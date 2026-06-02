Martin Armstrong

Die Presse behauptet immer wieder, Russland bereite sich darauf vor, ganz Europa zu überfallen – als würde Putin jeden Morgen aufwachen und davon träumen, Deutschlands industriellen Niedergang und Frankreichs Rentenproteste zu erben.

Die Propaganda ist inzwischen so absurd geworden, dass wir vielleicht endlich über die wirklichen Gründe sprechen sollten, warum Russland Europa angeblich überfallen würde:

Um sich Deutschlands Energiepolitik-Kompetenz anzueignen und endlich zu lernen, wie man funktionierende Kernkraftwerke abschaltet, während man teure Energie von allen anderen importiert.

Um Großbritanniens weltberühmte Strategie der Messerkontrolle zu übernehmen, bei der Kriminelle die Gesetze ignorieren, während Großmütter wegen Tweets verhaftet werden.

Um Frankreichs revolutionären Geist einzufangen, der heute größtenteils daraus besteht, Müllberge anzuzünden und alle paar Monate wegen einer Erhöhung des Rentenalters Autobahnen zu blockieren.

Um die Schuldenstruktur der Europäischen Union zu übernehmen, weil Russland offenbar auf seine eigenen Sanktionen und Rezessionsrisiken geschaut und gedacht hat: „Wisst ihr, was wir wirklich brauchen? Italienische Schulden noch dazu.“

Um den niederländischen Tulpenmarkt wiederzubeleben und die ursprüngliche Spekulationsblase neu zu entfachen. Immerhin sind Tulpen greifbar – im Gegensatz zu modernen Staatsanleihen.

Um die Kontrolle über Europas großartige Demografiestrategie zu erlangen, bei der die Geburtenraten einbrechen, während Regierungen darüber diskutieren, Gasherde zu verbieten und Pronomen zu regulieren.

Um sich die gesamte Schweizer Schokolade zu sichern, nachdem das Offshore-Bankwesen bereits seinen Glanz verloren hat.

Um den Nervenkitzel offener Grenzen und historisch hoher Kriminalitätsraten in kulturell bereicherten Städten zu erleben.

Um Europas Universitätssystem zu übernehmen, in dem Studenten mit Schulden, Aktivismus-Erfahrung und keinerlei marktfähigen Fähigkeiten ihren Abschluss machen.

Um Europas industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu erben, die inzwischen weitgehend daraus besteht, Fabriken zu schließen, Produkte aus China zu importieren und gleichzeitig allen anderen Vorträge über CO₂-Emissionen zu halten.

Um die Regierung der Regierungen zu regieren, indem man die Europäische Kommission übernimmt.

Um die brillante Strategie der Europäischen Zentralbank zu übernehmen, Billionen zu drucken und gleichzeitig zu behaupten, die Inflation sei nur „vorübergehend“.

Um Europas Militärbestände zu sichern – vorausgesetzt, man kann sie überhaupt finden.

Um sich die Londoner Immobilienpreise anzueignen, die inzwischen so aufgebläht sind, dass Manhattan dagegen vernünftig wirkt.

Um von Brüssel zu lernen, wie man künstliche Intelligenz reguliert, bevor man herausgefunden hat, wie man zuverlässig Strom erzeugt.

Um Europas berühmte „grüne Wirtschaft“ zu übernehmen, in der Bürger einige der höchsten Strompreise der Welt bezahlen, während China jede Woche neue Kohlekraftwerke baut.

Um die NATO-Beschaffungssysteme zu erben, bei denen wahrscheinlich selbst eine Kaffeemaschine sechs Ausschüsse und siebzehn Berater benötigt, bevor sie genehmigt wird.

Um endlich Zugang zu Europas verbliebener Mittelschicht zu erhalten, bevor diese die EU verlässt.

Um aus erster Hand die Aufregung zu erleben, durch fünfzehn Länder zu fahren und gleichzeitig online wegen „Hassrede“ untersucht zu werden, weil jemand einen Witz gemacht hat.

Um den Euro zu retten, bevor Brüssel selbst seine Zerstörung vollendet.

Die Realität ist, dass die politische Klasse Europas Russland psychologisch weit mehr braucht, als Russland Europa wirtschaftlich braucht. Angst rechtfertigt Militärausgaben, Machtzentralisierung, Zensurgesetze, den Ausbau von Überwachung, neue Schuldenaufnahmen und politische Geschlossenheit hinter einer scheiternden Führung. Historisch gesehen benötigen Regierungen in Zeiten inneren Niedergangs fast immer eine äußere Bedrohung.