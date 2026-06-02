Die größte Krebsstudie am Menschen zu Ivermectin + Mebendazol wurde nun von Fachkollegen begutachtet und in einer renommierten Krebsfachzeitschrift veröffentlicht

Von Nicolas Hulscher, MPH

84,4 % der Krebspatienten, die 6 Monate lang Ivermectin + Mebendazol einnahmen, berichteten entweder über ein VERSCHWINDEN DES KREBSES, eine TUMORRÜCKGANG oder eine STABILISIERUNG DES KREBSES.

Die bislang größte realweltliche Studie am Menschen zur Bewertung von Ivermectin und Mebendazol bei Krebspatienten wurde nun begutachtet und in Anticancer Research veröffentlicht – einer bedeutenden internationalen onkologischen Fachzeitschrift des 1995 gegründeten International Institute of Anticancer Research (IIAR).

Unsere Studie mit dem Titel „Real-world Clinical Outcomes of Ivermectin and Mebendazole in Cancer Patients: Results from a Prospective Observational Cohort“ stellt eines der überzeugendsten klinischen Signale dar, die jemals für umgewidmete antiparasitäre Therapien in der Onkologie dokumentiert wurden.

Die größte jemals durchgeführte Ivermectin-Krebsstudie am Menschen hat bei 84 % der Krebspatienten eine komplette Remission, eine Tumorverkleinerung oder ein gestopptes Tumorwachstum festgestellt.



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In dieser prospektiven klinischen Evaluation unter realen Bedingungen wurde einer heterogenen Gruppe von Krebspatienten (n=197) Ivermectin-Mebendazol-Kombinationspräparate verschrieben, wobei jede Kapsel 25 mg Ivermectin und 250 mg Mebendazol enthielt. Die Teilnehmer wurden über einen Zeitraum von etwa sechs Monaten mithilfe standardisierter digitaler Fragebögen zur Beurteilung der Krebsergebnisse, der Medikamenteneinnahme und der Verträglichkeit beobachtet.

Etwa sechs Monate nach Behandlungsbeginn beobachteten wir eine klinische Nutzenquote (CBR) von 84,4 % – das bedeutet, dass mehr als vier von fünf Patienten entweder keine Anzeichen der Erkrankung (Remission), eine Tumorrückbildung oder eine Stabilisierung der Krebserkrankung angaben.

Fast die Hälfte aller Patienten (48,4 %) berichtete über die stärksten positiven Ergebnisse, darunter keine Anzeichen der Erkrankung (32,8 %) oder eine Tumorrückbildung (15,6 %). Weitere 36,1 % berichteten über eine Stabilisierung der Erkrankung, während nur 15,6 % eine Progression angaben.

Wichtig ist, dass die Therapietreue bemerkenswert hoch war: 86,9 % nahmen die anfängliche Verschreibung vollständig ein und 66,4 % setzten die Therapie nach sechs Monaten fort.

Die Nebenwirkungen waren überwiegend mild und beherrschbar und traten bei 25,4 % der Patienten auf (hauptsächlich gastrointestinale Beschwerden), wobei 93,6 % der Patienten mit Nebenwirkungen die Behandlung nach geringfügigen Dosisanpassungen fortsetzten.

Was diese Ergebnisse besonders bemerkenswert macht, ist, dass es sich um eine heterogene, realistische Krebspopulation handelte – darunter Patienten mit Prostata-, Brust-, Lungen-, Darm-, Leber- und vielen anderen bösartigen Tumoren, von denen viele auch konventionelle Therapien wie Chemotherapie, Bestrahlung und Operationen erhielten.

Diese bahnbrechende, von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichung wurde durch eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen The Wellness Company, derMcCullough Foundation, und dem Vorsitzenden des President’s Cancer Panel ermöglicht – wobei klinische Daten aus der Praxis, medizinische Erfahrungen an vorderster Front und epidemiologisches Fachwissen zusammengeführt wurden, um kostengünstige, umgewidmete Therapien mit großem translationalem Potenzial zu bewerten.

Die Arbeit wurde durchgeführt von Nicolas Hulscher, MPH (ich selbst); Kelly Victory, MD; James A. Thorp, MD; Drew Pinsky, MD; Alejandro Diaz-Villalobos, MD; Peter Gillooly, MSc; Foster Coulson; Melissa Annazone; Chloe Radesi; Jessica Brooks; Peter A. McCullough, MD, MPH; und Harvey Risch, MD, PhD (Vorsitzender des President’s Cancer Panel).

Angesichts dieser außerordentlich vielversprechenden Ergebnisse sind nun doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studien erforderlich. In der Zwischenzeit machen viele Krebspatienten von ihrem Recht Gebrauch, es zu versuchen.

Der vollständige, von Fachkollegen begutachtete Artikel ist hier abrufbar: https://ar.iiarjournals.org/content/46/6/3243

Und auf PubMed hier: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42203321/