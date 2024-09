Indische Anwälte fordern Entschädigung für Geschädigte und Tote durch den Impfstoff COVID

Veena Johari und Sandhya Srinivasan haben kürzlich im Indian Journal of Medical Ethics einen Leitartikel über die Entschädigung für schwere Verletzungen und Todesfälle nach der COVID-19-Impfung veröffentlicht, in dem sie argumentieren, dass Regierungen und Impfstoffhersteller auf der Grundlage des Gerechtigkeitsprinzips eine ethische Verantwortung haben, Menschen, die nach der Verabreichung des Impfstoffs schwere Verletzungen erlitten haben oder gestorben sind, eine verschuldensunabhängige Entschädigung zu zahlen. Warum ist die Forderung nach verschuldensunabhängiger Entschädigung besonders wichtig? Weil es unter den Bedingungen, unter denen das Covid-19-Impfprogramm durchgeführt wurde, schwierig ist, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und der Verletzung herzustellen. Die Maßnahmen der indischen Regierung im Kontext des COVID-19-Programmes, wie z. B. die Genehmigung der Schnellimpfstoffe ohne die Erhebung der Sicherheitsdaten, die selbst für eine Notfallgenehmigung erforderlich sind, die Verabreichung der Impfstoffe ohne informierte Zustimmung, die Herausgabe von Richtlinien, die die Menschen zur Einnahme des Impfstoffs zwangen, und die Nichtdurchführung einer systematischen Untersuchung von Verletzungen nach der Impfung – so die Autoren – legen der Regierung eine weitere Last auf, “diejenigen zu entschädigen, die durch diese ethischen und rechtlichen Verstöße im Rahmen des Programms geschädigt wurden.” In diesem kürzlich erschienenen Papier führen die Autoren Beispiele für Entschädigungen für COVID-19-Impfstoffverletzungen als Referenz an.

TrialSite hat einige potenzielle Herausforderungen im Zusammenhang mit dem indischen COVID-19-Impfstoffprogramm untersucht, an dem das Serum Institute of India, der weltweit größte Impfstoffhersteller, und Bharat Biotech beteiligt sind.

Das Serum Institute of India hat die Lizenz für den Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca erworben, einen viralen Vektorimpfstoff, der ursprünglich an der Universität Oxford entwickelt und als Covishield vertrieben wurde. AstraZeneca hat das Produkt vom Markt genommen, und im Vereinigten Königreich, in Australien und sogar in Amerika sind mehrere Klagen wegen Vertragsbruchs während der klinischen Versuche anhängig. Aus einer Reihe von Gründen, darunter Sicherheitsdaten, wurde der Impfstoff von AstraZeneca in den Vereinigten Staaten nie vermarktet.

Die Medien berichteten darüber, dass die indischen Aufsichtsbehörden das Zulassungsverfahren für COVID-19-Impfstoffe wahrscheinlich überstürzt haben. Wir haben Szenarien gefunden , in denen wahrscheinlich Impfstoffdaten in Indien manipuliert wurden. TrialSite berichtete über mehrere Todesfälle in Indien im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen. Einer der Fälle betraf den Tod von zwei Mädchen und eine Gerichtsverhandlung vor dem Obersten Gerichtshof Indiens.

In diesem jüngsten, im Indian Journal of Medical Ethics veröffentlichten Artikel zitieren die Autoren eine Aussage im Rahmen der Sammelklage im Vereinigten Königreich und stellen fest, dass der Oberste Gerichtshof Indiens einen Antrag auf Einsetzung eines Expertengremiums des All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) unter Leitung des Direktors des AIIMS und unter Aufsicht eines pensionierten Richters des Obersten Gerichtshofs erhalten hat, das die Nebenwirkungen und Risikofaktoren von Covishield untersuchen soll.

TrialSite berichtete, wie das Serum Institute of India bei der indischen Regierung für einen Haftungsverzicht warb. Dazu kam es nie, und Pfizer zog sich sogar aus Indien zurück, weil die Regierung ihnen keinen allgemeinen Haftungsverzicht in Verbindung mit den COVID-19-Gegenmaßnahmen gewähren wollte.

Um Personen in Indien zu helfen, die durch COVID-19-Impfstoffe schwer geschädigt wurden, plädieren die Autoren dafür, dass der indische High Court die Regierung anweisen sollte, ein System zur Entschädigung von Impfschäden einzurichten. Die Autoren bestehen darauf, dass die Regierung diejenigen entschädigen muss, “die aufgrund der Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs, der ihnen während COVID-19 verabreicht wurde, schwerbehindert wurden oder gestorben sind”.

Die Autoren dieses Leitartikels weisen darauf hin, dass “eine Entschädigung nicht auf Fälle beschränkt werden kann, in denen ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und der Schädigung nachgewiesen werden kann. Die AEFI-Berichterstattung in Indien war nicht nur unvollständig, sondern auch die für die Kausalitätsbewertung gesammelten Daten waren von schlechter Qualität, und die Schlussfolgerungen des Sachverständigenausschusses waren in vielen Fällen bestenfalls vage”.

Auch in Anbetracht des Zwangscharakters des COVID-19-Impfprogramms der indischen Regierung – einschließlich der fehlenden Aufklärung über die Risiken und der Verabreichung des Impfstoffs ohne informierte Zustimmung – spricht alles für eine Entschädigung ohne Verschulden.

Die Autoren plädieren ernsthaft dafür, dass die indische Regierung ihre Bürger mit einem verschuldensunabhängigen Entschädigungssystem unterstützt. Sie weisen darauf hin:

“Die Regierung und die Impfstoffhersteller, die an der Entwicklung, Herstellung und Markteinführung der Impfstoffe mitgewirkt haben, sind rechtlich und ethisch verpflichtet, Entschädigungen für Verletzungen oder Schäden nach der Impfung zu zahlen.

Sowohl Veena Johari als auch Sandhya Srinivasan waren Unterzeichner des Schreibens, in dem die Untersuchung der Verletzungen und Todesfälle im Covid-19 gefordert wurde.