutzend Medikamente ein, von denen Sie krank werden. Sie wirken nicht. Das Einzige, was bei einem Impfschaden hilft, sind natürliche Behandlungen … Das ist die Art von Behandlung, die Sie brauchen werden, und die ist nicht einmal abgedeckt, selbst wenn Sie eine Entschädigung bekommen würden. Jeder, den ich kenne, der an einer chronischen Krankheit leidet, sei es ein Kind oder ein Erwachsener mit chronischem Müdigkeitssyndrom, einem Impfschaden oder einer Borreliose, muss pro Jahr 50.000 Dollar aus eigener Tasche bezahlen.

Wenn man nicht arbeiten kann und seine Behandlung aus eigener Tasche bezahlen muss, weiß ich nicht, wie man überhaupt über die Runden kommt. Die Menschen leiden wie verrückt, sie verlieren ihre Häuser, sie gehen in Konkurs.

Seit seiner Einführung hat das Vaccine Injury Compensation Program (VICP), das für durch Impfstoffe verursachte Verletzungen im Rahmen des Impfplans für Kinder aufkommt, etwa ein Drittel der Ansprüche ausgezahlt. Es ist ein langwieriger Prozess, der oft Jahre dauert und am Ende selten eine angemessene Entschädigung bringt.

Wenn man am Ende eine Entschädigung erhält, wird sie nicht in einem Betrag ausgezahlt, sondern Jahr für Jahr, und man hofft, dass der Verletzte an seinen Verletzungen stirbt, bevor er entschädigt wird. Das wurde mir schon oft von Leuten gesagt, die diesen schrecklichen Prozess durchgemacht haben. Der CICP hat bisher nur 3 % der Ansprüche entschädigt. Und bisher wurden keine Entschädigungen für Verletzungen durch COVID-Schüsse genehmigt, sagt Mayer. (Anmerkung der Redaktion: Der erste COVID-Fall wurde vor kurzem als „entschädigungsfähig“ eingestuft, aber der Fall wurde noch nicht entschieden).

Stadien der Haftung: EUA

In ihrer Diashow geht Mayer auf die einzelnen Phasen der Produkthaftung ein und erläutert, ob die mRNA-Impfung vorgeschrieben werden kann. Wie bereits erwähnt, haften Impfstoffhersteller nicht, solange ihr Produkt unter die EUA fällt, da es sich um ein Prüfpräparat handelt.

Investigational ist ein Synonym für experimentell“, sagt Mayer. „Und das Wort experimentell steht in direktem Zusammenhang mit dem Nürnberger Kodex, der besagt, dass an uns nicht experimentiert werden darf [ohne Zustimmung]. Wir haben immer das Recht, eine medizinische Behandlung zu akzeptieren oder abzulehnen. Der Nürnberger Kodex ist kein Gesetz, aber er ist ein Kodex, nach dem die ganze Welt handeln sollte. Und er ist auch in einigen lokalen und bundesstaatlichen Gesetzen kodifiziert … Was also jeder wissen muss, ist, dass Zwang und Nötigung als De-facto-Mandate gelten und illegal sind. De facto bedeutet, dass es sich im Grunde genommen um dasselbe handelt wie um ein offenes Mandat.

Es handelt sich um illegale medizinische Segregation, medizinische Apartheid [denn das ist eine Form von Zwang oder Nötigung. Wenn Sie also in ein Restaurant gehen und man verlangt Ihren Impfpass, lässt Sie nur draußen essen und lässt Sie vielleicht nicht auf die Toilette, dann ist das medizinische Segregation. Das ist illegal, und ich unterstütze keine Unternehmen, die das tun, und das sollten Sie auch nicht. Jegliche unterschiedliche Zugangsberechtigung für Geimpfte und Ungeimpfte ist illegal, und jeder visuelle Hinweis auf den Impfstatus wie ein Aufkleber oder ein Armband … ist ebenfalls illegal, da dies zu Segregation und medizinischer Apartheid führt, [da dies alles Formen von Zwang oder Nötigung sind].

Wichtig ist, dass die massenhafte Verletzung von Gesetzen etwas nicht legal macht.

Wenn wir alle 100 Meilen pro Stunde (ca. 161 km/h) auf der Interstate 80 fahren würden, würden wir dann zusehen, wie die Schilder mit der Geschwindigkeitsbegrenzung plötzlich auf 100 Meilen pro Stunde (ca. 161 km/h) geändert werden? Nein, das wird nicht passieren. Massenhafte Verstöße gegen das Gesetz haben noch nie etwas legal gemacht. Und nur weil Schulen und Unternehmen und unsere Regierung diese Schüsse vorschreiben, macht es das noch lange nicht legal. Es ist alles illegal … Sie wissen sehr wohl, dass es illegal ist, diese [COVID-Impfungen] vorzuschreiben. Präsident Biden weiß, dass es illegal ist. Aber sie verlassen sich darauf, dass die Gerichtsverfahren, die ihre illegalen Vorschriften aufheben, eine Weile dauern werden, und in der Zwischenzeit werden die Menschen so viel Angst haben, dass sie sich impfen lassen. Und leider hat es funktioniert.

Etappen der Haftung: Vollständige Zulassung und Planung für die Kindheit

Die nächste Stufe ist die vollständige Zulassung (FDA-Zulassung). Sobald ein Produkt vollständig zugelassen ist, wird das Unternehmen für Verletzungen haftbar. Zu diesem Zeitpunkt kann das Produkt gesetzlich vorgeschrieben werden. Da man weiß, wie gefährlich die COVID-Spritzen sind, will natürlich kein Hersteller für Verletzungen finanziell haften. Sie würden in den Ruin getrieben werden.

Dies ist der heilige Gral, wenn man ein Hersteller eines COVID-Impfstoffs ist. Sie wollen, dass der Impfstoff vollständig zugelassen ist, aber nicht auf den Markt kommt, bevor Sie ihn in den Zeitplan für die Kinder aufgenommen haben. ~ Alix Mayer

Um wieder haftungsfrei zu werden, müssen die Impfstoffhersteller ihr Produkt in den Kinderimpfplan aufnehmen. Dies wird es auch der Regierung ermöglichen, die Impfungen vorzuschreiben. Wie Mayer bemerkt:

Das ist der heilige Gral, wenn man ein Impfstoffhersteller eines COVID-Impfstoffs ist. Sie wollen, dass der Impfstoff vollständig zugelassen wird, aber nicht auf den Markt kommt, bevor er nicht in den Impfplan für Kinder aufgenommen wurde.

DOJ definiert medizinische „Konsequenz“ neu

In der Rechtssache Doe gegen Rumsfeld entschied das Gericht, dass Angehörige der Streitkräfte ein EUA-Präparat verweigern können, ohne dass dies strafrechtliche Konsequenzen wie eine unehrenhafte Entlassung oder andere Bestrafungen nach sich zieht. Die Verweigerung eines EUA-Produkts hatte also keine Konsequenzen, abgesehen von der natürlichen Folge, dass sie möglicherweise erkranken.

Im Juli 2021 versuchte das US-Justizministerium jedoch, den Begriff „Konsequenzen“ nur für die COVID-Impfung neu zu definieren, um zu suggerieren, dass strafende Konsequenzen, wie der Verlust des Arbeitsplatzes oder die Trennung vom Arbeits- oder Lernort, legal sind, wenn eine Person einen EUA-Impfstoff verweigert.

Aber diese Art von Konsequenz, eine strafende Konsequenz, ist noch nie entschieden worden“, sagt Mayer. „Das steht in keinem Gesetz. Das ist nur eine Meinung des Justizministeriums. Und sie bedeutet absolut nichts, außer dass sie von unserem Justizministerium stammt, sodass die Leute ihr eine Menge Autorität zugestehen.

Sie haben auch zweimal erklärt – und das ist so schwer zu verstehen, weil es einfach jenseits aller Vernunft ist – dass das Recht, ein EUA-Produkt zu akzeptieren oder abzulehnen, „rein informativ“ ist.

Wörtlich kann man lesen, dass man sterben könnte, wenn man es einnimmt, aber es ist eine reine Information. Sie können nicht danach handeln. So sagt es das DOJ. Nochmals, es ist nicht entschieden, also bedeutet es nichts. Es ist eine Meinung. Sie hat keinerlei rechtliches Gewicht. Wie wir bereits sagten, werden diese Mandate allmählich gekippt.

Vier Standards für EUA

Es gibt vier Standards, die für eine EUA erfüllt sein müssen. Wenn eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, kann die EUA nicht gewährt oder aufrechterhalten werden. Erstens muss der Minister für Gesundheit und Soziales den Notstand ausrufen und aufrechterhalten. Sollte der Notstand aufgehoben werden, müssten alle EUA-Produkte vom Markt genommen werden. Und damit sind nicht nur Impfstoffe gemeint. Es umfasst auch die PCR-Tests und sogar chirurgische Masken.

Der zweite Standard ist der Nachweis der Wirksamkeit. In der Vergangenheit mussten Impfstoffe eine Wirksamkeit von mindestens 70 % aufweisen, gemessen an einer Vervierfachung des Antikörperspiegels, um zugelassen zu werden. Für einen EUA-Impfstoff liegt die Wirksamkeitsschwelle nur bei 30 bis 50 %. Eine weitere Abweichung von früheren Impfstoffzulassungen besteht darin, dass sich die klinischen Studien zum COVID-Impfstoff auf den RT-PCR-Test und nicht auf Antikörper stützten, um die Wirksamkeit in der kleinen „Challenge-Phase“ der Studien nachzuweisen.

Sie haben sicher gehört, dass die Pfizer-Impfung zu 95 % wirksam war, als sie zum ersten Mal auf den Markt kam, aber dabei handelte es sich um eine relative Risikominderung, nicht um eine absolute Risikominderung. Die Verwechslung dieser beiden Parameter ist eine gängige Strategie, um ein Produkt viel besser aussehen zu lassen, als es tatsächlich ist. Die absolute Risikoreduktion für die Spritze von Pfizer betrug nur 0,84 %.

Wenn beispielsweise in einer Studie Menschen in zwei Gruppen von 1.000 Personen eingeteilt werden und zwei Personen in der Gruppe, die keinen fiktiven Impfstoff erhalten hat, infiziert werden, während nur eine Person in der geimpften Gruppe infiziert wird, würde die relative Risikoreduzierung mit 100 % angegeben werden. Was die absolute Risikominderung betrifft, so verhinderte der fiktive Impfstoff nur bei 1 von 1.000 Personen eine Infektion – eine sehr geringe absolute Risikominderung.

Die Botschaft, die man hier mitnehmen kann, ist, dass diese Impfungen, auch wenn die Mindestschwelle für die Wirksamkeit lächerlich niedrig ist, in Bezug auf die absolute Risikominderung immer noch nicht mithalten können. Innerhalb von sechs Monaten geht sogar die relative Risikoreduktion gegen Null. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass auch die klinischen Studien manipuliert wurden.

Ich erinnere mich an eine Analyse, die schon sehr früh im Zusammenhang mit den Lockdowns durchgeführt wurde [und die zeigte], dass die Wirksamkeit von 90 % auf 19 % bis 29 % zurückging, wenn man alle wahrscheinlichen COVID-Fälle zu den Daten der klinischen Studie hinzufügte, so Mayer.

Der dritte Standard ist, dass der bekannte und potenzielle Nutzen des Produkts die bekannten und potenziellen Risiken des Produkts überwiegen muss. Im Fall der COVID-Spritzen gibt es überwältigende Beweise dafür, dass sie mehr schaden als nutzen.

Die vierte und letzte Bedingung, die erfüllt sein muss, ist, dass es keine geeigneten, zugelassenen und verfügbaren alternativen Behandlungsmethoden (Medikamente oder Impfstoffe) gibt. „Aus diesem Grund wurden Hydroxychloroquin und Ivermectin verworfen“, sagt Mayer. Dies ist auch ein weiterer Grund dafür, dass Comirnaty in den USA nicht als vollständig zugelassenes Produkt behandelt wird, denn wenn dies der Fall wäre, müssten alle anderen COVID-Impfungen, die unter die EUA fallen, vom Markt genommen werden.

Das ist ein vierbeiniger Schemel“, sagt Mayer. „Wenn eines dieser Beine wegfällt, müssen Sie Ihre EUA-Produkte vom Markt nehmen … per Gesetz. Ich habe [Notstand] und [Behandlungs-]Alternativen rot markiert, weil das zwei der Dinge sind, die sie im Würgegriff haben; das sind Dinge, die sie wie verrückt bewachen. Das bedeutet, dass sie jede Variante, die auf den Markt kommt, extrem beängstigend klingen lassen müssen, um den Notstand aufrechtzuerhalten. Die Varianten dienen also einem Zweck. Man muss diese Varianten im Zusammenhang mit diesem Verbrechen sehen, bei dem sie den Notstand aufrechterhalten müssen, um ihre Produkte auf dem Markt zu halten.

Man sollte meinen, dass dieser Notstand aufhören würde, wenn wir die Herdenimmunität erreichen, wenn wir vielleicht eine Impfquote von 90 % erreichen, vielleicht würde COVID einfach verschwinden, so wie die Pocken in den frühen 1900er Jahren, [obwohl] nur 5 % der Menschen geimpft waren. Aber es wird nicht verschwinden, bis die Impfungen vollständig zugelassen sind und die Hersteller einen vollständigen Haftungsschutz erhalten.

Quasi-Zulassung von Comirnaty

Ist Comirnaty vollständig genehmigt und zugelassen oder nicht? Die Antwort ist komplexer als ein einfaches Ja oder Nein. Mayer erklärt:

Die Quasi-Zulassung von Comirnaty bezieht sich nur auf BioNTech. Sie hat nichts mit Pfizer zu tun, und deshalb mache ich diese Präsentation, weil ich erklären werde, was es damit auf sich hat. Das ist der Wettlauf um den Haftungsschutz. Denken Sie daran, das ist der andere Würgegriff, den sie wollen. Sie wollen wirklich diesen Haftungsschutz erreichen. Sobald die COVID-Spritzen vollständig zugelassen sind, haftet der Hersteller in vollem Umfang.

Es gibt diese ganze Verwirrung um Comirnaty. Wurde es vollständig zugelassen? Ist es auf dem Markt? Ist es mit der Pfizer-Spritze austauschbar? Und ist die COVID-Spritze damit legal? Die Antwort ist immer die gleiche. Nein, nein, nein, nein. Die FDA hat einen absichtlich verwirrenden biologischen Lizenzantrag für Comirnaty genehmigt. Es handelte sich um eine noch nie dagewesene Genehmigung für die Zulassung der Comirnaty-Spritze, in der es hieß, sie sei mit der Pfizer-Spritze „austauschbar“. Aber sie sagten auch, es sei „rechtlich unterschiedlich“.

In der gleichen Zulassung wird auch der Haftungsschutz des Impfstoffs beibehalten, indem er als EUA bezeichnet wird. Sie wollen, dass der Impfstoff vollständig zugelassen wird, aber sie wollen den Haftungsschutz, also haben sie diese doppelte BS-Zulassung erteilt. [Comirnaty] ist also für die Herstellung, die Einführung in den staatlichen Handel und die Vermarktung zugelassen, aber nicht für die Verabreichung an Personen, und es ist in den Vereinigten Staaten nicht erhältlich. Es ist in Großbritannien, Neuseeland und anderen Ländern erhältlich, aber nicht in den Vereinigten Staaten, weil sie Angst vor der Haftung haben.

Sind Sie nun bereit für diese Frage? In der BLA heißt es, dass Comirnaty nur „zur Zulassung bereit“ ist. Es steht nirgendwo in dem Dokument, dass es zugelassen ist. Und um die Leute noch mehr zu verwirren, wurde diese Formulierung in einem Abschnitt über Kinderheilkunde versteckt. Dort heißt es: „Wir verschieben die Einreichung Ihrer pädiatrischen Studien für Kinder unter 16 Jahren. Für diesen Antrag, weil dieses Produkt für die Verwendung bei Personen ab 16 Jahren zugelassen werden kann, da die pädiatrischen Studien für jüngere Altersgruppen noch nicht abgeschlossen sind“.

Warum haben sie das getan? Sechzehn ist eine sehr wichtige Zahl. Man sollte meinen, dass die Altersgrenze bei 18 Jahren liegt. Das ist eine sehr typische Altersgrenze für alles andere, was wir in diesem Land tun. Warum aber 16? Der Grund für die Wahl von 16 ist, dass 16- und 17-Jährige noch auf dem Impfplan für Kinder stehen. Und dann hat der Hersteller den vollen Haftungsschutz. Deshalb ist das Produkt ab 16 Jahren zugelassen, nicht erst ab 18 Jahren.

Comirnaty ist nicht vollständig lizenziert

Diese Verwirrung ist eindeutig beabsichtigt. Einerseits behauptet die FDA, dass Comirnaty mit der Pfizer-Spritze austauschbar ist, andererseits ist es rechtlich gesehen etwas anderes. Ein Bundesrichter hat kürzlich die Behauptung des Verteidigungsministeriums zurückgewiesen, die beiden Impfungen seien austauschbar. Sie sind nicht austauschbar. Das bedeutet, dass der Comirnaty-Impfstoff immer noch EUA ist. Er hat keine vollständige Zulassung und ist nicht auf dem Markt.

Angehörige des Militärs, die in Klagen verwickelt sind, fechten das COVID-Impfmandat des Militärs an. Sie haben eine geänderte Klage eingereicht, um eine neue einstweilige Verfügung zu erwirken, nachdem der Richter letzten Monat die Behauptung zurückgewiesen hat, dass die COVID-Impfung von Pfizer und Comirnaty von BioNTech austauschbar sind. Wir sind also immer noch dabei, die Sache rechtlich zu klären, aber ein Gericht hat entschieden, dass sie nicht austauschbar sind. [Anmerkung der Redaktion: Diese Informationen sind zum Zeitpunkt des Interviews korrekt, aber die rechtlichen Anfechtungen sind noch nicht abgeschlossen, und die Gerichte können neue Urteile fällen. Am 22. Dezember 2021 verkündete der Oberste Gerichtshof der USA, dass er den 7. Januar 2022 für die Anhörung von Argumenten gegen Bidens Impfstoff- und Testmandate angesetzt hat].

Woher wissen wir also, dass Comirnaty nicht als vollständig zugelassen behandelt wird? Erstens besagt die Zulassung, dass Sie das Recht haben, das Produkt anzunehmen oder abzulehnen. Das heißt, es handelt sich um eine EUA. Zweitens ist es in den USA nicht erhältlich, weil Comirnaty keinen Haftungsschutz hat. Drittens, wenn es verfügbar wäre, wäre es eine alternative [Behandlung] und alle anderen EUA-Impfungen müssten vom Markt genommen werden. Nr. 4: Das CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) müsste es für 16- bis 18-Jährige empfehlen und die CDC hätte es in den empfohlenen Impfplan für Kinder aufgenommen. Daher wissen wir, dass es nicht vollständig zugelassen und auf dem Markt ist.

Hier ist das Etikett für Comirnaty. Sie besagt, dass es sich um eine Notfallzulassung handelt. Hier steht nicht, dass es vollständig zugelassen ist, denn das ist es nicht. Aber sehen Sie sich die Sicherheitsinformationen an, die anerkannt werden: Myokarditis und Perikarditis sind bei einigen Personen, die den Impfstoff erhalten haben, aufgetreten, und zwar häufiger bei Männern unter 40 Jahren als bei Frauen und älteren Männern. Das heißt also, dass junge Männer eine Herzentzündung bekommen. Und aus all den anekdotischen Berichten wissen wir, dass 300 Sportler gestorben oder auf dem Sportplatz zusammengebrochen sind, und dass Kinder in Schulen an Herzinfarkten gestorben sind. Das ist es, was hier vor sich geht.

Und der Grund, warum sie dies erklären müssen, ist, dass sie es wissen. Sie wissen, dass es passiert. Und der einzige Weg, wie sie verklagt werden können, ist, wenn sie wissen, dass es ein Problem mit ihrem Impfstoff gibt und sie es nicht melden. Also erklären sie es hier, in einer sehr milden Sprache, als ob es keine große Sache wäre, aber es ist eine sehr große Sache. Es sterben junge Menschen [an den Impfungen], die eine 99,9973%ige Chance haben, sich von COVID zu erholen … Der heilige Gral besteht darin, die Impfung auf den von der CDC empfohlenen Zeitplan für Kinder zu setzen, weil sie dann gemäß dem Gesetz von 1986 vollen Haftungsschutz genießt. Das ist der Grund, warum sie es auf unsere Kinder abgesehen haben, obwohl die Heilungsrate 99,9973% beträgt …

Jede medizinische Intervention ist eine Risiko-Nutzen-Gleichung, und für Kinder wird sie überhaupt nicht berechnet. Sie sollten niemals COVID-Impfungen erhalten. Die Impfungen verhindern die Übertragung nicht. Sie verhindern keine Fälle. Sie verhindern keinen Krankenhausaufenthalt oder Tod.

Wie Sie helfen können

Children’s Health Defense hat die FDA wegen der Zulassung von Comirnaty verklagt und behauptet, es handele sich um einen „Lockvogel“, mit dem den Menschen vorgegaukelt werden soll, dass sie einen zugelassenen Impfstoff erhalten, während es sich in Wirklichkeit um einen EUA-Impfstoff handelt, der nicht rechtmäßig vorgeschrieben werden kann. Leider können diese Art von Rechtsstreitigkeiten lange dauern, und während wir auf eine rechtliche Klärung warten, werden Kinder unnötig geschädigt.

Darüber hinaus sind noch einige Dutzend andere Rechtsfälle anhängig. Wenn Sie helfen wollen, melden Sie sich bitte als Mitglied auf childrenshealthdefense.org an. Eine lebenslange Mitgliedschaft kostet nur 10 Dollar.

„Das hilft uns wirklich bei unseren Rechtsfällen, denn je mehr Menschen wir vertreten, desto stärker sind unsere Fälle“, sagt Mayer. Wenn Sie in Kalifornien leben, können Sie dem örtlichen Ortsverband unter ca.childrenshealthdefense.org beitreten. Sie können auch helfen, indem Sie das Buch „The Real Anthony Fauci“ von Robert F. Kennedy Jr. kaufen: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit“.

Dieses Buch ist ein absolutes Muss, und Sie wissen, dass es den Leuten gefällt, da es im letzten Monat auf Platz 1 bei Amazon stand, was für ein Buch sehr ungewöhnlich ist. Es wird wahrscheinlich einer der Top-Bestseller des gesamten Jahres werden. Holen Sie sich also Ihr Exemplar, bevor Senatorin Elizabeth Warren Amazon davon überzeugt, es zu verbieten!

