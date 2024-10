Von Glenn Diesen

Der Wunsch der USA und des Vereinigten Königreichs, einen Stellvertreterkrieg zu führen, zerstörte den Istanbul+-Prozess

Im Februar 2022 begann Russland seine Militäroperation gegen die Ukraine, um eine Einigung zu erzwingen, nachdem eine Gruppe von NATO-Ländern das Friedensabkommen von Minsk II sieben Jahre lang untergraben hatte. Am ersten Tag nach Beginn der Feindseligkeiten bestätigte Wladimir Zelenskij, dass Moskau mit ihm Kontakt aufgenommen hatte, um über Verhandlungen auf der Grundlage der Wiederherstellung der ukrainischen Neutralität zu sprechen. Am dritten Tag einigten sich Russland und die Ukraine auf die Aufnahme von Friedensverhandlungen auf der Grundlage eines russischen Militärrückzugs als Gegenleistung. Zelensky reagierte positiv auf diese Bedingung und forderte sogar ein „kollektives Sicherheitsabkommen “ unter Einbeziehung Russlands, um den Sicherheitswettbewerb, der den Krieg ausgelöst hatte, zu entschärfen.

Die darauf folgenden Gespräche werden als Istanbuler Verhandlungen bezeichnet, bei denen Russland und die Ukraine kurz vor einer Einigung standen, bevor die USA und das Vereinigte Königreich diese sabotierten, wie zahlreiche Personen aus dem Umfeld des Prozesses behaupten.

Washington lehnt Verhandlungen ohne Vorbedingungen ab

Für Washington gab es große Anreize, die große Stellvertreterarmee, die es in der Ukraine aufgebaut hatte, zu nutzen, um Russland als strategischen Rivalen zu schwächen, anstatt ein neutrales Kiew zu akzeptieren. Am ersten Tag nach Beginn der Militäroperation, als sich Zelensky für die Aufnahme von Verhandlungen ohne Vorbedingungen aussprach, wies der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, diese Haltung zurück und erklärte, Russland müsse zunächst alle seine Streitkräfte abziehen.

„Jetzt sehen wir, wie Moskau vorschlägt, dass die Diplomatie aus dem Gewehrlauf heraus stattfindet oder während Moskaus Raketen, Mörser und Artillerie auf das ukrainische Volk zielen. Das ist keine echte Diplomatie… Wenn es Präsident Putin mit der Diplomatie ernst ist, weiß er, was er tun kann. Er sollte die Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung sofort einstellen, den Rückzug seiner Truppen aus der Ukraine anordnen und der Welt ganz klar und unmissverständlich zu verstehen geben, dass Moskau zu einer Deeskalation bereit ist.“

Dies war eine Aufforderung zur Kapitulation, denn die russische Militärpräsenz in der Ukraine war Moskaus Druckmittel, um das Ziel der Wiederherstellung der Neutralität Kiews zu erreichen. Knapp einen Monat später wurde Price gefragt, ob Washington Friedensgespräche unterstützen würde, was er verneinte, da der Konflikt Teil eines größeren Kampfes sei:

„Dieser Krieg ist in vielerlei Hinsicht größer als Russland, er ist größer als die Ukraine… Der springende Punkt ist, dass hier Prinzipien auf dem Spiel stehen, die überall anwendbar sind, sei es in Europa, sei es im Indopazifik oder irgendwo dazwischen.“

Die USA und das Vereinigte Königreich fordern einen langen Krieg: Russland mit Ukrainern bekämpfen

Ende März 2022 erklärte Zelensky in einem Interview mit The Economist : „Es gibt im Westen einige, denen ein langer Krieg nichts ausmacht, weil er Russland erschöpft, selbst wenn dies den Untergang der Ukraine bedeutet und ukrainische Menschenleben kostet“.

Israelische und türkische Vermittler haben inzwischen bestätigt, dass sowohl die Ukraine als auch Russland bereit waren, einen Kompromiss zur Beendigung des Krieges zu schließen, bevor die USA und das Vereinigte Königreich eingriffen, um den Ausbruch des Friedens zu verhindern.

Zelensky hatte den ehemaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett kontaktiert, um bei den Gesprächen zu helfen. Bennett stellte fest, dass Putin zu „großen Zugeständnissen “ bereit war, wenn die Ukraine ihre Neutralität wiederherstellen würde, um die NATO-Expansion zu beenden. Zelensky akzeptierte diese Bedingung und „beide Seiten wollten unbedingt einen Waffenstillstand“.

Bennett argumentierte jedoch, die USA und das Vereinigte Königreich hätten sich eingemischt und das Friedensabkommen blockiert, da sie einen langen Krieg befürworteten. Da der Westen über ein schlagkräftiges ukrainisches Militär verfügte, lehnte er das Istanbuler Friedensabkommen ab, und es gab eine „Entscheidung des Westens, Putin weiter zu schlagen “, anstatt den Frieden zu suchen.

Die türkischen Unterhändler kamen zu demselben Schluss: Russland und die Ukraine einigten sich darauf, den Konflikt durch die Wiederherstellung der Neutralität der Ukraine zu lösen, aber die NATO beschloss, Russland mit den Ukrainern als Stellvertreter zu bekämpfen. Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu argumentierte, dass einige NATO-Staaten den Krieg verlängern wollten, um Russland ausbluten zu lassen:

„Nach den Gesprächen in Istanbul dachten wir nicht, dass der Krieg so lange dauern würde… Aber nach dem Treffen der NATO-Außenminister hatte ich den Eindruck, dass es innerhalb der NATO-Mitgliedsstaaten einige gibt, die wollen, dass der Krieg weitergeht – damit der Krieg weitergeht und Russland geschwächt wird. Ihnen ist die Situation in der Ukraine ziemlich egal.“

Numan Kurtulmus, der stellvertretende Vorsitzende der politischen Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, bestätigte, dass Zelensky bereit war, das Friedensabkommen zu unterzeichnen, bevor die USA intervenierten:

„Dieser Krieg ist kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine, sondern ein Krieg zwischen Russland und dem Westen. Indem sie die Ukraine unterstützen, beginnen die Vereinigten Staaten und einige europäische Länder, diesen Krieg zu verlängern. Was wir wollen, ist ein Ende dieses Krieges. Irgendjemand versucht, den Krieg nicht zu beenden. Die USA sehen die Verlängerung des Krieges als ihr Interesse an.“

Der ukrainische Botschafter Aleksandr Chalyi, der an den Friedensgesprächen mit Russland teilgenommen hat, bestätigt, dass Putin „alles versucht ‚ habe, um ein Friedensabkommen zu erreichen, und dass es ihnen gelungen sei, ‘einen sehr realen Kompromiss zu finden.“ David Arakhamia, ein ukrainischer Parlamentsabgeordneter und Vorsitzender von Zelenskys politischer Partei, sagte, die Hauptforderung Russlands sei die ukrainische Neutralität. „Sie waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir, wie einst Finnland, die Neutralität akzeptieren und uns verpflichten würden, nicht der NATO beizutreten. Das war in der Tat der wichtigste Punkt. Alles andere sind kosmetische und politische ‚Zusätze‘.“ Auch Aleksey Arestovich, der ehemalige Berater von Zelensky, bestätigte, dass es Russland vor allem um die Wiederherstellung der Neutralität der Ukraine ging.

Das Haupthindernis für den Frieden war damit überwunden, da Zelensky Neutralität bei den Verhandlungen anbot. Das vorläufige Friedensabkommen wurde von Fiona Hill, einer ehemaligen Beamtin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, und Angela Stent, einer ehemaligen Geheimdienstbeauftragten für Russland und Eurasien, bestätigt. Hill und Stent verfassten einen Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs, in dem sie die wichtigsten Punkte des Abkommens darlegen:

„Russische und ukrainische Unterhändler schienen sich vorläufig auf die Umrisse einer ausgehandelten Zwischenlösung geeinigt zu haben: Russland würde sich auf seine Position vom 23. Februar zurückziehen, als es einen Teil der Donbass-Region und die gesamte Krim kontrollierte, und im Gegenzug würde die Ukraine versprechen, keine NATO-Mitgliedschaft anzustreben und stattdessen Sicherheitsgarantien von einer Reihe von Ländern zu erhalten.“

Boris Johnson reist nach Kiew

Was ist aus dem Friedensabkommen von Istanbul geworden? Am 9. April 2022 reiste der britische Premierminister Boris Johnson in aller Eile nach Kiew, um das Abkommen zu sabotieren, und nannte die Morde in Buka als Vorwand. Ukrainische Medien berichteten, Johnson sei mit zwei Botschaften nach Kiew gereist:

„Die erste lautet, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist, auf den man Druck ausüben sollte, anstatt mit ihm zu verhandeln. Und die zweite ist, dass die Ukraine zwar bereit ist, einige Vereinbarungen über Garantien mit Putin zu unterzeichnen, sie [das Vereinigte Königreich und die USA] aber nicht.“

Im Juni 2022 erklärte Johnson vor der G7 und der NATO, dass die Lösung für den Krieg „strategisches Durchhaltevermögen ‚ sei und ‘jetzt nicht die Zeit ist, sich mit einem schlechten Frieden zufrieden zu geben und die Ukrainer zu ermutigen, sich damit zufrieden zu geben“.

Johnson veröffentlichte auch einen Meinungsartikel im Wall Street Journal , in dem er sich gegen jegliche Verhandlungen aussprach. „Der Krieg in der Ukraine kann nur durch eine Niederlage Wladimir Putins beendet werden.“ Vor Johnsons Reise nach Kiew befragte der Historiker Niall Ferguson mehrere amerikanische und britische Politiker, die bestätigten, dass die Entscheidung getroffen wurde, „den Konflikt auszuweiten und damit Putin ausbluten zu lassen ‚, da ‘das einzige Endspiel jetzt das Ende des Putin-Regimes ist.“

Der deutsche General a.D. Harald Kujat, ehemaliger Chef der deutschen Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, bestätigte, dass Johnson die Friedensverhandlungen sabotiert habe. Kujat sagte: „Die Ukraine hatte zugesagt, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten und keine ausländischen Truppen oder Militäreinrichtungen zuzulassen ‚, während ‘Russland offenbar zugestimmt hatte, seine Streitkräfte auf den Stand vom 23. Februar zurückzuziehen“. Doch „Boris Johnson intervenierte am 9. April in Kiew und verhinderte eine Unterzeichnung. Er begründete dies damit, dass der Westen nicht bereit für ein Ende des Krieges sei.

Kujat zufolge verlangte der Westen eine russische Kapitulation. „Jetzt wird immer wieder der vollständige Rückzug als Voraussetzung für Verhandlungen gefordert.“ Er begründete diese Haltung mit den Kriegsplänen der USA gegen Russland:

„Vielleicht wird man eines Tages die Frage stellen, wer diesen Krieg nicht verhindern wollte… Ihr erklärtes Ziel ist es, Russland politisch, wirtschaftlich und militärisch so weit zu schwächen, dass sie sich dann ihrem geopolitischen Rivalen zuwenden können, dem einzigen, der ihre Vormachtstellung als Weltmacht gefährden kann: China… Nein, in diesem Krieg geht es nicht um unsere Freiheit… Russland will verhindern, dass sein geopolitischer Rivale USA eine strategische Überlegenheit erlangt, die Russlands Sicherheit bedroht.“

Was wurde der Ukraine von den USA und dem Vereinigten Königreich gesagt? Warum ging Zelensky einen Deal ein, wenn er doch wusste, dass einige westliche Staaten die Ukraine nutzen wollten, um Russland in einem langen Krieg zu zermürben – selbst wenn dies die Ukraine zerstören würde? Zelensky erhielt wahrscheinlich ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte: Wenn Zelensky den Frieden mit Russland anstrebte, würde er keine Unterstützung aus dem Westen erhalten, und es wäre absehbar, dass es zu einem Aufstand der rechtsextremen/faschistischen Gruppen kommen würde, die von den USA bewaffnet und ausgebildet worden waren. Würde sich Zelensky hingegen für den Krieg entscheiden, so würde die NATO alle erforderlichen Waffen schicken, um Russland zu besiegen, die NATO würde lähmende Sanktionen gegen Russland verhängen und die internationale Gemeinschaft unter Druck setzen, Russland zu isolieren. Auf diese Weise könnte Zelensky erreichen, was sowohl Napoleon als auch Hitler nicht gelungen war – Russland zu besiegen.

Arestowitsch erklärte 2019, dass ein großer Krieg mit Russland der Preis für den NATO-Beitritt sei. Er sagte voraus, dass der drohende Beitritt der Ukraine zur NATO „Russland zu einer groß angelegten Militäroperation gegen die Ukraine provozieren “ würde und die Ukraine der NATO beitreten könnte, nachdem sie Russland besiegt hätte.

Der Sieg über Russland wurde als sicher angenommen, da die Ukraine lediglich die Speerspitze eines umfassenderen Stellvertreterkrieges der NATO sein würde. „In diesem Konflikt werden wir vom Westen sehr aktiv unterstützt werden – mit Waffen, Ausrüstung, Hilfe, neuen Sanktionen gegen Russland und der durchaus möglichen Einführung eines NATO-Kontingents, einer Flugverbotszone usw. Wir werden nicht verlieren, und das ist gut so.“

Die NATO schaltete ihre Propagandamaschine an, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass ein Krieg gegen Russland der einzige Weg zum Frieden sei. Die russische „Invasion“ war „unprovoziert“; Moskaus Ziel war es, die gesamte Ukraine zu erobern, um die Sowjetunion wiederherzustellen; Russlands Rückzug aus Kiew war kein Zeichen des guten Willens, der erwidert werden sollte, sondern ein Zeichen der Schwäche; es war unmöglich, mit Putin zu verhandeln; und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte anschließend, dass „Waffen der Weg zum Frieden sind“.

Die westliche Öffentlichkeit, die jahrzehntelang mit antirussischer Propaganda indoktriniert worden war, glaubte, die NATO sei lediglich eine passive dritte Partei, die die Ukraine vor der jüngsten Reinkarnation Hitlers schützen wolle. Zelensky wurde die Rolle des neuen Churchill zugewiesen, der tapfer bis zum letzten Ukrainer kämpfte, anstatt einen schlechten Frieden zu akzeptieren.

Das unvermeidliche Istanbul+-Abkommen zur Beendigung des Krieges

Der Krieg verlief nicht wie erwartet. Russland baute eine starke Armee auf und besiegte die von der NATO aufgebaute ukrainische Armee. Die Sanktionen wurden durch die Neuausrichtung der Wirtschaft auf den Osten überwunden, und statt isoliert zu sein, übernahm Russland eine führende Rolle beim Aufbau einer multipolaren Weltordnung.

Wie kann der Krieg beendet werden? Der Vorschlag eines Abkommens über die Mitgliedschaft in der NATO im Tausch gegen Land lässt außer Acht, dass Russlands wichtigstes Ziel nicht das Territorium, sondern die Beendigung der NATO-Erweiterung ist, da diese als existenzielle Bedrohung angesehen wird. Die NATO-Erweiterung ist die Ursache des Konflikts und der Territorialkonflikt die Folge, so dass territoriale Zugeständnisse der Ukraine im Gegenzug zur NATO-Mitgliedschaft nicht in Frage kommen.

Die Grundlage für jedes Friedensabkommen muss die Istanbul+-Formel sein. Ein Abkommen zur Wiederherstellung der Neutralität der Ukraine und territoriale Zugeständnisse als Konsequenz aus dem fast dreijährigen Krieg. Die Drohung, die NATO nach dem Ende des Krieges zu erweitern, ist lediglich ein Anreiz für Russland, strategische Gebiete von Charkow bis Odessa zu erobern und dafür zu sorgen, dass nur ein dysfunktionaler ukrainischer Rumpfstaat übrig bleibt, der nicht gegen Russland eingesetzt werden kann.

Dies ist ein grausames Schicksal für die ukrainische Nation und die Millionen von Ukrainern, die so sehr gelitten haben. Es war auch ein vorhersehbares Ergebnis, wie Zelensky im März 2022 warnte. „Es gibt im Westen einige, denen ein langer Krieg nichts ausmacht, weil er Russland erschöpft, selbst wenn dies den Untergang der Ukraine bedeutet und ukrainische Menschenleben kostet.“