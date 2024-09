Der Welt fehlt es an intelligenter Führung

Paul Craig Roberts

Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass wir auf ein nukleares Armageddon zusteuern.

Wie die Leser wissen, bewundere ich den russischen Präsidenten Putin, aber aus den Gründen, aus denen ich ihn bewundere, ist er ein gescheiterter Kriegsherr.

Putin ist das Produkt einer alten Vorstellung von Außenpolitik als einem rationalen Unterfangen, das von Gentlemen geführt wird, die sich eher auf Vereinbarungen als auf Machtdurchsetzung verlassen. Wenn er es mit Nicht-Gentlemen zu tun hat, stellt Putin fest, dass er seine Karten falsch ausgespielt hat und ihm die Macht fehlt.

Ich spreche von konventioneller Macht. Er ist ohne Armee in den Krieg im Donbas gezogen und hat immer noch keine. Deshalb liegt die Verteidigung Russlands jetzt in den taktischen Atomwaffen. Sobald diese zum Einsatz kommen, ist es aus.

Putin hat nicht verstanden, dass der von Washington provozierte Konflikt in der Ukraine schnell gewonnen werden muss. Seit 2014, als Washington die ukrainische Regierung stürzte und Putin nichts unternahm, hat er die Realität nicht verstanden. Er hat bisher nicht die massive russische Armee aufgebaut, die Washingtons NATO-Marionetten zum Nachdenken bringen würde.

Wie ein Führer von Putins Qualität so versagen kann, ist mir ein Rätsel. Vielleicht ist Putin ein westlicher Liberaler, der durch jahrzehntelange Propaganda von Voice of America und Radio Free Europe in der Sowjetunion geprägt wurde. Viele russische Intellektuelle, die als atlantische Integrationisten bekannt sind, sind ein Produkt der Washingtoner Propaganda und daher eine Bedrohung für Russland.

Putin hat keine seiner roten Linien durchgesetzt. Folglich wurde jede Einzelne überschritten, ohne dass dies für den Westen Konsequenzen gehabt hätte. Die letzte westliche Unverschämtheit war der Einmarsch in Kursk unter amerikanischer Führung. Putin sagte, die Angreifer würden zur Rechenschaft gezogen, aber die sehr begrenzten Angriffe auf einige ukrainische militärische und zivile Infrastruktureinrichtungen können kaum als Kriegshandlungen bezeichnet werden.

Wenn wir uns dem Nahen Osten zuwenden, sehen wir die gleiche Unfähigkeit, die Realität zu sehen. Israel hat das schwachsinnige Regime von George W. Bush (in Wirklichkeit Dick Cheney) benutzt, um die Länder auszuschalten, die sich der israelischen Expansion im Nahen Osten widersetzt haben – Irak, Syrien, Iran. Washington hat den Irak für Israel unter dem Vorwand eines “Krieges gegen den Terror” und gegen “Massenvernichtungswaffen” zerschlagen, und die dummen Amerikaner sind darauf hereingefallen. Doch bevor das Obama-Regime seinen Angriff auf Syrien starten konnte, war Russland zur Stelle und rettete das Land.

Jetzt hat Israel Washington auf den Iran angesetzt. Und warum? Weil der Iran die Hisbollah-Miliz im Libanon finanziert und bewaffnet, die bereits zwei israelische Invasionen erfolgreich abgewehrt hat. Wenn es Israel gelingt, Washington dazu zu bringen, den Iran loszuwerden, kann es den Südlibanon und vielleicht das ganze Land einnehmen.

Nachdem die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen gebunden waren, war dies der perfekte Zeitpunkt für Syrien, die Golanhöhen zurückzuerobern, und für die Hisbollah, den Norden Israels zu überrennen. Der Iran hätte den Iron Dome ausschalten und die israelischen Luftwaffenstützpunkte und Militäreinrichtungen zerstören können.

Doch nichts geschah.

Israel sah nur Unentschlossenheit und Schwäche und begann eine Kampagne von Angriffen auf Syrien, die Hisbollah und Attentate auf Menschen im Iran.

Nach einem Attentat in der iranischen Hauptstadt sagte der iranische Führer, er werde Israel eine Lektion erteilen. Aber das hat er nicht getan. Alles, was der Iran getan hat, war, Israel zu sagen, dass er in der Lage ist, die Eiserne Kuppel zu durchbrechen und Israel zu zerstören. Stattdessen hat der Iran dummerweise seine Fähigkeit enthüllt und Israel in einem Akt völliger Dummheit in Alarmbereitschaft versetzt.

Syrien verfügt angeblich über das russische Luftabwehrsystem S-300, aber entweder funktioniert es nicht oder die Russen lassen nicht zu, dass Syrien es einsetzt, um die israelischen und amerikanischen Luftangriffe auf Syrien abzuschrecken, die unvermindert weitergehen. Man fragt sich, warum Russland sich die Mühe gemacht hat, einzugreifen.

Es drängt sich die Frage auf, ob Putin und der fast ebenso unrealistische chinesische Staatschef dem Iran und der Hisbollah auf den Leim gehen und glauben, sie würden einen größeren Krieg verhindern. Im Gegenteil, sie tragen zum Ausbruch eines größeren Krieges bei.

Es scheint, dass weder die russische noch die chinesische oder die iranische Regierung sich der Situation ausreichend bewusst sind, um zu verstehen, dass das Fehlen einer wirksamen Reaktion auf Aggression zu mehr und schlimmeren Aggressionen führt.

Im Iran befinden sich zwei von Washingtons Flugzeugträgerverbänden, US-Soldaten und US-Kampfflugzeuge. Warum sind sie dort? Sicherlich nicht, um Israel aus Gaza zu retten.

Was sagt uns das?

Es gibt keine russischen oder chinesischen Streitkräfte in der Region.

Was sagt uns das?

So wie es keine wirksame Antwort auf Israels Völkermord an den Palästinensern gibt, gibt es auch keine wirksame Antwort auf Washingtons Aggression gegen Russland, China und den Iran.

Es wäre so einfach, diese gefährliche Aggression zu stoppen. Es bräuchte nur eine einfache Sache – eine öffentliche Erklärung Russlands, Chinas und des Iran, dass die drei Länder einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag unterzeichnet haben und ein Angriff auf einen von ihnen ein Angriff auf alle ist.

Das würde den Nahostkonflikt beenden, und es würde die ansonsten sichere Zunahme der NATO-Angriffe, wenn auch nur mit Langstreckenraketen, auf Mütterchen Russland beenden, die, wenn Putin nicht kapituliert, zu einem nuklearen Dritten Weltkrieg führen werden.

Wo ist der notwendige Vertrag, der den Weg zum nuklearen Armageddon stoppt? Warum sind die Führer Russlands, Chinas und Irans handlungsunfähig?

*

Paul Craig Roberts ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Autor. Er hatte früher ein Amt in einem Unterkabinett der US-Bundesregierung inne und lehrte an mehreren US-Universitäten.