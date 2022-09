Der „Weltkrieg“ gegen COVID – ein Arsenal von Hightech-„Waffen“ zur sozialen Kontrolle

childrenshealthdefense.org: Wenn wir jeden Aspekt des „Weltkriegs“ gegen COVID-19 sorgfältig analysieren, können wir sehen, wie jede Taktik und jede Hightech-„Waffe“ der menschlichen Gesundheit geschadet, die Zivilgesellschaft destabilisiert und möglicherweise das ökologische Gleichgewicht zwischen der menschlichen Bevölkerung und dem Virus gestört hat, während sie gleichzeitig private Interessen bereichert und finanziell gefangene staatliche Regulierungsbehörden ermächtigt hat.

Bill Gates hat die weltweite Reaktion auf COVID-19 als „Weltkrieg“ bezeichnet. Seine militaristische Sprache wurde in den letzten zweieinhalb Jahren von Dr. Anthony Fauci und anderen Architekten der COVID-19-Politik aufgegriffen.

Um ihren „Weltkrieg“ zu führen, haben Gates und Fauci und ihre Verbündeten ein ganzes Arsenal an Hightech-„Waffen“ und technologiegestützten Instrumenten der sozialen Kontrolle eingesetzt – Apps zur Kontaktverfolgung, PCR-Tests, QR-Codes, digitale Pässe, Abriegelungen, Maskenpflicht, mRNA-Impfstoffe, Zensur in den sozialen Medien, Massenüberwachung und so weiter – mit verheerenden Folgen für die Zivilgesellschaften, die menschliche Gesundheit und sogar die Umwelt.

Als Verfechterin des Artenschutzes war ich entsetzt darüber, dass praktisch alle Umweltschützer und die meisten anderen Linken diesen katastrophalen High-Tech-„Krieg“ gegen COVID-19 unterstützt haben.

Ich glaube, dass eine ökologische Perspektive viele der Fehler aufdeckt, die einem aggressiven High-Tech-Angriff auf einen Krankheitserreger innewohnen, obwohl die meisten Umweltschützer durch fortschrittliche politische Ideologien und die Hysterie um COVID-19 zu geblendet waren, um diese Wahrheit zu sehen.

Abgesehen von der Kritik, die Bürgerrechtler und Gesundheitsexperten wie die Verfasser der Erklärung von Great Barrington an der Pandemiepolitik üben – eine Kritik, die ich zu schätzen weiß -, neige ich dazu, die Pandemie im Einklang mit den Erkenntnissen zu betrachten, die ich bei meinen Bemühungen um den Schutz der biologischen Vielfalt des Planeten gewonnen habe, ein Gesichtspunkt, den viele Kritiker vielleicht nicht bedacht haben und sogar dazu neigen, ihn abzulehnen.

Für mich ist der „Krieg“ gegen COVID-19 durch eine Reihe von destruktiven Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen gekennzeichnet, die tief in unseren politischen und wirtschaftlichen Institutionen verwurzelt zu sein scheinen und die ein Muster bilden, das Naturschützern und Ökologen bekannt vorkommen sollte:

Aggressive Eingriffe in komplexe natürliche Prozesse unter Verwendung neuer, kaum verstandener Technologien, die darauf ausgerichtet sind, eng definierte kurzfristige Ziele zu erreichen, ohne die potenziellen langfristigen Auswirkungen zu berücksichtigen;

Profitmacherei durch private Interessen, die im Besitz der Technologien sind, ermöglicht durch staatliche Stellen und „Experten“, die von diesen Interessen finanziell vereinnahmt wurden;

Gefolgt von einer Kaskade unbeabsichtigter Folgen.

Jeder Aspekt des „Krieges“ gegen COVID-19 kann unter diesen Gesichtspunkten verstanden werden.

Um dies zu erklären, werde ich zunächst erläutern, wie ich die globale Reaktion auf COVID-19 durch die Brille der Ökologie sehe.

Ökologie und aggressive technologische „Kriege“ gegen komplexe lebende Systeme

„Die erste Regel der Ökologie lautet, dass alles mit allem verbunden ist“, schrieb der Ökologe Barry Commoner in den 1970er Jahren.

Oder wie der legendäre Naturforscher John Muir, Gründer des Sierra Club (der kürzlich von seiner eigenen Organisation aufgelöst wurde), hundert Jahre zuvor schrieb: „Wenn wir versuchen, etwas Unbekanntes für sich allein zu betrachten, finden wir es mit allem anderen im Universum verbunden.

Ökologischer Schaden entsteht oft, wenn Menschen aggressiv versuchen, komplexe natürliche Prozesse zu kontrollieren, um kurzfristige Ziele zu erreichen, ohne wirklich zu verstehen, wie diese lebenden Systeme funktionieren oder welche Auswirkungen sie haben werden, in der Regel mit neuen Technologien, die „Fortschritt“ versprechen, aber eine Vielzahl von Folgen haben, die langfristig nicht beherrschbar sind.

Meiner Meinung nach ist dies einer der Gründe, warum unsere globale industrielle Wirtschaft, die massiv in natürliche Prozesse auf dem gesamten Planeten eingreift, zu einer vielschichtigen ökologischen Krise geführt hat, die zu einem dramatischen Zusammenbruch der biologischen Vielfalt auf dem Planeten geführt hat, einschließlich eines durchschnittlichen Rückgangs der Wildtierpopulationen auf der Erde um 70 % seit 1970, neben anderen Symptomen der Umweltzerstörung (ich werde das „C“-Wort nicht einmal erwähnen).

Ein Beispiel für eine ökologisch zerstörerische Praxis, die in dieses Muster passt, ist der weltweite chemische „Krieg“ der Big Ag/Big Pharmaindustrie gegen pflanzliche und tierische Krankheitserreger mit Herbiziden, Pestiziden, Antibiotika und anderen Arzneimitteln.

Das weltweit beliebteste Herbizid, Glyphosat, hat in den letzten fünf Jahrzehnten die globale Artenvielfalt geschädigt und möglicherweise viele menschliche Gesundheitsprobleme, einschließlich Krebs, verursacht. (Die Anerkennung dieser Schäden bedeutet nicht, dass die kürzlich in den Niederlanden, Kanada und anderswo erlassenen Maßnahmen gegen Landwirte gutgeheißen werden).

Der „Krieg“ gegen Insekten, der durch die weit verbreitete Anwendung des chemischen Insektizids DDT in der Mitte des 20. Jahrhunderts geführt wurde, verursachte auch enorme ökologische Schäden bei vielen Arten, die Rachel Carson in ihrem Buch „Silent Spring“ aufzeigte und damit die moderne Umweltbewegung ins Leben rief.

Studien bringen DDT immer noch mit einem erhöhten Krebsrisiko bei Kindern und Enkelkindern von Frauen in Verbindung, die der Chemikalie vor Jahrzehnten ausgesetzt waren.

Eine ähnliche ökologisch zerstörerische Praxis ist der „Krieg“, der seit Jahrzehnten auf Geheiß industrieller Agrarinteressen gegen Spitzenprädatoren wie Wölfe, Bären und Großkatzen geführt wird, oft durch die großflächige Ausbringung chemischer Gifte in der Landschaft, die negative „trophische Kaskaden“ in den US-amerikanischen und globalen Ökosystemen auslösen.

Ich komme nicht umhin festzustellen, dass der High-Tech-„Krieg“ gegen COVID-19 in vielerlei Hinsicht diesen industriellen „Kriegen“ gegen die Natur ähnelt.

Das gesamte „Kriegs“-Konzept basiert auf einer militaristischen, mechanistischen Denkweise, die davon besessen ist, die technologische Kontrolle über natürliche Prozesse auszuüben, um kurzfristige Ziele zu erreichen – oft die Ausrottung einer „Bedrohung“ wie eines Krankheitserregers oder eines Raubtiers -, die aber nicht die langfristigen Folgen erkennen kann, die sich aus der Einmischung in die komplexen biologischen Beziehungen ergeben, die natürliche Ökosysteme stützen und letztlich die Grundlage für die Gesundheit und das Wohlergehen des Menschen bilden.

Gates veranschaulicht diese Denkweise mit seiner techno-utopischen Überzeugung, dass menschliche Krankheitserreger wie Computerviren sind, dass die menschliche Biologie wie ein Computercode manipuliert werden kann und dass Impfstoffe wie Software-Updates regelmäßig in den menschlichen Körper „hochgeladen“ werden können.

Wie der Wirtschaftswissenschaftler Jeffrey A. Tucker feststellt, hat er die falsche, kriegsähnliche Vorstellung, dass „mit genügend Geld, Intelligenz und Macht sowie technologischem Know-how am Ruder [ein Virus] in seinem Lauf gestoppt werden kann“.

Gates‘ militaristische COVID-19-Strategie des Rückzugs (Abriegelungen und Masken) und des Angriffs (mRNA-Massenimpfung) basierte nie auf einem ganzheitlichen Verständnis davon, wie menschliche Populationen mit Krankheitserregern interagieren und im Laufe der Zeit mit ihnen koexistieren, wie einzelne Bürger gesund bleiben oder wie menschliche Gesellschaften gedeihen.

„Die Pandemie ist kein Krieg“, sagt die indische Aktivistin Dr. Vandana Shiva, eine der schärfsten Kritikerinnen von Gates und eine der wenigen prominenten Ökologen, die seine COVID-19-Politik kritisieren.

„In der Tat“, sagt sie, „sind wir Teil des Bioms. Und wir sind Teil des Viroms [die Gesamtheit aller im menschlichen Körper vorkommenden Viren]. Das Biom und das Virom sind wir“.

Mit anderen Worten: Die Koexistenz mit Krankheitserregern ist in der Ökologie die Regel, die Ausrottung eines Erregers aus der Natur ist die seltene Ausnahme, und jedem Teil eines komplexen lebenden Systems den „Krieg“ zu erklären, kann erhebliche unbeabsichtigte Folgen haben.

Doch für Gates und Fauci und andere Machthaber ist die Führung von Hightech-„Kriegen“ gegen Viren ihren Interessen weitaus zuträglicher als ein bescheidener Ansatz, der auf dem subtilen Prinzip der Ökologie (oder den traditionellen Grundsätzen der öffentlichen Gesundheit vor März 2020) beruht.

Das Geschäftsmodell besteht darin, neue Technologien zur Kontrolle natürlicher Prozesse einzusetzen, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, wobei die langfristigen ökologischen Folgen außer Acht gelassen werden. Je mehr ökologische Schäden verursacht werden, desto mehr lassen sich weitere technologische Eingriffe rechtfertigen, was die Frage aufwirft, ob „unbeabsichtigte“ Folgen in manchen Fällen beabsichtigt sind.

Wie weiter unten erläutert, lässt sich das Scheitern jedes einzelnen Aspekts des „Krieges“ gegen COVID-19 aus ökologischer Sicht beschreiben und verstehen, einschließlich der Abriegelungen, der Masken, der mRNA-Massenimpfung und sogar der Ursprünge des Virus selbst.

Ursprünge des Virus: Wer ist der wahre Bio-Terrorist, Mutter Natur oder Anthony Fauci?

Eine der großen Ironien der weltweiten Reaktion auf COVID-19 besteht darin, dass einer der Hauptverantwortlichen, Fauci, für die Pandemie mitverantwortlich sein könnte.

Fauci und andere einflussreiche Persönlichkeiten des internationalen Biosicherheits-Establishments haben die ökologischen Risiken der Manipulation natürlicher Viren mithilfe der Biowaffentechnologie lange ignoriert.

Dies ist ein wichtiger Faktor, der zum ersten Ausbruch von COVID-19 in Wuhan, China, geführt haben könnte.

Sobald die Pandemie ausbrach, begann Fauci sofort und energisch, die unbewiesene Theorie zu propagieren, dass SARS-CoV-2 auf natürliche Weise von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen sei, und er inszenierte sogar eine Kampagne hinter den Kulissen, um alternative Theorien zu diskreditieren.

Doch die Beweise häufen sich, dass das neuartige Coronavirus sehr wahrscheinlich aus der „gain-of-function“-Forschung am Wuhan Institute of Virology stammt, die zum Teil durch von Fauci selbst genehmigte Zuschüsse der US-Regierung finanziert wurde.

Jeffrey Sachs, ein prominenter Demokrat und Professor für Nachhaltigkeit an der Columbia University, leitete zwei Jahre lang eine Kommission für The Lancet, die den Ursprung von SARS-CoV-2 untersuchte.

Er sagte: „Ich bin ziemlich überzeugt, dass es [das Virus] aus der amerikanischen Biotechnologie stammt, nicht aus der Natur. Es handelt sich also um einen Fehler der Biotechnologie, nicht um eine natürliche Ausbreitung.“

Sachs hat Beweise zusammengetragen, die die Theorie des Laborversagens stützen, insbesondere im Hinblick auf ein ungewöhnliches Merkmal des Virus, die sogenannte „Furin Cleavage Site“, die möglicherweise künstlich in SARS-CoV-2 eingefügt wurde.

Ich finde Sachs Argumentation und die von ihm vorgelegten Beweise überzeugend, obwohl ich als Tierschützer nach wie vor besorgt bin über das Potenzial eines natürlichen „Spillover“ von Viren von Wildtieren auf den Menschen.

Umweltschützer, Journalisten, Wissenschaftler und andere, die ihre Aufmerksamkeit ausschließlich auf Computermodelle der zoonotischen Übertragung und statistische Studien richten, die die Theorie der natürlichen Übertragung begünstigen, während sie die Augen vor den stichhaltigen Beweisen verschließen, die die von Sachs und anderen, darunter Matt Ridley und Alina Chan, den Autoren von „Viral“, dargelegte Labor-Leck-Theorie unterstützen: The Search for the Origins of COVID-19″, übersehen eine wichtige Geschichte. (Sogar Fauci sagt jetzt, er sei für ein mögliches Leck im Labor „offen“.)

Die meisten erkennen nicht, dass Fauci und andere Befürworter des „gain-of-function“ seit langem eine rücksichtslose Missachtung der Risiken von Manipulationen an natürlichen Viren an den Tag legen und eine paranoide Haltung gegenüber der Natur an den Tag legen, die das Gegenteil von Respekt vor der Ökologie ist.

Fauci und andere behaupten, dass „Mutter Natur der ultimative Bioterrorist“ ist, um ihre Frankenstein-ähnlichen Bemühungen zu rechtfertigen, die gefährlichsten Viren, die in der wilden Natur vorkommen, zu jagen, sie in Labore wie das in Wuhan zu bringen und an ihnen herumzubasteln, um sie noch gefährlicher und tödlicher zu machen.

Ihre verdrehte Logik scheint zu sein, dass sie durch die absichtliche Schaffung von Superviren natürliche Pandemien vorhersehen und sich darauf vorbereiten können.

Die meisten objektiven Beobachter sind jedoch der Meinung, dass die „gain-of-function“-Forschung eine militärisch-industrielle Spielerei ist, die keinerlei praktischen Nutzen hat und das Risiko von Pandemien dramatisch erhöht (die, wenn sie doch eintreten, den Reichtum und die Macht derjenigen, die die Experimente finanzieren und durchführen, erheblich vergrößern).

„Die besorgniserregende Gain-of-Function-Forschung beinhaltet die Schaffung neuer Gesundheitsbedrohungen“, sagte Dr. Richard Ebright von der Rutgers University kürzlich vor dem US-Senat, „Gesundheitsbedrohungen, die es vorher nicht gab und die vielleicht erst in zehn, hundert oder tausend Jahren auf natürlichem Wege entstehen.“

Wären Umweltschützer und andere Linke ihren Prinzipien treu, würden sie Faucis Finanzierung von Biowaffenversuchen anprangern und ein weltweites Verbot der „gain-of-function“-Forschung fordern, so wie frühere Generationen von Aktivisten die Verbreitung von Atomwaffen einschränken wollten.

„Gain-of-function“-Forschung ist bereits nach US-Gesetzen illegal, die Fauci anscheinend zu umgehen weiß.

Es bleibt unklar, ob die „gain-of-function“-Forschung tatsächlich die COVID-19-Pandemie verursacht hat, aber ihr Potenzial dazu ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie mächtige Akteure wie Fauci technologische Werkzeuge einsetzen, um in natürliche Prozesse einzugreifen, ohne die langfristigen ökologischen Folgen zu beachten oder gar zu verachten, und so Möglichkeiten zur Machtausübung schaffen.

Abriegelungen: Eine gescheiterte Strategie der biologischen Kriegsführung

Seit dem 11. September 2001 ist es Teil der US-Biokriegsplanung, die Bevölkerung als Reaktion auf einen vorsätzlichen biologischen Angriff oder die versehentliche Freisetzung eines manipulierten Krankheitserregers „abzusperren“, was laut Sachs genau die Art und Weise ist, wie SARS-CoV-2 aus dem Biotechnologielabor in Wuhan, China, entkommen konnte. (Siehe Kapitel 12 des Buches von Robert F. Kennedy Jr., „The Real Anthony Fauci“, für eine umfassende Zusammenfassung der Biokriegsplanung der letzten 20 Jahre).

Im Frühjahr 2020 wurde diese Taktik der Biokriegsführung – Lockdown! – auf Hunderte von Millionen gesunder Amerikaner und Milliarden anderer Menschen weltweit losgelassen, ohne dass die tatsächlichen langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, die Vitalität unserer komplexen Zivilgesellschaften oder die biologische Beziehung zwischen der Bevölkerung und dem Virus bekannt waren.

Die Behörden rechtfertigten Abriegelungen und damit verbundene Maßnahmen mit vereinfachten Computermodellen, die die biologische Realität nicht widerspiegelten und auf der völlig falschen Annahme beruhten, dass die Einschränkung sozialer Kontakte durch die brachiale Gewalt moderner Technologien (Apps zur Verfolgung von Kontakten, QR-Codes, digitale Pässe, Massentests, Online-Schulungen, Nachrichtenübermittlung in sozialen Medien usw.) die Infektionskurve auf eine sinnvolle, nicht nur vorübergehende Weise „abflachen“ würde.

Die Erklärung von Great Barrington, die von den Epidemiologen Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff und Sunetra Gupta von den Universitäten Stanford, Harvard und Oxford verfasst wurde, sagte richtig voraus, dass Abriegelungen nicht in der Lage sind, die Ausbreitung des Virus einzudämmen oder zu kontrollieren, das nun in jedem Winkel der Welt allgegenwärtig ist, obwohl zahlreiche Länder 2020 und 2021 Abriegelungen verhängt haben.

Komplexe menschliche Gesellschaften – riesige Beziehungsnetze und Material- und Energieflüsse – sind in vielerlei Hinsicht mit komplexen Ökosystemen vergleichbar, die nicht einfach wie eine Maschine an- und abgeschaltet werden können.

In der Tat verstößt das Abschalten sozialer Aktivitäten gegen die erste Regel der öffentlichen Gesundheit, die der berühmte Dr. D.A. Henderson formulierte, der geduldig und methodisch an der Ausrottung der Pocken arbeitete, der einzigen menschlichen Krankheit, die jemals ausgerottet wurde (nach anderthalb Jahrhunderten Anstrengung und einem Impfstoff, der Infektion und Übertragung verhinderte).

Henderson sagte:

„Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gemeinschaften, die mit Epidemien oder anderen widrigen Ereignissen konfrontiert werden, am besten und mit der geringsten Angst reagieren, wenn das normale soziale Funktionieren der Gemeinschaft am wenigsten gestört wird.“

Durch die maximale Störung des normalen Funktionierens der Gesellschaft verursachten die Abriegelungen immense Kollateralschäden für die schwächsten und am stärksten ausgegrenzten Menschen auf der Erde, darunter die Armen der Welt (100 Millionen Menschen werden durch die Abriegelungen im Jahr 2020 in bittere Armut getrieben, und 263 Millionen weitere könnten in diesem Jahr in extreme Armut abrutschen), die Arbeiterklasse (Verdienstausfälle von 3,7 Billionen Dollar allein im Jahr 2020 und eine inzwischen lähmende Inflation) und Kinder (massive Bildungsdefizite und eine beispiellose Krise der psychischen Gesundheit).

Die Abschottung führte zu verzweifelten Todesfällen durch Selbstmord, Drogen- und Alkoholsucht, Depressionen, unterlassenen medizinischen Behandlungen und anderen direkten Schäden für die menschliche Gesundheit, einschließlich der Beeinträchtigung von Millionen von Immunsystemen aufgrund der mangelnden Exposition gegenüber Krankheitserregern, was zu einem Anstieg der Infektionen mit Adenovirus, Rhinovirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV), Humanem Metapneumovirus, Influenza und Parainfluenza sowie COVID-19 führte.

In der Zwischenzeit haben die Milliardäre, denen das technologische Arsenal der Abriegelung gehört, ihr Vermögen von März 2020 bis November 2021 um insgesamt 5 Billionen Dollar erhöht, und die zehn vermögendsten Männer der Welt, darunter Gates, haben ihr Vermögen aufgrund der Wertsteigerung ihrer Beteiligungen an Big Tech und Big Pharma verdoppelt, die auf „Pandemie-Superprofite“ zurückzuführen sind.

Nach Angaben von Oxfam International könnte jeder neue Milliardär, der während der Pandemie entsteht – alle 30 Stunden einer -, im Jahr 2022 fast eine Million Menschen in extreme Armut stürzen.

Die Abriegelungen ermächtigten auch Regierungsbürokraten (unter dem Einfluss von Big Pharma, Big Tech und anderen multinationalen Unternehmensinteressen), per Notstandsdekret zu regieren, demokratische Prozesse zu umgehen und weltweit einen massiven Abbau grundlegender bürgerlicher Freiheiten und Menschenrechte zu bewirken, die verschiedenen Formen technologiegestützter Kontrolle zum Opfer fielen: Die freie Meinungsäußerung wich der Zensur sozialer Medien, die Freizügigkeit digitalen Pässen und die Freiheit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen oder eine Ausbildung zu absolvieren, wurde durch Verbote „nicht lebensnotwendiger“ Aktivitäten ersetzt, die Handel und Schulbildung ins Internet zwangen.

Die eigentliche Geschichte hier ist, wie die Eliten die Abriegelungen nutzten, um ein noch nie dagewesenes Maß an Kontrolle über die Gesellschaft und jeden einzelnen von uns auszuüben.

Auf dem Höhepunkt der globalen Lockdown-Manie im Jahr 2020 beschrieb Vandana Shiva deren destabilisierende und entmenschlichende Wirkung aus ihrer Perspektive als Aktivistin, die seit langem versucht, Indien vor der Politik zu schützen, die Gates und andere globale Eliten ihrem Land gewaltsam auferlegt haben, insbesondere die industrielle Agrarpolitik, die den traditionellen Bauern die Kontrolle über das Land entzieht und sie an riesige multinationale Konzerne abgibt.

Shiva benutzte ökologische Begriffe, um zu veranschaulichen, wie technokratische Eliten versuchen, uns auf dieselbe Weise zu kontrollieren, wie sie das Land kontrollieren:

„Die Coronavirus-Pandemie und die Abriegelung haben noch deutlicher gezeigt, wie wir zu Objekten reduziert werden, die kontrolliert werden sollen, wobei unsere Körper und unser Geist die neuen Kolonien sind, in die eingedrungen werden soll. Diese lineare, extraktive Logik [der Abriegelung und ähnlicher Politiken] ist unfähig, die intimen Beziehungen zu sehen, die das Leben in der natürlichen Welt aufrechterhalten. Sie ist blind für die Vielfalt, die Zyklen der Erneuerung, die Werte des Gebens und Teilens und die Kraft und das Potenzial der Selbstorganisation und Gegenseitigkeit. Sie ist blind für die Verschwendung, die sie verursacht, und für die Gewalt, die sie auslöst.

So wie ein ökologisch kurzsichtiger Eingriff in ein komplexes lebendes Ökosystem dieses destabilisieren kann, so haben die Abriegelungen unsere komplexen Zivilgesellschaften stark destabilisiert und sie und jeden von uns der Ausbeutung ausgesetzt.

Viele Jahre lang werden wir mit den katastrophalen Folgen dieser schwerfälligen und schlecht verstandenen Taktik der biologischen Kriegsführung leben müssen.

Giftige Maskerade: Die Auswirkungen von petrochemischen Masken auf Gesundheit und Umwelt

Masken sind „Waffen“ im „Krieg“ gegen COVID-19, die von der petrochemischen Industrie hergestellt werden und enorme Kollateralschäden für die menschliche Gesundheit, die Zivilgesellschaft und sogar für die Umwelt verursacht haben.

Ja, chirurgische Masken und N95-Masken werden aus synthetischen petrochemischen Fasern, d. h. aus Kunststoff, hergestellt. Wie ich bereits früher geschrieben habe, sind Milliarden von Plastikmasken in den Weltmeeren gelandet, wo sie Meereslebewesen wie Meeresschildkröten, Walen und vor allem Seevögeln direkt schaden – die Masken zerstören die Vogelpopulationen auf der ganzen Welt.

Masken verschmutzen das Wasser auch mit unzähligen winzigen Partikeln, die als „Mikroplastik“ bezeichnet werden und in die marine Nahrungskette gelangen. Weitere Milliarden von Plastikmasken wurden vergraben und in Mülldeponien und Verbrennungsanlagen verbrannt, wo sie Petrochemikalien in Boden, Wasser und Luft freisetzen.

Auf dem Höhepunkt der Pandemie wurden weltweit etwa 3 Millionen Masken pro Minute weggeworfen.

Die Petrochemikalien in Masken sind giftig. Viele chirurgische und N95-Masken enthalten PFAS, die als „Forever Chemicals“ bekannt sind.

Eine Studie ergab, dass das Tragen von Masken, die mit hohen PFAS-Werten behandelt wurden, über einen längeren Zeitraum eine erhebliche Expositionsquelle darstellen und ein Gesundheitsrisiko darstellen kann.

Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) hat in jüngster Vergangenheit gewarnt, dass bestimmte PFAS-Verbindungen für die menschliche Gesundheit gefährlicher sind als bisher angenommen und selbst in sehr geringen Mengen ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen.

Jüngste Studien haben außerdem erstmals Mikroplastik im menschlichen Blut und im tiefen Lungengewebe nachgewiesen. Bei diesen Studien ging es nicht um Masken, aber sie werfen offensichtliche Fragen über die Auswirkungen des Atmens durch Plastikmaterial auf, das über Nase und Mund getragen wird.

Ein Forscherteam der Hull York Medical School im Vereinigten Königreich fand im Lungengewebe Polypropylen und PET oder Polyethylenterephthalat, Fasern aus synthetischen Stoffen wie dem Material, aus dem chirurgische und N95-Masken hergestellt werden.

„Die Überraschung für uns war, wie tief es in die Lunge gelangte und wie groß diese Partikel waren“, so der Leiter des Teams.

Offensichtlich haben die Gesundheitsbehörden ihre Maskenkampagne nie lange genug unterbrochen, um die offensichtlichen Risiken zu berücksichtigen, die Petrochemikalien für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen.

Ungeachtet dieser Risiken haben große Plastikhersteller wie 3M, die im Jahr 2021 chirurgische Masken und N95-Masken im Wert von 1,5 Milliarden Dollar verkauften, ein großes Interesse daran, dass weiterhin Plastikmasken vom Band laufen.

3M und andere große Unternehmen der milliardenschweren petrochemischen Industrie betreiben routinemäßig Lobbyarbeit bei Beamten in Washington D.C. über die angeblichen Vorteile von Masken und wurden mit großen öffentlichen Aufträgen zur Lieferung von Masken an die Regierung reichlich belohnt.

Die petrochemische Industrie hat auch eine intensive Lobbyarbeit betrieben, um die Bemühungen um eine Regulierung der giftigen Chemikalien, PFAS, die in Masken und anderen Kunststoffprodukten enthalten sind, zu vereiteln.

Zusätzlich zu den direkten schädlichen Auswirkungen der giftigen Petrochemikalien und Mikroplastiks in Masken hat die Öffentlichkeit unzählige negative soziale, emotionale, erzieherische und gesundheitliche Schäden erlitten, die durch das einfache Abdecken der Gesichter von Menschen, insbesondere von Kindern, verursacht werden.

Die zwangsweise Bedeckung der Gesichter mit Plastik oder unbrauchbarem Stoff ist in keiner Weise „umweltfreundlich“, wie die Gesundheitsbehörden fälschlicherweise behaupten.

Trotz all dieser Kollateralschäden haben die Masken wenig bis gar nichts an der Ausbreitung des Virus in den USA und in der Welt geändert. Wie bei den Abriegelungen begründeten die Gesundheitsbehörden die Maskenpflicht mit vereinfachten Computermodellen und lächerlichen Studien an Schaufensterpuppen sowie mit kleinen, nicht aussagekräftigen Beobachtungsstudien und nicht mit einem soliden wissenschaftlichen Verständnis der Krankheitsübertragung in komplexen menschlichen Gesellschaften.

Randomisierte kontrollierte Studien, die vor und während der Pandemie durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Maskenmaßnahmen die Übertragung von Atemwegsviren, einschließlich COVID-19, in der Gemeinschaft nicht signifikant reduzieren.

Selbst wenn Masken nachweislich einen bescheidenen Effekt hätten, verließen sich Beamte, die Masken für weite Teile der Gesellschaft vorschrieben, auf dieselbe fehlerhafte kurzfristige Logik, die auch die Abriegelungen kennzeichnete: die einfältige Vorstellung, dass die vorübergehende „Eindämmung“ der Übertragung eines Atemwegsvirus ein legitimes und sinnvolles Ziel ist, ungeachtet der Kollateralschäden.

Petrochemische Masken sind ein weiteres gescheitertes, aber profitables Stück industrieller Technologie, das von der „Kriegs“-Wirtschaft produziert wird, die rund um COVID-19 entstanden ist.

mRNA-Massenimpfung: Was können wir aus dem „Krieg“ von Big Pharma gegen pflanzliche und tierische Krankheitserreger lernen?

Bei den größten „Waffen“, die im „Krieg“ gegen COVID-19 eingesetzt werden, den mRNA-Impfstoffen von Pfizer und Moderna, handelt es sich um brandneue Technologien, die mit keinem anderen Impfstoff der Geschichte vergleichbar sind. Trotz ihrer technologischen Neuartigkeit hat die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) mit beispielloser „Warp-Geschwindigkeit“ festgestellt, dass mRNA-Impfungen „sicher und wirksam“ sind, und sie nach schockierend kurzen Tests zunächst für den Einsatz in Notfällen zugelassen.

Die „Operation Warp Speed“ war in der Tat ein gigantisches militärisch-industrielles Projekt, an dem vier Generäle und Dutzende anderer Militärs beteiligt waren. Die Planer der biologischen Kriegsführung haben mRNA-Produkte ins Visier genommen, weil sie als Reaktion auf einen biologischen Angriff oder ein versehentliches Leck im Labor schnell formuliert und hergestellt werden können.

Die klinischen Tests dauern jedoch Jahre und können nicht beschleunigt, sondern nur verkürzt werden. Lange Verzögerungen bei den Tests sind in einem „Krieg“ nicht hinnehmbar. Der Maßstab für den Erfolg ist, so schnell wie möglich „Schüsse in die Luft“ zu bringen.

Doch welche langfristigen Folgen hat es für die menschliche Gesundheit und die Ökologie des Gleichgewichts zwischen Virus und Wirt in der Bevölkerung, wenn fast die gesamte menschliche Spezies übereilt mit brandneuen, kaum getesteten mRNA-Technologien, die von Big Pharma mit „Warp-Geschwindigkeit“ entwickelt wurden, geimpft wird?

Wir können es nicht mit Sicherheit wissen, und selbst der Versuch, die Frage zu beantworten, setzt jemanden dem Pejorativ „Impfgegner“ aus. Es gibt viele rationale Kritiker von mRNA-Impfstoffen, die Anerkennung dafür verdienen, dass sie sich gegen Beschimpfungen und Zensur wehren, und es gibt auch einige irrationale Kritiker. Ich werde mich hier nicht mit all diesen Argumenten auseinandersetzen.

Als Naturschützer neige ich stattdessen dazu, Antworten in dem weltweiten industriellen „Krieg“ zu suchen, der von Big Pharma (in Verbindung mit seinem konzerninternen Cousin, Big Ag) gegen pflanzliche und tierische Krankheitserreger geführt wird.

Meiner Meinung nach ist dieser chemische und pharmazeutische Krieg ein wichtiger globaler Präzedenzfall, der einige beunruhigende Parallelen zum aktuellen mRNA-Angriff auf COVID-19 aufweist und wichtige Lehren für das, was wir erwarten können, enthalten könnte.

So werden beispielsweise jedes Jahr über dreihundert Millionen Pfund des chemischen Herbizids Glyphosat auf den US-Boden gekippt.

Glyphosat wird von Bayer hergestellt, das vor kurzem den ursprünglichen Hersteller Monsanto im Rahmen einer 66-Milliarden-Dollar-Fusion zwischen Big Ag und Big Pharma übernommen hat (ein Zusammenschluss von Unternehmensinteressen, an dem auch Bill Gates mit seinem Programm zur „Revolutionierung“ der weltweiten Lebensmittelproduktion namens Gates Ag One beteiligt ist).

Die EPA hat unter der industriefreundlichen Führung der Trump-Regierung festgestellt, dass Glyphosat „sicher“ und „wirksam“ ist. Im Juni wies jedoch ein US-Berufungsgericht die EPA an, diese Anordnung aufzuheben und das Risiko, das Glyphosat für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellt, neu zu bewerten, da sich die Beweise für Schäden häufen, einschließlich des Verlusts der biologischen Vielfalt in mit Glyphosat verseuchten Böden und Gewässern.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat kürzlich die Berufung von Bayer gegen ein millionenschweres Urteil abgelehnt, das auf dem Versäumnis des Unternehmens beruhte, vor dem Krebsrisiko von Glyphosat zu warnen.

Dennoch wird Glyphosat nach wie vor in außerordentlich hohem Maße eingesetzt, insbesondere bei Pflanzen, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie der Chemikalie nicht ausgesetzt werden können. Da Unkräuter, die auf etwa 150 Millionen Hektar US-Boden wachsen, gegen Glyphosat resistent geworden sind – man könnte sie als Unkrautvarianten bezeichnen – werden immer mehr Glyphosat und andere starke Herbizide eingesetzt, um „Superunkräuter“ in einem ständig eskalierenden chemischen Krieg gegen natürliche Pflanzenpathogene zu vernichten.

Ähnliche Praktiken werden von der Big-Ag- und Big-Pharma-Industrie im Bereich der Tierhaltung angewandt.

Der weit verbreitete übermäßige Einsatz von Antibiotika und „undichten“ Impfstoffen, die eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern können, haben „Superbugs“ und „Superviren“ in der Tierhaltung hervorgebracht.

Ein „undichter“ Impfstoff gegen die Marek-Krankheit bei Hühnern könnte die Entwicklung von Virusvarianten gefördert haben, die die Krankheit viel tödlicher machten, wie in einem Artikel aus dem Jahr 2015 in der Zeitschrift Science (mit einem Titel, der heute niemals gedruckt werden könnte) mit dem Titel „Do Some Vaccines Make Viruses More Deadly?“ erklärt wird.

Die Autoren schreiben:

„Impfstoffe retten jedes Jahr, Millionen von Leben, indem sie unserem Immunsystem beibringen, wie es bestimmte Viren oder Bakterien bekämpfen kann. Eine neue Studie legt jedoch nahe, dass sie paradoxerweise auch Krankheitserregern beibringen könnten, gefährlicher zu werden…. Einige Impfstoffe verhindern zwar nicht die Infektion, aber sie verringern die Krankheitsanfälligkeit der Patienten … solche ‚unvollkommenen‘ oder ‚undichten‘ Impfstoffe könnten tödlicheren Krankheitserregern einen Vorteil verschaffen, sodass sie sich ausbreiten können, obwohl sie normalerweise schnell aussterben würden.“

Dennoch fährt die Industrie fort, diese Art von ökologisch riskanten (aber profitablen) landwirtschaftlichen Praktiken auf globaler Ebene zu betreiben.

Die Parallelen zwischen den chemischen und pharmazeutischen „Kriegen“ von Big Ag/Big Pharma gegen pflanzliche und tierische Krankheitserreger und dem aktuellen mRNA-„Krieg“ von Big Pharma gegen einen menschlichen Krankheitserreger umfassen diese auffallenden Ähnlichkeiten:

Die Entscheidung der Konzernhersteller und der staatlichen Aufsichtsbehörden, dass chemische/pharmazeutische Produkte „sicher“ und „wirksam“ sind, bevor die langfristigen Auswirkungen überhaupt bekannt sein können.

Sich häufende Beweise für gesundheitsschädliche Auswirkungen nach weitverbreiteter Anwendung. Nachdem Hunderte von Millionen Menschen allein in den USA geimpft wurden, wissen wir nun, dass mRNA-Impfstoffe unter anderem Herzmuskelentzündungen, Blutgerinnsel, Gesichtslähmungen, Störungen des Menstruationszyklus und einen Rückgang der Spermienzahl verursachen können. Eine große Pre-Print-Studie, die die ursprünglichen klinischen Studien mit mRNA-Impfstoffen erneut untersuchte, kam zu dem Schluss, dass „das übermäßige Risiko für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse [durch die mRNA-Impfstoffe] die Risikoreduzierung für COVID-19-Krankenhausaufenthalte im Vergleich zur Placebogruppe in beiden Studien von Pfizer und Moderna übertraf“.

Verwendung von „undichten“ Impfstoffen. Im März 2021 sagte die Direktorin der CDC, Rochelle Walensky, auf CNN, dass „geimpfte Menschen das Virus nicht in sich tragen und nicht krank werden“, und ein paar Monate später versicherte Fauci dem MSNBC-Moderator Chris Hayes, dass „wenn Menschen geimpft werden, sie sich sicher fühlen können, dass sie sich nicht infizieren werden.“ Heute wissen wir jedoch, dass mRNA-Impfstoffe zwar die Krankheitssymptome vorübergehend lindern (ein Effekt, der die Gesamtsterblichkeit in den Ländern, die sie einsetzten, nicht verringerte), eine Infektion oder Übertragung aber nicht verhindern können. Sogar Gates selbst räumt ein, dass die Impfungen „keinen guten Schutz vor Infektionen bieten“.

Mögliche Entstehung neuer Varianten durch „undichte“ Produkte. Der Impfstoffexperte Geert Vanden Bossche glaubt, dass die Massenimpfung mit „undichten“ mRNA-Impfstoffen einen evolutionären Druck auf das Virus ausübt, neue impfstoffresistente Varianten zu entwickeln, und dass die mRNA-Massenimpfung „das Gleichgewicht im Ökosystem Virus-Wirt“ gestört hat. Er verweist auf den Impfstoff gegen die Marek-Krankheit bei Hühnern als einen potenziell relevanten Präzedenzfall. Wir wissen noch nicht, ob er Recht hat, aber wir wissen, dass regelmäßig impfstoffresistente Varianten auftauchen. Die neuen Omikron-Subvarianten, BA.4 und BA.5, sind sehr resistent gegen die durch den Impfstoff ausgelöste Immunität. Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich hat gezeigt, dass Personen, die nach einer Infektion mit dem ursprünglichen Virusstamm mehrere Auffrischungsimpfungen erhalten haben, anfälliger für eine Omikron-Infektion sind.

Die ständige Eskalation des „Krieges“ gegen neue Varianten ist ein bösartiger, aber höchst profitabler Kreislauf. Albert Bourla, CEO von Pfizer, sieht kein Ende dieses Kreislaufs, da er „ständige Wellen“ von COVID-19-Varianten voraussagt, die von regelmäßigen Auffrischungsimpfungen begleitet werden. Pfizer und sein Unternehmenspartner BioNTech sowie Moderna werden im Jahr 2021 zusammen über 60 Milliarden Dollar mit Impfstoffen umsetzen. Sie beabsichtigen, das Geschäft mit den wiederkehrenden Einnahmen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, unabhängig davon, ob ihre eigenen Produkte für das Auftreten von Varianten verantwortlich sind.

Die finanzielle „Vereinnahmung“ der staatlichen Aufsichtsbehörden. Die FDA, die CDC, das National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), die National Institutes of Health (NIH) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhalten einen Großteil ihrer Mittel direkt von der Pharmaindustrie und von „gemeinnützigen“ Stiftungen mit engen finanziellen Verbindungen zu dieser Industrie, darunter die Bill and Melinda Gates Foundation. Schwere finanzielle Interessenkonflikte bestehen auf jeder Ebene des Arzneimittelzulassungsverfahrens. Dr. Marty Makary von der Johns Hopkins School of Medicine und Dr. Tracey Hoeg vom Gesundheitsministerium in Florida schrieben kürzlich einen Artikel über die unablässigen Anrufe und Textnachrichten, die sie von Ärzten und Wissenschaftlern auf den höchsten Ebenen der NIH, der FDA und der CDC in Bezug auf Interessenkonflikte und Druck zur Genehmigung von mRNA-Spritzen und Boostern erhalten. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, brachte es am besten auf den Punkt, als er sagte: „Was uns diese anderthalb Jahre gezeigt haben, ist, dass diese Regulierungsbehörden der Bundesregierung im Grunde zu Tochtergesellschaften der Pharmaindustrie geworden sind.“

Fazit

Wenn wir jeden Aspekt des „Weltkriegs“ gegen COVID-19 sorgfältig analysieren, können wir sehen, wie jede Taktik und jede Hightech-„Waffe“ der menschlichen Gesundheit geschadet, die Zivilgesellschaft destabilisiert und möglicherweise das ökologische Gleichgewicht zwischen der menschlichen Bevölkerung und dem Virus gestört hat, während sie gleichzeitig private Interessen bereichert und finanziell gefangene staatliche Regulierungsbehörden ermächtigt hat.

Der „Krieg“ ist durch das eingangs beschriebene Muster gekennzeichnet:

Aggressive Eingriffe in komplexe natürliche Prozesse unter Verwendung neuer, kaum verstandener Technologien, die darauf abzielen, eng definierte kurzfristige Ziele zu erreichen, wobei die potenziellen langfristigen Auswirkungen außer Acht gelassen werden;

Profitmacherei durch private Interessen, die im Besitz der Technologien sind, ermöglicht durch staatliche Stellen und „Experten“, die von diesen Interessen finanziell vereinnahmt wurden;

Gefolgt von einer Kaskade unbeabsichtigter Folgen.

Dieses destruktive Muster scheint tief in unseren Institutionen und in der Einstellung unserer Führungskräfte verwurzelt zu sein. Es bestimmt weitgehend die gestörte Beziehung unserer Gesellschaft zur natürlichen Welt.

Eine ökologische Perspektive, die dieses Muster im Auge behält und alle Konsequenzen berücksichtigt, die sich aus dem Start von Hightech-„Kriegen“ gegen Krankheitserreger oder andere Teile unserer Umwelt ergeben, kann uns helfen, ähnliche Katastrophen in der Zukunft zu vermeiden oder sie zumindest zu erkennen.