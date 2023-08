Der Weg zum Totalitarismus (Teil 3)

CJ Hopkins

Die Deutschen stellen mich also wegen meiner Gedankenverbrechen vor Gericht, und anscheinend wurde ich bereits für schuldig befunden und verurteilt. Haben Sie Geduld mit mir und ich werde versuchen, es zu erklären.

Das Landgericht Berlin hat einen sogenannten „Strafbefehl“ oder „Strafbescheid“ erlassen, in dem mir mitgeteilt wird, dass ich in Deutschland offiziell strafbar bin, weil ich zwei Tweets getwittert habe. Nach Angaben meines Anwalts wird nun ein Prozess anberaumt, bei dem mein Anwalt den Fall vor dem Richter verhandeln wird, der gerade den „Strafbefehl“ erlassen hat. Bei dieser Verhandlung wird der Richter den Argumenten, die mein Anwalt bereits schriftlich vorgebracht hat, aufmerksam zuhören, sie sorgfältig prüfen und mich erneut für schuldig erklären. Dann wird der Richter die „Strafanordnung“ erneut bestätigen.

Lesen Sie den Absatz noch einmal.

Nach Abschluss meines kafkaesken Prozesses wird mein Anwalt eine Reihe von Berufungsverfahren einlegen, die scheitern. Dann muss ich mich entscheiden, ob ich eine Geldstrafe von 3.600 Euro zahle oder für 60 Tage ins deutsche Gefängnis gehe.

Dieser Prozess wird Monate, wenn nicht Jahre dauern und mich weiß Gott wie viel Geld an Anwaltsgebühren, Gerichtskosten und dann die Geldstrafe von 3.600 € kosten. Ja, ich werde die Strafe bezahlen. Ich werde nicht 60 Tage lang ins deutsche Gefängnis gehen. Das Leben ist zu kurz, und ich werde älter, und es würde nichts bringen, außer mich zu einem narzisstischen Spektakel zu machen.

Was jedoch etwas bewirken wird (ich weiß nicht wie viel, aber etwas), ist, wenn ich den gesamten Prozess bis zum Ende durchschaue und ihn so gut wie möglich beleuchte, denn mein Fall ist nur einer von vielen Solche Fälle, und die wahre Geschichte hier handelt nicht von mir, sondern von der Unterdrückung politischer Meinungsverschiedenheiten, die nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern im gesamten Westen durchgeführt wird.

Es gibt nicht viele Medien, die über diese Geschichte berichten, keine Medien mit nennenswerter Reichweite. Wenn Sie diese Kolumne lesen, kennen Sie wahrscheinlich verschiedene alternative Medienkanäle, aber die meisten dieser Kanäle sind unter Quarantäne gestellt, wo „normale“ Menschen sie nie sehen müssen, und werden als „unzuverlässige Quellen“ und Anbieter delegitimiert „Fehlinformationen“ und so weiter.

Es gibt ein paar größere Quellen, die über die Geschichte berichten, die auch zunehmend als „illegitim“ gebrandmarkt werden: Matt Taibbis Racket News, Michael Shellenbergers Public, Glenn Greenwalds Locals Operations, und ich bin mir sicher, dass ich noch ein paar mehr vergessen habe, verzeihen Sie mir.

Der Punkt ist, es sei denn, Sie sind Gründungsmitglied des Clubs der „Wissenschaftsleugner, Verschwörungstheorien, Hassreden, Impfgegner, Falschinformationen von Links- oder Rechtsextremisten“ – also von Leuten, die seltsame „Malinformationisten“ lesen ”-Publikationen wie The Grayzone, OffGuardian, ZeroHedge, Dissident Voice und Unlimited Hangout, und die planen, für Bobby Kennedy oder, Gott steh uns bei, Donald Trump zu stimmen – Sie wissen wahrscheinlich nicht, was ich meine, wenn ich von „Durchgreifen gegen Andersdenkende“ spreche … oder Sie haben eine und denken, es sei einfach nur gut so.

Ich werde kein Blatt vor den Mund nehmen. Die Leute, die denken, dass es gut läuft, sind Totalitaristen. Sie sind Faschisten. Sie begrüßen das Vorgehen gegen Andersdenkende. Sie begrüßen die Kriminalisierung abweichender Meinungen. Sie begrüßen die Zensur politischer Reden, jeder Rede, mit der sie nicht einverstanden sind. Sie wollen, dass ihre politischen Gegner im Gefängnis bleiben. Sie wollen, dass jeder bestraft wird, der nicht ihrer Meinung ist. Sie wollen, dass Leute, die sie beleidigen, abgesagt werden. Sie wollen, dass jeder, der sich weigert, sich ihrer offiziellen Ideologie anzupassen, ausgelöscht wird.

Ich nenne diese Leute seit einigen Jahren „Totalitaristen“ und „Faschisten“. Das macht mir keinen Spaß. Ich mache es nicht unentgeltlich. Einige dieser Leute waren meine Freunde. Ich mache das, indem ich diese Leute „Faschisten“ nenne und den entstehenden Totalitarismus, der überall im Westen ausbricht, mit anderen, früheren totalitären Systemen vergleiche, wie dem Stalinismus (tut mir leid, marxistische Freunde) und, ja, mit dem verdammten Nazi-Deutschland. Denn trotz der Tatsache, dass es zahlreiche Unterschiede gibt, ist vieles davon Totalitarismus wie aus dem Lehrbuch. Nackter Lehrbuch-Totalitarismus. Es gibt kein anderes, schöneres Wort dafür … oder für diejenigen, die es mit Begeisterung annehmen.

Ich werde die Beweise für diese Behauptung nicht noch einmal vorlegen. Ich habe das bis zum Überdruss getan, einen Großteil davon in meinem neuesten Buch, das von Amazon in mehreren Ländern verboten wurde und das auf anderen Amazon-Websites mit der Warnung versehen ist, „die WHO, die CDC“ oder Ihre örtliche nationale Gesundheitsbehörde aufzusuchen. „Für die neuesten Informationen zu Covid-19 und Impfstoffen“, bevor Sie über den Kauf nachdenken, und dessen Cover im Begriff ist, mich zu einem offiziellen „Hassverbrecher“ mit Vorstrafen zu machen.

Wie ich in einer früheren Kolumne ausführlicher erklärt habe, sind der Vorwand für diese sogenannte „Hassverbrechen“-Strafverfolgung zwei Tweets, die ich vor fast genau einem Jahr über das Cover desselben Buches getwittert habe, das die Einführung der „Neuen Normalität“ (d. h. des neuen Totalitarismus) in den Jahren 2020 und 2021 dokumentiert.

Hier sind die beiden Tweets, die meine „Hassverbrechen“ darstellen:

Auf der linken Seite steht: „Die Masken sind Symbole der ideologischen Konformität.“ Das ist alles, was sie sind. Das ist alles, was sie jemals waren. „Hören Sie auf, so zu tun, als wären sie jemals etwas anderes gewesen, oder gewöhnen Sie sich daran, sie zu tragen.“ Das rechte ist ein Zitat von Karl Lauterbach, dem deutschen Gesundheitsminister. Darin heißt es: „Die Masken senden immer ein Signal.“ Das Bild ist das Cover meines Buches.

Sagen Sie über mich und mein Schreiben was Sie wollen. Ich kann „provokativ“ sein und einige meiner politischen Satire sind bombastisch übertrieben, aber wie Matt Taibbi es kürzlich in einem Artikel von Racket News ausdrückte …

„Es gibt keine Menge Drogen, die, wenn sie konsumiert würde, einen rational denkenden Menschen zu dem Schluss kommen lassen würden, dass die Schriften von C.J. Hopkins ‚die Ziele einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation‘ fördern. Ob ich ihm zustimme oder nicht, und das tue ich zunehmend, er nutzte seine bildhafte Sprache dazu, die pauschalen Notstandserklärungen, die während der Pandemie weltweit verbreitet waren (und in Deutschland besonders autoritär waren), mit den Taktiken der Nazis zu vergleichen.“

Und genau dafür werde ich von den deutschen Behörden angeklagt und „bestraft“, nämlich „die Ziele einer nationalsozialistischen Organisation zu fördern“ … im Grunde für die Förderung des Nationalsozialismus, weil ich diese beiden Tweets getwittert habe.

Hier handelt es sich nicht um eine komplexe rechtliche Frage. Ja, Hakenkreuze sind in Deutschland verboten, wenn Sie Nazi sind oder den Nationalsozialismus oder Faschismus fördern, aber sie sind für Zwecke der „staatsbürgerlichen Bildung, Bekämpfung verfassungsfeindlicher Aktivitäten, Kunst, Wissenschaft, Forschung und Bildung, Berichterstattung und Veranstaltungen über Geschichte und Gegenwart“ und ähnliche Zwecke nach deutschem Recht erlaubt. Glauben Sie ernsthaft, dass die deutsche Hasskriminalitätspolizei und der Staatsanwalt und der Richter das nicht verstehen? Natürlich verstehen sie das. Sie sind keine völligen Idioten. Sie wissen, dass die Anschuldigungen nur ein Vorwand sind. Und sie wissen, dass wir wissen, dass die Anschuldigungen nur ein Vorwand sind. Es ist Ihnen egal. Sie müssen nicht. Sie müssen nicht einmal so tun, als würden sie sich an die Rechtsstaatlichkeit halten. Nicht länger. Weil sie wissen, dass die Mehrheit der Massen auf ihrer Seite ist.

Der Zweck solcher Strafverfolgungen (und viel ernsterer und bedeutsamerer Strafverfolgungen, wie der von Julian Assange) besteht darin, eine Botschaft zu senden. Die unverblümte Missachtung der Rechtsstaatlichkeit, die offensichtliche Absurdität der Anschuldigungen, die offene Missachtung demokratischer Prinzipien sind Teil der Botschaft. Es ist keine Botschaft über das Gesetz. Es ist eine Botschaft über Macht. Wer sie hat und wer nicht. Und was passiert mit denen, die sich dem nicht beugen wollen?

Die Botschaft richtet sich nicht an mich oder an wichtigere Persönlichkeiten wie Julian Assange oder die vielen anderen weniger bekannten Dissidenten, an denen derzeit Exempel statuiert werden. Wir sind nur das Medium, das die Botschaft vermittelt. Wir sind der Lieferservice. Die Nachricht ist für Sie.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie die Nachricht verstehen. Die Frage ist … wie werden Sie reagieren?

Ich meine nicht, dass Sie Ihre Hauptstadt „stürmen“. Bitte gehen Sie nicht raus und lassen sich erschießen. Ich meine, werden Sie uns dabei helfen, ein Licht in die Richtung zu werfen, in die wir gehen? Weil es verdammt dunkel ist. Leute bieten mir an, mir Geld zu schicken, um meine Rechtskosten zu decken, und ich bin sehr dankbar, weil ich es benötigen werde (und hier erfahren Sie, wie das geht), aber ich denke, was wir machen müssen, ist etwas schwieriger, kostet mehr und ist viel wichtiger.

Wir müssen mit den Totalitaristen reden … ja, denen, die uns in Lager stecken wollen. Wenn wir sie nicht erreichen können, sind wir wahrscheinlich am Arsch. Und es gibt jetzt die Gelegenheit, dies zu tun. Es ist nicht 2020 oder 2021. Die Massenhysterie hat bei vielen Menschen nachgelassen. Ich weiß, nicht bei allen, aber bei einigen, bei vielen. Einige davon sind endlich erreichbar.

Nutzen Sie die Chance, sprechen Sie mit denen, die Sie kennen oder früher kannten. Versuchen Sie, zu ihnen durchzudringen. Nicht die starren, fanatischen und schäumenden Typen, die es kaum erwarten können, dass die „Notmaßnahmen“ wieder eingeführt werden. Die anderen … Sie kennen die, die ich meine. Die, die raus wollen. Man kann es in ihren Augen sehen. Nutzen Sie die Chance. Sprechen Sie mit diesen Leuten. Totalitarismus, Faschismus, das ist keine Identität. Es ist eine Denkweise. Niemand wird als Faschist geboren. Menschen können deprogrammiert werden. Einige von ihnen können. Und an diesem Punkt benötigen wir jede Hilfe, die wir bekommen können.

Wenn Sie also zu den netten und großzügigen Leuten gehören, die gefragt haben, was Sie machen können, um zu helfen, und mir angeboten haben, mir Geld zu schicken, dann schicken Sie mir das Geld auf jeden Fall – vielen Dank, ich war überwältigt von Ihren Vorschlägen und Nachrichten, und es tut mir leid, dass ich nicht auf alle persönlich antworten kann – aber überlegen Sie auch, was ich vorschlage, wenn Sie sich möglicherweise dazu durchringen können. Wenn Sie das nicht können, verstehe ich das vollkommen. Glauben Sie mir, ich bin immer noch genauso wütend wie Sie. Ich bin verletzt. Ich fühle mich betrogen und verlassen. Ich habe das Gefühl, dass es einigen von euch auch so geht. Ich weiß also, was ich verlange, wenn ich Sie bitte, mit den Totalitaristen der Neuen Normalität zu sprechen, mit denen, die vielleicht erreichbar sind.

Wenn Sie es noch nicht können, tun Sie es nicht. Aber wenn Sie dazu in der Lage sind, versuchen Sie es.

Versuchen Sie nicht, sie davon zu überzeugen, dass Sie Recht und sie Unrecht hatten. Bringen Sie einfach ein Licht auf den Weg, auf dem wir uns befinden. Versuchen Sie, ihnen klarzumachen, wohin wir gehen. Unabhängig davon, wer in welcher Sache auch immer Recht und wer Unrecht hatte, gehen wir alle gemeinsam diesen Weg.

Persönlich würde ich diesen Weg lieber nicht bis zum Ende gehen und mit dem konfrontiert werden, was sich dieses Mal dort befindet.