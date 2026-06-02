Die PCR-Blackbox: Positive Testergebnisse beruhen auf ungeprüften Primern, die fehlerhaft sein könnten

Von Jon Fleetwood

Die Hersteller überprüfen Primer und Sonden lediglich auf Gewicht und Länge – nicht jedoch darauf, ob die eigentliche Sequenz korrekt ist.

Die PCR (Polymerase-Kettenreaktion) ist eine Labortechnik, die angeblich dazu dient, spezifisches genetisches Material in einer Probe nachzuweisen.

Sie soll auf kurzen synthetischen DNA-Strängen beruhen, die als Primer (und manchmal auch als Sonden) bezeichnet werden und so konzipiert sind, dass sie an eine Zielsequenz binden.

Wenn diese Primer binden, verstärkt die Reaktion das Zielmolekül und erzeugt ein positives Signal.

Regierungen und Gesundheitsbehörden weltweit nutzen PCR-Tests, um Fälle zu melden, Lockdowns, Schulschließungen, Reiseverbote, Maskenpflichten und andere restriktive Maßnahmen zu rechtfertigen.

Was aber, wenn das genaue Primer-Molekül, das ein positives Ergebnis ausgelöst hat, nie als die richtige, beabsichtigte Sequenz verifiziert wurde?

Wir könnten nicht mit Sicherheit wissen, ob ein positives PCR-Ergebnis tatsächlich durch die beabsichtigte Zielsequenz verursacht wurde.

Denn das genaue Primer- (oder Sonden-)Molekül, das für die Auslösung des Signals verantwortlich ist, wurde nie einzeln als korrekt verifiziert.

Und genau das ist bei kommerziellen PCR-Tests heute der Fall, was die Grundlage der Systeme der Regierungen zur Bekämpfung von Ausbrüchen und Pandemien infrage stellt.

Wenn sie nicht wirklich wissen, wie viele Fälle es gibt, woher wissen sie dann, dass es eine Pandemie gibt?

Und wie können sie Lockdowns und Vorschriften rechtfertigen?

Wie Primer hergestellt und getestet werden

Kommerzielle Primer und Sonden werden durch chemische Synthese hergestellt und als weißes, gefriergetrocknetes Pulver geliefert, das angeblich Billionen kurzer DNA-Ketten enthält.

Integrated DNA Technologies (IDT), ein führendes Genomik-Unternehmen, bestätigt, dass der Herstellungsprozess nicht perfekt ist, sodass das Pulver immer eine Mischung ist.

Selbst „hochreine“ kommerzielle Produkte enthalten noch Fehler.

Eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2021 in Clinical Chemistry bestätigt, dass bei der chemischen Synthese von Primern/Sonden eine erhebliche Anzahl verkürzter und deletierter Moleküle entsteht (Deletionsraten zwischen 0,2 % und 11,7 %).

Das Problem reicht jedoch tiefer als einfache Verunreinigungen.

Hersteller verfügen über standardmäßige Qualitätskontrolltests – in erster Linie ESI-MS (Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie) und Kapillarelektrophorese.

Diese Tests überprüfen jedoch nur die Masse (das Gewicht) und die Länge des Materials.

Sie verifizieren nicht, ob die tatsächliche Sequenz eines einzelnen Primer- oder Sondenmoleküls korrekt ist.

Kein routinemäßiger Herstellungstest isoliert oder sequenziert eine einzelne Primer- oder Sondenkette.

Derzeit gibt es kein kommerzielles Verfahren, das die exakte Basen-für-Basen-Sequenz eines bestimmten Moleküls im Endpulver verifiziert.

Der Artikel in „Clinical Chemistry“ aus dem Jahr 2021 bestätigt dies:

„Traditionelle Qualitätskontrollen der Oligonukleotidsynthese, wie beispielsweise die Massenspektrometrie, haben sich im Laufe der Zeit verbessert, sind jedoch nicht in der Lage, die tatsächliche Oligonukleotidsequenz zu bestimmen.“

Darüber hinaus überprüfen Labortechniker und Mitarbeiter vor Ort, die die PCR-Tests tatsächlich durchführen, die einzelnen Primer- oder Sondenmoleküle nicht – sie verwenden einfach das vom Hersteller gelieferte Pulver.

Das bedeutet, dass wir bei keinem PCR-Test wissen, ob das Primer- oder Sondenmolekül, das tatsächlich ein positives Signal ausgelöst hat, die richtige, beabsichtigte Sequenz war.

Wie können wir also ein positives PCR-Ergebnis als endgültigen Beweis dafür ansehen, dass das beabsichtigte Ziel überhaupt in der Probe vorhanden war?

Die kritische epistemische Lücke

Wenn ein PCR-Test ein positives Signal liefert, identifiziert der Test nicht, welches einzelne Primer- oder Sondenmolekül die Amplifikation ausgelöst hat.

Das Ergebnis wird aus der Gesamtleistung der Reagenzien abgeleitet und nicht auf Molekül-für-Molekül-Ebene verifiziert.

Ein PCR-positives Ergebnis ist daher kein Nachweis auf Molekülebene dafür, dass die beabsichtigte Zielsequenz vorhanden war.

Es kann nicht bestätigen, dass ein korrekter Primer oder eine korrekte Sonde in voller Länge an das beabsichtigte Ziel gebunden hat, da das genaue Molekül, das für das Signal verantwortlich ist, nie einzeln verifiziert wurde.

Dies führt zu einer strukturellen Black-Box-Einschränkung im Kern der Technologie.

Da das initiierende Primer- oder Sondenmolekül nicht als korrekt bestätigt werden kann, kann das positive Signal nicht als absoluter molekularer Beweis für das beabsichtigte genetische Ziel angesehen werden.

Diese Lücke ist der aktuellen Herstellung und Qualitätskontrolle von Oligonukleotiden inhärent.

Sie kann nicht durch No-Template-Kontrollen, Sonden, Validierungspanels oder statistische Leistungsdaten beseitigt werden – all diese basieren weiterhin auf denselben unüberprüften Reagenzien.

Politische Implikationen

Gesundheitsbehörden und Medien präsentieren PCR-Positive routinemäßig als definitive molekulare Bestätigung einer Infektion und Ansteckungsgefahr.

PCR-Testergebnisse bestimmen die Mainstream-Berichterstattung über Influenza, COVID-19, Masern, Affenpocken, Ebola und andere angeblich infektiöse Viruserkrankungen.

Doch die zugrunde liegende Chemie birgt diese unvermeidbare Black-Box-Unsicherheit: Das exakte Primer- oder Sondenmolekül, das ein bestimmtes positives Signal ausgelöst hat, wird nie einzeln verifiziert.

Die PCR ist eine weit verbreitete Technologie, doch ihre Ergebnisse müssen im Rahmen ihrer tatsächlichen Grenzen verstanden werden.

Fazit

Ein positiver PCR-Test weist darauf hin, dass eine Amplifikation stattgefunden hat, stellt jedoch keinen definitiven molekularen Nachweis für das beabsichtigte Ziel dar.

Diese Einschränkung verdient weitaus größere Aufmerksamkeit, insbesondere wenn PCR-Ergebnisse dazu verwendet wurden, wichtige politische Entscheidungen zu treffen, die Milliarden von Menschen betreffen.

Regierungen, Medien und Gesundheitsbehörden behandeln PCR-Positive als unbestreitbaren molekularen Beweis, während sie Lockdowns, Verordnungen, Quarantänen, Reisebeschränkungen und Pandemienarrative auf ein Testsystem stützen, dessen auslösende Primer- und Sondenmoleküle niemals einzeln sequenzverifiziert werden.

Das bedeutet, dass die gesamte Infrastruktur zur Bekämpfung des Ausbruchs auf einer unauflösbaren molekularen Black Box im Kern der Technologie selbst beruht.