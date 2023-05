Der wahre Robert F. Kennedy Jr.

Matthew Scully

Der harte und talentierte Kandidat hat sich Respekt verschafft.

Während es bei den Republikanern mitunter rau und ungehörig zugeht, ist es meist die Demokratische Partei, die uns eine Lektion in kalter, unsentimentaler Machtpolitik erteilt. Man denke nur an den Empfang, den das Parteiestablishment und gleich gesinnte Reporter dem unerwarteten Kandidaten für die Präsidentschaftskandidatur 2024, Robert F. Kennedy Jr., gewährten, einem Mann, dem man den Respekt zollt, der einem würdigen Anwärter und ehrlichen Abweichler gebührt.

Nachdem er im vergangenen Monat seine Kandidatur erklärt hatte, lag RFK Jr. in den Umfragen sofort bei 14 Prozent. Unter den Anhängern von Präsident Biden herrschte leichte Beunruhigung, als zwei Wochen später die nächste Umfragerunde Kennedy einen Durchschnittswert von 20 Prozent bescheinigte. Man konnte erkennen, dass dies ein kleiner Schock war, denn die Washington Post tat es fast sofort als nichts ab, in einem eiligen Artikel mit der Überschrift „Robert F. Kennedy Jr.’s Threat to Biden Is Inflated. Here’s Why.“

So sicher wie jeder Kennedy einst erwarten konnte, von den Reportern der Post umschwärmt zu werden, wird dieser Kennedy – besonders wenn er anfängt, Menschenmassen und Stimmen anzuziehen – niemals von Herablassung und Tadel verschont bleiben. Das „Warum“, falls Sie es noch nicht gehört haben, ist, dass RFK Jr. in den letzten Jahren „kontroverse“, „gefährliche“ Ansichten geäußert hat, und das macht ihn, so die Post, zu einer „Randfigur“, die man nicht ernst nehmen sollte.

Zu seinen zahlreichen Provokationen gehören: Kennedy behauptet, dass Pandemiesperren eine Katastrophe für Arbeitnehmer und Kinder seien; dass Bürger selbst entscheiden sollten, ob sie sich impfen lassen wollen; dass der Einfluss von Unternehmen auf die Regierung allgegenwärtig und korrumpierend sei; und dass eine vom Staat ausgeübte Zensur untragbar sei. Schlimmer noch als diese Schandtaten war, dass dieser Mann während der Pandemie das Verhalten und die Wahrhaftigkeit von Anthony Fauci infrage stellte. Und dieses Vergehen – Doktor Fauci infrage zu stellen! – wird immer noch als der schändlichste Angriff auf die Wissenschaft seit der Verfolgung von Galilei angesehen.

Es spielt keine Rolle, dass RFK Jr. Punkt für Punkt ein starkes Argument vorbringt, und das weiß fast jeder. Sein Problem ist, dass das Verbot, solche Dinge zu sagen, nicht aufgehoben wurde. Ein wohlbekanntes, wissenschaftlich getestetes und empirisch nachgewiesenes Phänomen, das als liberales Gruppendenken bekannt ist, hat eingesetzt und verhindert selbst die offensichtlichsten Schlussfolgerungen. Auch wenn Kennedys Präsidentschaftskandidatur einen beeindruckenden Start hingelegt hat, wird er in der Analyse der Post in die gleiche Kategorie eingeordnet wie die „Randfigur Lyndon LaRouche“, dem es 1996 gelang, „in einigen Vorwahlstaaten zweistellige Ergebnisse zu erzielen“.

Die New York Times hinterließ in ihrer Version der LaRouche-Behandlung ebenfalls den Eindruck, daß sich die Ankündigungsrede eines Kandidaten seltsam zielstrebig darauf konzentrierte, „den Glauben der Amerikaner an die Wissenschaft zu erschüttern“, ungeachtet dessen, daß der Kandidat selbst überhaupt nichts in dieser Richtung gesagt hatte, und ungeachtet dessen, daß er in all seinen wissenschaftlichen Argumenten wissenschaftliche Methoden und wissenschaftliche Beweise anführt. Auch hier war die Nachricht des Tages vorherbestimmt: der erfolgreiche Sohn und Namensvetter von Senator Robert F. Kennedy wurde als ein weiterer trauriger Eintrag in „einer Geschichte von Randgruppen-Präsidentschaftskandidaten beider Parteien, die kandidieren, um Aufmerksamkeit für eine Sache oder für sich selbst zu erregen“, dargestellt. Nachdem die Post und die Times ihre Leser darauf aufmerksam gemacht haben, dass der neue Kandidat mit dem bekannten Namen im Grunde ein Irrer ist, können sie diesen Namen nun wieder auf die schwarze Liste setzen und Kennedy die Berichterstattung verweigern, wenn er sie nicht weiter beunruhigt, indem er in den Umfragen steigt oder verrückte Forderungen nach Vorwahldebatten stellt.

Als ob das nicht schon traurig genug wäre, werden wir in praktisch jeder Geschichte über RFK Jr. daran erinnert, dass seine Großfamilie wegen der Kampagne und der dadurch verursachten „Peinlichkeiten“ in Angst und Schrecken versetzt wurde. Der langjährige Washingtoner Kolumnist Albert Hunt, der im Tonfall eines besorgten Familienfreundes schreibt und direkt aus Hyannisport berichtet, erklärt: „Die Opposition [gegen RFK Jr.] des größten Teils des Kennedy-Clans ist beispiellos, da ein zentraler Grundsatz – der auf den Patriarchen Joseph P. Kennedy zurückgeht – die unbestrittene Loyalität zur Familie ist“. „Es ist zwar peinlich“, versichert Hunt, „aber das wird das Erbe der Kennedys nicht trüben.“ Und obwohl die Kampagne von RFK Jr. für die Verwandten „persönlich schmerzhaft“ ist, ist es beruhigend zu wissen, dass „er keine Chance hat, der Kandidat der Demokraten zu werden“.

Aber lasst uns nachdenken. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diese Kluft zu überwinden. Ich erinnere mich an einen weiteren Grundsatz, den der Patriarch weitergegeben hat: Gewinnen ist alles. Wir können uns leicht vorstellen, dass der Clan wieder zusammen auf der Bühne steht, wenn RFK Jr. die Chancen übertrumpft und den ersten Sieg der Familie bei den Präsidentschaftsvorwahlen seit 44 Jahren errungen hat – ein Kunststück, das in seiner Reichweite liegt – und natürlich der Anlass für all diese innerparteilichen Unruhen.

Dass die Leute im DNC wissen, dass er eine Chance hat, in New Hampshire und darüber hinaus, lässt sich aus Berichten über Gespräche über einen Ersatzplan erahnen, an dem der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom beteiligt ist – oder sogar, falls es dazu kommt, Vizepräsidentin Kamala Harris. Nach Ansicht des Establishments wäre Newsom eine plausiblere und seriösere Alternative, sobald Kennedy Biden zu schwach gemacht hat, um weiterzumachen. Mit anderen Worten: Lasst RFK Jr. alle Risiken auf sich nehmen und die ganze Arbeit machen, um einen Präsidenten, der in den Ruhestand gehen soll, von der Bildfläche verschwinden zu lassen, damit Newsom einspringen und triumphierend die Lücke füllen kann. Benutzen Sie Bobby, um Joe loszuwerden, dann benutzen Sie Gavin, um Bobby loszuwerden.

Bei diesem Gerede darüber, RFK Jr. zum Strohmann für einen leichtgewichtigen Gouverneur zu machen, werden die Qualitäten des Kandidaten selbst übersehen. Wo die Meinungsmacher „Gefahr“ und „Desinformation“ sehen, werden die Wähler eher bewundernswerte Züge erkennen. Die plumpe Behandlung Kennedys lenkt die Aufmerksamkeit nur auf seine Unabhängigkeit und Unverwüstlichkeit. Der Mann hat eine gewisse Härte an sich, und er gibt sich offensichtlich nicht der Illusion hin, dass er den Leuten, die versuchen, ihn an den Rand zu drängen, gefallen oder sie beeindrucken muss.

Das Selbstverständnis unserer großen Medien als Richter über die Verdienste der Kandidaten, die entscheiden, wer weiterkommt und wer nicht, ist unerschütterlich, und die Expertenklasse kann sogar noch stumpfer sein. Wenn Al Hunt in den Sternen steht, dass Kennedy „keine Chance hat, Kandidat der Demokraten zu werden“, wer hört dann nicht den Chor der Republikaner von 2015 und 2016, die jedem, der es hören will, sagen, dass „Donald Trump niemals Präsident werden wird“? Es ist wahr, dass ein weiterer Besuch eines schwarzen Schwans in der amerikanischen Politik schwer vorstellbar ist und dass eine Nominierung von RFK Jr. diese Kreatur sicherlich wieder in vollem Gefieder präsentieren würde. Wie immer bei unseren Analytikern und Wahlpropheten ist es der Tonfall ihrer völlig ungerechtfertigten Selbstsicherheit, der stört.

Auf jeden Fall habe ich, angezogen vom Verbotenen und neugierig auf die Verschwörungen, im Jahr 2020 einige Tage mit Kennedys Buch The Real Anthony Fauci verbracht: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health, ein Werk, das sich nach seiner Veröffentlichung im selben Jahr mehr als eine Million Mal verkaufte, obwohl es in der Times und anderswo als untauglich für eine Rezension befunden wurde. Und hier ist meine laienhafte Diagnose dieses gefährlichen Charakters: Die Quelle von Kennedys Problemen ist seine chronische Unfähigkeit, die intellektuelle Unehrlichkeit zu ertragen, die er bei seinen Gegnern findet. Er würde sich vollständig erholen und zu dem Leben mit liberalen Auszeichnungen zurückkehren, das er einst kannte, wenn er nur nicht so viel Integrität hätte.

Ich habe selten ein Buch gelesen und dabei so viel Respekt für seinen Autor empfunden. Daran ist nichts flockig oder abwegig. Mit gerichtsfesten Beweisen – alles wird zitiert und aus Regierungsdatenbanken und von Fachleuten begutachteten Veröffentlichungen bezogen – zeigt Kennedy ungeheuerliche Missstände auf und wirft völlig legitime Fragen über die Arbeitsweise der Bundesgesundheitsbürokratie während Covid und lange davor auf. Er untersucht die Pharmaindustrie und ihren Umgang mit den staatlichen Aufsichtsbehörden; die kompromittierenden Auswirkungen von etwa 10 Milliarden Dollar pro Jahr an pharmazeutischen Werbegeldern auf den Print- und Rundfunkjournalismus und von Bundesgeldern auf die private medizinische Forschung; und all die Täuschungen, Übertreibungen und den Machtmissbrauch, mit denen die Pandemie ausgenutzt wurde, ohne Rücksicht auf die Interessen, die Sicherheit, die Bedenken oder die Zustimmung der Öffentlichkeit.

Was ist daran wirklich so „umstritten“? Eine Industrie mit jährlichen Einnahmen in Höhe von Hunderten Milliarden Dollar ist per Gesetz vor der Haftung für etwaige schädliche Auswirkungen von Produkten geschützt, die per Gesetz für den öffentlichen Gebrauch vorgeschrieben sind. Sollen wir etwa entsetzt sein über die Andeutung, dass ein gesundes medizinisches Urteilsvermögen zuweilen den Motiven der Selbstbereicherung auf Kosten der öffentlichen Gesundheit gewichen sein könnte? Viele Fernseh-, Print- und Online-Medien leben von den Einnahmen aus der Pharma-Werbung. Kann das nicht die Berichterstattung beeinflussen? Und warum gibt es in einem Land, das so stark von teuren Arzneimitteln abhängig ist, so viele anhaltende Krankheiten, mehr als in europäischen Ländern und sogar bei Kindern? Ich überlasse es anderen, darüber zu diskutieren, möchte aber anmerken, dass solche Fragen berechtigt und notwendig sind. Das Skandalöseste von allem ist das absolute Verbot von Kindern. Eine weniger ängstliche, herdenhafte Generation von Journalisten würde erkennen, dass Bücher wie das von Kennedy genau die Art von Arbeit sind, die sie selbst tun sollten.

Die ständigen Verunglimpfungen, die RFK Jr. in Nachrichtenberichten anhaften – Impfstoff-Verschwörungstheoretiker, wissenschaftsleugnender Impfgegner und dergleichen – sind faul und verleumderisch und sagen nichts über die Vorzüge seiner Argumente oder darüber aus, was tatsächlich „entlarvt“ wurde oder nicht. Seine Kritiker plappern einander nach, ohne die Initiative oder die Redlichkeit zu besitzen, zu untersuchen und festzustellen, ob die Charakterisierungen korrekt und fair sind. Wäre Upton Sinclair noch da, um eine moderne Version von Der Dschungel zu veröffentlichen, würde er von unseren Medien als Hausierer von „weithin entlarvten Anti-Ernährungs-Desinformationen“ abgetan werden, so selbstgefällig und konzerngesteuert sind viele Reporter geworden.

In Anbetracht der vielen „woke“-Fixierungen der modernen Linken sollte man außerdem nicht glauben, dass die Gegner von RFK Jr. in der Lage sind, ihn als exzentrisch darzustellen. Und wenn wir erst einmal herausgefunden haben, dass er normaler und realitätsnäher ist als sie, stellt sich die nächste Frage: Wie konnte es dazu kommen, dass die Pandemiepolitik und allgemein Fragen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit – bei denen es zuweilen um komplexe wissenschaftliche Fragen geht, die unter vernünftigen Menschen Meinungsverschiedenheiten zulassen würden – zu einem Grund wurden, einen der bekanntesten und fähigsten Anwälte für das öffentliche Interesse seiner Generation zu verunglimpfen und zu meiden? Da muss mehr dahinterstecken. Was ist Bobby Kennedys wirkliches Vergehen? Ein Epigramm für eines seiner Kapitel in The Real Anthony Fauci, ein Zitat von C. S. Lewis, gibt einen Hinweis darauf:

Von allen Tyranneien kann eine Tyrannei, die aufrichtig zum Wohle ihrer Opfer ausgeübt wird, die bedrückendste sein. Es wäre besser, unter Raubrittern zu leben als unter allmächtigen moralischen Wichtigtuern. Die Grausamkeit des Raubritters mag manchmal schlafen, seine Gier mag einmal gestillt sein; aber wer uns zu unserem eigenen Wohl quält, wird uns ohne Ende quälen, denn er tut es mit der Zustimmung seines eigenen Gewissens.

Es gab eine Zeit, in der für Bobby alles in Ordnung war, weil er seinen Reformeifer auf die Raubritter der missliebigen Old-Economy-Industrien beschränkte, für die seine Partei keine besondere Verwendung hat. Das waren die giftigen Umweltverschmutzer, die er als Anwalt in jahrzehntelangen Kämpfen gegen Chemieunternehmen, Pestizidhersteller und einige der grausamsten Unternehmen in der Tierzucht bekämpfte – Kämpfe, die viel Biss in RFK Jr. zeigten, vor allem, wenn man den sanfteren Karriereweg von Stiftungspositionen, Sitzen in Unternehmensvorständen, serienmäßigen Preisverleihungen für progressive Helden usw. bedenkt, die jemandem mit seinem Hintergrund routinemäßig zufließen würden. Seine Probleme mit anderen Demokraten und den Medien begannen, als er seine Energien von den Raubrittern auf andere Arten von zerstörerischen Unternehmen und auf andere Arten von unangenehmen, diktatorischen Menschen richtete. Mehr oder weniger entpuppte sich das prominenteste Mitglied von Amerikas ikonischster liberaler Demokratenfamilie als prinzipientreuer Gegner und fachkundiger Kritiker elitärer Scheinheiligkeit und der arroganten, käuflichen und zwanghaften Impulse der Linken.

So kommt es, dass er jetzt, als Präsidentschaftskandidat, Dinge sagt wie: „Ich will nicht, dass die Demokratische Partei die Partei der Angst und der Pharmaindustrie und des Krieges und der Zensur ist.“ „Präsident Trump wird für viele Dinge verantwortlich gemacht, die er nicht getan hat, und er wird für einige Dinge verantwortlich gemacht, die er getan hat. Aber das Schlimmste, was er diesem Land angetan hat, unseren Bürgerrechten, unserer Wirtschaft, der Mittelklasse in diesem Land, war eine Abriegelung.“ „Zehn Jahrhunderte Reichtum, um für Rettungsaktionen und Abriegelungen zu bezahlen. Wir drucken einfach Geld. Und was passiert, wie wird das bezahlt? Durch Inflation. Und Inflation ist eine Steuer für die Armen.“ „Ein großer Teil der ‚Fehlinformationen‘ sind einfach Aussagen, die von der Orthodoxie der Regierung abweichen. Also müssen sie uns entweder zensieren oder sie müssen lügen, was wahr ist und was nicht wahr ist. „Es ist nicht rassistisch oder unsensibel zu sagen, dass wir unsere Grenzen schließen und eine geordnete Einwanderungspolitik betreiben müssen.“

Oder noch einmal: „Die [Klima-]Krise wurde in gewisser Weise von Bill Gates und dem Weltwirtschaftsforum und dem Club der Milliardäre in Davos vereinnahmt – genauso wie die Covid-Krise, um sich selbst zu bereichern, … um unsere Gesellschaft zu stratifizieren, mit sehr mächtigen und vermögenden Leuten an der Spitze und der großen Mehrheit der Menschen mit sehr wenig Macht und sehr wenig Souveränität über ihr eigenes Leben. Jede Krise ist eine Gelegenheit für diese Kräfte, die Kontrolle zu verstärken.“

Zum Krieg in der Ukraine äußerte sich Kennedy in verschiedenen Interviews: „Wir sind aus den richtigen Gründen dort, weil wir großes Mitgefühl für das ukrainische Volk und die illegale Invasion, die Brutalität, aber auch ihren Mut und ihre Tapferkeit haben.“ Aber jetzt werden die Ukrainer „als Schachfiguren in einem Stellvertreterkrieg zwischen zwei Großmächten“ benutzt, „um im Wesentlichen die Blüte der ukrainischen Jugend in einem Schlachthof des Todes und der Zerstörung für die geopolitischen Ambitionen der Neokonservativen zu opfern, die, wie sie oft sagen, einen Regimewechsel für Wladimir Putin herbeiführen und das russische Militär so erschöpfen wollen, dass es nirgendwo anders auf der Welt kämpfen kann.“ „Jeder Schritt, den wir unternommen haben, diente dazu, den Konflikt auszuweiten und das Blutvergießen zu maximieren“, die Ukraine zu zerstören und „die Russen näher an die Chinesen heranzutreiben, was für uns das Schlimmste ist.“

All dies und noch viel mehr macht RFK Jr. zu einer einzigartigen und mächtigen Kraft, die möglicherweise viel mehr als nur Joe Bidens Pläne für den späten Ruhestand umkrempelt. Wie Andrew Sullivan auf Substack schreibt, stellt Kennedy „die Unterstützung der Demokraten für den sich ständig ausweitenden, nicht zu gewinnenden und teuren Krieg in der Ukraine“ infrage, und er „sieht deutlich, wie die Demokraten zur Partei der Großunternehmen, der autoritären Personalchefs und der Megareichen geworden sind.“ Er bringt „ein wachsendes Misstrauen gegenüber der Autorität von Unternehmen und Regierungen, eine erfrischende Bereitschaft, die parteiinterne Orthodoxie über Bord zu werfen, und in einem Zeitalter völliger Feigheit etwas, das man nur als Frechheit bezeichnen kann, in den Wettbewerb ein.

Kennedy 2024 verspricht sicherlich, die Karten für die Demokraten neu zu mischen. Er kommt auf eine Art und Weise rüber, die viele in der Partei, und nicht nur die 60er-Jahre-Fans, ansprechen könnte – und wer weiß, wie viele Unabhängige und Quereinsteiger unter den Republikanern. Er spricht in der Regel in einer Sprache, die Generationen von Demokraten, insbesondere von katholischen Demokraten, verstanden hätten und die viele heute zweifellos gerne wieder hören würden – über die Würde der Arbeit und der Arbeitsgemeinschaften, unsere Pflichten gegenüber den Schwachen und unseren „armen Brüdern und Schwestern“, die einfachen, humanen Werte einer freien und gerechten Gesellschaft.

Und im Gegensatz zu den Schimpfwörtern und Kritikern, die ihm so viel Kummer bereitet haben, hat er keine Angst vor Herausforderungen, weder von rechts noch von links. Er ist selbstbewusst genug, um zu jedem Interviewer oder Publikum zu sprechen, und er tut dies mit Lernen, Geschick und einem, wie Sullivan es nennt, „wahnsinnigen Gespür für Details“, indem er tatsächliche Argumente vorbringt, anstatt nur Haltung zu zeigen oder Posen einzunehmen. Man kann RFK Jr. in stundenlangen Interviews beobachten, wie ich es in letzter Zeit getan habe, und in diesem oder jenem Punkt anderer Meinung sein, ohne dass man Ausweichmanöver, klischeehafte Gedanken oder falsche Töne hört oder auch nur die geringste Anmaßung oder Selbstgefälligkeit bemerkt. Im Großen und Ganzen ist er ein Mann, der sich seine eigenen Gedanken macht, und ein ziemlich formidabler Kerl, den viele Wähler mögen werden, ob sie es erwarten oder nicht – ein Eindruck, der sich mit meinen zwei oder drei Begegnungen mit ihm vor Jahren deckt (er half einer anderen kämpfenden Sache, indem er einen Klappentext für ein von mir geschriebenes Buch lieferte).

Seine Attraktivität für die harte Linke ist eine andere Sache. Sagen wir einfach, dass seine Kandidatur eine jener entscheidenden Prüfungen für unsere Demokratie darstellen wird, von denen liberale Kommentatoren immer sprechen, nur dass die Prüfung diesmal einige überraschende Fragen beinhaltet: Können dieselben Wähler, die sich im Laufe der Jahre an eine Agenda aus Klagen, Rassenkonflikten und moralischer Wichtigtuerei in Form einer bemerkenswerten neuen Sache nach der anderen gewöhnt haben, jemals wieder auf etwas Besseres reagieren – auf einen nachdenklichen und unberechenbaren Kandidaten, der tatsächlich ernsthafte und bedeutungsvolle Dinge zu sagen hat? Wie viele Wähler in einer Partei, die sich so lange von vorgetäuschter Empörung und vorgetäuschter Empathie ernährt hat, können überhaupt noch erkennen, wann die Botschaft eines Kandidaten echt, zuweilen überzeugend und wirklich relevant für die gemeinsamen Anliegen ihres Landes ist? Wir werden es bald wissen.

Die Kennedys sind schließlich dafür bekannt, dass sie unseren Blick heben, und wenn die Reporter die Ankündigungsrede von RFK Jr. aufmerksam verfolgt hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass er genau das versucht hat. Sogar seine Anerkennung der Differenzen in der Familie hatte eine nette, gewinnende Note, von der seine Kritiker hätten lernen können: Sie sind einfach anderer Meinung als ich“, sagte er. „Und sie haben ein Recht auf ihre Überzeugungen, und ich respektiere ihre Meinung dazu, und ich liebe sie auch. Und ist es zu viel verlangt zu hoffen, dass wir dasselbe für unser Land erreichen können?“ Er wird seine Parteifreunde vielleicht nicht überholen, aber er übertrifft sie bereits.

Wenn man eine Abschrift dieser Rede liest, die offenbar aus dem Stegreif gehalten wurde, fragt man sich, ob die Parteiführer, die Kennedy abwimmeln wollen, diese Sache wirklich durchdacht haben. Vielleicht betrachten sie die Sache auch nur aus dem falschen Blickwinkel. Seine Ausführungen waren stellenweise wunderbar, und zwar in einer Art und Weise, die für alle Arten von Wählern von Bedeutung sein könnte. Eine straffere, selektivere Version der Rede würde ihm etwas geben, das kein anderer Kandidat in einer Partei vor einem beliebigen Publikum in einem Vorwahlstaat in den Schatten stellen könnte. In den mitreißendsten Passagen sind die Worte 2024, aber die Stimmung ist 1968 – aufstrebend, patriotisch, sanftmütig, von Herzen mutig. Man denke nur an eine Passage, in der die Szenen nach der Totenmesse seines Vaters in der St. Patrick’s Cathedral in New York beschrieben werden, als der Trauerzug langsam nach Washington zurückkehrte, um in Arlington beigesetzt zu werden – während Sie dies lesen, erinnern Sie sich daran, dass dies der Mann ist, den seine Partei loswerden will, weil er angeblich nichts von Wert zu bieten hat:

Und ich werde nie vergessen, was ich als 14-jähriger Junge an diesem Tag aus den Fenstern des Zuges und aller städtischen Bahnhöfe in Trenton, Newark, Philadelphia und Baltimore sah. Sie waren überfüllt mit schwarzen und weißen Männern, die „The Battle Hymn of the Republic“ sangen. Auf dem Lande gab es Weiße in Militäruniformen, Schwarze, Rabbiner und Priester. Ich erinnere mich, dass in Delaware sieben Nonnen auf der Ladefläche eines gelben Pickups standen und uns mit Taschentüchern zuwinkten. Wir sahen – ich erinnere mich an ein Spiel der Little League, bei dem alle Kinder auf beiden Seiten, beide Mannschaften, die Trainer, alle Zuschauer auf der Tribüne mit den Händen auf dem Herzen zum Gruß standen. Wir sahen eine Pfadfindergruppe, die vor Militärs und Personal salutierte, Hippies in bunten T-Shirts, Leute, die Babys hochhielten, Mütter, die Babys hochhielten. Viele von ihnen trugen amerikanische Flaggen und hatten Schilder mit der Aufschrift „Goodbye, Bobby“ oder „Bete für uns, Bobby“. . . . Und mir kam in den Sinn, und das ist mir seitdem oft aufgefallen, dass jede Nation, wie jeder Mensch, eine dunkle und eine helle Seite hat, und dass es für einen Politiker am einfachsten ist, an unsere Wut, unsere Bigotterie und unseren Hass zu appellieren – und an all die niederen Engel, die dunkleren Engel unseres Charakters.

Vielleicht vertraut, aber nach ein paar Jahren substanzloser und abgedroschener Predigten des Präsidenten über die „Seele Amerikas“ ist es schön, etwas mit echtem Leben und Gefühl zu hören – mit Aufrichtigkeit und ungezwungener Eloquenz.

Für die etablierten Demokraten gibt es noch etwas anderes, über das sie vielleicht nachdenken sollten: die Szene, wie sich ihr Parteitag in 15 Monaten entwickeln könnte, wenn der Außenseiter alle überrascht und es ganz nach vorn schafft; die Reaktion im United Center und weit darüber hinaus beim Anblick dieses neuen Bannerträgers, der als Kandidat antritt, und einer neu gestalteten und besseren Partei, die hinter ihm steht. Obwohl ich aus alter Loyalität heraus immer noch ein Nixon-Agnew-Mann bin, muss ich gestehen, dass die Aussicht, dass Robert Francis Kennedy Jr. nach Chicago geht und dort gewinnt, ein wahrhaft großer Moment wäre, schön und kraftvoll, und ein Moment, der gut für Amerika wäre.

Stellen Sie es sich selbst aus der Sicht eines Demokraten vor: der Sohn, der die Ideale des Vaters weiterführt, der das Werk vollendet, das abgebrochen wurde, der dem Traum treu bleibt, der niemals stirbt. Eine elektrisierte Menge, weinende und inspirierte Männer und Frauen überall, eine ganze Nation im Bann. Und jetzt stellen Sie sich vor, Joe, Kamala oder Gavin würden versuchen, das zu erreichen.