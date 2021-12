Russland bestraft Google mit einer Rekordstrafe von 100 Millionen Dollar wegen Korrumpierung von Minderjährigen mit Pornos, Propaganda und Transgenderismus

Nachdem Russland Google wiederholt vorgeworfen hatte, russische Gesetze zur Obszönität zu ignorieren, hat es seinen langjährigen Kampf mit großen Internetplattformen mit Sitz in den USA drastisch verschärft. Am Freitag verhängte ein Moskauer Gericht eine noch nie dagewesene Geldstrafe von fast 100 Millionen Dollar gegen Google, weil es Minderjährige mit Pornos, Propaganda und Transgenderismus korrumpiert hat.

Die Inhalte wie pornografisches Material sowie Beiträge, die Berichten zufolge für Drogen und Selbstmord werben, sind Gegenstand des Streits, und die staatliche Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor hat die Entfernung derselben gefordert.

Der Kreml und die Regulierungsbehörde werfen Google seit langem vor, politisch subversive Nachrichten zu verbreiten, um Proteste zur Unterstützung des inhaftierten Dissidenten Alexej Nawalny zu schüren.

Darüber hinaus wird den im Silicon Valley ansässigen Internetunternehmen von Russland vorgeworfen, dass sie sich als versteckte Hand der US-Außenpolitik in Russland benutzen lassen und kontroverse Inhalte wie Transgenderismus unter der russischen Jugend fördern.

Das Zeigen von sexuell eindeutigem und verderblichem Material an Minderjährige ist nach den jüngsten Gesetzen verboten.

Die Geldstrafe in Höhe von 7,2 Milliarden Rubel (oder 98 Millionen Dollar) ist rekordverdächtig im Vergleich zu früheren Geldstrafen, die gegen US-Unternehmen der sozialen Medien verhängt wurden. Das klare Ziel der Verhängung einer so hohen Geldstrafe ist es, eine durchschlagende Botschaft und Warnung zu senden.

Zu der Frage, wie das Gericht zu dieser hohen Summe gekommen ist, merkt die Moscow Times an, dass das Moskauer Amtsgericht dies „auf der Grundlage einer gesetzlichen Klausel tat, die es den Gerichten erlaubt, zwischen 5 und 10 % des Umsatzes eines Unternehmens zu verhängen, so die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti“.

Russia’s fight against Western tech companies has just reached a new level. A Moscow court fined Google $100 million for its "systematic failure to remove banned information". This is by far the largest fine to date and the first one based on turnover. pic.twitter.com/8hqO8oYw5H