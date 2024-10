Der Weg zum Krieg

Paul Craig Roberts

Ich habe kürzlich einen Bericht über die Gestapo-Behandlung des angesehenen deutschen Rechtsanwalts Reiner Fuellmich aus dem heutigen Deutschland veröffentlicht.

Hier ist der neueste Bericht über die Misshandlungen von Dr. Fuellmich durch die neonazistische deutsche Regierung und auch ein Bericht von Dr. Fuellmich selbst:

Die deutsche Regierung, die im Namen von Big Pharma oder im Namen des Programms des Weltwirtschaftsforums zur Verringerung der Weltbevölkerung handelt, versucht, eine kleine Anklage wegen Finanzbetrugs gegen Dr. Fuellmich auszuhecken. Ich habe die Anklage untersucht und kann wahrheitsgemäß sagen, dass es sich um eine totale Erfindung handelt.

Obwohl die Anklage geringfügig ist, wird Fuellmich behandelt, als sei er der weltweit gefährlichste Verbrecher, der sich abscheulichen Vergehen schuldig gemacht hat. Die völlige Diskrepanz zwischen seiner Behandlung und der Anklage zeigt, dass es der deutschen Regierung an rechtlicher Integrität mangelt. Die derzeitige deutsche Regierung ist ein Stück Dreck.

Das Dritte Reich wird allgemein verteufelt, aber es war dennoch weitaus repräsentativer für das deutsche Volk als die heutige deutsche Regierung. Die heutige deutsche Regierung repräsentiert die Einwanderer-Invasoren. Hitler repräsentierte das deutsche Volk. Er befreite es von der ungerechten Last der Versailler Reparationen. Er kurierte die Inflation und brachte die Deutschen wieder in Arbeit. Er gab ihnen ein Transportmittel – „das Volksauto“ – Volkswagen.

Wie David Irving in seinen Geschichtsbüchern Churchills Krieg und Hitlers Krieg dokumentiert hat, wurde Hitler von den Briten und Franzosen in den Krieg gezwungen. Die Briten gaben der polnischen Militärdiktatur eine nicht einklagbare „Garantie“, die dazu führte, dass Polen sich weigerte, die durch den Versailler Vertrag aus Deutschland gerissene deutsche Bevölkerung an Deutschland zurückzugeben. Da Deutschland nicht in der Lage war, die Deutschen auf diplomatischem Wege vor der polnischen Verfolgung zu retten, vereinbarte es mit der Sowjetunion, Polen in zwei Hälften zu teilen. Hitler schlug zuerst zu und die Sowjetunion folgte bald darauf, aber die Briten und Franzosen erklärten Deutschland nur den Krieg.

So begann der Zweite Weltkrieg. Er begann, als die britische und französische Regierung Deutschland den Krieg erklärten. Hitler hatte unmissverständlich klargemacht, dass er keinen Krieg mit England und Frankreich beabsichtigte oder wollte. Nachdem die britische und die französische Regierung den Krieg begonnen hatten, brauchte Hitler nur wenige Wochen, um ihre Streitkräfte zu vernichten. Hitler bot England erstaunliche Friedensbedingungen an, einschließlich des Schutzes des Britischen Reiches durch deutsche Streitkräfte. Churchill verheimlichte die Friedensbedingungen vor seinem Kabinett und ordnete die Bombardierung deutscher Städte an, ein Kriegsverbrechen.

Das Gleiche erleben wir heute in der Ukraine. Washington fädelte einen Staatsstreich ein, stürzte die ukrainische Regierung und setzte eine Marionette ein. Die Marionette begann mit der Unterdrückung der russischen Gebiete in der Ost- und Südukraine, die von der sowjetischen Führung aus administrativen und politischen Gründen an die Ukraine angegliedert worden waren. Die Ukraine wollte die Verfolgung und den Artilleriebeschuss der russischen Bevölkerung nicht einstellen und zwang Russland zum Eingreifen.

Washington und seine NATO-Marionetten weiteten den Krieg schnell aus, der auf den Dritten Weltkrieg zusteuerte, bis Washington offenbar von der Drohung abließ, selbst Langstreckenraketen nach Russland zu schicken. Wir wissen es nicht genau, aber das scheint der Fall zu sein.

Kaum ist uns dieser Weg in den Krieg hoffentlich erspart geblieben, befinden wir uns auf einem anderen Weg in den Krieg: ein Angriff Israels/der USA auf den Iran. Washington schickt immer mehr Streitkräfte, angeblich, um „Israel zu schützen“, in Wirklichkeit aber, um einen Angriff auf den Iran zu unterstützen.

Der Iran ist das Ziel, denn der Iran steht Groß-Israel im Weg. Vor nicht allzu langer Zeit hielt Netanjahu, der israelische Premierminister, eine Karte von Groß-Israel hoch – vom Nil bis zum Euphrat. Erst neulich hat der zionistische israelische Finanzminister Groß-Israel erweitert. Es umfasst nun auch Saudi-Arabien.

Das Ziel der „Kriege gegen den Terrorismus“ des neokonservativen Washington im Nahen Osten – Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien, bis Russland Obamas Angriff auf Syrien blockierte – war es, den Fluss von Waffen und Geld an die Hisbollah-Miliz im Südlibanon zu stoppen. Israel, das die Wasserressourcen des Litani-Flusses begehrt, ist zweimal in den Libanon einmarschiert und hat vor, das Gebiet zu besetzen. Zweimal hat eine Dritte-Welt-Miliz – die Hisbollah – die hochgelobte israelische Armee vertrieben. Seitdem haben die Israelis den Plan gefasst, die Amerikaner die Arbeit für sie erledigen zu lassen, indem sie den Iran angreifen. Wenn der Iran zerstört werden kann, wird die Hisbollah ohne Waffen und Geld sein und das zionistische Israel kann expandieren.

Das ist die Situation im Nahen Osten. Nichtjuden und Muslime müssen sterben, damit Israel expandieren kann.

Die Muslime werden sterben, weil sie uneinig sind und seit vielen Jahrhunderten uneinig sind und so ihre Macht vergeuden. Die Nichtjuden werden sterben, weil sie durch das Holocaust-Narrativ schuldig geworden sind. „Christliche“ Evangelikale, die in keiner Weise christlich sind, glauben, es sei Gottes Wille, dass Amerikaner für Israel sterben.

Das ist der Stand der Intelligenz in der westlichen Welt.

Putins mangelndes Durchsetzungsvermögen ist einer der Gründe, warum wir vor der Gefahr eines nuklearen Armageddon stehen. Putin hat den Konflikt in der Ukraine so weit eskalieren lassen, dass er mit dem Rücken zur Wand stand und sagen musste: „Raketen auf Mütterchen Russland bedeuten, dass sich die USA und die NATO im Krieg mit Russland befinden“. Sowohl der scheidende als auch der neue NATO-Generalsekretär sagten: „Es gibt keinen Grund, Putin zu glauben. Offensichtlich zeigen diese Aussagen, dass der Westen nicht davon überzeugt ist, dass Russland kämpfen wird, egal welche Beleidigungen und Provokationen auf Putin und Russland einprasseln.

Im Nahen Osten ist Putin, nachdem er eine proaktive Führung gezeigt und Obamas Invasion in Syrien verhindert hatte, wieder reaktiv geworden und hat Israel und Washington die Initiative überlassen. Der Mangel an russischer, chinesischer und iranischer Führung hat dazu geführt, dass im Nahen Osten die gleichen Kriegsbedingungen entstanden sind.

Aus schwer nachvollziehbaren Gründen haben Russland, China und der Iran kein gegenseitiges Verteidigungsabkommen angekündigt. Ein solches Abkommen würde den Nahostkonflikt sofort beenden. Sowohl Israel als auch Washington sind verrückt, aber sie erkennen, dass sie keine Chance haben, einen Konflikt mit Russland, China und dem Iran zu überleben.

Wo ist also das Abkommen, das den Dritten Weltkrieg verhindern könnte?

Die Demokraten wollen nicht, dass die USA vor den Wahlen im November für Großisrael kämpfen, und Putin will keinen Krieg vor dem BRICS-Treffen. Also wird die Sache auf die lange Bank geschoben. Aber das Problem ist noch lange nicht gelöst.