Der Geo-Engineering KILL SWITCH wurde für den gesamten Planeten aktiviert – Feat. Dane Wigington

Der gesamte Planet wird absichtlich in einen globalen Hungertod-Albtraum gestürzt, der durch Geoengineering-Programme der Weltregierungen herbeigeführt wird, um eine globale Entvölkerung zu erreichen.

Das ist die Warnung von Dane Wigington von GeoengineeringWatch.org, einer Website, die sich der wissenschaftlichen Untersuchung des globalen „Kill Switch“-Portfolios von Technologien widmet, die eingesetzt werden, um das Wetter zu kontrollieren und den Zusammenbruch der lebenserhaltenden Biosphäre der Welt zu verursachen.

Die gleichzeitigen Dürren, Überschwemmungen und Wetterkapriolen, die wir derzeit überall auf der Welt beobachten, sind keine natürlichen Wetterereignisse, warnt Wigington. Sie sind „konstruierte“ Waffen, die unter dem Deckmantel des „Klimawandels“ gegen die Menschheit eingesetzt werden.

In der heutigen Ausgabe des Situation-Update-Podcasts bringen wir ein einstündiges Interview mit Dane Wigington, in dem wir uns mit den verschiedenen Vektoren des globalen Angriffs auf die Nahrungsmittelversorgung, die Biosphäre, das Phytoplankton in aquatischen Ökosystemen und das Leben, wie wir es auf dem Planeten Erde kennen, auseinandersetzen. Dies ist ein seltenes Gespräch zwischen zwei wissenschaftlich ausgebildeten Personen, die die Wahrheit über die globale Entvölkerung und den künstlich herbeigeführten Massenhunger, die Bewaffnung des Wetters, Chemtrails, Terraforming und den Krieg gegen das Leben kennen.

Weitere Themen des heutigen Podcasts sind

Detaillierte Erörterungen der atmosphärischen Veränderungen zum Angriff auf die Biosphäre der Erde

Wie Wetterwaffen eingesetzt werden, um Massenhunger und Verhungern auf dem gesamten Planeten zu verursachen

Wie atmosphärisches Sprühen den pH-Wert des Bodens verändert und Wälder und Ernten auslöscht

Diskussion über „The Dimming“ und Chemtrails und ihren wahren Zweck

Warum BILLIONEN von Menschen sterben werden, wenn wir den planetarischen Völkermord nicht bald stoppen

US-Versorgungsunternehmen übernehmen die Kontrolle über Haushaltsthermostate

Amazon.com Solardächer gehen in Flammen auf, weil „grüne Energie“ kotzt

Grüne Energie funktioniert nur, wenn man sie nicht nutzt

Wussten Sie, dass Amazon-Fulfillment-Zentren aufgrund von Solaranlagen auf ihren Dächern Feuer fangen? Es hat sich herausgestellt, dass all diese „grüne“ Energie eine Brandgefahr darstellt. Wie CNBC.com berichtet, sind 12,7 % der mit Solaranlagen ausgestatteten Amazon-Gebäude aufgrund von „Lichtbögen“ in Brand geraten.

Es sieht so aus, als ob „grün sein“ auch bedeutet, in Flammen aufzugehen.

Wenn Sie ein Geschäftsinhaber wären und sehen würden, dass ein neues Energiesystem 12,7 % Ihrer Lagerhäuser in Brand setzt, würden Sie es abschalten. Und genau das hat Amazon auch getan.

Wenn also die Sonne scheint, setzt die Solarenergie die Gebäude in Brand. Wenn die Sonne nicht scheint, produziert die Solarenergie null Energie.

Das ist in etwa so, wie wenn es nicht regnet, das städtische Wassersystem in Jackson, Mississippi, hervorragend funktioniert. Aber wenn es regnet, fällt das gesamte System aus, sodass 180.000 Menschen ohne fließendes Wasser dastehen, auch wenn das Wasser buchstäblich vom Himmel fällt. Die geschätzte Reparaturzeit für diesen Ausfall? Vier Monate. Und das nur, wenn sie die Teile überhaupt finden können. (Nebenfrage: Wo scheißen all die Menschen in Jackson derzeit hin, wenn man bedenkt, dass es in der ganzen Stadt keine Toilettenspülung gibt?)

Denken Sie auch daran, dass Sie zwar ein Elektrofahrzeug kaufen, es aber nicht aufladen dürfen, weil das Aufladen das Stromnetz in Kalifornien zum Zusammenbruch bringen könnte, so die Warnung der Versorgungsunternehmen.

Grüne Energie funktioniert also nur, wenn man sie nicht nutzt.

Die ganze Geschichte – und das Interview mit Wigington – finden Sie im heutigen Situation Update-Podcast: