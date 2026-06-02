Silvio Canto Jr.

Hier ist eine Frage für Ihr langes Wochenende:

Warum haben Sie noch nie irgendwo eine Klimaprotestaktion vor der chinesischen Botschaft gesehen?

Warum sind es immer die USA oder der Kapitalismus, die angeblich die Umwelt zerstören?

Warum tauchen sie nie auf, obwohl China eine größere Bedrohung für saubere Luft darstellt als jede US-Stadt?

Die Antwort liegt auf der Hand, aber ich sage sie trotzdem.

Es ging nie um das Klima, sondern um Kapitalismus oder die USA.

Schauen Sie sich das an:

2024 protestierten Klimaaktivisten in New York City gemeinsam mit anti-israelischen Demonstranten bei einer Kundgebung unter dem Motto „Klimagerechtigkeit bedeutet ein freies Palästina“.

Im vergangenen Jahr versuchte Klima-Ikone Greta Thunberg auf einer Flottille gegen Israels Krieg in Gaza auf dem Seeweg nach Israel zu gelangen und rief „Free! Free! Palestine!“, als ihr die Einreise verweigert wurde.

Und letzte Woche legten Aktivisten von CodePink, einer weit links stehenden feministischen Aktivistengruppe, die Gelder von dem in Shanghai lebenden amerikanischen Expatriaten Neville Roy Singham erhalten hat, eine Pause von ihren Kundgebungen zur Unterstützung der Islamischen Republik Iran und der Kommunistischen Partei Kubas ein, um auf Instagram ein Video zu verbreiten, das ein Rechenzentrumsprojekt in Utah attackierte, das vom Investor Kevin O’Leary unterstützt wird.

Das ist eine ziemlich beschäftigte Gruppe beim Protestieren gegen den Westen.

Vielleicht sollte ihnen jemand sagen, dass die saubere Luft in Kuba auf den Zusammenbruch der Industrie zurückzuführen ist.

Oder wir erinnern sie einfach daran, wie man in Palästina mit Homosexuellen oder generell mit Frauen umgeht.

Wie der Artikel hervorhebt, ging es bei diesen Märschen immer darum, den Westen und das, wofür wir stehen, zu hassen.

Lassen Sie sich also nicht von den Slogans oder einigen gutmeinenden Menschen täuschen, die zu solchen Protesten erscheinen.

Die Wurzel all dessen ist der Hass auf den Westen und unsere individuellen Freiheiten.